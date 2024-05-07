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искренне любящий свой край. За время поездки узнали много фактов, сделали много замечательных фотографий, останавливались по пути во многих интересных местах. На одной из точек Антон сварил для нас очень вкусный кофе, пили под деревом на свежем воздухе:) Поездка была на комфортном внедорожнике, к тому же оснащенном всем необходимым для поездки - охлажденной водой, дождевиками и т. д. Будем рады вернуться!