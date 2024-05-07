1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод
Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 мая 2024Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!
- ММарина3 апреля 2024Все прошло отлично! Комфортабельная машина, интересные рассказы, юмор и доброжелательность. А невероятные, захватывающие дух пейзажи останутся в воспоминаниях надолго. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Рекомендую всем! Спасибо организаторам!
- ММария7 марта 2024Чудесный молодой человек, общительный, интересный,с богатым кругозором. Будет отличным собеседником и фотографом даже если вы отправитесь в путешествие одни)
- ККатерина4 января 2024Хотим поблагодарить нашего гида Владимира, который провёл для нас экскурсию, за чудесный и насыщенный день: Интересно, комфортно, доброжелательно. Владимир показал много живописных мест, учёл наши пожелания в ходе проведения экскурсии.
- аандрей13 сентября 2023Вадим прекрасный рассказчик с обширными знаниями в геологии. Съездил с удовольствием
- ММарина21 августа 2023Были в поездке с Антоном, и остались с большим количеством теплых воспоминаний. Антон - профессионал в вождении и прекрасный рассказчик,
- ННаталья19 августа 2023Прекрасная организация тура! Интересные рассказы гида Вадима, получали исчерпывающие ответы на все свои вопросы! Красивые локации на протяжении всего тура! Получили массу эмоций и впечатлений!
- ИИгорь17 июля 2023Просто замечательно. Спасибо Вадиму за отличную поездку. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММарина27 июня 2023На Бермамыт было не проехать из-за дождей, изменили направление на Джилы Су. Гид Георгий супер водитель, с первых минут стало ясно,
- ААлександра4 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась! Вид прекрасный! Рекомендую всем)))
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Приэльбрусье»
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