Каникулы в Приэльбрусье

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Приглашаем вас открывать тайны седого Эльбруса вместе с нами! Вас ждут снежные вершины, вековые ледники, источники нарзана и чистейшие озера.

Под руководством опытных гидов вы окунетесь в атмосферу девственной природы, а уютные вечера в отеле добавят комфорта вашему путешествию.
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Каникулы в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
18
июн
16
июл
6
авг
10
сен

Что вас ожидает:

Релаксация в горячих источниках
Релаксация в горячих источниках
Первый день подарит вам умиротворенный отдых в горячих оздоравливающих источниках
Завораживающие водопады
Завораживающие водопады
Отправитесь в трекинг в Терскольское ущелье к величественному водопаду Терскол
Высоты Эльбруса
Высоты Эльбруса
Поднимитесь на Эльбрус – величественную высочайшую точку Европы
Кристальные озера
Кристальные озера
Отправитесь к озерам Донгуз Орун-Кёль и Гижгит, насладитесь красотой горного ландшафта и отдохнете в окружении потрясающей природы
Красивейшие фото
Красивейшие фото
У вас будет отличная возможность сделать фото невероятной красоты, которые будут выделяться в вашей галерее

Программа тура по дням

1 день

Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00.

Обратите внимание: если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер без гида в Приэльбрусье (в пути 5,5 часа, с остановками).

Остановка на обед (доп. плата).

По пути — посещение термального комплекса «Гедуко» (доп. плата за билет). Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки. Продолжительность купания 1 час 30 минут.

17:00 Ориентировочное время прибытия на поляну Чегет.

19:00 Ужин — согласно вашему бронированию.

Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»
2 день

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (доп. плата за билет), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.

Прогулка к озеру Донгуз Орун – Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников. Стекая с гор, вода размывает их склоны и приносит в водоем горные минералы, что окрашивают его воды в удивительные цвета. После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!

Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.

Возвращение в отель.

В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по экотропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан. Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.

Свободное время на курорте.

Ужин — согласно вашему бронированию.

Продолжительность: 5-6 часов.

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
3 день

Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Каждая тропинка, по которой вы пройдёте во время трекинга к Терскольскму ущелью, откроет вам обворожительные пейзажи дикой горной местности; во время подъёма вы сможете отдохнуть у «чайного домика» и испить горной воды из «волшебного источника».

После переправы через реку по узкому мосту вы приблизитесь к цели путешествия — водопаду Терскол, который возвышается над землёй на 10 метров, но ещё более велик в ширину — его протяжённость составляет 12 метров!

Обед на горных склонах у водопада (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — согласно вашему бронированию.

Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 700 метров.

Трекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТрекинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол
4 день

Трекинг в ущелье Ирикчат

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер в ущелье Ирикчат к началу пешеходного маршрута.

Река Ирик вытекает из одноименного ледника, скрывается в глубоком каньоне и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса. Маршрут проходит по теснине ущелья, вдоль отвесных скал, в самом сердце горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

По желанию за дополнительную оплату вы можете посетить оздоровительный центр, сходить в баню.

Ужин — согласно вашему бронированию.

Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 500 метров.

5 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер на поляну Азау, подъём на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 м. (доп. плата).

Гора знаменита ледниками, питающими реки, и минеральными источниками, бьющими у подножия. Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату). На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой экотропе «Азау-Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа – в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.

Вечером — совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Приэльбрусье.

Экскурсия не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Продолжительность: 5-6 часов.

Высокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на Эльбрус
6 день

Отдых на курорте

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Свободное время на курорте.

Предлагаем:

  • полетать на параплане, уточнять на месте у гида – от 7000 рублей (уточнять на месте у гида).
  • катание на лошадях от 1500 рублей.

Ужин — согласно вашему бронированию.

7 день

Трекинг в ущелье Курмычи

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер к началу маршрута.

Нас ждет живописный трекинг в ущелье Курмычи к одноименному каскадному водопаду, который считается самым большим в Приэльбрусье. Водопад состоит из 7 каскадов с перепадом высот около 800 метров.

С каждым шагом набирая высоты мы окажемся в долине ущелья Курмычи, в окружении ледников и высоких горных пиков. Это одно из самых красивых и малопосещаемых мест на Эльбрусе. Нам предстоит набрать еще метров 200 высоты, чтобы подойти к красивому ледниковому озеру. Бирюзовая вода, синий лëд в окружении трех-четырех тысячников никого не оставит равнодушным.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — согласно вашему бронированию.

Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 1200 метров.

8 день

Поездка на озеро Гижгит

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Трансфер в компании гида на озеро в долине реки Гижгит, его еще называют Былымским.

Это невероятно красивое искусственное озеро протяженностью около 3 км и глубиной до 40 м было создано Горно-Обогатительным комбинатом г. Тырныауз в начале 2000-х гг. Инженерное сооружение было призвано спасти экологическую ситуацию в районе. Раньше в ущелье свозили отработанную и перемолотую в пыль скальную породу, и эту пыль ветром уносило на многие километры.

По сей день не утихают споры среди местных жителей: можно ли купаться в озере, не ядовитое ли оно, не радиоактивное ли? Регулярные пробы показали, что вода в озере проточная и чистейшая, дно просматривается на десятки метров, анализы воды и грунта никаких отклонений не выявили.

За счет большой глубины и скальной гряды, защищающей от ветра, здесь создается свой микроклимат. Несмотря на то, что озеро расположено на высоте примерно 1000 м над уровнем моря, здесь можно наслаждаться красивым прогулками даже зимой – виды действительно потрясающие.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — согласно вашему бронированию.

Продолжительность: 7-8 часов.

Поездка на озеро ГижгитПоездка на озеро ГижгитПоездка на озеро Гижгит
9 день

Трекинг в ущелье Шхельда

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер к месту начала маршрута. Сегодня вас ждет трекинг в ущелье Адыл-Су с прохождением долины Шхельды и выходом к так называемому «горному пляжу» на поляне «Улыбка Шхельды».

Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье. Название переводится как «красивая вода»: река чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивают валуны в бронзовый цвет.

Через хвойные леса вы подниметесь к уникальной поляне «Улыбка Шхельды». Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается гостям – так появляется знаменитая заводь.

С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад, который 9-километровым языком спускается вниз со склонов Большого Кавказского хребта, чтобы стать истоком одноименной реки.

Главным украшением трекинга по ущелью Адыл-Су является массив Ушба (перев. – «горе-гора»), который не только очень живописен, но и максимально неприступен для альпинистов. Входит в топ самых опасных вершин и официально считается сложнейшим для восхождения 4-тысячником в мире. Не менее поражает и «зубастая» стена Шхельда, состоящая из 6 пиков высотой более 4 тыс. метров.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — согласно вашему бронированию.

Продолжительность: 4-5 часов.
Перепад высот: 400 метров.

Трекинг в ущелье ШхельдаТрекинг в ущелье ШхельдаТрекинг в ущелье ШхельдаТрекинг в ущелье Шхельда
10 день

Окончание программы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

13:30-14:00 групповой трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор на поляне Чегет. Стоимость зависит от размещения:

Двухместное*ОдноместноеНа доп. месте (с 12 лет)
«Снежный Барс» 3* (без завтрака)670008900065000
«Снежный Барс» 3* (с завтраком)700009500067000
«Кристалл 139» 4* (с завтраком)93000 стандарт
97000 стандарт+		11300087000 стандарт+
«Кристалл 139» 4* (с завтраком и ужином)95000 стандарт
101500 стандарт+		11800089000 стандарт+

Скидка на основные места для детей 12-14 лет – 5%.

Внимание: цены действительны при бронировании до 30.01.2024. С 30.01.2024 стоимость тура может быть увеличена.

Варианты проживания

«Снежный Барс» 3

9 ночей

Отель «Снежный Барс - Чегет» расположен среди гор, всего в 300 метрах от горнолыжных подъемников и гор курорта Чегет. Гостям предлагается размещение в просторных номерах. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в интернет через модем. Для комфортного отдыха гостей в отеле есть автономный источник воды. Расстояние до горнолыжных подъемников района Азау составляет 4,5 км.

В распоряжении гостей номера с ванной комнатой и балконом, с которого открывается потрясающий вид на горы и район Эльбруса. Кроме того, каждый номер оборудован системой отопления и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

По утрам в ресторане отеля «Снежный Барс - Чегет» сервируется обильный завтрак «шведский стол». На обед и ужин гостям подают разнообразные блюда европейской и кавказской кухни.

На досуге гости отеля «Снежный Барс - Чегет» могут заказать сеанс массажа и сыграть в бильярд. В окрестностях созданы отличные условия для занятия лыжным спортом и пешими походами. Прогулка до поселка Терскол займет всего лишь 10 минут.

«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3«Снежный Барс» 3

«Кристалл» 4

9 ночей

Отель Kristall 139 расположен в живописных горах Кавказа, в поселке Терскол. К услугам гостей сауна и боулинг.

В числе удобств комфортабельных номеров, оформленных в классическом стиле, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки.

В ресторане на территории отеля подают блюда русской, европейской и кавказской кухни, а в лобби-баре и спорт-баре можно заказать разнообразные напитки.

Прогулка от отеля до подъемников на гору Чегет займет всего 3 минуты. В отеле также можно сыграть в бильярд.

«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4«Кристалл» 4

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы «Минеральные Воды (ж/д вокзал и аэропорт) - Гедуко - Приэльбрусье - Минеральные Воды (ж/д вокзал и аэропорт)»
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Плата за посещение национального парка
  • Услуги горного гида
  • Размещение в гостинице 3*/4* на выбор (9 ночей) на поляне Чегет
  • Питание согласно вашему бронированию: 9 завтраков, шведский стол (для тарифов с завтраком), 5 обедов (сух. паёк, стандарт), 8 ужинов, по меню из 3 блюд (для тарифа с ужином)
  • Праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Входные билеты в термальные источники «Гедуко» - от 400 рублей
  • Билеты на канатную дорогу «Чегет» (от 1000 руб. /чел.)
  • Билеты на канатную дорогу «Эльбрус» (от 1800 руб. /чел.)
  • Катание на ратраке (от 6000 руб.)
  • Оформление приглашения для иностранных граждан - 1500 руб. /чел
  • Питание, не включенное в программу тура: завтраки в отелях (шведский стол от 600 рублей с человека, оплата и бронирование на месте), завтраки в столовых на курорте (от 350 рублей с человека) завтрак по меню в кафе на поляне Чегет (650 рублей с человека, оплата и бронирование при покупке тура)
  • Аренда трекинговых палок от 350 рублей в сутки, оплата на месте
  • Индивидуальные трансферы (от 6000 рублей)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная куртка;
  • трекинговые брюки;
  • трекинговые ботинки или кроссовки;
  • термобелье;
  • флисовая кофта;
  • перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF 50);
  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце;
  • резиновые тапочки;
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • термос;
  • трекинговые палки.

В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки (бронировать при покупке тура).

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и где начало и окончание тура?

Встреча:

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Тайны седого Эльбруса» на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.

Проводы:

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 6000 рублей.

Информация для иностранных граждан

Маршрут проходит в приграничной территории. Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.

Какие бассейны есть в термальном комплексе «Гедуко»?

«Гедуко» представляет собой спортивно-оздоровительный комплекс курортного назначения.

Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

Бассейны в Гедуко:

  1. Бассейны «Близнецы». Термальный горячий и Контрастный холодный плавательные бассейны. Отличная возможность поправить здоровье для любителей активного отдыха. Температура – +30 и +25, глубина – 120 и 120 см, площадь – 276 и 300 кв. м.
  2. Контрастные мини-бассейны. Контрастный термальный и Контрастный холодный бассейны. Небольшие и удобные мини-бассейны с горячей и холодной термальной водой помогут Вам взбодриться и укрепить сосуды. Температура – +45 и +20, глубина – 150 см, площадь – 12 и 8 кв. м.
  3. Бассейн «Двор №3». Термальный бассейн с массажем. Большой термальный бассейн с массажем и горкой. Во дворе есть крытые и открытые раздевалки. Температура – +45, глубина – 120 см, площадь – 186 кв. м.

На территории комплекса есть кафе.

Какой состав у сух. пайка?

Примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо;

Примерный состав веган сух.пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, салат, батончики, хлеб или зерновые хлебцы, орехи/сухофрукты;

Может ли измениться программа тура?

Турфирма оставляет за собой право в связи с погодными условиями, с изменениями о закрытии или открытии маршрутов национальным парком Приэльбрусье вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
4 окт 2023
Отличный тур, отличные гиды-проводники, да и вообще классное место. Всем рекомендую.
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!

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