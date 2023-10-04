2 день

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Завтрак — согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (доп. плата за билет), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.

Прогулка к озеру Донгуз Орун – Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников. Стекая с гор, вода размывает их склоны и приносит в водоем горные минералы, что окрашивают его воды в удивительные цвета. После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!

Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.

Возвращение в отель.

В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по экотропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан. Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.

Свободное время на курорте.

Ужин — согласно вашему бронированию.

Продолжительность: 5-6 часов.