Северная Осетия — безумно красивый регион с древней историей. Здесь вы увидите старинные храмы, древние башни и захоронения, а также красивые «альпийские» луга. Мы посетим сразу три ущелья: Куртатинское и Кармадонское, а также Даргавскую котловину вблизи Кахтисарского перевала.

Описание экскурсии

Погружение в красоту Северной Осетии

Вас ожидает незабываемое путешествие по живописным местам Северной Осетии. Первым пунктом нашей экскурсии станет Куртатинское ущелье и река Фиагдон, бурно протекающая среди величественных скал. Здесь мы остановимся, чтобы насладиться масштабами Кардагаванской теснины.

Исторические сокровища

Следующим пунктом нашего маршрута станет Дзивгисская крепость XIII века, где сохранились оборонительные сооружения. Наш гид поделится увлекательными историями о набегах и воинах, защищавших свои земли, а также расскажет о способах обороны этой крепости.

Вдохновение горных пейзажей

Далее мы направимся к Архонскому перевалу, где у нас будет возможность сделать фотографии на «Лавочке счастья», наслаждаясь завораживающими видами на поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье.

Духовное наследие

Мы также посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель в России, являющуюся сердцем духовной жизни региона. После насыщенной экскурсии мы сделаем перерыв, чтобы подкрепиться вкуснейшими осетинскими пирогами, которые, по отзывам наших гостей, считаются лучшими в регионе.

Символы осетинской культуры

После обеда мы отправимся к башне братьев Курта и Тага — символу зарождения осетинской нации. Затем нас ждут Фиагдонские качели с потрясающими видами на «альпийские» луга и арт-объект «Æ», посвященный первой букве осетинского алфавита.

Тайны «Города мёртвых»

Следующая остановка — «Город мёртвых» Даргавс, крупнейший некрополь Кавказа, где до сих пор хранятся останки предков. Это место обладает уникальной атмосферой, которую стоит ощутить самому.

Печальные страницы истории

Завершит наше путешествие Кармадонское ущелье, известное печально знаменитым ледником Колка, который унес жизни более 300 человек, включая актера Сергея Бодрова и его съемочную группу. Проехав впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы вернемся домой, наполненные новыми впечатлениями и знаниями.