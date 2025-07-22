Мы посетим сразу три ущелья: Куртатинское и Кармадонское, а также Даргавскую котловину вблизи Кахтисарского перевала.
Погружение в красоту Северной Осетии
Вас ожидает незабываемое путешествие по живописным местам Северной Осетии. Первым пунктом нашей экскурсии станет Куртатинское ущелье и река Фиагдон, бурно протекающая среди величественных скал. Здесь мы остановимся, чтобы насладиться масштабами Кардагаванской теснины.
Исторические сокровища
Следующим пунктом нашего маршрута станет Дзивгисская крепость XIII века, где сохранились оборонительные сооружения. Наш гид поделится увлекательными историями о набегах и воинах, защищавших свои земли, а также расскажет о способах обороны этой крепости.
Вдохновение горных пейзажей
Далее мы направимся к Архонскому перевалу, где у нас будет возможность сделать фотографии на «Лавочке счастья», наслаждаясь завораживающими видами на поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье.
Духовное наследие
Мы также посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель в России, являющуюся сердцем духовной жизни региона. После насыщенной экскурсии мы сделаем перерыв, чтобы подкрепиться вкуснейшими осетинскими пирогами, которые, по отзывам наших гостей, считаются лучшими в регионе.
Символы осетинской культуры
После обеда мы отправимся к башне братьев Курта и Тага — символу зарождения осетинской нации. Затем нас ждут Фиагдонские качели с потрясающими видами на «альпийские» луга и арт-объект «Æ», посвященный первой букве осетинского алфавита.
Тайны «Города мёртвых»
Следующая остановка — «Город мёртвых» Даргавс, крупнейший некрополь Кавказа, где до сих пор хранятся останки предков. Это место обладает уникальной атмосферой, которую стоит ощутить самому.
Печальные страницы истории
Завершит наше путешествие Кармадонское ущелье, известное печально знаменитым ледником Колка, который унес жизни более 300 человек, включая актера Сергея Бодрова и его съемочную группу. Проехав впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы вернемся домой, наполненные новыми впечатлениями и знаниями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Посёлок Верхний Фиагдон
- «Лавочка счастья»/ Мидаграбинские водопады
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели над пропастью
- Арт-объект «Æ»
- Даргавская котловина
- Город мёртвых Даргавс
- Кармадонское ущелье (место гибели Сергея Бодрова)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- По желанию:
- Питание (обед от 200 до 500 руб.)
- Сувениры
Важная информация
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Обуйте удобную обувь
- В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
- Берите с собой наличные
- Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах
- Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные
- Время отправления и возращения указано ориентировочно
Отзывы и рейтинг
Поездка прошла отлично, гид водит аккуратно, интересно рассказывает.
От экскурсии остались положительные эмоции.
Но вот гидам желательно готовиться к поездкам лучше. Туристы приезжают из разных городов, их интересует буквально всё, поэтому хотелось бы получать ответы на вопросы.
Никаких слов не хватит описать всю красоту Осетии, которую нам посчастливилось посмотреть
Тур великолепный, граммотро организован, брали индивидуальный на семью, сопровождал нас водитель-гид Сергей, он подробно рассказывал о регионе, много интересной и полезной информации!
Ездили с детьми, водитель аккуратный, машина комфортная!