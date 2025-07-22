Мои заказы

Северная Осетия: в гости к аланам

Северная Осетия — безумно красивый регион с древней историей. Здесь вы увидите старинные храмы, древние башни и захоронения, а также красивые «альпийские» луга.

Мы посетим сразу три ущелья: Куртатинское и Кармадонское, а также Даргавскую котловину вблизи Кахтисарского перевала.
4.6
5 отзывов
Время начала: 07:00, 08:00

Описание экскурсии

Погружение в красоту Северной Осетии

Вас ожидает незабываемое путешествие по живописным местам Северной Осетии. Первым пунктом нашей экскурсии станет Куртатинское ущелье и река Фиагдон, бурно протекающая среди величественных скал. Здесь мы остановимся, чтобы насладиться масштабами Кардагаванской теснины.

Исторические сокровища

Следующим пунктом нашего маршрута станет Дзивгисская крепость XIII века, где сохранились оборонительные сооружения. Наш гид поделится увлекательными историями о набегах и воинах, защищавших свои земли, а также расскажет о способах обороны этой крепости.

Вдохновение горных пейзажей

Далее мы направимся к Архонскому перевалу, где у нас будет возможность сделать фотографии на «Лавочке счастья», наслаждаясь завораживающими видами на поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье.

Духовное наследие

Мы также посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самую высокогорную обитель в России, являющуюся сердцем духовной жизни региона. После насыщенной экскурсии мы сделаем перерыв, чтобы подкрепиться вкуснейшими осетинскими пирогами, которые, по отзывам наших гостей, считаются лучшими в регионе.

Символы осетинской культуры

После обеда мы отправимся к башне братьев Курта и Тага — символу зарождения осетинской нации. Затем нас ждут Фиагдонские качели с потрясающими видами на «альпийские» луга и арт-объект «Æ», посвященный первой букве осетинского алфавита.

Тайны «Города мёртвых»

Следующая остановка — «Город мёртвых» Даргавс, крупнейший некрополь Кавказа, где до сих пор хранятся останки предков. Это место обладает уникальной атмосферой, которую стоит ощутить самому.

Печальные страницы истории

Завершит наше путешествие Кармадонское ущелье, известное печально знаменитым ледником Колка, который унес жизни более 300 человек, включая актера Сергея Бодрова и его съемочную группу. Проехав впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы вернемся домой, наполненные новыми впечатлениями и знаниями.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Куртатинское ущелье
  • Кадаргаванская теснина
  • Дзивгисская крепость
  • Посёлок Верхний Фиагдон
  • «Лавочка счастья»/ Мидаграбинские водопады
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Качели над пропастью
  • Арт-объект «Æ»
  • Даргавская котловина
  • Город мёртвых Даргавс
  • Кармадонское ущелье (место гибели Сергея Бодрова)
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • По желанию:
  • Питание (обед от 200 до 500 руб.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Обуйте удобную обувь
  • В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
  • Берите с собой наличные
  • Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах
  • Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные
  • Время отправления и возращения указано ориентировочно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Ю
Юлия
22 июл 2025
Нам очень интересно было попасть в Осетию, посмотреть природу, древний монастырь, храм, горы. И в этом нам помог наш гид-водитель Руслан, общительный, отзывчивый, интересный человек, очень аккуратный водитель. Руслан забрал нас по указанному адресу, что очень удобно. По дороге в Осетию мы посетили монастырь и несколько очень красивых локаций. Рекомендую однозначно.
А
Анна
17 фев 2025
Спасибо большое Денису за экскурсию!
Поездка прошла отлично, гид водит аккуратно, интересно рассказывает.
От экскурсии остались положительные эмоции.
Е
Елена
21 авг 2024
Осетия прекрасна, увидели много и многое впечатлило.
Но вот гидам желательно готовиться к поездкам лучше. Туристы приезжают из разных городов, их интересует буквально всё, поэтому хотелось бы получать ответы на вопросы.
Е
Елена
23 июл 2024
Экскурсия шикарная! Дорога к лавке счастья отдельный аттракцион, а какие там виды 😱 просто разрыв сердечка!
Никаких слов не хватит описать всю красоту Осетии, которую нам посчастливилось посмотреть
И
Ирина
2 июн 2024
Посетили Северную Осетию
Тур великолепный, граммотро организован, брали индивидуальный на семью, сопровождал нас водитель-гид Сергей, он подробно рассказывал о регионе, много интересной и полезной информации!
Ездили с детьми, водитель аккуратный, машина комфортная!
читать дальше

Дорога не напрягает, смотрели на величие гор и огромные поля, все сказочно зелёное.
Пробовали осетинские пироги, таких вкусных мы ещё не ели!
Виды завораживают, хочется вернуться и провести в тех краях хотя бы неделю.

