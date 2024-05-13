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Мини-группа
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Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
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Сегодня в 06:30
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4 200₽ за человека
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16 000₽ за всё до 4 чел.
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13 часов
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Начало: У вашего отеля
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скидка
15%
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Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
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65005 525₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина13 мая 2024Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
- ЕЕлена12 мая 2024Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
- ААнна9 мая 2024Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
- ААлеся25 апреля 2024Спасибо за организацию экскурсии, понравилось всё: от комфортного авто и чудесного гида Мурата до незабываемых пейзажей Северной Осетии. Уезжаем домой с впечатлениями и уверенностью, что мы ещё вернемся)
- ССергей21 апреля 2024Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким великолепным местам, казалось что все не реально, будто нарисовано на заднем фоне! Экскурсию рекомендую всем! Спасибо гиду Николаю, умеет удивить, все на высшем уровне!
- ЧЧжан12 марта 2024Всё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей много.
- ЮЮлия2 января 2024Спасибо Николаю за эту поездку! Дал выбрать короткий, но экстримальный подъем в горы, а не длинный и скучный👍 Никуда не торопил, давал
- ЮЮлия21 августа 2023Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по местам, от которых просто
- ННадежда24 июля 2023Всё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
- ННаталья20 мая 2023Осталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверх насыщенная! Андрей прекрасно ориентируется на местности. Остановок было много, можно было сделать паузу, полюбоваться, рассмотреть, сфотографировать. Буду рекомендовать всем знакомым). Спасибо 🙏.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «От вашего отеля»
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