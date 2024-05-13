Экскурсии от вашего отеля в Минеральных Водах

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
В тренде
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 200 за человека
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
65005 525 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    13 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
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    но выбрали программу Tripster «Из Минвод на Эльбрус» И не прогадали!!! Программа полностью совпадает с описанием: комфортный транспорт, эрудированный, с чувством юмора гид Далхат, вкусная кухня, прекрасные локации и хорошая компания (нас было 8 человек) Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему терпеливому гиду Далхату! Обязательно вернемся снова!

    Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
  • А
    Алеся
    25 апреля 2024
    Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
    Спасибо за организацию экскурсии, понравилось всё: от комфортного авто и чудесного гида Мурата до незабываемых пейзажей Северной Осетии. Уезжаем домой с впечатлениями и уверенностью, что мы ещё вернемся)
  • С
    Сергей
    21 апреля 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким великолепным местам, казалось что все не реально, будто нарисовано на заднем фоне! Экскурсию рекомендую всем! Спасибо гиду Николаю, умеет удивить, все на высшем уровне!
    Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким
  • Ч
    Чжан
    12 марта 2024
    Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
    Всё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей много.
    Всё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей многоВсё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей многоВсё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей многоВсё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей многоВсё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей многоВсё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей много
  • Ю
    Юлия
    2 января 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Спасибо Николаю за эту поездку! Дал выбрать короткий, но экстримальный подъем в горы, а не длинный и скучный👍 Никуда не торопил, давал
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    нам столько времени, сколько нам было нужно. Информацию предоставлял без лишних воды, всё по факту. Отдельное спасибо за фото и видео, которые сделал сам! А ещё он сделал для нас лучшее 31 декабря, благодаря ему проводили год в горах с шампанским, горным чаем с авторскими печеньками!!!!

    Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по местам, от которых просто
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    замирает сердце. Тепло, внимание, забота, дружелюбие, гостеприимство, живые рассказы о крае, фантастическое вождение и, конечно, сами маршруты - 100 из 10. Мы очень рады, что наше знакомство с Северным Кавказом началось именно так и именно с этими людьми. Благодарим снова и снова и желаем гидам приятных гостей, которые будут приезжать с открытым сердцем и уважением к вашему региону.

    Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по
  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
    Всё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
    Всё прошло отлично. Спасибо большое АндреюВсё прошло отлично. Спасибо большое АндреюВсё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
  • Н
    Наталья
    20 мая 2023
    На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
    Осталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверх насыщенная! Андрей прекрасно ориентируется на местности. Остановок было много, можно было сделать паузу, полюбоваться, рассмотреть, сфотографировать. Буду рекомендовать всем знакомым). Спасибо 🙏.
    Осталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверх

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Минвод - на Эльбрус
  2. На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
  3. Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
  4. Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Плато Бермамыт
  5. Самое главное
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июле 2024
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