А Арина Из Минвод - на Эльбрус Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!

Е Елена Из Минвод - на Эльбрус читать дальше но выбрали программу Tripster «Из Минвод на Эльбрус» И не прогадали!!! Программа полностью совпадает с описанием: комфортный транспорт, эрудированный, с чувством юмора гид Далхат, вкусная кухня, прекрасные локации и хорошая компания (нас было 8 человек) Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему терпеливому гиду Далхату! Обязательно вернемся снова! Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,

А Анна Из Минвод - на Эльбрус Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!

А Алеся Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод) Спасибо за организацию экскурсии, понравилось всё: от комфортного авто и чудесного гида Мурата до незабываемых пейзажей Северной Осетии. Уезжаем домой с впечатлениями и уверенностью, что мы ещё вернемся)

С Сергей Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким великолепным местам, казалось что все не реально, будто нарисовано на заднем фоне! Экскурсию рекомендую всем! Спасибо гиду Николаю, умеет удивить, все на высшем уровне!

Ч Чжан Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод) Всё отлично! Природа замечательна, гид сердечный, добрый и ответственный. Достопримечательностей много.

Ю Юлия Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод читать дальше нам столько времени, сколько нам было нужно. Информацию предоставлял без лишних воды, всё по факту. Отдельное спасибо за фото и видео, которые сделал сам! А ещё он сделал для нас лучшее 31 декабря, благодаря ему проводили год в горах с шампанским, горным чаем с авторскими печеньками!!!! Спасибо Николаю за эту поездку! Дал выбрать короткий, но экстримальный подъем в горы, а не длинный и скучный👍 Никуда не торопил, давал

Ю Юлия Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод читать дальше замирает сердце. Тепло, внимание, забота, дружелюбие, гостеприимство, живые рассказы о крае, фантастическое вождение и, конечно, сами маршруты - 100 из 10. Мы очень рады, что наше знакомство с Северным Кавказом началось именно так и именно с этими людьми. Благодарим снова и снова и желаем гидам приятных гостей, которые будут приезжать с открытым сердцем и уважением к вашему региону. Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по местам, от которых просто

Н Надежда На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник Всё прошло отлично. Спасибо большое Андрею