Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень

Восхождение на Эльбрус с юга не является технически сложным

5
1 отзыв
Восхождение на Эльбрус с юга не является технически сложным.

Пологие склоны Эльбруса по маршруту подъема с южной стороны под силу любому человеку с нормальной физической подготовкой.

Какими-либо специфическими познаниями и навыками из альпинизма участникам обладать вовсе необязательно — за дни акклиматизации гиды проведут для вас курс по начальным базовым знаниям — как ходить в кошках, как пользоваться ледорубом — все это будет изучаться на снежно-ледовых тренировках.
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Восхождение на Эльбрус с юга. Базовый уровень
Ближайшие даты:
23
июл

Что вас ожидает 🤩

Вершина Эльбруса
Вершина Эльбруса
Взойдем на вершину самой большой горы Европы с высокой степенью вероятности
Снежно-ледовые занятия
Снежно-ледовые занятия
Научимся передвигаться на кошках и самозадерживаться на склоне при помощи ледоруба
Невероятные рассветы
Невероятные рассветы
Рассветы в горах невозможно забыть – это зрелище оставляет неизгладимое впечатление
Плавная акклиматизация
Плавная акклиматизация
Маршрут построен так, чтобы к моменту восхождения мы были полностью подготовлены морально и физически
Ночевки в палатках
Ночевки в палатках
Это будет настоящий поход с палатками, мы в полной мере прочувствуем дух альпинизма

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск — Терскол

Утром встреча в Пятигорске и трансфер в высокогорный поселок Терскол (2150 м).

Размещаемся в кемпинге в палатках и слушаем брифинг от основного гида по планам группы по подъему на гору, проверяем снаряжение.

Село Терскол находится у подножия горы Эльбрус в Баксанском ущелье на территории республики Кабардино-Балкарии, на берегу реки Баксан. 

Вся экономика села связана с туризмом — зимой здесь работает популярный горнолыжный курорт (трассы есть на Чегете и Эльбрусе), а также очень популярен фрирайд, летом множество людей со всего мира приезжают сюда — совершить восхождение на самую высокую гору Европы.

В пути на машине 160 км (около 3 часов).

2 день
Терскол — водопад Девичьи косы — астрономическая обсерватория «Пик Терскол» — 105 пикет

Утром посещение проката снаряжения, подбор снаряжения для акклиматизационного выхода (по необходимости). 

Начало активной акклиматизации — подъем пешком под рюкзаками на 3200-3300 м в район 105 пикета (3350 м), установка палаточного лагеря — мы выбираем этот маршрут из-за потрясающего вида, подходящей высоты для акклиматизационных ночевок и небольшого количества туристов. 

По дороге, если хорошая погода, группа будет наблюдать завораживающую панораму Большого Кавказского хребта, по которому проходит русско-грузинская граница. 

Подъем затяжной и утомительный, но по хорошей тропе.

А вечером, есть шанс увидеть бескрайнее звездное небо, какого никогда не бывает над городами — не зря в высокогорье часто строят обсерватории — воздух здесь чище и прозрачнее, да и к небу ближе.

Из интересных мест сегодня:

  • водопад Девичьи косы (в нем купался Владимир Высоцкий в советском фильме «Вертикаль») — получил свое название из-за характерной формы — струи 30-метрового потока, стекающего по базальтовому желобу, похожи на женские волосы;
  • обсерватория Пик Терскол — высокогорная обсерватория (3150 м), на которой проводятся уникальные исследования;
  • место нашего первого лагеря — 105 пикет — заброшенное строение, бывший альпинистский приют, перевалочная база во время строительства приюта 11, некогда обитаемое, а сейчас все больше ветшающее здание, около которого можно найти интересные артефакты — снаряжение советских и немецких военных времен Великой отечественной войны, а также снаряжение советских альпинистов, туристов и ученых.

В пути под рюкзаком 10 км, набор высоты 1200 м.

Терскол — водопад Девичьи косы — астрономическая обсерватория «Пик Терскол» — 105 пикетТерскол — водопад Девичьи косы — астрономическая обсерватория «Пик Терскол» — 105 пикетТерскол — водопад Девичьи косы — астрономическая обсерватория «Пик Терскол» — 105 пикетТерскол — водопад Девичьи косы — астрономическая обсерватория «Пик Терскол» — 105 пикетТерскол — водопад Девичьи косы — астрономическая обсерватория «Пик Терскол» — 105 пикет
3 день
105 пикет — Ледовая база

Сбор лагеря и подъем на Ледовую базу (3700 м), здесь установка лагеря для акклиматизационной ночевки. 

Только с высоты 3500 м наконец-то можно увидеть красавец Эльбрус — обе его вершины!

Из Терскола вершины не видно. 

В хорошую погоду отлично просматривается практически весь маршрут восхождения на Эльбрус с юга.

Ледовая база — не функционирующий научный центр ученых гляциологов (изучают ледники) — до нее доходит сейчас не используемая дорога из Терскола, по которой возились материалы для постройки Приюта 11; теперь ее используют для ночевки альпинисты, совершающие восхождение на Эльбрус с востока.

База представляет собой несколько в разной степени разрушенных строений.

В пути под рюкзаком 3 км, набор высоты 450 м.

105 пикет — Ледовая база105 пикет — Ледовая база105 пикет — Ледовая база105 пикет — Ледовая база105 пикет — Ледовая база
4 день
Ледовая база — Терскол

Исходя из уровня подготовки и состояния группы гид выберет маршрут спуска в поселок — можно вернутся по пути подъема, а можно спускаться по соседнему ущелью — такой спуск более затяжной, но ущелье очень красивое — открывается панорама на ледник Терскол от самого его начала, а еще можно увидеть водопад Терскольский — струи воды падают с высоты около 60 м в обрамление из базальтовых колонн — уникального творения природы.

Вечером группа расположится на отдых в кемпинге.

Ледовая база — ТерсколЛедовая база — ТерсколЛедовая база — ТерсколЛедовая база — Терскол
5 день
Терскол — канатная станция Гарабаши — приют на 3850 м

Проверка снаряжения, возврат в прокат ненужного после акклиматизации, аренда всего необходимого для высотной части восхождения. 

Группа выходит на поляну Азау для подъема на канатке. 

Канатная дорога начинается на высоте 2350 м и доходит до высоты 3847 м — станция Гара-Баши.

На канатной дороге поднимаемся до станции Гара-Баши на высоту 3847м, там размещаемся в высокогорном приюте. 

По самочувствию и погоде сегодня можно радиально подняться до 4100-4500 м.

Поляна Азау — здесь заканчивается дорога по Баксанскому ущелью — дальше только Эльбрус, а начинается 2 линии канатной дороги — старая и новая. 

Административно это часть поселка, но здесь нет жилых домов — только гостиницы для туристов, пункты проката альпинистской и горнолыжной экипировки, магазины снаряжения и канатка.

Терскол — канатная станция Гарабаши — приют на 3850 мТерскол — канатная станция Гарабаши — приют на 3850 мТерскол — канатная станция Гарабаши — приют на 3850 мТерскол — канатная станция Гарабаши — приют на 3850 м
6 день
Акклиматизационный выход на 4700-5000 м

По погоде и самочувствию — радиальный (налегке) подъем до Скал Пастухова 4700 м либо до начала Косой Полки (5000 м). 

Это очень важный день — именно высота 4500-5000 м является ключевой — обычно те, кто хорошо себя чувствует здесь, без проблем совершают восхождение на вершину Эльбруса.

Также будут проходить снежно-ледовые занятия — гид научит участников передвигаться на кошках, закрепятся навыки самозадержания на склоне при помощи ледоруба.

Акклиматизационный выход на 4700-5000 мАкклиматизационный выход на 4700-5000 мАкклиматизационный выход на 4700-5000 мАкклиматизационный выход на 4700-5000 м
7 день
День отдыха (запасной)

Отдыхаем, готовимся к восхождению. 

В случае неблагоприятного прогноза, гид может использовать для восхождения этот день. 

По желанию возможен подъем в более высокий приют.

День отдыха (запасной)День отдыха (запасной)День отдыха (запасной)День отдыха (запасной)
8 день
Ночь подъема на западную вершину Эльбруса 5642 м, спуск в Терскол

Самый важный этап — подъем на вершину Эльбруса! 

Подъем в 00:00, выход на попытку восхождения в 1:00.

Сегодня будет длинная ночь и длинный день. 

При хорошем раскладе начнется он выходом на восхождение, штурмом вершины, спуском в поселок Терскол и прощальным ужином в уютном кафе.

В среднем восхождение с высоты 3850 м занимает у групп от 8 до 12 часов, а спуск 2-5 часа. 

К участникам присоединяются дополнительные гиды (из расчета 4 человека на 1 гида), все надевают кошки на ботинки, утепляются и выходят на штурм вершины. 

Маршрут подъема на Эльбрус с юга проходит через скалы Пастухова, Косую полку, седловину и предвершинное плато горы.

Данный маршрут безопасен для хорошо акклиматизированных новичков, но следует проявить внимательность и осторожность на Косой полке — это единственное место, где есть вероятность срыва.

В случае, если кто-то из участников решит отказаться от восхождения после выхода на штурм, его сопроводит в приют один из дополнительных гидов. 

Если такое решение пришло до 4900 м, то можно вызвать снегоход и спуститься до приюта на нем. 

Но в наших группах такое встречается крайне редко — пару раз за сезон.

Есть вероятность, что восхождение не состоится из-за погодных условий — в этом случае служба МЧС закрывает гору. 

Но летом погода практически всегда благоприятная.

После восхождения группа спускается в приют, по необходимости участники немного отдыхают, но нужно поспешить — успеть на канатную дорогу, которая закрывается после обеда.

 Зато вечером всех ждет законный отдых, горячий душ и праздничный ужин в кафе.

Ночь подъема на западную вершину Эльбруса 5642 м, спуск в ТерсколНочь подъема на западную вершину Эльбруса 5642 м, спуск в ТерсколНочь подъема на западную вершину Эльбруса 5642 м, спуск в ТерсколНочь подъема на западную вершину Эльбруса 5642 м, спуск в ТерсколНочь подъема на западную вершину Эльбруса 5642 м, спуск в Терскол
9 день
Трансфер из Терскола в Пятигорск

Трансфер из Терскола в Пятигорск, по дороге по желанию группы можно заехать на термальные источники.

Важно: программа восхождения написана приблизительно — акклиматизационные выходы планируются гидом на месте исходя из качественного состава группы, самочувствия участников и погодных условий!

Проживание

Тур предусматривает проживание в Терсколе в палатках в благоустроенном кемпинге (есть горячая вода и электричество); на акклиматизации в палатках на 2300м и 3700 м; в штурмовом лагере в приюте на высоте 3850м. По желанию в приюте на 4100 м (есть электричество, за доп. плату).

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки)консультация инструктора по приобретению и прокату снаряжения
  • Физической и фармакологической подготовкепользование групповым снаряжением (лагерное и костровое)обеспечение группы на маршруте газомобщественная аптечка и ремнаборуслуги гида-руководителя группырегистрация в Приэльбрусье (для иностранных граждан)услуги дополнительных гидов на восхождении (1 гид на 3 человека)1 попытка восхождения (попыткой считается ночной выход группы из лагеря)регистрация группы в МЧСночевки в кемпинге на 2150 м (3 ночи)место в палатке по запросу через анкету участника (организатором предоставляются горные палатки)питание (2 день обед
  • Ужин 3 день завтрак
  • Обед
  • Ужин 4 день завтрак
  • Обед 5 день ужин 6 день завтрак
  • Ужин 7 день завтрак 8 день завтрак
  • Перекус на восхождении — итого 14 раз*)сертификат о восхождении на вершину Эльбрусапереезды из Пятигорска в Терскол и обратнопроезд на канатной дороге 2 раза — один раз вверх
  • Один раз внизвзносы в нац. парк за восхождениетрансфер из Терскола до канатной дороги
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратностраховка для альпинизма (обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе)страховочный депозит за использование группового снаряжения 1000 руб. (в случае
  • Если нет утери или порчи группового снаряжения
  • Возвращается в полном объеме)аренда личного снаряжения
  • А также снаряжения для восхождения и одежды. Удобнее и дешевле всего брать снаряжение в аренду в местных прокатах в Терсколепосещение кафе/столовых/ресторанов (питание 1 день завтрак 2 день ужин 4 день завтрак, обед 5 день обед 7 день ужин 8 день питание 9 день — 9 раз, средний чек 200-400 руб.)дополнительные трансферы
  • Ночевки в кемпинге
  • Приютах и пр. не входящие в программу по желанию участников
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Практически все необходимое снаряжение и некоторую одежду можно взять в прокате в Терсколе — обратитесь к вашему менеджеру и он рассчитает вам примерную стоимость аренды.

В данной программе участники сами переносят личное и общественное снаряжение. Для общественного снаряжения необходимо оставить в рюкзаке около 30% места.

Обязательное

  • Пакеты полиэтиленовые или легкие гермомешки для одежды
  • Пакеты полиэтиленовые (майки) 5 штук про запас
  • Треккинговые палки телескопические*
  • Сидушка-хоба-подпопник (можно купить за 100-200 рублей)
  • Солнцезащитные очки горные, степень защиты 3 или 4*
  • Горнолыжная маска с темной линзой, степень защиты 3 или 4*
  • Термос на 1 литр*
  • Полотенце маленькое (из микрофибры)
  • Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему*
  • Посуда (кружка, ложка, миска, нож)
  • Коврик туристический зимний*
  • Спальник t комфорта не меньше -15 градусов*
  • Рюкзак для радиальных выходов до 30 л, легкий*
  • Накидка на рюкзак от дождя*
  • Рюкзак туристический от 80 л для женщин, от 90 л для мужчин*
  • Палатка горная с юбкой (турклуб предоставляет 3х местные горные палатки бесплатно)
  • Кошки альпинистские*
  • Ледоруб*
  • Обвязка (страховочная система)+ ус самостраховки + 2 карабина*

Необязательное

  • Часы наручные
  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор)
  • Компрессионный мешок для объемной одежды
  • Мобильный телефон с зарядкой
  • Фотоаппарат

Косметичка**

  • Влажные салфетки
  • Гигиеническая помада
  • Зубная щетка и паста (маленькая упаковка)
  • Крем солнцезащитный (spf 50-70)
  • Маленькие ножницы или кусачки для ногтей
  • Небольшой кусочек мыла
  • Расческа
  • Туалетная бумага в непромокаемой упаковке

**список носит рекомендательный характер

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты
  • Капли в нос
  • Колдрекс/терафлю
  • Пластырь бактерицидный
  • Препараты для улучшения адаптации к высоте (акклиматизации) — подбираются индивидуально для каждого участника

Одежда

  • Шапка
  • Баф или балаклава
  • Термобелье теплое, зимнее синтетика (верх и низ)
  • Теплая флисовая кофта*
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)*
  • Пуховик теплый зимний с капюшоном (НЕ ГОРНОЛЫЖНАЯ КУРТКА)*
  • Штаны теплые — подойдут утепленные горнолыжные или сноубордические*
  • Штаны ходовые спортивные мембранные (из быстросохнущего синтетического материала, легкостирающиеся)*
  • Перчатки флисовые
  • Перчатки/варежки зимние (не шерстяные)*
  • Верхонки — очень теплые рукавицы (доступно в прокат)*
  • Носки треккинговые 3 пары (2 тёплых, 1 летние)
  • Носки шерстяные для сна 1 пара
  • Трекинговые ботинки мембранные лёгкие или трейловые кроссовки с мембраной*
  • Ботинки альпинистские двуслойные*
  • Гамаши/фонарики для акклиматизации высотной акклиматизации, чтобы кошками не порвать штаны и чтобы снег не засыпался в ботинки*
  • Дождевик
  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом
  • 1-2 ходовая футболка (синтетика)
  • Для девушек — спортивный бюстгальтер (в обычном неудобно)
  • Нижнее белье в разумных количествах
  • Термобелье для сна 1 комплект
  • Головной убор от солнца (кепка, панамка)

Документы

  • Гермомешок (непромокающий) для документов
  • Паспорт РФ
  • Полис ОМС
  • Страховка для альпинизма (обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе!)

Элементы снаряжения, отмеченные знаком *, можно взять в аренду в Пятигорске. Стоимость зависит от того, какие у вас вещи есть свои — с каждым участником мы индивидуально обсуждаем, что ему стоит взять свое, что купить, а что взять в аренду. Также мы предоставляем хорошие скидки на покупку снаряжения — интересуйтесь.

Время и место встречи группы

11:00 В первый день программы в городе Пятигорск, ул. Карла Маркса 4 (Хостел «Централь»).

Всем участникам будет заблаговременно разослана орг. информация с подробностями..

Билеты

Билеты нужно приобретать до аэропорта Минеральные Воды (25 минут до Пятигорска на такси) или до ж/д вокзала Пятигорска. Время приезда до 11:00 в первый день. Уезжать можно после 19:00 в последний день.

Возрастные ограничения

Участвовать в восхождении можно с 18 лет Самый старший наш участник, взошедший на вершину, 64 года. Верхняя граница возраста обсуждается индивидуально с гидом.

Температурный режим

В посёлке Терскол днём +10+20 градусов, ночью +8+12 На акклиматизации днём +5+20, ночью -8+8 В штурмовом лагере днём 0+5, ночью -15-0 Во время штурма -15-30, возможен сильный ветер Лучший сезон для подъема на гору Эльбрус с юга — летние месяцы, а также майские праздники и сентябрь — начало октября.

Сколько занимает подъем на вершину Эльбруса?

Самый быстрый подъем у наших групп бывает за 7 часов от штурмового лагеря на высоте 4100 м. Среднее время восхождения 8-9 часов, а спуска 3-4 часа. Сложность — очень субъективное понятие, кому-то из наших участников по отзывам было легко, а кому-то сложно. Если у вас действительно хорошая физическая форма и с переносимостью высоты все будет хорошо, то никаких запредельных нагрузок вы не испытаете.

Сколько с собой брать дополнительно денег?

Примерно 3000 рублей на дополнительное питание. Рекомендуем взять заначку 6000 рублей — ее можно использовать в случае если вы не захотите самостоятельно спускаться с 5000 метров — туда можно вызвать снегоход. 10000 рублей вам с запасом хватит. Банкомат есть в Терсколе и на поляне Азау, но с ними бывают проблемы (кончилась наличка или из-за непогоды нет электричества). Стоимость проката снаряжения рассчитывается индивидуально, смотря что вам будет нужно — отправьте нам запрос и мы поможем рассчитать. Максимальная стоимость аренды около 20000 рублей (если у вас вообще ничего нет, даже теплой одежды, обычно у большинства участников часть вещей находится дома).

Питание

В дни нахождения группы в Терсколе питание в кафе — местная кухня очень сытная и вкусная. Во время акклиматизации группа по дежурствам готовит на горелках. Предусмотрены завтраки, обеды и ужины.
Если у вас есть особенности в питании, обязательно укажите это в анкете — у нас индивидуальный подход к питанию каждого члена группы.
Примерное меню:

  • Завтрак — порционная овсянка с сухофруктами и сгущенкой/джемом, шоколад, бутерброд с сыром, чай
  • Обед — сублимированный суп, шоколадный батончик, бутерброд с плавленным сыром, колбасой/салом
  • Ужин — крупа/пюре с тушенкой, овощная консерва, хлеб, майонез, кетчуп, горчица, сладкое к чаю. В штурмовом лагере питание сублимированное (необходимо только залить горячей водой).
Сотовая связь

В Приэльбрусье с юга сотовая связь много где есть. Проблемы возникают только у абонентов Теле2 и Билайн. Рекомендуем предупредить родственников, что в дни, когда группа не в Терсколе, со связью могут быть проблемы.

  • Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске — это атмосферный южный городок в окружении гор — здесь и термальные, и минеральные источники, и много сезонных фруктов. Еще в царское время здесь начали строится санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор — такой благодатный здесь климат! Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно. Обычно в последний день участники устраивают второй прощальный вечер в Пятигорске (первый в Терсколе в день после восхождения).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе.

Почему именно мы?
  • безопасность — на восхождении количество гидов в группе рассчитывается на 3 человека 1 гид. Гиды с опытом работы на Эльбрусе от 5 лет безопасно проведут вас по маршруту, заботясь о всех организационных нюансах, с ними вы можете не беспокоиться о бытовых проблемах и в любой момент найдете поддержку. Все группы снабжены спутниковым телефон и рациями, а также пульсоксиметрами и тонометрами; гид проводит теоретические лекции по альпинизму и практические ледовые занятия, где вы научитесь пользоваться ледорубом и ходить в кошках
  • регистрация группы в МЧС — мы лично знакомы с руководством МЧС Кабардино-Балкарии, что в случае непредвиденных обстоятельств гарантирует оперативную реакцию со стороны спасателей МЧС, а также с гидами всегда на связи наш координатор, отвечающий за безопасность
  • качественное групповое снаряжение — для своих восхождений мы закупаем только снаряжение самых лучших брендов
  • интересная программа — маршрут акклиматизации продуман так, чтобы вы посетили красивейшие места юго-восточной стороны Эльбруса.
  • грамотная акклиматизация, которую мы разработали основываясь на своем многолетнем опыте восхождений в различных горных системах мира
  • оптимальные даты и длительность — даты подобраны исходя из особенностей местного климата — именно в летний период ледники открываются, видно все трещины и есть возможность поймать погодные окна, благоприятные для восхождения и комфортную температуру, а длительность рассчитана исходя из особенностей человеческого организма при адаптации к высоте.
  • информационное сопровождение — помощь в поиске и покупке билетов и оформлении страховки — наш менеджер и гиды всегда на связи с вами
  • помощь в подготовке к восхождению — каждому участнику мы высылаем необходимые материалы по подготовке; а также помогаем выбрать и приобрести со скидками лучшее снаряжение для восхождения или же подобрать его в местных прокатах.
  • официальность — со всеми участниками заключается договор
  • прозрачная стоимость услуг — у нас вы не столкнетесь со скрытыми платежами и незапланированными тратами
  • возможность познакомиться с участниками до восхождения — создаем совместные диалоги в WhatsApp
  • появление новых друзей и единомышленников — после восхождения наши участники продолжают общаться и дружить, а также ездить в путешествия вместе.

Вся наша команда работает над тем, чтобы вы вернулись с восхождения в целости и сохранности, в более лучшем виде, чем отправились туда!

После восхождения вы получите именной сертификат, медаль и фирменную футболку турклуба, которые будут напоминать о вашем подвиге!

В случае, если вы хотите, чтобы гид работал с вами индивидуально, мы можем предложить программу восхождения разработанную специально для вас, в любые подходящие даты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Познакомиться с достопримечательностями городов и прокатиться по канатной дороге
27 июня
30 июня
3 июля
6 июля
28 000 за 1 человека
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
4 июля
10 июля
11 июля
13 июля
от 11 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
1 отзыв
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
4 июля
10 июля
11 июля
13 июля
13 000 за всё до 6 чел.
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
28 июня
12 июля
19 июля
26 июля
20 000 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
1 отзыв
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Завтра
29 июня
3 июля
6 июля
от 10 400 за всё до 2 чел.
Прогулки по окрестностям Эльбруса
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
28 июня
2 июля
6 июля
10 июля
45 000 за 1 человека
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Вас ждет проживание в палатках с видом Эльбрус, купание в нарзанных ваннах, прогулка по водопадам с красивыми именами
17 июля
24 000 за 1 человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
12 июля
24 авг
38 000 за 1 человека
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Angelina
Angelina
Нет отзывов
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
Побывать в двух городах, покорить горы и пройти по ущелью
30 июня
6 июля
12 июля
18 июля
55 000 за 1 человека
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