Утром встреча в Пятигорске и трансфер в высокогорный поселок Терскол (2150 м).
Размещаемся в кемпинге в палатках и слушаем брифинг от основного гида по планам группы по подъему на гору, проверяем снаряжение.
Село Терскол находится у подножия горы Эльбрус в Баксанском ущелье на территории республики Кабардино-Балкарии, на берегу реки Баксан.
Вся экономика села связана с туризмом — зимой здесь работает популярный горнолыжный курорт (трассы есть на Чегете и Эльбрусе), а также очень популярен фрирайд, летом множество людей со всего мира приезжают сюда — совершить восхождение на самую высокую гору Европы.
В пути на машине 160 км (около 3 часов).
Утром посещение проката снаряжения, подбор снаряжения для акклиматизационного выхода (по необходимости).
Начало активной акклиматизации — подъем пешком под рюкзаками на 3200-3300 м в район 105 пикета (3350 м), установка палаточного лагеря — мы выбираем этот маршрут из-за потрясающего вида, подходящей высоты для акклиматизационных ночевок и небольшого количества туристов.
По дороге, если хорошая погода, группа будет наблюдать завораживающую панораму Большого Кавказского хребта, по которому проходит русско-грузинская граница.
Подъем затяжной и утомительный, но по хорошей тропе.
А вечером, есть шанс увидеть бескрайнее звездное небо, какого никогда не бывает над городами — не зря в высокогорье часто строят обсерватории — воздух здесь чище и прозрачнее, да и к небу ближе.
Из интересных мест сегодня:
В пути под рюкзаком 10 км, набор высоты 1200 м.
Сбор лагеря и подъем на Ледовую базу (3700 м), здесь установка лагеря для акклиматизационной ночевки.
Только с высоты 3500 м наконец-то можно увидеть красавец Эльбрус — обе его вершины!
Из Терскола вершины не видно.
В хорошую погоду отлично просматривается практически весь маршрут восхождения на Эльбрус с юга.
Ледовая база — не функционирующий научный центр ученых гляциологов (изучают ледники) — до нее доходит сейчас не используемая дорога из Терскола, по которой возились материалы для постройки Приюта 11; теперь ее используют для ночевки альпинисты, совершающие восхождение на Эльбрус с востока.
База представляет собой несколько в разной степени разрушенных строений.
В пути под рюкзаком 3 км, набор высоты 450 м.
Исходя из уровня подготовки и состояния группы гид выберет маршрут спуска в поселок — можно вернутся по пути подъема, а можно спускаться по соседнему ущелью — такой спуск более затяжной, но ущелье очень красивое — открывается панорама на ледник Терскол от самого его начала, а еще можно увидеть водопад Терскольский — струи воды падают с высоты около 60 м в обрамление из базальтовых колонн — уникального творения природы.
Вечером группа расположится на отдых в кемпинге.
Проверка снаряжения, возврат в прокат ненужного после акклиматизации, аренда всего необходимого для высотной части восхождения.
Группа выходит на поляну Азау для подъема на канатке.
Канатная дорога начинается на высоте 2350 м и доходит до высоты 3847 м — станция Гара-Баши.
На канатной дороге поднимаемся до станции Гара-Баши на высоту 3847м, там размещаемся в высокогорном приюте.
По самочувствию и погоде сегодня можно радиально подняться до 4100-4500 м.
Поляна Азау — здесь заканчивается дорога по Баксанскому ущелью — дальше только Эльбрус, а начинается 2 линии канатной дороги — старая и новая.
Административно это часть поселка, но здесь нет жилых домов — только гостиницы для туристов, пункты проката альпинистской и горнолыжной экипировки, магазины снаряжения и канатка.
По погоде и самочувствию — радиальный (налегке) подъем до Скал Пастухова 4700 м либо до начала Косой Полки (5000 м).
Это очень важный день — именно высота 4500-5000 м является ключевой — обычно те, кто хорошо себя чувствует здесь, без проблем совершают восхождение на вершину Эльбруса.
Также будут проходить снежно-ледовые занятия — гид научит участников передвигаться на кошках, закрепятся навыки самозадержания на склоне при помощи ледоруба.
Отдыхаем, готовимся к восхождению.
В случае неблагоприятного прогноза, гид может использовать для восхождения этот день.
По желанию возможен подъем в более высокий приют.
Самый важный этап — подъем на вершину Эльбруса!
Подъем в 00:00, выход на попытку восхождения в 1:00.
Сегодня будет длинная ночь и длинный день.
При хорошем раскладе начнется он выходом на восхождение, штурмом вершины, спуском в поселок Терскол и прощальным ужином в уютном кафе.
В среднем восхождение с высоты 3850 м занимает у групп от 8 до 12 часов, а спуск 2-5 часа.
К участникам присоединяются дополнительные гиды (из расчета 4 человека на 1 гида), все надевают кошки на ботинки, утепляются и выходят на штурм вершины.
Маршрут подъема на Эльбрус с юга проходит через скалы Пастухова, Косую полку, седловину и предвершинное плато горы.
Данный маршрут безопасен для хорошо акклиматизированных новичков, но следует проявить внимательность и осторожность на Косой полке — это единственное место, где есть вероятность срыва.
В случае, если кто-то из участников решит отказаться от восхождения после выхода на штурм, его сопроводит в приют один из дополнительных гидов.
Если такое решение пришло до 4900 м, то можно вызвать снегоход и спуститься до приюта на нем.
Но в наших группах такое встречается крайне редко — пару раз за сезон.
Есть вероятность, что восхождение не состоится из-за погодных условий — в этом случае служба МЧС закрывает гору.
Но летом погода практически всегда благоприятная.
После восхождения группа спускается в приют, по необходимости участники немного отдыхают, но нужно поспешить — успеть на канатную дорогу, которая закрывается после обеда.
Зато вечером всех ждет законный отдых, горячий душ и праздничный ужин в кафе.
Трансфер из Терскола в Пятигорск, по дороге по желанию группы можно заехать на термальные источники.
Важно: программа восхождения написана приблизительно — акклиматизационные выходы планируются гидом на месте исходя из качественного состава группы, самочувствия участников и погодных условий!
Тур предусматривает проживание в Терсколе в палатках в благоустроенном кемпинге (есть горячая вода и электричество); на акклиматизации в палатках на 2300м и 3700 м; в штурмовом лагере в приюте на высоте 3850м. По желанию в приюте на 4100 м (есть электричество, за доп. плату).
Практически все необходимое снаряжение и некоторую одежду можно взять в прокате в Терсколе — обратитесь к вашему менеджеру и он рассчитает вам примерную стоимость аренды.
В данной программе участники сами переносят личное и общественное снаряжение. Для общественного снаряжения необходимо оставить в рюкзаке около 30% места.
Обязательное
Необязательное
Косметичка**
**список носит рекомендательный характер
Личная аптечка
Одежда
Документы
Элементы снаряжения, отмеченные знаком *, можно взять в аренду в Пятигорске. Стоимость зависит от того, какие у вас вещи есть свои — с каждым участником мы индивидуально обсуждаем, что ему стоит взять свое, что купить, а что взять в аренду. Также мы предоставляем хорошие скидки на покупку снаряжения — интересуйтесь.
11:00 В первый день программы в городе Пятигорск, ул. Карла Маркса 4 (Хостел «Централь»).
Всем участникам будет заблаговременно разослана орг. информация с подробностями..
Билеты нужно приобретать до аэропорта Минеральные Воды (25 минут до Пятигорска на такси) или до ж/д вокзала Пятигорска. Время приезда до 11:00 в первый день. Уезжать можно после 19:00 в последний день.
Участвовать в восхождении можно с 18 лет Самый старший наш участник, взошедший на вершину, 64 года. Верхняя граница возраста обсуждается индивидуально с гидом.
В посёлке Терскол днём +10+20 градусов, ночью +8+12 На акклиматизации днём +5+20, ночью -8+8 В штурмовом лагере днём 0+5, ночью -15-0 Во время штурма -15-30, возможен сильный ветер Лучший сезон для подъема на гору Эльбрус с юга — летние месяцы, а также майские праздники и сентябрь — начало октября.
Самый быстрый подъем у наших групп бывает за 7 часов от штурмового лагеря на высоте 4100 м. Среднее время восхождения 8-9 часов, а спуска 3-4 часа. Сложность — очень субъективное понятие, кому-то из наших участников по отзывам было легко, а кому-то сложно. Если у вас действительно хорошая физическая форма и с переносимостью высоты все будет хорошо, то никаких запредельных нагрузок вы не испытаете.
Примерно 3000 рублей на дополнительное питание. Рекомендуем взять заначку 6000 рублей — ее можно использовать в случае если вы не захотите самостоятельно спускаться с 5000 метров — туда можно вызвать снегоход. 10000 рублей вам с запасом хватит. Банкомат есть в Терсколе и на поляне Азау, но с ними бывают проблемы (кончилась наличка или из-за непогоды нет электричества). Стоимость проката снаряжения рассчитывается индивидуально, смотря что вам будет нужно — отправьте нам запрос и мы поможем рассчитать. Максимальная стоимость аренды около 20000 рублей (если у вас вообще ничего нет, даже теплой одежды, обычно у большинства участников часть вещей находится дома).
В дни нахождения группы в Терсколе питание в кафе — местная кухня очень сытная и вкусная. Во время акклиматизации группа по дежурствам готовит на горелках. Предусмотрены завтраки, обеды и ужины.
Если у вас есть особенности в питании, обязательно укажите это в анкете — у нас индивидуальный подход к питанию каждого члена группы.
Примерное меню:
В Приэльбрусье с юга сотовая связь много где есть. Проблемы возникают только у абонентов Теле2 и Билайн. Рекомендуем предупредить родственников, что в дни, когда группа не в Терсколе, со связью могут быть проблемы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обязательно уточнять наличие поисково-спасательных операций в страховом полисе.
Вся наша команда работает над тем, чтобы вы вернулись с восхождения в целости и сохранности, в более лучшем виде, чем отправились туда!
После восхождения вы получите именной сертификат, медаль и фирменную футболку турклуба, которые будут напоминать о вашем подвиге!
В случае, если вы хотите, чтобы гид работал с вами индивидуально, мы можем предложить программу восхождения разработанную специально для вас, в любые подходящие даты.