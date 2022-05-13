Восхождение на Эльбрус с юга не является технически сложным. Пологие склоны Эльбруса по маршруту подъема с южной стороны под силу любому человеку с нормальной физической подготовкой. Какими-либо специфическими познаниями и навыками из альпинизма участникам обладать вовсе необязательно — за дни акклиматизации гиды проведут для вас курс по начальным базовым знаниям — как ходить в кошках, как пользоваться ледорубом — все это будет изучаться на снежно-ледовых тренировках.

Это будет настоящий поход с палатками, мы в полной мере прочувствуем дух альпинизма

Маршрут построен так, чтобы к моменту восхождения мы были полностью подготовлены морально и физически

Рассветы в горах невозможно забыть – это зрелище оставляет неизгладимое впечатление

Научимся передвигаться на кошках и самозадерживаться на склоне при помощи ледоруба

Взойдем на вершину самой большой горы Европы с высокой степенью вероятности

Программа тура по дням

1 день Пятигорск — Терскол

Утром встреча в Пятигорске и трансфер в высокогорный поселок Терскол (2150 м). Размещаемся в кемпинге в палатках и слушаем брифинг от основного гида по планам группы по подъему на гору, проверяем снаряжение. Село Терскол находится у подножия горы Эльбрус в Баксанском ущелье на территории республики Кабардино-Балкарии, на берегу реки Баксан. Вся экономика села связана с туризмом — зимой здесь работает популярный горнолыжный курорт (трассы есть на Чегете и Эльбрусе), а также очень популярен фрирайд, летом множество людей со всего мира приезжают сюда — совершить восхождение на самую высокую гору Европы. В пути на машине 160 км (около 3 часов).

2 день Терскол — водопад Девичьи косы — астрономическая обсерватория «Пик Терскол» — 105 пикет

Утром посещение проката снаряжения, подбор снаряжения для акклиматизационного выхода (по необходимости). Начало активной акклиматизации — подъем пешком под рюкзаками на 3200-3300 м в район 105 пикета (3350 м), установка палаточного лагеря — мы выбираем этот маршрут из-за потрясающего вида, подходящей высоты для акклиматизационных ночевок и небольшого количества туристов. По дороге, если хорошая погода, группа будет наблюдать завораживающую панораму Большого Кавказского хребта, по которому проходит русско-грузинская граница. Подъем затяжной и утомительный, но по хорошей тропе. А вечером, есть шанс увидеть бескрайнее звездное небо, какого никогда не бывает над городами — не зря в высокогорье часто строят обсерватории — воздух здесь чище и прозрачнее, да и к небу ближе. Из интересных мест сегодня: водопад Девичьи косы (в нем купался Владимир Высоцкий в советском фильме «Вертикаль») — получил свое название из-за характерной формы — струи 30-метрового потока, стекающего по базальтовому желобу, похожи на женские волосы;

(в нем купался Владимир Высоцкий в советском фильме «Вертикаль») — получил свое название из-за характерной формы — струи 30-метрового потока, стекающего по базальтовому желобу, похожи на женские волосы; обсерватория Пик Терскол — высокогорная обсерватория (3150 м), на которой проводятся уникальные исследования;

— высокогорная обсерватория (3150 м), на которой проводятся уникальные исследования; место нашего первого лагеря — 105 пикет — заброшенное строение, бывший альпинистский приют, перевалочная база во время строительства приюта 11, некогда обитаемое, а сейчас все больше ветшающее здание, около которого можно найти интересные артефакты — снаряжение советских и немецких военных времен Великой отечественной войны, а также снаряжение советских альпинистов, туристов и ученых. В пути под рюкзаком 10 км, набор высоты 1200 м.

3 день 105 пикет — Ледовая база

Сбор лагеря и подъем на Ледовую базу (3700 м), здесь установка лагеря для акклиматизационной ночевки. Только с высоты 3500 м наконец-то можно увидеть красавец Эльбрус — обе его вершины! Из Терскола вершины не видно. В хорошую погоду отлично просматривается практически весь маршрут восхождения на Эльбрус с юга. Ледовая база — не функционирующий научный центр ученых гляциологов (изучают ледники) — до нее доходит сейчас не используемая дорога из Терскола, по которой возились материалы для постройки Приюта 11; теперь ее используют для ночевки альпинисты, совершающие восхождение на Эльбрус с востока. База представляет собой несколько в разной степени разрушенных строений. В пути под рюкзаком 3 км, набор высоты 450 м.

4 день Ледовая база — Терскол

Исходя из уровня подготовки и состояния группы гид выберет маршрут спуска в поселок — можно вернутся по пути подъема, а можно спускаться по соседнему ущелью — такой спуск более затяжной, но ущелье очень красивое — открывается панорама на ледник Терскол от самого его начала, а еще можно увидеть водопад Терскольский — струи воды падают с высоты около 60 м в обрамление из базальтовых колонн — уникального творения природы. Вечером группа расположится на отдых в кемпинге.

5 день Терскол — канатная станция Гарабаши — приют на 3850 м

Проверка снаряжения, возврат в прокат ненужного после акклиматизации, аренда всего необходимого для высотной части восхождения. Группа выходит на поляну Азау для подъема на канатке. Канатная дорога начинается на высоте 2350 м и доходит до высоты 3847 м — станция Гара-Баши. На канатной дороге поднимаемся до станции Гара-Баши на высоту 3847м, там размещаемся в высокогорном приюте. По самочувствию и погоде сегодня можно радиально подняться до 4100-4500 м. Поляна Азау — здесь заканчивается дорога по Баксанскому ущелью — дальше только Эльбрус, а начинается 2 линии канатной дороги — старая и новая. Административно это часть поселка, но здесь нет жилых домов — только гостиницы для туристов, пункты проката альпинистской и горнолыжной экипировки, магазины снаряжения и канатка.

6 день Акклиматизационный выход на 4700-5000 м

По погоде и самочувствию — радиальный (налегке) подъем до Скал Пастухова 4700 м либо до начала Косой Полки (5000 м). Это очень важный день — именно высота 4500-5000 м является ключевой — обычно те, кто хорошо себя чувствует здесь, без проблем совершают восхождение на вершину Эльбруса. Также будут проходить снежно-ледовые занятия — гид научит участников передвигаться на кошках, закрепятся навыки самозадержания на склоне при помощи ледоруба.

7 день День отдыха (запасной)

Отдыхаем, готовимся к восхождению. В случае неблагоприятного прогноза, гид может использовать для восхождения этот день. По желанию возможен подъем в более высокий приют.

8 день Ночь подъема на западную вершину Эльбруса 5642 м, спуск в Терскол

Самый важный этап — подъем на вершину Эльбруса! Подъем в 00:00, выход на попытку восхождения в 1:00. Сегодня будет длинная ночь и длинный день. При хорошем раскладе начнется он выходом на восхождение, штурмом вершины, спуском в поселок Терскол и прощальным ужином в уютном кафе. В среднем восхождение с высоты 3850 м занимает у групп от 8 до 12 часов, а спуск 2-5 часа. К участникам присоединяются дополнительные гиды (из расчета 4 человека на 1 гида), все надевают кошки на ботинки, утепляются и выходят на штурм вершины. Маршрут подъема на Эльбрус с юга проходит через скалы Пастухова, Косую полку, седловину и предвершинное плато горы. Данный маршрут безопасен для хорошо акклиматизированных новичков, но следует проявить внимательность и осторожность на Косой полке — это единственное место, где есть вероятность срыва. В случае, если кто-то из участников решит отказаться от восхождения после выхода на штурм, его сопроводит в приют один из дополнительных гидов. Если такое решение пришло до 4900 м, то можно вызвать снегоход и спуститься до приюта на нем. Но в наших группах такое встречается крайне редко — пару раз за сезон. Есть вероятность, что восхождение не состоится из-за погодных условий — в этом случае служба МЧС закрывает гору. Но летом погода практически всегда благоприятная. После восхождения группа спускается в приют, по необходимости участники немного отдыхают, но нужно поспешить — успеть на канатную дорогу, которая закрывается после обеда. Зато вечером всех ждет законный отдых, горячий душ и праздничный ужин в кафе.

9 день Трансфер из Терскола в Пятигорск