Восхождение на Эльбрус с юга
И хотя наш маршрут технически не очень сложный, тем не менее, таит свои опасности, главная из которых — коварная и изменчивая погода. Самое благоприятное время для восхождения приходится с середины июля по конец августа. Кроме этого, надо отметить, что 60% успешности восхождения зависит от гида. Наша компания сотрудничает только с опытными и высококвалифицированными гидами.
Программа акклиматизации и самого восхождения многократно отработана, гиды-профессионалы проводят консультации по подготовке и полностью контролируют процесс.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер из г. Минеральные Воды в посёлок Терскол
Встреча в аэропорту или на ж/д станции г. Минеральные Воды с гидом с табличкой «Восхождение на Эльбрус с Юга» на выходе из зала прибытия.
Трансфер в пос. Терскол в 14:00 (3-3,5 часа в пути).
По запросу возможна организация индивидуального трансфера.
Размещение в гостинице, отдых.
Встреча с гидом группы, брифинг.
Проверка и подбор личного снаряжения, недостающее оборудование можно взять в прокат на месте.
Свободное время для отдыха, развлечений и знакомства с регионом.
За дополнительную оплату время можно провести достаточно разнообразно.
Гурманам мы посоветуем посетить национальный балкарский ресторан, где, ожидая приготовления блюд, можно заняться рыбалкой на форель.
Ужин.
Треккинг на гору "Пик Терскол" или гору "Чегет"
Завтрак в отеле.
В этот день начинается процесс акклиматизации.
Выход на Пик Терскол или гору Чегет.
Пеший подъем на вершину и спуск обратно, что занимает от 4 до 6 часов.
Обед в национальном кафе.
Возвращение в отель.
Брифинг с гидом, обсуждение программы на следующий день.
В свободное время можно совершить прогулки по окрестностям, посетить Долину нарзанов либо посетить баню (за дополнительную оплату).
Ужин.
Подъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, акклиматизационный выход до приюта
Завтрак в отеле.
Трансфер на поляну Азау.
Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).
Акклиматизационный выход на ледовые занятия до Приюта 11 (4050м над у. м., 2-3 часа).
Подъем по снежному плато с некрутыми взлетами (до 8-10 градусов) 1-1,5 часа вверх, небольшой отдых в районе «Дизель хат», перекус и спуск на канатную дорогу (30-40 минут).
Отдых.
Обсуждение программы на следующий день, подготовка к выходу в высокогорную зону и на скалы Пастухова.
Ужин.
Отдых в отеле.
Акклиматизационный выход на скалы Пастухова
Ранний завтрак.
Трансфер на поляну Азау.
Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).
Акклиматизационный выход до скал Пастухова (4700 м над у. м., от 4 до 5 часов), ледовые занятия.
Обед ланч-бокс.
Спуск в отель.
После отдыха за ужином вас ждет финальный брифинг по восхождению.
Ужин.
Отдых.
Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)
Завтрак в отеле.
Трансфер на поляну Азау.
Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).
Заселение в приют.
День отдыха.
Проведение снежно-ледовых занятий, прогулки, сон.
Гид знакомит группу с дополнительными гидами, которые будут страховать вас во время восхождения на вершину.
В случае благоприятного прогноза погоды и ухудшения прогноза в последующие дни, если группа подготовлена, гид может предложить использовать этот день, как попытку восхождения.
Ранний ужин, отдых.
Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)
День восхождения на Эльбрус.
Ранний подъем в 02:00.
За дополнительную оплату возможен подъем на ратраке (снегоуплотнительной машине с кузовом для перевозки) на высоту до 5000 метров.
В этом случае, выход сдвигается на более позднее время.
Затем начинается подъем на западную вершину Эльбруса (5642м над у. м.).
Во время восхождения — перекус (сух паёк), с собой — термосы с чаем или горячим питьем.
Время, затрачиваемое на восхождение — 7-9 часов.
Общее время — около 12 часов.
На вершину (5642 над у. м.) обычно выходят в 11–13 часов дня (зависит от темпа подъема группы).
Вне зависимости от результата с 13 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз.
После возвращения в приют — отдых и ужин.
Ночь в приюте.
Свободный (резервный) день
Завтрак.
К обеду вы спускаетесь к подножию и в вашем распоряжении день для отдыха.
В качестве дополнительных услуг возможна организация экскурсий на Чегемские водопады или в ущелье Адыр-Су, конные прогулки, рыбалка.
Ужин с вручением сертификатов.
Если предыдущий день не дал вам хорошую погоду, гид примет решение использовать резервный день.
Спуск в отель.
Трансфер в г. Минеральные Воды
Завтрак, свободное время, выселение из номера до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 3* на поляне Чегет (5 ночей) и в приюте на горе (2 ночи).
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Лагуна» 3*, поляна Чегет
Гостиница «Лагуна» расположена в сосновом бору, у поворота на поляну «Чегет». Гостиница предлагает к размещению 23 уютных номера категории "Стандарт","Полулюкс" и "Люкс". Современные и прекрасно оборудованные номера. В каждом номере установлен телевизор, есть набор необходимой посуды, телефон, имеется балкон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, набор фирменных туалетных принадлежностей.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, бильярд, wi-fi, охраняемая автостоянка, лыжехранилище. Отель располагает кафе с лёгкой и дружелюбной атмосферой. В меню представлены блюда национальной и европейской кухни. В лобби-баре гостиницы можно приятно отдохнуть и выпить чашечку кофе. Завтраки по системе «шведский стол» с 7.00 до 10.00(при небольшой загрузке – комплексное меню)
Расчетный час: заезд – 14.00; выезд – 12.00.
Отель «Снежный барс» 3
Отель "Снежный Барс" расположен в горном регионе и предлагает размещение в просторных номерах (172 номера). Гости смогут легко добраться до горы Чегет и кресельного подъемника Чегета. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ по Wi-Fi.
Новый корпус отеля «Снежный барс» был запущен в эксплуатацию в конце 2017 года. В новом корпусе расположены номера категорий стандарт TWIN и DBL, а также номера категории Люкс. Интерьер номеров «стандарт» лаконичен и прост, дизайн предполагает спокойные цвета и оттенки. В номере есть удобные односпальные кровати для комфортного отдыха, письменный стол для работы, вместительный шкаф, плазменный телевизор. К услугам гостей в ванной комнате предоставлены все необходимые банные принадлежности, полотенца и фен для волос. В отеле "Снежный Барс" есть массажный кабинет и бильярдный стол. В окрестностях отеля имеются отличные возможности для катания на лыжах и пешего туризма. Поселок Терскол находится всего в 10 минутах ходьбы от отеля. Гостям отеля "Снежный Барс" предоставляется бесплатная парковка. Завтраки по системе «шведский стол» с 7.30 до 10.30. Заезд в отель с 14.00, выезд - до 12.00.
Приют
Приют "Сердце Эльбруса" расположен на высоте 3800 метров над уровнем моря, чуть ниже станции "Гара-Баши". Интерьер приюта выполнен в современном стиле. На первом этаже находится современное кафе и небольшой бар.
Снаряжение можно оставить в просторном, вместительном холле. Второй этаж - зона для отдыха на 96 спальных мест. Каждый номер укомплектован четырьмя двухъярусными кроватями.
Для поддержания теплого микроклимата используются два современных отопительных котла.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер аэропорт (ж/д станция) Минеральные воды - Терскол - аэропорт (ж/д станция) Минеральные Воды
- Все групповые трансферы по программе
- Двухместное проживание в гостинице 3* (5 ночей)
- Спальное место в приюте на горе (2 ночи)
- Трехразовое питание в приюте, в гостинице питание по программе, сух пайки в дни выходов
- Оплата услуг канатных дорог во время акклиматизационных выходов и подъемов
- Аренда общественного снаряжения
- Услуги горного гида (в стоимость включена одна попытка восхождения)
- Дополнительный гид на день восхождения (1 на 3 человека)
- Обеспечение безопасности (регистрация в МЧС, радиосвязь, аптечка)
- Сборы национального парка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
- Прокат личного альпинистского снаряжения
- Размещение в номерах другой категории в гостинице
- Питание, не включенное в программу дополнительные услуги на местах размещения
- Доплата за одноместное размещение в отеле - 11 500 руб
- Услуги ратрака (снегоуплотнительной машины с кузовом для перевозки) на акклиматизационные выходы и в ночь восхождения
- Поднос багажа при подъеме и спуске на канатной дороге
- Любые изменения по программе, ведущие к дополнительным расходам
- Спиртные напитки
- Сауна, конные прогулки, вертолетные экскурсии
- Индивидуальные трансферы, дополнительные экскурсии, не входящие в программу
- Услуги индивидуальных и горнолыжных гидов
- Профессиональная фото и видео съемка
- Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Участнику необходимо иметь следующее снаряжение:
- ветрозащитная мембранная куртка, пуховка;
- треккинговые брюки из синтетической ткани и теплые штаны, ветрозащитные штаны;
- спортивный костюм (флисовый или поларовый);
- горные трекинговые ботинки, высотные пластиковые ботинки, спортивные сандалии (для лагеря и отеля);
- термобелье;
- гамаши;
- перчатки теплые, рукавицы «верхонки» — их можно одевать поверх перчаток или рукавиц, шапка «балаклава» или маска от ветра и мороза, кепка;
- сменное белье, носки;
- обычная летняя одежда: футболки, лёгкие брюки, шорты;
- купальные принадлежности;
- рюкзак для восхождения объемом 25-30 литров;
- солнцезащитные очки со степенью защиты не меньше 4, маска горнолыжная на случай непогоды и солнцезащитный крем;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- кошки;
- система страховочная, ледоруб, карабин 3 шт.;
- термос или фляга для воды;
- индивидуальная аптечка;
- средства личной гигиены;
- треккинговые палки;
- спальник с комфортной температурой до -5°.
Недостающее снаряжение (трекинговые палки, ботинки, спальник, кошки, ледоруб, страховочную систему, рюкзак и прочее) можно взять в прокате на месте.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
Встреча.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 14:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой на выходе из зала прилёта. С ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00.
Проводы.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся с 18:00 часов местного времени. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату. Доплата за индивидуальный трансфер Приэльбрусье – Минеральные воды – 5 000 руб.
Сколько стоит прокат снаряжения?
|Наименование / Detail
|Цена (рублей в день)
|Ботинки двойные альпинистские / Climbing boots
|1100
|Кошки/Crampons
|250
|Ледоруб/ Ice axe
|200
|Телескопические палки/ Telescopic poles
|250
|Спальный мешок/ Sleeping Bag
|300
|Пуховая куртка/ Down jacket
|700
|Брюки/ Pant Goretex
|500
|Ветровка/ Jacket Goretex
|500
|Самостраховка/ Selfbelay
|50
|Горнолыжная маска/ Ski goggles
|250
|Рукавицы/ Mitten Thinsulate
|250
|Беседка альпинистская/ Harness
|150
|Карабины/ Karabiner
|50
|Налобный фонарь/ Head torch
|150
|Рюкзак/ Rucksacks
|250
|Термос/ Thermos
|100
|Очки солнцезащитные/ Glasses
|250
|Гамаши/Gaiters
|150
|Каска/ Helmet
|150
|Баул
|400
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.