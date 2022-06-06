Вот и наступил долгожданный май! Начинает пригревать солнышко, все звонче поют птицы. Выдалось несколько выходных дней. По традиции эти дни отмечают на природе с шашлыками или на даче. А мы приглашаем вас в горы!

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды. Домбай

Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00). Трансфер в пос. Домбай ориентировочное время прибытия – 20:00. После того как мы разместимся в гостинице, не теряя времени отправимся на нашу первую экскурсию. Сегодня мы прогуляемся пешком вдоль берега одной из рек Домбая – Алибек. В ущелье этой реки есть одно место, которое нам сегодня предстоит посетить, это – кладбище альпинистов. Здесь сооружен мемориал, посвященный людям, оставившим в горах не только свое сердце, но и жизнь. Здесь, по меткому выражению В. Высоцкого «… Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил…». Мемориал окружен вековым пихтовым лесом, огромные пихты, будто стражи застыли в вечном карауле, склонив свои пушистые ветви над памятниками отважным людям, и здесь «…Как Вечным огнем, сверкает днем Вершина изумрудным льдом — Которую ты так и не покорил.» Присядьте в беседке, подумайте об этих людях, о горах, о судьбе. Оглянитесь вокруг и подумайте, как прекрасна жизнь, а среди такой красоты тем более! Во второй половине дня возвращение в гостиницу. Ужин. Отдых.

2 день Гора Мусса-Ачитара

Завтрак. По канатной дороге поднимаемся на гору Мусса- Ачитара, которая весь сезон гостеприимно принимала горнолыжников, а теперь ее облюбовали отдыхающие, которые хотят увидеть неземную красоту взметнувшихся в небо горных вершин. Каждая из них имеет свое красочное название и связанную с ним легенду, наш экскурсовод с удовольствием расскажет вам о каждой вершине, поделится обычаями и культурой народов, издревле проживающих в этих местах. В это время вы, очарованные теплым весенним солнышком, вдыхая аромат просыпающейся природы, будете наслаждаться видами грандиозных гор и тысячелетних ледников и водопадов. Очень интересны контрасты майского Домбая – здесь уже цветут первые весенние цветы, но еще встречаются целые снежные острова, а внизу, у подножия горы – вовсю бушует лето. Нагулявшись по горе под облаками, возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает ужин и отдых.

3 день Сентинский храм. Термальные источники

Первую половину сегодняшнего дня мы посвятим древностям Карачаево-Черкесии, а оставшуюся часть – релаксу. После завтрака выезжаем в селение Нижняя Теберда. Оставляем машину внизу, а сами неспешно поднимаемся к горному отрогу, на котором расположился древний аланский храм. Построен он был византийскими мастерами на горе Сынты в 965 году. В конце XIX века здесь был Свято Преображенский женский монастырь. Храм был отреставрирован монахинями и это, наверное, единственная реставрация храма за более чем тысячелетнюю историю. А ведь в храме по сей день можно рассмотреть фрески, написанные еще в X веке! Осмотрев храм, спускаемся вниз и едем в пос. Кавказский, где нас ожидает комплекс термальных бассейнов под открытым небом. Вода в бассейнах теплая, минеральная, помимо отдыха и расслабления, оказывает еще и лечебное воздействие на кожу и тело. Так что купаемся, получаем удовольствие и лечение. А вечером возвращаемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.

4 день Тебердинский заповедник.

Сегодня, после завтрака, мы с вами отправимся в г. Теберда. Здесь на берегу одноименной реки раскинулся небольшой курортный город и центральная усадьба Тебердинского государственного биосферного заповедника. Мы обязательно зайдем в заповедник, ведь здесь в просторных вольерах множество животных, у многих из которых к этому времени появляется потомство. Здесь же имеется прекрасный дендропарк и альпийский луг и мы послушаем звуки пробуждающейся природы, полюбуемся первыми весенними цветами. Зайдем в Музей природы, где познакомимся с историей образования заповедника, этапами его развития. А после отправимся на берег древнего озера Кара-Кель, где так прекрасно посидеть на берегу, в окружении огромных сосен, послушать пение птиц, подышать чистым, свежим воздухом. Дальше нам предстоит прогулка к очаровательному водопаду Шумка. Ну а после – отправляемся на Форелевое хозяйство, где нас ждет рыбалка и праздничный обед. В конце дня такого прекрасного и насыщенного эмоциями и впечатлениями, возвращаемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.

5 день Шоанинский храм. Отъезд