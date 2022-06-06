Преимущества этого путешествия:
Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00).
Трансфер в пос. Домбай ориентировочное время прибытия – 20:00.
После того как мы разместимся в гостинице, не теряя времени отправимся на нашу первую экскурсию.
Сегодня мы прогуляемся пешком вдоль берега одной из рек Домбая – Алибек.
В ущелье этой реки есть одно место, которое нам сегодня предстоит посетить, это – кладбище альпинистов.
Здесь сооружен мемориал, посвященный людям, оставившим в горах не только свое сердце, но и жизнь.
Здесь, по меткому выражению В. Высоцкого «… Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил…».
Мемориал окружен вековым пихтовым лесом, огромные пихты, будто стражи застыли в вечном карауле, склонив свои пушистые ветви над памятниками отважным людям, и здесь «…Как Вечным огнем, сверкает днем Вершина изумрудным льдом — Которую ты так и не покорил.»
Присядьте в беседке, подумайте об этих людях, о горах, о судьбе.
Оглянитесь вокруг и подумайте, как прекрасна жизнь, а среди такой красоты тем более!
Во второй половине дня возвращение в гостиницу.
Ужин.
Отдых.
Завтрак.
По канатной дороге поднимаемся на гору Мусса- Ачитара, которая весь сезон гостеприимно принимала горнолыжников, а теперь ее облюбовали отдыхающие, которые хотят увидеть неземную красоту взметнувшихся в небо горных вершин.
Каждая из них имеет свое красочное название и связанную с ним легенду, наш экскурсовод с удовольствием расскажет вам о каждой вершине, поделится обычаями и культурой народов, издревле проживающих в этих местах.
В это время вы, очарованные теплым весенним солнышком, вдыхая аромат просыпающейся природы, будете наслаждаться видами грандиозных гор и тысячелетних ледников и водопадов.
Очень интересны контрасты майского Домбая – здесь уже цветут первые весенние цветы, но еще встречаются целые снежные острова, а внизу, у подножия горы – вовсю бушует лето.
Нагулявшись по горе под облаками, возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает ужин и отдых.
Первую половину сегодняшнего дня мы посвятим древностям Карачаево-Черкесии, а оставшуюся часть – релаксу.
После завтрака выезжаем в селение Нижняя Теберда.
Оставляем машину внизу, а сами неспешно поднимаемся к горному отрогу, на котором расположился древний аланский храм.
Построен он был византийскими мастерами на горе Сынты в 965 году.
В конце XIX века здесь был Свято Преображенский женский монастырь.
Храм был отреставрирован монахинями и это, наверное, единственная реставрация храма за более чем тысячелетнюю историю.
А ведь в храме по сей день можно рассмотреть фрески, написанные еще в X веке!
Осмотрев храм, спускаемся вниз и едем в пос. Кавказский, где нас ожидает комплекс термальных бассейнов под открытым небом.
Вода в бассейнах теплая, минеральная, помимо отдыха и расслабления, оказывает еще и лечебное воздействие на кожу и тело.
Так что купаемся, получаем удовольствие и лечение.
А вечером возвращаемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.
Сегодня, после завтрака, мы с вами отправимся в г. Теберда.
Здесь на берегу одноименной реки раскинулся небольшой курортный город и центральная усадьба Тебердинского государственного биосферного заповедника.
Мы обязательно зайдем в заповедник, ведь здесь в просторных вольерах множество животных, у многих из которых к этому времени появляется потомство.
Здесь же имеется прекрасный дендропарк и альпийский луг и мы послушаем звуки пробуждающейся природы, полюбуемся первыми весенними цветами.
Зайдем в Музей природы, где познакомимся с историей образования заповедника, этапами его развития.
А после отправимся на берег древнего озера Кара-Кель, где так прекрасно посидеть на берегу, в окружении огромных сосен, послушать пение птиц, подышать чистым, свежим воздухом.
Дальше нам предстоит прогулка к очаровательному водопаду Шумка.
Ну а после – отправляемся на Форелевое хозяйство, где нас ждет рыбалка и праздничный обед.
В конце дня такого прекрасного и насыщенного эмоциями и впечатлениями, возвращаемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.
Позавтракав, собираемся и в путь.
Но, прежде чем доставить вас в Минеральные Воды, мы заедем еще в одно замечательное место.
Кавказ славится не только своей замечательной природой, но и историей.
С древнейших времен здесь жили различные народы, оставившие материальные следы своего пребывания.
Вот одним из таких знаков является храм, приютившийся на плече горы Шоана – Шоанинский храм, построенный в X веке византийскими зодчими.
Посмотрите, он, словно парит над всем окружающим миром, сияя белыми стенами в бездонной синеве неба.
Наш гид расскажет вам его историю, и мы уверены, вы еще не раз захотите сюда вернуться.
Мы очень ценим своих друзей и всегда готовы предложить вам что-нибудь новенькое и интересное.
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-хместных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение — 4000 руб. за весь период тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Встреча: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета – не позднее 14:00), трансфер в пос. Домбай, ориентировочное время прибытия – 20:00;
Завершение тура: в пос. Домбай, 11:00 трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.