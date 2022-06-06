Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур

Вот и наступил долгожданный май! Начинает пригревать солнышко, все звонче поют птицы. Выдалось несколько выходных дней

4.7
3 отзыва
Вот и наступил долгожданный май! Начинает пригревать солнышко, все звонче поют птицы. Выдалось несколько выходных дней. По традиции эти дни отмечают на природе с шашлыками или на даче. А мы приглашаем вас в горы!
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
01
мая

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • неземная красота – пройдемся по живописным каньонам, поднимемся к высокогорным водопадам и озерам;
  • сочетание удовольствия и лечения – купание в термальных бассейнах с минеральной водой под открытым небом;
  • гастрономические впечатления – нас ждет рыбалка и праздничный обед на Форелевом хозяйстве;
  • горный треккинг (не слишком сложный) – заряд бодрости, здоровья, молодости на целый год вперед.

Программа тура по дням

1 день
Минеральные Воды. Домбай

Г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00).

Трансфер в пос. Домбай ориентировочное время прибытия – 20:00.

После того как мы разместимся в гостинице, не теряя времени отправимся на нашу первую экскурсию.

Сегодня мы прогуляемся пешком вдоль берега одной из рек Домбая – Алибек.

В ущелье этой реки есть одно место, которое нам сегодня предстоит посетить, это – кладбище альпинистов.

Здесь сооружен мемориал, посвященный людям, оставившим в горах не только свое сердце, но и жизнь.

Здесь, по меткому выражению В. Высоцкого «… Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил…».

Мемориал окружен вековым пихтовым лесом, огромные пихты, будто стражи застыли в вечном карауле, склонив свои пушистые ветви над памятниками отважным людям, и здесь «…Как Вечным огнем, сверкает днем Вершина изумрудным льдом — Которую ты так и не покорил.»

Присядьте в беседке, подумайте об этих людях, о горах, о судьбе.

Оглянитесь вокруг и подумайте, как прекрасна жизнь, а среди такой красоты тем более!

Во второй половине дня возвращение в гостиницу.

Ужин.

Отдых.

Минеральные Воды. ДомбайМинеральные Воды. ДомбайМинеральные Воды. ДомбайМинеральные Воды. Домбай
2 день
Гора Мусса-Ачитара

Завтрак.

По канатной дороге поднимаемся на гору Мусса- Ачитара, которая весь сезон гостеприимно принимала горнолыжников, а теперь ее облюбовали отдыхающие, которые хотят увидеть неземную красоту взметнувшихся в небо горных вершин.

Каждая из них имеет свое красочное название и связанную с ним легенду, наш экскурсовод с удовольствием расскажет вам о каждой вершине, поделится обычаями и культурой народов, издревле проживающих в этих местах.

В это время вы, очарованные теплым весенним солнышком, вдыхая аромат просыпающейся природы, будете наслаждаться видами грандиозных гор и тысячелетних ледников и водопадов.

Очень интересны контрасты майского Домбая – здесь уже цветут первые весенние цветы, но еще встречаются целые снежные острова, а внизу, у подножия горы – вовсю бушует лето.

Нагулявшись по горе под облаками, возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает ужин и отдых.

Гора Мусса-АчитараГора Мусса-АчитараГора Мусса-АчитараГора Мусса-Ачитара
3 день
Сентинский храм. Термальные источники

Первую половину сегодняшнего дня мы посвятим древностям Карачаево-Черкесии, а оставшуюся часть – релаксу.

После завтрака выезжаем в селение Нижняя Теберда.

Оставляем машину внизу, а сами неспешно поднимаемся к горному отрогу, на котором расположился древний аланский храм.

Построен он был византийскими мастерами на горе Сынты в 965 году.

В конце XIX века здесь был Свято Преображенский женский монастырь.

Храм был отреставрирован монахинями и это, наверное, единственная реставрация храма за более чем тысячелетнюю историю.

А ведь в храме по сей день можно рассмотреть фрески, написанные еще в X веке!

Осмотрев храм, спускаемся вниз и едем в пос. Кавказский, где нас ожидает комплекс термальных бассейнов под открытым небом.

Вода в бассейнах теплая, минеральная, помимо отдыха и расслабления, оказывает еще и лечебное воздействие на кожу и тело.

Так что купаемся, получаем удовольствие и лечение.

А вечером возвращаемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.

4 день
Тебердинский заповедник.

Сегодня, после завтрака, мы с вами отправимся в г. Теберда.

Здесь на берегу одноименной реки раскинулся небольшой курортный город и центральная усадьба Тебердинского государственного биосферного заповедника.

Мы обязательно зайдем в заповедник, ведь здесь в просторных вольерах множество животных, у многих из которых к этому времени появляется потомство.

Здесь же имеется прекрасный дендропарк и альпийский луг и мы послушаем звуки пробуждающейся природы, полюбуемся первыми весенними цветами.

Зайдем в Музей природы, где познакомимся с историей образования заповедника, этапами его развития.

А после отправимся на берег древнего озера Кара-Кель, где так прекрасно посидеть на берегу, в окружении огромных сосен, послушать пение птиц, подышать чистым, свежим воздухом.

Дальше нам предстоит прогулка к очаровательному водопаду Шумка.

Ну а после – отправляемся на Форелевое хозяйство, где нас ждет рыбалка и праздничный обед.

В конце дня такого прекрасного и насыщенного эмоциями и впечатлениями, возвращаемся в гостиницу, ужинаем и отдыхаем.

Тебердинский заповедник.Тебердинский заповедник.Тебердинский заповедник.Тебердинский заповедник.Тебердинский заповедник.
5 день
Шоанинский храм. Отъезд

Позавтракав, собираемся и в путь.

Но, прежде чем доставить вас в Минеральные Воды, мы заедем еще в одно замечательное место.

Кавказ славится не только своей замечательной природой, но и историей.

С древнейших времен здесь жили различные народы, оставившие материальные следы своего пребывания.

Вот одним из таких знаков является храм, приютившийся на плече горы Шоана – Шоанинский храм, построенный в X веке византийскими зодчими.

Посмотрите, он, словно парит над всем окружающим миром, сияя белыми стенами в бездонной синеве неба.

Наш гид расскажет вам его историю, и мы уверены, вы еще не раз захотите сюда вернуться.

Мы очень ценим своих друзей и всегда готовы предложить вам что-нибудь новенькое и интересное.

Шоанинский храм. ОтъездШоанинский храм. ОтъездШоанинский храм. ОтъездШоанинский храм. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-хместных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение — 4000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды – Домбай и обратно
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (3-хразовое питание, праздничный обед)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологический сбор заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Подъем по канатной дороге
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии не включенные в программу тура
  • Доплата за одноместное размещение — 4000 руб. за весь период тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки;
  • рюкзак 70 л треккинговый, «сидушку»;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета – не позднее 14:00), трансфер в пос. Домбай, ориентировочное время прибытия – 20:00;

Завершение тура: в пос. Домбай, 11:00 трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время прибытия – 15:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🧒Можно с детьми🎣Рыбалка🍀Природа и пейзажи🐼Животные🧳Экскурсионные туры5-дневные туры🎣Рыболовные туры

Похожие туры в Минеральных Водах

Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
34 000 за 1 человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками, снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам
10 июля
52 500 за 1 человека
Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Домбае на 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Вы увидите Главный Кавказский хребет! Покупаетесь в горных озерах, покатаетесь на канатной дороге. Поедем высоко, прямо
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
35 800 за 1 человека
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
Наш новый авторский тур в район Кавминвод! В одном туре мы собрали самые интересные достопримечательности Кавказских
32 900 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
8 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
31 800 за 1 человека
Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Безенги 7 дней. Комфорт-тур с гостиницей
Вас ждут прогулки по настоящему леднику, игривые водопады, суслики. Голубое озеро глубиной 279 метров! Купание
10 июля
17 июля
42 000 за 1 человека
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Тур на 7 дней - Горный лагерь в Безенгийском ущелье
Вас ждет 7-ми дневное путешествие в альплагерь Безенги. Проживание
3 июля
10 июля
17 июля
25 400 за 1 человека
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур с гостиницей на 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур с гостиницей на 7 дней
Вы увидите горы Главного Кавказского хребта, голубые, изумрудные
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
35 000 за 1 человека
МЕГАтур в Архыз. 10 дней треккинга с гостиницей
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
МЕГАтур в Архыз. 10 дней треккинга с гостиницей
Путешествие на 10 дней
50 800 за 1 человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
50 715 за 1 человека
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Вас ждет незабываемый 10-ти дневный тур в Архыз! Вас ждут Софийские водопады - одна из самых посещаемых
19 июля
24 300 за 1 человека
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Цейском ущелье. 7-ми дневный комфорт-тур с гостиницей
В этом туре вы увидите монумент летящего на коне Уастырджи
24 июля
41 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ