Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Групповой тур в Минеральных Водах

Конный тур через Домбай и Эльбрус

4.7
3 отзыва
Увлекательный конный поход полный приключений, сказочных пейзажей, исторических и культовых мест.

Вы получите удовольствие от верховой езды на лошадях по живописнейшим горным ущельям к высокогорным озерам. Будете проводить ночи в палатках и на турбазе, встречать закаты и рассветы среди горных вершин. А также получите прилив сил и здоровья от природных целебных минеральных источников.
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Ближайшие даты:
1
июн
8
июн
15
июн
29
июн
6
июл
13
июл
20
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Лечебный отдых
Лечебный отдых
Получим прилив сил и здоровья от природных целебных минеральных источников
Конные прогулки
Конные прогулки
Получим удовольствие от верховой езды на сильных лошадях
Великолепные закаты и рассветы
Великолепные закаты и рассветы
Будем встречать закаты и рассветы среди горных вершин
Уникальная природа
Уникальная природа
Увидим самые заветные места богатейшей Карачаево-Черкесии
Озеро Хурла-Кёль
Озеро Хурла-Кёль
Рискнем искупаться в хрустальной воде реликтового озера!

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды, трансфер в Карачаевск или база отдыха на природе

Мы встречаем Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Минеральных Водах в 12:00 и в 18:00.

Это самый насыщенный и активный конный тур на Северном Кавказе.

Вы разместитесь в отеле или на базе отдыха в пригороде, познакомитесь с гидом и друг с другом, ведь вам предстоит провести вместе дни в отдалении от суеты и суматохи мира, сплотиться в единую по духу команду всадников.

Первый ужин в неформальной обстановке очень способствует сближению, а ночь под звездами кавказского неба — погружению в атмосферу гор и акклиматизации.

Идеально обученные лошади на конной базе уже ждут вас, и завтра стартует ваш поход верхом по тропам Карачаево-Черкесии.

Впереди для вас, любителей лошадей и конных прогулок, ценителей красот уникальной природы, поклонников динамики, движения, разнообразия и необычного времяпрепровождения – яркие увлекательные приключения на Кавказе!

Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL/ Экара.

Питание: ужин в гостинице.

Минеральные Воды, трансфер в Карачаевск или база отдыха на природеМинеральные Воды, трансфер в Карачаевск или база отдыха на природеМинеральные Воды, трансфер в Карачаевск или база отдыха на природеМинеральные Воды, трансфер в Карачаевск или база отдыха на природе
2 день

Аул Хурзук - Подъем в ущелье Кёбек-Баши

После завтрака выезжаем в аул Хурзук.

Седлаем лошадей и поднимаемся из Хурзука в ущелье Кёбек-Башы, где стоит лесной домик, на высоте 2600м, здесь есть необходимое для нашей ночевки.

Разбиваем лагерь устанавливаем палатки.

У кого будет желание может переночевать в лесном домике.

В завершение дня – вечерние звезды, костер, ужин, отдых.

Лучшего и придумать невозможно!

Время катания на лошади 5 - 6 часов.

Проживание: палаточный лагерь.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин на маршруте.

Аул Хурзук - Подъем в ущелье Кёбек-БашиАул Хурзук - Подъем в ущелье Кёбек-БашиАул Хурзук - Подъем в ущелье Кёбек-БашиАул Хурзук - Подъем в ущелье Кёбек-Баши
3 день

Ущелье Тар-Къол к озерам Джугъутурлу-Кёл и Чучхурлу-Кёл. Озеро Къаншау. Плавание на лошадях в озере

Пленительный рассвет, утреннее купание, — и ваш организм зарядился для нового путешествия.

Сегодня лагерь не собираем на ночлег вернёмся сюда же.

Верхом едем в соседнее ущелье Тар-Къол на озёра Джугъутурлу-Кёл и Чучхурлу-Кёл, а выше есть озеро Къаншау, к нему можно пройтись пешком и прогуляться в зависимости от Вашего желания на высоте 2800м.

Еще поднимемся на смотровую вершину горы, которая соединяет 4 ущелья: Тар-Къол, Кичкини-Къол, Табшын-Къол и Уллу-Кам.

Обед у озер.

Все желающие могут поплавать в озере на лошадях.

Вечером – возвращение в лагерь, ужин у костра, легенды и песни.

Время катания на лошади 5 - 6 часов.

Проживание: палаточный лагерь.

Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

Ущелье Тар-Къол к озерам Джугъутурлу-Кёл и Чучхурлу-Кёл. Озеро Къаншау. Плавание на лошадях в озереУщелье Тар-Къол к озерам Джугъутурлу-Кёл и Чучхурлу-Кёл. Озеро Къаншау. Плавание на лошадях в озереУщелье Тар-Къол к озерам Джугъутурлу-Кёл и Чучхурлу-Кёл. Озеро Къаншау. Плавание на лошадях в озереУщелье Тар-Къол к озерам Джугъутурлу-Кёл и Чучхурлу-Кёл. Озеро Къаншау. Плавание на лошадях в озере
4 день

Ущелье Джылы-Суу. Перевал Къызыл-айры. Ущелье Кичкини-Къол. Долина Уллу-Хурзук. Минеральные источники

С рассветом продолжается наше приключение!

После сытного завтрака мы собираем лагерь и отправляемся в захватывающий поход в Джылы-Суу. Преодолевая перевал Къызыл-айры, мы восхищаемся необъятными видами, которые открываются на Эльбрус.

Мы поднимаемся на высоту 3000 метров.

А далее спускаемся в живописное ущелье Кичкини-Къол, и долину Уллу-Хурзук, спуск который круче чем американские горки подарит вам незабываемые эмоции.

Вознаграждение за наши труды - незабываемое купание в горячих ваннах!

Завершая наш энергичный день, мы разбиваем лагерь и поднимаем палатки в этой удивительной обители природы.

Теперь мы можем наслаждаться ее красотой и мощью в полной мере.

Время катания на лошади 5 - 6 часов.

Проживание: палаточный лагерь.

Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

Ущелье Джылы-Суу. Перевал Къызыл-айры. Ущелье Кичкини-Къол. Долина Уллу-Хурзук. Минеральные источникиУщелье Джылы-Суу. Перевал Къызыл-айры. Ущелье Кичкини-Къол. Долина Уллу-Хурзук. Минеральные источникиУщелье Джылы-Суу. Перевал Къызыл-айры. Ущелье Кичкини-Къол. Долина Уллу-Хурзук. Минеральные источникиУщелье Джылы-Суу. Перевал Къызыл-айры. Ущелье Кичкини-Къол. Долина Уллу-Хурзук. Минеральные источники
5 день

Озеро Къарлы-Кёл. Перевал Джелли. Ущелье Кюкюртлю. Водопад Тау-Джыламукъ. Спуск в долину Уллу-Хурзук

Утро в лагере на окутано свежестью и ожиданием новых приключений.

Солнце, только-только поднимающееся над горными вершинами, открывает перед нами бескрайние просторы, зовущие нас в дальние путешествия. Утром вы можете снова искупаться в источниках.

Потом мы собираем рюкзаки, запасаемся вкусным обедом седлаем лошадей и отправляемся к озеру Къарлы Кёл.

На перевале Джелли у самого подножья Эльбруса, далее спускаемся вниз в ущелье Кюкюртлю. По вулканическому пеплу через водопад Тау-Джыламукъ спустимся на самый длинный язык ледника в Европе.

Насладимся невероятными видами, пообедаем и дальше по ущелью Кюкюртлю спускаемся обратно в наш лагерь.

Проживание: палатка.

Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

Озеро Къарлы-Кёл. Перевал Джелли. Ущелье Кюкюртлю. Водопад Тау-Джыламукъ. Спуск в долину Уллу-ХурзукОзеро Къарлы-Кёл. Перевал Джелли. Ущелье Кюкюртлю. Водопад Тау-Джыламукъ. Спуск в долину Уллу-ХурзукОзеро Къарлы-Кёл. Перевал Джелли. Ущелье Кюкюртлю. Водопад Тау-Джыламукъ. Спуск в долину Уллу-ХурзукОзеро Къарлы-Кёл. Перевал Джелли. Ущелье Кюкюртлю. Водопад Тау-Джыламукъ. Спуск в долину Уллу-Хурзук
6 день

Озеро Хурла-Кёль. Ущелье Джууакалы-Къол. Плато Садырла. Перевал Бийязыр. Хребет Ёлмез-Тюбю. Седловина Бёрю-Аууз

Завтракаем и собираем лагерь! Подъем сразу в двух в смыслах: просыпайтесь и поднимайтесь на лошадях круто-круто вверх – на реликтовое озеро Хурла-Кёль.

Наш путь будет пролегать по живописной долине Уллу-Хурзук, через ущелья и седловины, по невероятным перевалам и плато на высоте 3300м.

После спуска к озеру и выбора уютного места для установки лагеря, прогуляйтесь по берегам, устройте треккинг по скалистым суровым монументам, – фотосессии в программе обязательны! Рискните искупаться в хрустальной воде!

Время катания на лошади 5- 6 часов

Проживание: палаточный лагерь.

Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

Озеро Хурла-Кёль. Ущелье Джууакалы-Къол. Плато Садырла. Перевал Бийязыр. Хребет Ёлмез-Тюбю. Седловина Бёрю-АуузОзеро Хурла-Кёль. Ущелье Джууакалы-Къол. Плато Садырла. Перевал Бийязыр. Хребет Ёлмез-Тюбю. Седловина Бёрю-АуузОзеро Хурла-Кёль. Ущелье Джууакалы-Къол. Плато Садырла. Перевал Бийязыр. Хребет Ёлмез-Тюбю. Седловина Бёрю-АуузОзеро Хурла-Кёль. Ущелье Джууакалы-Къол. Плато Садырла. Перевал Бийязыр. Хребет Ёлмез-Тюбю. Седловина Бёрю-Аууз
7 день

Перевал Бийязыр. Ущелье Эни-Къол. Долина Уллу-Хурзук

Вчера вы встречали волшебные переливы заката, а сегодня полюбуетесь переменчивостью красок рассвета на Хурла-Кель.

Последние уникальные фотоснимки — и команда всадников по горному ущелью движется к уже знакомой долине Уллу-Хурзук. Прощайте, добрые, умные и так полюбившиеся друзья-лошади!

Активный и временами даже экстремальный конный тур на Северном Кавказе финиширует в Карачаевске.

Здесь вы сможете привести себя в порядок, принять ванну или попариться в баньке.

Путешествие по Кавказу было очень насыщенным и вам нужно отдохнуть на славу перед завтрашним отъездом!

Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL/ Экара.

Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перевал Бийязыр. Ущелье Эни-Къол. Долина Уллу-ХурзукПеревал Бийязыр. Ущелье Эни-Къол. Долина Уллу-ХурзукПеревал Бийязыр. Ущелье Эни-Къол. Долина Уллу-ХурзукПеревал Бийязыр. Ущелье Эни-Къол. Долина Уллу-Хурзук
8 день

Трансфер в Минеральные воды

Поздравляем вас, друзья!

В вашем активном конном туре на Северном Кавказе вы совершили подвиг — вы дошли до финала!

Смело можно сказать, что с вами теперь можно и в строй, и в бой!

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 12:00, ориентировочное время прибытия — 16:00, и в 16:00 (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).

Проживание

Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами – две ночи / на турбазе – одна ночь.

Ночевки в туристических палатках.

Одноместное размещение – 7900 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Гостиница 3* в отеле Aydin El

2 ночи

Туристический комплекс Аydin El расположен в одном из живописных горных ущелий Карачаево-Черкесии, в 15 км от перевала Гумбаши, откуда открывается великолепный вид на Эльбрус.

Номера оборудованы собственной кухней, включающей в себя, кухонный уголок с посудой для приготовления и употребления еды, раковиной для мытья посуды, электро плита, микроволновка, электро чайник, холодильник.
Так же в каждом номере фен, гладильная доска, утюг, халаты, полотенца, гигиенические принадлежности, тапочки.

Гостиница 3* в отеле Aydin ElГостиница 3* в отеле Aydin ElГостиница 3* в отеле Aydin ElГостиница 3* в отеле Aydin ElГостиница 3* в отеле Aydin ElГостиница 3* в отеле Aydin El

Экара

2 ночи

Гостевой дом «Экара» располагается в самом центре курортного поселка Теберда, в окружении основных объектов инфраструктуры. Отдыхающие могут воспользоваться здесь парковкой, трансфером, а также стабильным и бесплатным доступом к Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно, а заботливый персонал всегда рад помочь. Вблизи находится два водоема, так что здесь можно заняться рыбалкой.

Для проживания предоставляются по-домашнему уютные номера, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате установлено удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и небольшой холодильник. Выдается чистое постельное белье и белоснежные полотенца. Из окон открывается вид на город. По запросу возможно размещение с домашними животными.

Каждое утро сервируют завтраки, которые оплачиваются дополнительно. Еще на территории есть кухня, где можно воспользоваться плитой, посудой и другой утварью, чтобы приготовить себе полноценное любимое блюдо. На облагороженной территории можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. Вблизи работает несколько магазинов.

Рядом с мини-отелем находится кинотеатр, где можно разнообразить свой досуг. Также за пару минут можно добраться до автобусной остановки. Ближайшее крупное поселение — это Домбай, расстояние до него около 21 км.

ЭкараЭкараЭкараЭкараЭкара

Палаточный лагерь

4 ночи

У кого будет желание может переночевать в лесном домике во 2 день.

Палаточный лагерь

Гостевой дом на турбазе

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Костровое имущество - горелка, газ, котел, чайник
  • Медицинская аптечка
  • Палаточный инвентарь - палатка, спальник, каремат
  • Питание: 1 день - ужин, 2-7 день - 3-х разовое питание, 8 день - завтрак
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами - две ночи / на турбазе - одна ночь
  • Прокат лошадей
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - Карачаевск или база отдыха в пригороде - Минеральные Воды
  • Услуги инструктора-проводника по конному туризму
  • Услуги по оформлению пограничных пропусков
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 7900 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • Ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • Ёмкость для воды;
  • КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
  • Купальники и наряды для фотосессий;
  • Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • Обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • Перчатки, шапку, кепку/панаму (по сезону);
  • Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • Спортивный костюм;
  • Средства личной гигиены;
  • Теплую куртку;
  • Термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
  • Треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку»;
  • Удобную одежду по сезону;
  • Эластичный бинт.
Какие документы нужны иностранным гражданам?

Иностранным гражданам бронирование тура не менее чем за 30 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска

Гражданам РФ бронирование не менее чем за 15 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, встреча в 12:00 и в 18:00, трансфер в г. Карачаевск или база отдыха в пригороде (ориентировочно 3 часа).

Место и время завершения тура: г. Карачаевск или база отдыха в пригороде, трансфер в г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, в 12:00 и 16:00..

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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С
12 июля 2023
Если вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если вы хотите увидеть самые труднодоступные уголки в горах Кавказа, где нет ни души, только море цветов, завораживающие виды дикой природы - это тур для вас. А какие кони! Хорошо обученные, надёжные, выносливые! До этого похода не подозревала, что они способны подниматься на такую высоту, да ещё и с грузом на спине. Весь тур шаговый, но адреналина хватило с лихвой! Мы видели туров, когда поднялись на вершину горы. Встречали табуны коней и стада коров, свободно пасущихся в горах. Потрясающие виды, горы, горные озера, ущелья, водопады, чистейший воздух, кристально чистая вода. С погодой нам очень повезло, так что ничто не омрачило наш отдых. Прощались, обещая вернуться, не хотелось уезжать. Очень довольны!
Если вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если выЕсли вы не боитесь высоты, длительных переходов и не имеете больших проблем со здоровьем, если вы
С
11 июля 2023
Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее))
Всё чудесно организовано, нас встретили в аэропорту, довезли до отеля, заселили, накормили и даже осталось время прогуляться по Тебердинскому заповеднику. И вот на следующий день в а. Хурзук нас встречает наш проводник Исмаил с лошадьми и мы выдвигаемся. Что сказать, такой красоты видов я себе даже предположить не могла. За время тура мы переваливали хребты неописуемой красоты (один из них смело можно называть перевалом Исмаила, потому что никто кроме него вас туда точно не отведет🙂), проходили невероятные ущелья, поднимались к горным озёрам, любовались Эльбрусом, плавали в горных озёрах и целебных источниках. Исмаил всё время хотел нас накормить)) Не передать удовольствия от пробуждения среди всей этой красоты, от посиделок у костра, пения птиц, красоты горных цветов. Небеса нам благоволили и погода была прекрасной. Путь и общение проходили так душевно! В один день к нашей группе присоединился ещё и Борис, и были смех и песни)) Вообще люди, которых я встретила в этом путешествии, были просто чудесными. Исмаил замечательный, светлый, чистый человек. С ним было комфортно, спокойно.
Отдельную оду могу написать карачаевским лошадям. Это невероятные создания. Просто вездеходы какие-то. Грустно было расставаться со своим черноглазиком (Каракёзом).
В общем ребят, если вы любите лошадей, природу, горы, приезжайте сюда. И БУДЬТЕ ДОБРЫ́, эти люди заслуживают самого хорошего)
В общем, я полностью соединилась с природой и с собой. С удовольствием вернулась бы в этот красивый край.
Ах, да, совсем забыла)) это я про тур "Кубанское кольцо" 🙂
Теперь советы тем, кто соберётся в тур:
-солнце очень активное, обгорите в первый же день, и когда я говорю про обгорите, я имею в виду прям сильно! Так что надевайте длинный рукав
- головной убор обязателен, можно и платок/баф на лицо
- не берите много вещей! Пара футболок, теплая одежда для вечера и ночи, непромокаемое что-нибудь и удобная обувь (лучше трекинговая). Вещи будут в седельных сумках, место ограничено. И на мой взгляд не нужны наряды для фотосессии, потому что с такими видами у вас и без этого будет куча потрясающих кадров
- и важно!: берите с собой хорошее настроение, будьте открыты новому. Не будьте буками)) Вы идёте в ПОХОД. Будете ночевать в палатках, если повезёт - в горных домиках (очень советую, теплее и уютнее, чем в палатках). Так что будьте готовы к отсутствию каких-то бытовых удобств. На то это и поход)))
Ещё отдельно хочу отметить, что было очень внимательно со стороны организаторов предоставить поздний трансфер тем, у кого был поздний вылет. И Татьяну из отеля Экара, за то, что позволила до вечера находиться в номере и не взяла за это доп. плату, а ещё и накормила когда я вернулась промокшая насквозь с поездки на Домбай))
Спасибо, до новых встреч 😘
Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее))Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее))Это был мой лучший отдых!!! Этим можно было и закончить, но распишу подробнее))
С
13 июня 2023
Природа Кавказа прекрасна!!! Она спасает все недочёты наших устроителей. Первый и последний день прошел отлично - база Айдн-эл прекрасное место, комфортное, с хорошей кухней. 2-й день - привезли в Хурзук, полчаса ждали наших гидов с лошадьми. Присесть негде, тени нет. Потом наши вещи распихали по седельным сумкам и мы отправились в поход. В целом, мы выжили! С погодой не очень повезло. НО!!! Места для стоянок не организованны! Да, мы ни дня не спали в палатках - первые 2 дня в "охотничьем" домике с нарами на 6 человек и маленькой печкой. Столик 50*30 см, до ручейка метров 200, моющих средств у гидов не было, поэтому ели из общего тазика одноразовыми приборами (зачем тащили свое непонятно). Потом мы перешли через перевал (мы с дочерью просили обойти его, так как она 14 лет ещё ни разу не была в походах, а я 48 лет и с "горной" болезнью). Но наш основной гид Исмаил решил, что раз 3-й участник хочет экстрима, повел нас через перевал. Там оказался снежный козырек и большой снежник пониже. Из-за этого нам пришлось спускаться ногами (дочь вела двух лошадей), а меня, после того как я кое-как спустилась наполовину, усадили на лошадь и спустили верхом. Честь и хвала моему коню Беркуту!!! Он провез меня везде и не уронил!!! У подножья Эльбруса мы тоже ночевали 2 ночи в недостроенном доме. Там оказалось, что у гидов нет топора! Интересно, как они собирались устраивать костры у палаток? Прописанных в туре местных достопримечательностей, а тем более дополнительных, для которых нужны деньги, просто не было!!! 1 сероводородный источник 12 градусов - ВСЕ!!! 5 день: по очень красивым вершинам и ущельям провели к лесному озеру! Красота! НО - опять домик с нарами и печкой и отсутствие дров, потому что нет топора!!! Вечером, узнав, что в последний день нас собираются провести обратно через вершины, мы уже все трое потребовали, чтобы маршрут упростили. Так что последний день был великолепен - березы, сосны, рододендроны в цвету!
В завершение: гидам нужно лучше подготовить места стоянок, иметь необходимый инвентарь (готовили вкусно, но в миске), аптечки я у них не наблюдала (даже рану на одном из коней мазали моей мазью). Впечатлений у меня и у дочери очень много, благодаря природе и лошадям в частности - положительных больше, чем отрицательных. Посоветую этот тур только физически и особенно морально устойчивым людям, привыкшим к отсутствию хоть какого-нибудь комфорта неделю!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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г. Минеральные Воды
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 83 400 за человека
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