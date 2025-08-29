Описание экскурсииПогрузитесь в захватывающее однодневное приключение в Чечню, исследуя богатое культурное наследие и красоту этого уникального региона. Осмотрите грандиозные архитектурные памятники мусульманского зодчества, знакомясь с богатой историей и современной жизнью городов. Грозный, Аргун,Шали.
Четверг, суббота и воскресенье в 7:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориал Памяти и Славы в г. Магас
- Мечеть им. Ахмат-Хаджи Кадырова
- Центр г Грозный
- Мечеть Аймани Кадыровой в Аргуне
- Мечеть им. Пророка Мухаммеда в Шали
Что включено
- Трансфера туда и обратно, услуги гида.
Что не входит в цену
- Сувениры 300р, питание 800 р, билет на смотровую 200р. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, суббота и воскресенье в 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Линара
29 авг 2025
Спасибо, спасибо, спасибо, Родион!!! Путешествие действительно оказалось захватывающим, впечатления не отпускают до сих пор. Равнодушным к к красотам этого города, самобытности этой республики не останется никто, 💯. И обязательно в первый раз, думаю, нужно ехать с опытным незаурядным гидом👍Нам в этом плане повезло просто очень! Всем рекомендую и сама буду обращаться впредь.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Захватывающее путешествие через перевал Гум-Баши
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
5000 ₽
6250 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборЭльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
4800 ₽
5647 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.