Л Линара

Спасибо, спасибо, спасибо, Родион!!! Путешествие действительно оказалось захватывающим, впечатления не отпускают до сих пор. Равнодушным к к красотам этого города, самобытности этой республики не останется никто, 💯. И обязательно в первый раз, думаю, нужно ехать с опытным незаурядным гидом👍Нам в этом плане повезло просто очень! Всем рекомендую и сама буду обращаться впредь.