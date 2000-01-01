Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод

Отправляемся в горы — за захватывающими видами Кавминвод, местными легендами и впечатлениями.

Мы совершим несложный треккинг к вершине Змейка — среди каменных россыпей, пиленых валунов и скал, напоминающих исполинов острова Пасхи.

Вы перенесетесь в снежную сказку у горных хребтов, а у подножья погрузитесь в целебный источник.
Треккинг на гору Змейка
Треккинг на гору Змейка
Треккинг на гору Змейка
Треккинг на гору Змейка
Треккинг на гору Змейка
Треккинг на гору Змейка
Треккинг на гору Змейка
Треккинг на гору Змейка

Что вас ожидает

Восхождение к вершине Змейки

Мы можем отправиться в путь по классической дороге к вершине или проложим путь по более сложным нетуристическим тропам — решать вам! Во время треккинга вам откроются потрясающие виды: каменные водопады и россыпи, гигантские валуны, панорамы Кавказского хребта и Минеральных Вод. Мы рассмотрим остатки заброшенного поселка, отыщем штольню и старую железную дорогу и буквально за пару часов доберемся до вершины — царства льда и снега! На обратном пути у подножья вы сможете окунуться в купель со святой водой, температура которой круглый год держится в районе 10 градусов.

От Истукана до Чертова пальца: легенды горы

Змейка не зря считается одним из интереснейших мест в округе: в пути вы узнаете, как образовалась гора и почему Змейские холмы в древних источниках называют священными. Увидите места, где, предположительно, располагались языческие капища и свершались религиозные обряды. А еще мы посмотрим на скалу Истукан, которая очертаниями напомнит исполинов острова Пасхи, увидим Чертов палец и поговорим о местных находках археологов.

Организационные детали

Как проходит треккинг

  • Маршрут треккинга подойдет участникам от 10 лет. Дети младше также допускаются, но под ответственность родителей.
  • Треккинг может длиться от 3 до 9 часов в зависимости от темпа группы, выбранного маршрута и времени, которое мы будем тратить на осмотр достопримечательностей
  • По договоренности маршрут можно начать от камнеобрабатывающего завода, до которого можно добраться на такси за 100 рублей
  • Проезд до места старта: конечная остановка маршруток 6 и 6А. На электричке и автобусе – остановка пятый километр (до места сбора 1, 5 – 3 минуты ходьбы).

Что взять с собой

  • Выбирайте обувь и одежду по сезону с учетом того, что на вершине может быть ветер и более низкая температура
  • Обязательно возьмите перекус (бутерброды, фрукты, батончики и воду). Воду можно будет набрать на источнике, но не сразу, а после восхождения.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на конечной остановке маршруток 6 и 6А
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Олег
Олег
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я знаю все тропки и достопримечательности горы Змейка, так как живу у подножья горы. С радостью стану вашим проводником и гидом. Для любителей собак могу взять с нами на экскурсию восточноевропейскую овчарку.
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