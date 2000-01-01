Что вас ожидает

Восхождение к вершине Змейки

Мы можем отправиться в путь по классической дороге к вершине или проложим путь по более сложным нетуристическим тропам — решать вам! Во время треккинга вам откроются потрясающие виды: каменные водопады и россыпи, гигантские валуны, панорамы Кавказского хребта и Минеральных Вод. Мы рассмотрим остатки заброшенного поселка, отыщем штольню и старую железную дорогу и буквально за пару часов доберемся до вершины — царства льда и снега! На обратном пути у подножья вы сможете окунуться в купель со святой водой, температура которой круглый год держится в районе 10 градусов.

От Истукана до Чертова пальца: легенды горы

Змейка не зря считается одним из интереснейших мест в округе: в пути вы узнаете, как образовалась гора и почему Змейские холмы в древних источниках называют священными. Увидите места, где, предположительно, располагались языческие капища и свершались религиозные обряды. А еще мы посмотрим на скалу Истукан, которая очертаниями напомнит исполинов острова Пасхи, увидим Чертов палец и поговорим о местных находках археологов.

Организационные детали

Как проходит треккинг

Маршрут треккинга подойдет участникам от 10 лет. Дети младше также допускаются, но под ответственность родителей.

Треккинг может длиться от 3 до 9 часов в зависимости от темпа группы, выбранного маршрута и времени, которое мы будем тратить на осмотр достопримечательностей

По договоренности маршрут можно начать от камнеобрабатывающего завода, до которого можно добраться на такси за 100 рублей

Проезд до места старта: конечная остановка маршруток 6 и 6А. На электричке и автобусе – остановка пятый километр (до места сбора 1, 5 – 3 минуты ходьбы).

Что взять с собой