Мы можем отправиться в путь по классической дороге к вершине или проложим путь по более сложным нетуристическим тропам — решать вам! Во время треккинга вам откроются потрясающие виды: каменные водопады и россыпи, гигантские валуны, панорамы Кавказского хребта и Минеральных Вод. Мы рассмотрим остатки заброшенного поселка, отыщем штольню и старую железную дорогу и буквально за пару часов доберемся до вершины — царства льда и снега! На обратном пути у подножья вы сможете окунуться в купель со святой водой, температура которой круглый год держится в районе 10 градусов.
Змейка не зря считается одним из интереснейших мест в округе: в пути вы узнаете, как образовалась гора и почему Змейские холмы в древних источниках называют священными. Увидите места, где, предположительно, располагались языческие капища и свершались религиозные обряды. А еще мы посмотрим на скалу Истукан, которая очертаниями напомнит исполинов острова Пасхи, увидим Чертов палец и поговорим о местных находках археологов.