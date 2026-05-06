Ингушетия и Республика Чечня. Остановились на завтрак в кафе халял. Всё очень приятно, чисто и аккуратно. Очень вкусно.

Всё локации, где мы останавливались очень понравились. Красивые, атмосферные.

Посетили г. Грозный г. Аргун г. Шали и главные мечети этих городов. Побывали на смотровой площадке Грозной-Сити на 30 этаже. Красиво и захватывающе.

На обед нас привезли в кафе "Башня",

г. Аргун. Очень приятное, чистое кафе. Девушки на ресепшене и на раздаче очень приветливые. Еда - 🔥🔥 вкусно, сытно и очень много. Очень гостеприимный, уважительный хозяин Ибрахим. Несколько раз подошёл, уточнил все ли нас устраивает, всё ли нам нравится. Может быть добавки? Всё, что не съели, нам упаковали в контейнеры.

Вся эта поездка получилась благодаря нашему прекрасному экскурсоводу Валерию. Вот точно человек рождён быть экскурсоводом. Как он много знает, как он интересно рассказывает. Про каждый регион - интересные моменты и сюжеты, про героев ВОВ отличившихся с каждого региона. Как он даты помнит🤦‍♀️🤦‍♀️ вот это память у человека. Шикарно.

Очень добрый и приятный человек.

И группа наша вчера была разновозрастная, но такая тёплая и дружная. Очень классно, весело и эмоционально душевно прошла эта поездка.