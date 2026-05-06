Экскурсии в Чечню из Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Чечня» в Минеральных Водах, цены от 6500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Захватывающее однодневное приключение в Чечню
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Начало: Ваш адрес
«Погрузитесь в захватывающее однодневное приключение в Чечню, исследуя богатое культурное наследие и красоту этого уникального региона»
Расписание: Четверг, суббота и воскресенье в 7:30
6500 ₽ за человека
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
На микроавтобусе
15 часов
-
50%
48 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Начало: Ваш отель в Минеральных водах
«За последние десять лет Чечня так преобразилась, что о её тяжёлом прошлом уже ничто не напоминает»
6500 ₽13 000 ₽ за человека
Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод (мини-групппа)
На машине
Джиппинг
14 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Начало: По договоренности
«Грозный — столица Чеченской Республики Мы увидим главные символы современного Грозного: величественную соборную мечеть «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела и небоскрёбы «Грозный Сити»»
7000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Посылаю свою благодарность и восторг гиду Юрию! Замечательная поездка, Юрий отлично довёз, рассказал много полезной и интересной информации, ответил на все вопросы. Мне очень понравилось, с удовольствием когда-нибудь съезжу с вами снова!
В
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Забрали прямо от дома. Комфортный транспорт. Гид Валерий всю дорогу рассказывал. Было интересно и познавательно. Нам все понравилось.
Е
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Экскурсия хорошая, напольная информацией
Т
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Увлекательный рассказ Валерия, красивые города. Всё понравилось
О
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Интересная экскурсия,по дороге в Чечню проехали еще 3 республики! Сама Чечня очень понравилась!
Р
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Экскурсия, нам очень понравилась, водитель-гид очень-очень эрудированный, донёс до нас ту информацию, которой мы не владели, большое спасибо Валере.
О
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Замечательно, познавательно прошла экскурсия! спасибо гиду, благодаря ему тур получился ещё и гастрономический.
А
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Отличная экскурсия! Рекомендую! Очень познавательно и интересно!
Т
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Гид Евгений очень хорошо и понятно рассказывал о всех достопримечательностях и исторических фактах! Поездка прошла на комфортабельном микроавтобусе! Отличная экскурсия!
А
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод
Понравилось, что забрали прямо с хостела и развезли потом. Всё было очень хорошо организовано. Постоянно были на связе с руководством.
Проехали по четырем регионам России: Республика Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия-Алания, Республика
Ингушетия и Республика Чечня. Остановились на завтрак в кафе халял. Всё очень приятно, чисто и аккуратно. Очень вкусно.
Всё локации, где мы останавливались очень понравились. Красивые, атмосферные.
Посетили г. Грозный г. Аргун г. Шали и главные мечети этих городов. Побывали на смотровой площадке Грозной-Сити на 30 этаже. Красиво и захватывающе.
На обед нас привезли в кафе "Башня",
г. Аргун. Очень приятное, чистое кафе. Девушки на ресепшене и на раздаче очень приветливые. Еда - 🔥🔥 вкусно, сытно и очень много. Очень гостеприимный, уважительный хозяин Ибрахим. Несколько раз подошёл, уточнил все ли нас устраивает, всё ли нам нравится. Может быть добавки? Всё, что не съели, нам упаковали в контейнеры.
Вся эта поездка получилась благодаря нашему прекрасному экскурсоводу Валерию. Вот точно человек рождён быть экскурсоводом. Как он много знает, как он интересно рассказывает. Про каждый регион - интересные моменты и сюжеты, про героев ВОВ отличившихся с каждого региона. Как он даты помнит🤦‍♀️🤦‍♀️ вот это память у человека. Шикарно.
Очень добрый и приятный человек.
И группа наша вчера была разновозрастная, но такая тёплая и дружная. Очень классно, весело и эмоционально душевно прошла эта поездка.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Чечня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В мае 2026 мы рекомендуем заказать 3 популярных экскурсии из 3:
  1. Захватывающее однодневное приключение в Чечню;
  2. Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Минеральных Вод;
  3. Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод (мини-групппа).
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Приэльбрусье;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Парк Цветник;
  8. Перевал Гум-Баши;
  9. Гора Змейка;
  10. Грот Дианы.
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в мае 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Чечня" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 7000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
