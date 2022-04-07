Что вас ожидает

Путь к незабываемым панорамам

В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, где я расскажу романтическую легенду о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете вдоль впечатляющих отвесных скал Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок. Я расскажу о знаменитых писателях, посетивших эти края, и покажу место, где Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус». Также поговорим о караванах Шелкового Пути, оставивших след в истории Приэльбрусья.

Великолепный Бермамыт

Главный герой путешествия расположился на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстает во всем великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте.

Медовые водопады и национальный обед

В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалеку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали