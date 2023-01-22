В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, у которого есть романтическая легенда о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете вдоль впечатляющих отвесных скал Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок.
Великолепный Бермамыт
Главный герой путешествия расположился на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстает во всем великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу.
Медовые водопады и национальный обед
В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалеку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Поездка начинается в Минеральных Водах (по желанию в любом другом городе КМВ), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
Транспорт включен в стоимость — в вашем распоряжении будет комфортабельный Toyota Land Cruiser
Поездка не подойдет для детей до 3 лет. Для детей от 3 лет никаких ограничений нет.
В стоимость не включен обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию в любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и читать дальшеуменьшить
знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Наше путешествие удалось на славу, встретил Кавказ величесвенно и добро. С спокойным и уверенным водителем в одном лице и интересным гидом Вадимом время пролетело незаметно. Бездорожье и просторы захватили так, что впечатлений осталось на долго. Рекомендуем всем активным путешественникам, не пожалеете.
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О
Олег
Отличное времяпрепровождение. Поскольку были ограничены во времени - нужно было обязательно успеть на самолет после экскурсии - вместо Бермамыта поехали на Джилы Су. Удобная машина, сбалансированная нагрузка, вкусный обед, идеальный и ненавязчивый рассказчик. Спасибо большое Вадиму.
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А
Андрей
Большое спасибо Вадиму за идеальную экскурсию! К сожалению, попал такой день, когда из-за дождей проехать на Бермамыт было невозможно, поэтому мы согласились отправиться на Джилы-Су. По пути было много классных читать дальшеуменьшить
живописных остановок, где смогли увидеть не только красивые виды Эвереста, но и местной природы - сделали классные фотографии, насладились отвесными скалами и потрясающими горами. Увидели интересные водопады, а также встретили сусликов. Вадим - не только интересно рассказывал обо всём, что мы видели, но и отвечал на все вопросы о современной жизни в тех краях, о которых мы практически ничего не знали. Венцом программы стал замечательный обед в придорожном кафе, где были потрясающие шашлыки. Подобного сочного мяса мы не ели никогда! Отдельное спасибо Вадиму за аккуратное и надёжное управление автомобилем - всё было комфортно и безопасно! Надеюсь, что обязательно встретимся ещё:) Единственная проблема для туристов - Вадим очень востребован, свободного времени у него практически нет:) А ощущения после поездки - как будто приехали к родственникам в гости - и чаем согревающим угостили, и разными сладостями накормили:)
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Ольга
Были с сыном на экскурсии в июне 2022. Только дошли руки до отзыва… Я бесконечно благодарна Вадиму за этот день. Максимальная забота, интересная беседа и масса положительных эмоций. Много неспешных остановок по пути, талантливо сделанные фотографии на память… Обязательно обратимся, если поедем снова. Лучше человека я не встречала… Спасибо вам, Вадим!
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М
Марина
На Бермамыт было не проехать из-за дождей, изменили направление на Джилы Су. Гид Георгий супер водитель, с первых минут стало ясно, что с ним надёжно. Виды дух захватывает, дорога не утомительная с остановками в живописных местах. Следующий раз поедим только с Георгием, с ним 100% поездка будет удачной.
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Ольга
Отличное путешествие с Вадимом к изумительным видам Эльбруса! Все четко по времени и организации. Отличным бонусом был организованный Вадимом травяной чай с вкусностями у подножия Эльбруса! Все прошло отлично! Вадим отличный рассказчик и собеседник! Рекомендую данного гида!
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