Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса

Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края

Индивидуальная
По пути к плато вы посетите необычную гору Кольцо, проедете по захватывающей дороге, минуя отвесные скалы, каньоны и пышные луга.

Узнаете о знаменитых путешественниках и караванах Шелкового Пути.

Познакомитесь с природой явления «Брокенского призрака» и откроете поистине вдохновляющие виды на Эльбрус.
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путь к незабываемым панорамам

В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, где я расскажу романтическую легенду о княжеской дочери и пастухе. Двигаясь дальше по маршруту, вы проедете вдоль впечатляющих отвесных скал Березовского ущелья, Пастбищному хребту мимо каньонов скалистого Алатау, а затем через пышные субальпийские луга, которые в период цветения поражают разнообразием и буйством красок. Я расскажу о знаменитых писателях, посетивших эти края, и покажу место, где Лермонтов написал картину «Вид на Эльбрус». Также поговорим о караванах Шелкового Пути, оставивших след в истории Приэльбрусья.

Великолепный Бермамыт

Главный герой путешествия расположился на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Открытое всем ветрам, плато является великолепным обзорным пунктом, с которого Эльбрус предстает во всем великолепии. Здесь вы в полной мере насладитесь неописуемыми пейзажами, ощутите особую горную атмосферу, узнаете о феномене «Брокенского призрака», а также услышите легенду о богатыре Эльбрусе и его верных псах — Большом и Малом Бермамыте.

Медовые водопады и национальный обед

В завершение путешествия вы побываете на живописных Медовых водопадах. А неподалеку вас будет ждать прекрасное кафе, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Минеральных Водах (по желанию в любом другом городе КМВ), готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster
  • В стоимость не включен обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по согласованию в любом городе КМВ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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