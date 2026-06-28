Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов.
Описание экскурсии
- Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
- Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
- Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
- Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
- Ущелье Адыр-Су. Ещё одно красивейшее место Приэльбрусья, которое в переводе с балкарского означает «Дикая вода». На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
- Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 ₽ с человека (все 3 станции)
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 30 000 ₽ за 1-6 человек
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
Важно: со 1 по 20 сентября новая канатная дорога будет закрыта на работы. В это время будет доступен подъём на кресельной канатной дороге на Чегете.
ежедневно в 06:30 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 148 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки Сергей посвящал нас в культуру и легенды КБР. Нас застал дождь и на 3 уровне Эльбруса был мыльный снег, но на наши впечатления и восторг от видов это никак не повлияло)
Вообщем спасибо организатору и Сергею💕
Вообщем спасибо организатору и Сергею💕
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Гид Алексей приятен в общении, рассказал много интересных фактов рассказал по дороге. сам маршрут очень живописный, времени на все хватало. Эльбрус - великолепен. ♥️ остались с молодым человеком довольны.
Гид Алексей приятен в общении, рассказал много интересных фактов рассказал по дороге. сам маршрут очень живописный, времени на все хватало. Эльбрус - великолепен. ♥️ остались с молодым человеком довольны.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки по коже. Горы, воздух, тишина — настоящая перезагрузка. Вернулись с ощущением, будто заново родились.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии, а очень доступно и понятно. Через час поймал себя на мысли что еду в горы с другом, которого очень много знаю, но давно не видел😅 Виды сумасшедшие, смотрите сами
+1
Вам был полезен этот отзыв?
К
По сути самое стоящее в этой экскурсии - Эльбрус. Невероятная не только сама вершина, но и дорога к ней как в фильмах. из минвод ехать далеко, поэтому подъем очень ранний.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии на «День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе»
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Из Минвод - на Эльбрус
Познакомиться с природой, историей и кухней Кавказа на групповой автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4875 ₽
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4700 ₽ за человека
5000 ₽ за человека