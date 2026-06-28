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День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе

Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов.
4.9
148 отзывов
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе

Описание экскурсии

  • Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
  • Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
  • Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
  • Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
  • Ущелье Адыр-Су. Ещё одно красивейшее место Приэльбрусья, которое в переводе с балкарского означает «Дикая вода». На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
  • Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 ₽ с человека (все 3 станции)
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 30 000 ₽ за 1-6 человек
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

Важно: со 1 по 20 сентября новая канатная дорога будет закрыта на работы. В это время будет доступен подъём на кресельной канатной дороге на Чегете.

ежедневно в 06:30 и 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
143
4
2
3
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1
Anna
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки Сергей посвящал нас в культуру и легенды КБР. Нас застал дождь и на 3 уровне Эльбруса был мыльный снег, но на наши впечатления и восторг от видов это никак не повлияло)
Вообщем спасибо организатору и Сергею💕
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки+1
Были на экскурсии в июне 2026. Экскурсоводом был Сергей. Все прошло прекрасно. На протяжении всей поездки
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Евгения
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Гид Алексей приятен в общении, рассказал много интересных фактов рассказал по дороге. сам маршрут очень живописный, времени на все хватало. Эльбрус - великолепен. ♥️ остались с молодым человеком довольны.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
Забрали вовремя, комфортный минивэн.+1
Забрали вовремя, комфортный минивэн.
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Ирина
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки по коже. Горы, воздух, тишина — настоящая перезагрузка. Вернулись с ощущением, будто заново родились.
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Очень понравился гид Михаил, все рассказывал с душой, узнали много нового не только про Эльбрус, но и про все города и населенные пункты, которые проезжали. Масса впечатлений, масса положительных эмоций. Спасибо вам огромное!

Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки+2
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
Великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия. Нам очень повезло с погодой, виды на Эльбрус захватывают дух, аж мурашки
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Артём
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии, а очень доступно и понятно. Через час поймал себя на мысли что еду в горы с другом, которого очень много знаю, но давно не видел😅 Виды сумасшедшие, смотрите сами
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,+1
18.03 побывал на этой экскурсии с великолепным гидом Владом. Легкая подача материала не на языке Википедии,
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К
По сути самое стоящее в этой экскурсии - Эльбрус. Невероятная не только сама вершина, но и дорога к ней как в фильмах. из минвод ехать далеко, поэтому подъем очень ранний.
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В итоге всю экскурсию, как бы не было интересно слушать, то и дело клонило в сон.
Обещали, что будет время на завтрак, да, так и было, но это было уже к 10 утра на первой остановке на самом Эльбрусе. А в машину я садилась еще 6 утра не было.

Очень удобно, что приезжают и забирают тебя с твоей точки, но как то так вышло, что я была логичтически первая, кого забирали, и последняя, кого отвозили. Суммарно 3 часа из экскурсии я просто катаюсь по минводам с гидом и подбираю людей. сказали бы мне сразу, я бы отказалась. Не понравилось тратить свое драгоценное время в отпуске на это. Я бы лучше к 7-8 утра подъехала сама к последней точке сбора.

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И
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
Замечательная экскурсия. Камиль - отличный гид-водитель🤗 Комфортабельный автомобиль, домашняя еда в кафе по дороге) Всем рекомендую!
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