Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе

Групповая экскурсия в Минеральных Водах

Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов

Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов. А также подниметесь на гору Чегет, чтобы ещё раз взглянуть на ледники и вершины Приэльбрусья.
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
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дек
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
  • Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
  • Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
  • Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
  • Гора Чегет. В завершение вы сможете подняться по канатной дороге кресельного типа к незабываемым видам на Эльбрус, ледник «Семёрка», вершину Ушбу и Баксанское ущелье.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
  • Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 1400 руб. с человека.
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 16000 руб. за 1-4 человек + 2000 руб. за каждого следующего участника.

ежедневно в 06:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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