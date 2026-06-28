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В итоге всю экскурсию, как бы не было интересно слушать, то и дело клонило в сон.

Обещали, что будет время на завтрак, да, так и было, но это было уже к 10 утра на первой остановке на самом Эльбрусе. А в машину я садилась еще 6 утра не было.



Очень удобно, что приезжают и забирают тебя с твоей точки, но как то так вышло, что я была логичтически первая, кого забирали, и последняя, кого отвозили. Суммарно 3 часа из экскурсии я просто катаюсь по минводам с гидом и подбираю людей. сказали бы мне сразу, я бы отказалась. Не понравилось тратить свое драгоценное время в отпуске на это. Я бы лучше к 7-8 утра подъехала сама к последней точке сбора.