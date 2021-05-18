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Местное время в Минеральных Водах
22:5117
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМинеральные Воды
По-английскиMineralnye Vody
Население города76 280 чел.
АэропортМинеральные Воды MRV
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота310 м. от уровня моря

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