Полезная информация о Минеральных Водах
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Местное время в Минеральных Водах
22:5117
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Минеральные Воды
|По-английски
|Mineralnye Vody
|Население города
|76 280 чел.
|Аэропорт
|Минеральные Воды MRV
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|310 м. от уровня моря
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Минеральные Воды
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