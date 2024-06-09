Возможно участие с детьми от 7 лет.

Специальной туристической подготовки для участия не требуется, достаточно быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Трансферы осуществляются на арендованных микроавтобусах. В 3-й и 5-й дни — переезды на автомобилях повышенной проходимости типа УАЗ.

Проживание. В 2-местных комнатах гостевого дома. При размещении мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола. Если вы отправляетесь один/одна, мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы. Но если в группе не окажется такого туриста, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.

Питание. Завтраки в гостевом доме (начиная со 2-го дня), входят в стоимость.

Полноценные обеды и ужины в кафе оплачиваются дополнительно. Перекусы во время прогулок входят в стоимость (кроме 1-го, 4-го и 7-го дней).

Дети. От 7 лет.