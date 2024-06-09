Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Посмотрим на живописные водопады и изумрудно-бирюзовые озёра, пройдём сквозь пихтовые, хвойные и берёзовые леса, полакомимся ягодами.
Вы познакомитесь с древней культурой в Нижне-Архызском городище, а в свободный день можно сплавиться по реке или покататься на лошадях.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки для участия не требуется, достаточно быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Трансферы осуществляются на арендованных микроавтобусах. В 3-й и 5-й дни — переезды на автомобилях повышенной проходимости типа УАЗ.
Проживание. В 2-местных комнатах гостевого дома. При размещении мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола. Если вы отправляетесь один/одна, мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы. Но если в группе не окажется такого туриста, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.
Питание. Завтраки в гостевом доме (начиная со 2-го дня), входят в стоимость.
Полноценные обеды и ужины в кафе оплачиваются дополнительно. Перекусы во время прогулок входят в стоимость (кроме 1-го, 4-го и 7-го дней).
Дети. От 7 лет.
Программа тура по дням
Нижне-Архызское городище, посёлок Архыз
Встречаемся и едем в посёлок Архыз. По дороге осмотрим необычную достопримечательность — наскальный лик Христа, обнаруженный чуть более 20 лет назад. Верующие считают это место святым, а изображение нерукотворным, а учёные — творением человека. Заглянем в Нижне-Архызское (Аланское) городище с остатками 10-12 веков.
В Архызе разместимся в гостевом доме, познакомимся и пройдём инструктаж по технике безопасности в горах.
Треккинг в ущелье Кизгыч
Утром идём к ущелью Кизгыч, где насладимся умиротворяющими видами изумрудных озёр, горных долин и холмов, покрытых зеленью, будто мягким ковром. Затем выйдем к живописному водопаду Чигордали, полюбуемся мощным потоком и послушаем поглощающий остальные звуки шум. Отсюда видны пики гор Главного Кавказского хребта — сегодня, как и в другие дни, нас будет окружать заповедная красота.
Налегке: 16 км. Набор высоты: 290 м.
Софийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло
С утра на высокопроходимых машинах доедем до Софийского ущелья, где прогуляемся до известных Софийских водопадов, одних из самых высоких на Кавказе. Полюбуемся силой и великолепием потоков и отправимся к перевалу Софийское седло, откуда насладимся панорамами ущелья Кызгыч, села Маруха, долины Аксаута и курортного посёлка Домбай. Устроим привал в живописном месте, отдохнём и проникнемся единением с природой.
После возвращения на турбазу перед сном заварим ароматный травяной чай и поделимся впечатлениями друг с другом.
На авто: 32 км. Налегке: 3,5 км. Набор высоты: 280 м.
Свободный день
Этот день вы проведёте так, как вам захочется. Можно отдохнуть на турбазе, зарядиться эмоциями в сплаве по реке Зеленчукская, прокатиться на лошадях — мы посоветуем варианты досуга и поможем подобрать тот, что вам понравится.
Ущелье Дукка
Завтракаем и на микроавтобусе отправляемся в ущелье Дукка. По прибытии прогуляемся к знаменитым Дуккинским озёрам — настоящей жемчужине Северного Кавказа. Невозможно оторвать взгляд от кристально-чистой бирюзовой воды, на поверхности которой отражаются покрытые снежными лоскутами горные пики, в сочетании с сочной зеленью окружающих лугов. Полюбуемся невероятными видами на водопад и место слияния двух озёр и сделаем очень красивые фотографии — другие здесь просто не получаются!
На авто: 15 км. Налегке: 7 км. Набор высоты: 425 м.
Треккинг к Баритовому водопаду
Сегодня вас ждёт треккинг до смотровой площадки Баритового водопада. Сам водопад виден уже из посёлка: шумным потоком он срывается со скалистых уступов с 30-метровой высоты. Название водопад, как и ведущая к нему балка, поросшая берёзово-сосновым лесом, получил благодаря минералу бариту, который в 20-е годы прошлого века добывали здесь для промышленного использования. Насладившись видами, отправимся в обратный путь.
Налегке: 9 км. Перепад высот: 680 м.
Отъезд
После завтрака выезжаем в Минеральные Воды. Будем проезжать мимо посёлка Кавказский, где желающие могут выйти, чтобы искупаться в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» (не входит в стоимость), а затем самостоятельно добраться до Минеральных Вод — ехать останется около часа. Остальная группа прибудет в город к 16:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа профессионального гида-инструктора
- Трансфер из Минеральных Вод и обратно
- Все групповые переезды по программе
- Заброска на УАЗ в 3-й и 5-й дни
- Проживание в гостинице (6 ночей)
- Все завтраки, начиная со 2 дня, перекусы на активной части маршрута (исключение - 1-й, 4-й, 7-й дни)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в Нижне-Архызское городище
- Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины в кафе
- Одноместное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения, посещение термальных источников