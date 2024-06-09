Комфортный Архыз: по горам налегке
Авторский тур в Минеральных Водах

Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам

Хотите насладиться всеми радостями походов, не пренебрегая удобством? Тогда вам с нами! В компании профессионального инструктора и знатока региона мы будем гулять по горам и наслаждаться потрясающими видами.

Посмотрим на живописные водопады и изумрудно-бирюзовые озёра, пройдём сквозь пихтовые, хвойные и берёзовые леса, полакомимся ягодами.

Вы познакомитесь с древней культурой в Нижне-Архызском городище, а в свободный день можно сплавиться по реке или покататься на лошадях.
Комфортный Архыз: по горам налегке
Комфортный Архыз: по горам налегке
Комфортный Архыз: по горам налегке
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Специальной туристической подготовки для участия не требуется, достаточно быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Трансферы осуществляются на арендованных микроавтобусах. В 3-й и 5-й дни — переезды на автомобилях повышенной проходимости типа УАЗ.

Проживание. В 2-местных комнатах гостевого дома. При размещении мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола. Если вы отправляетесь один/одна, мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы. Но если в группе не окажется такого туриста, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.

Питание. Завтраки в гостевом доме (начиная со 2-го дня), входят в стоимость.
Полноценные обеды и ужины в кафе оплачиваются дополнительно. Перекусы во время прогулок входят в стоимость (кроме 1-го, 4-го и 7-го дней).

Дети. От 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Нижне-Архызское городище, посёлок Архыз

Встречаемся и едем в посёлок Архыз. По дороге осмотрим необычную достопримечательность — наскальный лик Христа, обнаруженный чуть более 20 лет назад. Верующие считают это место святым, а изображение нерукотворным, а учёные — творением человека. Заглянем в Нижне-Архызское (Аланское) городище с остатками 10-12 веков.

В Архызе разместимся в гостевом доме, познакомимся и пройдём инструктаж по технике безопасности в горах.

Нижне-Архызское городище, посёлок АрхызНижне-Архызское городище, посёлок АрхызНижне-Архызское городище, посёлок АрхызНижне-Архызское городище, посёлок АрхызНижне-Архызское городище, посёлок АрхызНижне-Архызское городище, посёлок АрхызНижне-Архызское городище, посёлок Архыз
2 день

Треккинг в ущелье Кизгыч

Утром идём к ущелью Кизгыч, где насладимся умиротворяющими видами изумрудных озёр, горных долин и холмов, покрытых зеленью, будто мягким ковром. Затем выйдем к живописному водопаду Чигордали, полюбуемся мощным потоком и послушаем поглощающий остальные звуки шум. Отсюда видны пики гор Главного Кавказского хребта — сегодня, как и в другие дни, нас будет окружать заповедная красота.

Налегке: 16 км. Набор высоты: 290 м.

Треккинг в ущелье КизгычТреккинг в ущелье КизгычТреккинг в ущелье КизгычТреккинг в ущелье КизгычТреккинг в ущелье КизгычТреккинг в ущелье Кизгыч
3 день

Софийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло

С утра на высокопроходимых машинах доедем до Софийского ущелья, где прогуляемся до известных Софийских водопадов, одних из самых высоких на Кавказе. Полюбуемся силой и великолепием потоков и отправимся к перевалу Софийское седло, откуда насладимся панорамами ущелья Кызгыч, села Маруха, долины Аксаута и курортного посёлка Домбай. Устроим привал в живописном месте, отдохнём и проникнемся единением с природой.

После возвращения на турбазу перед сном заварим ароматный травяной чай и поделимся впечатлениями друг с другом.

На авто: 32 км. Налегке: 3,5 км. Набор высоты: 280 м.

Софийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седлоСофийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седлоСофийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седлоСофийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седлоСофийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седлоСофийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седлоСофийское ущелье, радиальный выход к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло
4 день

Свободный день

Этот день вы проведёте так, как вам захочется. Можно отдохнуть на турбазе, зарядиться эмоциями в сплаве по реке Зеленчукская, прокатиться на лошадях — мы посоветуем варианты досуга и поможем подобрать тот, что вам понравится.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Ущелье Дукка

Завтракаем и на микроавтобусе отправляемся в ущелье Дукка. По прибытии прогуляемся к знаменитым Дуккинским озёрам — настоящей жемчужине Северного Кавказа. Невозможно оторвать взгляд от кристально-чистой бирюзовой воды, на поверхности которой отражаются покрытые снежными лоскутами горные пики, в сочетании с сочной зеленью окружающих лугов. Полюбуемся невероятными видами на водопад и место слияния двух озёр и сделаем очень красивые фотографии — другие здесь просто не получаются!

На авто: 15 км. Налегке: 7 км. Набор высоты: 425 м.

Ущелье ДуккаУщелье ДуккаУщелье ДуккаУщелье ДуккаУщелье ДуккаУщелье ДуккаУщелье Дукка
6 день

Треккинг к Баритовому водопаду

Сегодня вас ждёт треккинг до смотровой площадки Баритового водопада. Сам водопад виден уже из посёлка: шумным потоком он срывается со скалистых уступов с 30-метровой высоты. Название водопад, как и ведущая к нему балка, поросшая берёзово-сосновым лесом, получил благодаря минералу бариту, который в 20-е годы прошлого века добывали здесь для промышленного использования. Насладившись видами, отправимся в обратный путь.

Налегке: 9 км. Перепад высот: 680 м.

Треккинг к Баритовому водопадуТреккинг к Баритовому водопадуТреккинг к Баритовому водопадуТреккинг к Баритовому водопаду
7 день

Отъезд

После завтрака выезжаем в Минеральные Воды. Будем проезжать мимо посёлка Кавказский, где желающие могут выйти, чтобы искупаться в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» (не входит в стоимость), а затем самостоятельно добраться до Минеральных Вод — ехать останется около часа. Остальная группа прибудет в город к 16:00.

ОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа профессионального гида-инструктора
  • Трансфер из Минеральных Вод и обратно
  • Все групповые переезды по программе
  • Заброска на УАЗ в 3-й и 5-й дни
  • Проживание в гостинице (6 ночей)
  • Все завтраки, начиная со 2 дня, перекусы на активной части маршрута (исключение - 1-й, 4-й, 7-й дни)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Нижне-Архызское городище
  • Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины в кафе
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения, посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Минеральных Вод
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал города Минеральные Воды. Прибытие в Минеральные Воды не позже 16:00, билеты рекомендуем приобретать на вечерние рейсы и поезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхАрхызВыездныеТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные туры

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