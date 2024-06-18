1 день

Сбор группы. Переезд в Архыз. Аланское городище

11:00-11:30 (московское время) сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).

Аланское городище, Лик Христа, лагерь на поляне Таулу.

По пути в горы остановимся в поселке Нижний Архыз, чтобы посмотреть на одну из местных достопримечательностей.

Археологи считают, что именно в этих местах давным-давно находилось великое государство Алания.

С тех времен и до наших дней дошли три прекрасных храма, Солнечный календарь и суровый, каменный воин.

Также поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней, чтобы увидеть наскальный Лик Христа. Он был нарисован еще в IХ веке и прекрасно сохранился до наших времен.

После прогулки вас ждет первый приятный бонус – местный сувенирный рынок.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Форма одежды в первый день: футболка, флиска, брюки, обувь для ходьбы по асфальту и по ровной грунтовке.

С собой в рюкзаке: кепка, дождевик, фотоаппарат, туристическая пенка, питьевая вода.

Переезд на поляну Таулу.

Цивилизация постепенно остается позади, вокруг нас только горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет и река Псыш.

На охраняемой территории разбиваем палаточный лагерь.

Если вы приехали на отдых с детьми, они наверняка сделают для себя много новых открытий. В лагере имеется гамаки, троллей, игры на открытом воздухе. А еще по лагерю постоянно бегают шустрые белки.

Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м.

Продолжительность перехода с вещами от микроавтобуса к лагерю: 1-2 минуты.