Представьте, как пихтовые
Программа тура по дням
Сбор группы. Переезд в Архыз. Аланское городище
11:00-11:30 (московское время) сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).
Аланское городище, Лик Христа, лагерь на поляне Таулу.
По пути в горы остановимся в поселке Нижний Архыз, чтобы посмотреть на одну из местных достопримечательностей.
Археологи считают, что именно в этих местах давным-давно находилось великое государство Алания.
С тех времен и до наших дней дошли три прекрасных храма, Солнечный календарь и суровый, каменный воин.
Также поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней, чтобы увидеть наскальный Лик Христа. Он был нарисован еще в IХ веке и прекрасно сохранился до наших времен.
После прогулки вас ждет первый приятный бонус – местный сувенирный рынок.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Форма одежды в первый день: футболка, флиска, брюки, обувь для ходьбы по асфальту и по ровной грунтовке.
С собой в рюкзаке: кепка, дождевик, фотоаппарат, туристическая пенка, питьевая вода.
Переезд на поляну Таулу.
Цивилизация постепенно остается позади, вокруг нас только горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет и река Псыш.
На охраняемой территории разбиваем палаточный лагерь.
Если вы приехали на отдых с детьми, они наверняка сделают для себя много новых открытий. В лагере имеется гамаки, троллей, игры на открытом воздухе. А еще по лагерю постоянно бегают шустрые белки.
Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м.
Софийские водопады
Пешие прогулки по Архызу начнем с посещения Софийских водопадов.
Чтобы добраться к водопадам, предстоит проехать по Софийской долине, вдоль реки София.
Такое путешествие по горному Архызу совершим на внедорожнике – местном УАЗике.
Горная дорога приведет на Ледниковую ферму – это большая туристическая поляна, где всегда стоят лагеря туристов.
Дальнейший маршрут к водопадам предстоит проделать пешком.
Сначала тропа идет через хвойный лес, через небольшие речушки и густые березовые рощи.
Чем выше поднимаешься, тем сильнее меняется пейзаж: пихтовые леса остаются позади, появляются каменистые участки, местами могут лежать еще не растаявшие снежники.
Путь к водопадам несложный, он будет по силам каждому человеку.
Одним из символов Архыза является красавица-гора София. Ее высота – 3637 м.
И здесь же природа создала могучий Софийский ледник. Его острые, ледяные вершины упираются в небо, издалека они похожи на огромных сказочных существ в снежных шапках и с густой бородой.
В теплое время года ледник тает, и образуются великолепные Софийские водопады.
Высота водопадов – 70 метров. С невероятным шумом огромная масса воды падает вниз, на темные скалы и дает начало белой, пенящейся реке София.
Активная часть: 5,5 км, перепад высот 2000-2300 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Поход на озера балки Орлёнок
Пешие маршруты по Архызу невозможно представить без посещения озер Орленок.
Местные горные хребты славятся своими разноцветными водоемами. Сегодня увидим несколько водоемов, расположенных на Софийском хребте.
Экотропа, благоустроенная компанией «Русгидро», по пихтовому лесу поднимет нас на Софийский хребет.
Пройдя лес, выйдем в нашу любимую зону альпийских лугов, на огромную цветочную поляну.
Поднимаемся выше. Отсюда увидим поселок Архыз и ближайшие горные хребты.
Далее выходим на огромное, удивительно ровное плато, над которым возвышается эффектная гора Кара-Джаш. Название горы переводится как «Чёрный принц», мимо нее туристы с рюкзаками часто поднимаются на перевал Орленок.
Озера балки Орленок интересны тем, что все они находятся в небольших, каменных чашах.
Первое озеро скрывается в лесной зоне, в окружении тенистых сосен. Оно очень уютно расположилось в окружении гранитных камней. Вода здесь совершенно прозрачная, словно горный хрусталь.
Второе озеро имеет изумрудно-голубой цвет. Наслаждаемся красотой этих горных водоемов, купаемся, устраиваем себе отдых и обед.
Активная часть: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Поход на Софийские озера, Айматлы-Джагалыкёль
Именно эту экскурсию наши туристы всегда ждут с особым нетерпением. Ведь Софийские озера – это визитная карточка Архыза.
Сегодняшняя прогулка самая высокогорная и самая продолжительная.
Снова будет наш любимый фотогеничный ретро-автомобиль, который рано утром из лагеря отвезёт нас в долину Ак-Айры. Постепенно будем подниматься все выше и выше, по пути делая остановки на отдых у реки.
Пихтовые леса сменятся альпийскими лугами, после них появятся целые поляны рододендронов и можжевельника. Со стен ущелья скатываются небольшие водопады, а рядом бежит чистейшая речка Ак-Айры.
Впереди подъем на перевал Иркиз (2880 м, 1А). Подъем непростой, но сразу за перевалом открывается настоящая страна озер.
Софийские озёра – яркие, разноцветные, в начале лета украшенные небольшими снежниками и изумрудными льдинками.
В одном водоеме вода имеет необыкновенно-голубой цвет, в другом – бирюзовая, а третье – озеро с водой цвета стали.
Выбрав самое красивое Софийское озеро, остановимся возле него на отдых.
Искупаемся, пообедаем и отправляемся дальше.
Впереди у нас еще одна достопримечательность Архыза – Айматлы-джагалы-кёль.
Переводится Айматлы-Джагалы-кёль как «озеро с изрезанными берегами».
Берега здесь действительно причудливые, волнистые и даже в разгар лета в тенистом уголке водоема всегда можно увидеть небольшие снежники.
Активная часть: 12,3 км, перепад высот 2000-2890-1890 м, продолжительность радиалки 8-9 часов.
Треккинг на гору Смирнова
Наш тур продолжается, в этот день отправляемся в путешествие по Архызу на гору Смирнова.
Эта вершина названа в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе.
Лесная тропа выходит прямо из нашего лагеря и ведёт за собой по пихтовому лесу все выше и выше. Вокруг огромные сосны, пихты и ели. В воздухе витает приятный аромат, а под ногами мягкая, сосновая хвоя.
Гора Смирнова является одной из лучших смотровых площадок на плато Габулу-Чат.
Выйдя на Лысую поляну, нам откроется потрясающий вид на долины рек Архыз, Псыш, София.
Увидим огромный Софийский хребет, гору София и высшую точку этих мест – толстенький Пшиш (3790 м).
Активная часть: 8,6 км, перепад высот 1580-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Треккинг на Малые Дуккинские озёра
Тур по Архызу продолжаем прогулкой к трем высокогорным Дуккинским озерам.
Путь лежит вдоль реки Малая Дукка, которая делает множество витиеватых поворотов и извивается по долине, показывая туристам свой игривый нрав.
В июле здесь цветут рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. В августе по маршруту появляются ягоды – спелая черника и брусника.
Спустя всего пару часов, перед нами покажется первое озеро тёмно-зелёного цвета.
Поднявшись немного вверх по каменной морене, открывается еще один огромный скальный цирк с прекрасным, изумрудно-синим озером!
Почти все лето на склонах цирка лежит снег, который искрится на солнышке и отражается белоснежными айсбергами в спокойной глади озера. На берегу выберем самое красивое место, сделаем привал и обед.
Впереди нас ждет группа маленьких водоемов и одно крупное, темно-изумрудное озеро.
Сверху оно похоже на гигантскую зеленую ящерицу.
Возле озера делаем невероятные фото, отдыхаем и отправляемся в обратный путь.
Спустившись к машине, едем в наш лагерь в Архызе.
Активная часть: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Возвращение в Минеральные Воды
Утром завтракаем и собираем наш палаточный лагерь.
Поход по Архызу без рюкзаков завершен, отправляемся в обратный путь.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в палатке.
Варианты проживания
Туристическая стоянка «Лесной кот»
На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня (за дополнительную плату), электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезд на горном транспорте в ущелья (УАЗик)
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот»
- Трехразовое питание по комплексному меню: завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах
- Входные билеты в Аланское городище
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат). При необходимости можно взять в прокат туристическое снаряжение
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- палатка;
- рюкзак / сумка / чемодан для вещей;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
- каремат;
- хоба (туристическая пенка);
- шапка, перчатки;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши;
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени;
- физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- защитный крем от укусов насекомых. По вечерам могут быть комары. Клещей нет;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 (по московскому времени).
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 (по московскому времени).
Какое будет питание?
В течение похода организовано трёхразовое питание.
Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
Питание по комплексному меню (меню не индивидуальное).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поучаствовал в создании и воплощении данного тура в жизнь.
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