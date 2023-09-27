Треккинг в Северной Осетии
При въезде в ущелье путников встречает грозный защитник здешних мест – великий Уастырджи, восседающий на стальном скакуне.
Летом дигорские луга и леса преподносят гостям приятный сюрприз: они до краёв полны ягод – в июле поспевает ароматная земляника, в августе – брусника, малина и черника.
Треккинг в Осетию немыслим без шума серебристых водопадов – их разноголосый гомон можно услышать издали, а радужные брызги волшебных потоков вернут бодрость и прогонят усталость.
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Программа тура по дням
Памятник Уастырджи - каньон Ахсинта - Дигорское ущелье
11:00-11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).
Поход в Дигорию стартует из городаМинеральные Воды.
Путь к искомой цели лежит мимо статуи Георгия Победоносца, облаченного в железные латы и зорко следящего за дорогой.
Это Уастырджи – самый важный святой Нартского эпоса, покровитель смелых воинов.
Следующая точка маршрута тура – каньон Ахсинта. Это живописное ущелье считается воротами горной Дигории.
Здешние скалы пленили бурную и непокорную реку Урух, зажав ее в каменные тиски – зрелище невероятное и захватывающее!
Через теснину, на 80-метровом возвышении, переброшен Чертов мост, под которым шумят речные буруны. Терпение – Дигорское ущелье уже совсем рядом.
По приезде путников ожидают комфортабельные номера турбазы «Порог неба».
Перед тем, как продолжать исследовать маршруты Дигории, необходимо восстановить силы, принять освежающий душ и сытно поужинать в местном кафе.
Активная часть тура: 2 км пешком.
Гора Кубус. Водопады Таймази
Итак, тур по Дигории продолжается. Отдохнуть в Северной Осетии и не увидеть Медвежью гору, по-иному называемую Кубус – невозможно.
На ее вершине растет сосна, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания, нужно только запастись пестрыми лентами.
Пологие склоны Кубуса прячут еще одно чудо – источник, который туристы наделяют волшебными свойствами.
Поговаривают, что, умывшись его водами, человек становится здоровее и краше.
Вообще, Кубус – место туристического паломничества: на ней даже встречают Новый год!
Далее, выйдя на смотровую площадку, путешественники полюбуются разлогим ущельем Геби, вершинами Айхвы и Лабоды, а также чарующими водопадами Таймази – триада перламутровых лент этих знаменитых потоков видна даже издали и поражает первозданным великолепием.
Три сестры – как нарекли Таймази участники прошлых туров по Дигории, миллионы лет стекают со склонов Харезского ущелья.
Экскурсии по горам северной Осетии – незабываемое приключение, и оно продолжается: в финале дневного тура мы отправимся в кругосветку, неспешно обойдем Кубус, углубившись в дикий и густой лес подножья горы.
Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Треккинг к леднику Караугом
Туристы со всего мира наслышаны о манящей стране под названием Северная Осетия.
Экскурсионные туры по здешним горам не обходятся без осмотра панцирей древних ледников.
Караугом – один из наиболее известных в Дигории. Он спускается с Уилпаты двумя ледопадами.
Площадь ледника впечатляет – около 20 кв. км.
Тур к Караугому начинается от селения Дзинага и продолжается под сенью древних сосновых чащ.
Почти всю дорогу путника сопровождает вечная песнь реки Караугомдон.
Чем ближе мы подходим к леднику, тем сильнее видна уникальность пейзажей – контраст животрепещущей природы и застывших ледяных глыб удивляет и завораживает.
Караугом огромен и грозен, он обдает холодом каждого, кто осмелится приблизиться к нему.
Тур по Дигории в этот день посвящен созерцательным прогулкам по ковру из малахитового мха, среди величественных каменных стен и мачт высоких сосен – в горной Дигории, есть на что посмотреть!
Активная часть прохождения по маршруту: 13,8 км, перепад высот 1550-1850 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)
Сегодня туристов ждет Дигория без рюкзаков – маршрут тура легок, прост и не требует особенной экипировки и физической подготовки.
Водопад Галдоридон – жемчужина тура, пятикаскадный поток 35-метровой высоты, расположенный на одноименной реке.
Чтобы дойти до него, придется прогуляться по цветущему лугу – здесь произрастает очень много душистого иван-чая.
Затем тропинка приведет путника в прохладную, лесную тень и только потом взорам восхищенных туристов откроется шумный Галдоридон.
Помимо общепринятого названия, участники туров по национальному биосферному заповеднику «Алания» дали водопаду еще два имени – Жемчужный и поток Крошкина.
Во втором случае наименование объясняет трагическая история, произошедшая здесь несколько лет назад, а в первом – и придумывать ничего не нужно, стоит только взглянуть на искрящийся Галдоридон!
Но тур не завершен: по пути встретится еще один поток – Буравидон.
Он заметен издали, поскольку довольно высок: струи, стекающие с Суганского хребта, в солнечную погоду отражаются сотнями разноцветных искр.
Завершает в этот день наш увлекательный тур треккинг в Дигорию поход к водопаду Байради.
Этот водопад иногда называют по имени реки, питающей его – Хуракомидон, а порой величают Шумным.
И то, и другое имя подходит жизнерадостному потоку как нельзя лучше.
Байради помогает речной ленте покинуть объятья Суганского хребта, низвергаясь с 20-метрового утеса в каменистую пасть каньона.
Активная часть прохождения по маршруту: 14,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Ледник Тана-цете
На сегодня запланирован поход по Северной Осетии к леднику Тана-цете.
Маршрут тура стартует от одноименной поляны (помните, как в сказке: «направо пойдешь…»).
Минуя циклопический камень, дороги раздваиваются: одна из них ведет на зеленеющий, курчавый Кубус, а вторая, в сопровождении реки Танадон – прямиком к леднику Тана-цете.
На сей раз тур предполагает максимальное сближение: в отличие от Караугома, мы подберемся к древнему леднику почти вплотную и даже устроим чаепитие в окружении умопомрачительных видов!
Тана-цете расположен между двумя дигорскими вершинами – Лабодой и Таймази.
Летом, особенно в конце июня-июле, здешние луга принаряжаются: отовсюду на путников поглядывают незабудки, розовые горцы, оранжевые маки.
На фоне пестрой природной клумбы, в обрамлении лесистых гор и снежных вершин, ледник смотрится настолько ирреально и необычно, что от него практически невозможно отвести взгляд.
Тур в Дигорию не будет полноценным без посещения этого надменного красавца.
Активная часть прохождения по маршруту: 16,2 км, перепад высот 1740-2330 м, продолжительность маршрута 7 часов.
Древние аулы Дигории. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых
Экскурсии по горам Северной Осетии на внедорожниках – комфортное и увлекательное времяпровождение.
Таким образом можно увидеть больше, а устать меньше, поэтому туры в Дигории на джипах невероятно популярны.
Башня-фрегат и старинные осетинские аулы – цель нынешнего маршрута тура.
Постройка, издали похожая на величественный каменный парусник, возведена в 14-16-м столетиях.
В ее стенах царит неизбывное очарование прошедших веков – это чудесное место, чтобы энергетически подзарядиться и помечтать.
Также сегодня в туре мы увидим, как на неприступной скале возвышается загадочная родовая башня Седановых.
Туристам придется изрядно поломать голову над тем, каким способам во времена средневековья воины попадали в крепость.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 1560-1670 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
Возвращение в город Минеральные Воды. Отъезд
После завтрака отправляемся в обратный путь.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиничном комплексе «Порог неба». Двух-, трехместные номера «Стандарт» во II корпусе, удобства в номере (душ, туалет), полотенца выдают. Wi-Fi на территории корпуса. Холодильник на этаже. Чайника нет.
Стоимость тура на 1 человека при базовом размещении – 49 900 руб. /чел.
В гостинице есть бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 10 000 руб. с номера за весь период отдыха
Варианты проживания
Турбаза «Порог неба»
Комплекс расположен в Дигорском ущелье, в одном из самых живописных мест Республики Северная Осетия — Алания, которое в народе носит название «Байты Цахт».
Туристы же дали плато, залитому солнечным светом и спрятанному от окружающего мира крутыми горами, свое название — «Солнечная поляна».
«Порог неба» — чистое и тихое место. Здесь вас не будут беспокоить огни и музыка дискотек, тут нет случайных людей, а природа не испорчена пошлыми смятыми пластиковыми бутылками.
Здесь хорошо отдыхать семьей, когда хочется вырваться из городской суеты и подышать по-настоящему чистым воздухом, вкус которого в городе со временем забывается.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Переезды по маршруту на горном транспорте
- Проживание в гостиничном комплексе «Порог неба»
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 10 000 руб. с номера за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 20 апреля по 20 мая и с 25 октября по 15 ноября:
Температура воздуха в этот период:
- рано утром и вечером +1… +5С;
- днём +7… +13С.
Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. В конце октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь.
Актуальную информацию о погоде в Дигории и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Шапка, перчатки
- Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером +1… +5С, днём +7… +13С.
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Термобелье
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф.
- Теплые ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
- Для оформления пропуска в пограничную зону, необходимо иметь с собой черно-белую копию второго разворота паспорта и страницы с регистрацией. В Дигории копию сделать негде. Без ксерокопии паспорта пропуск оформить невозможно, как следствие, турист не сможет посетить ущелье Караугом.
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Термос (объем 0,75-1 л)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Список снаряжения для туров с 21 мая по 25 октября:
- Шапка, перчатки
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
- Для оформления пропуска в пограничную зону, необходимо иметь с собой копию второго разворота паспорта и страницы с регистрацией. В Дигории копию сделать негде. Без ксерокопии паспорта пропуск оформить невозможно, как следствие, турист не сможет посетить ущелье Караугом.
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, тарелка. Во время обеда в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Наличные деньги
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Какие нюансы оформления пропуска в пограничную зону?
Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Какая инфраструктура на маршруте?
В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов нет.
Где начало и конец маршрута?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нам повезло во всех отношениях — с солнечной погодой, с комфортным размещением, с отличным питанием и, самое главное, с прекрасным инструктором! Именно Карина стала нашим проводником в мир горных походов, нашим ангелом-хранителем от всех сложностей и проблем. Благодаря ее огромному опыту работы, педагогическому дару, энергии и позитиву, мы справились со всеми маршрутами, преодолели все трудности и загорелись желанием отправиться в новое путешествие. Карина — прекрасный организатор, супер-профессионал и просто замечательный человек!
Бодрящая зарядка по утрам, интересные истории о походной жизни, вкусный обед-пикник на привале, дружеское общение и теплые взаимоотношения со всеми участниками тура — вот составляющие каждого дня, проходящего с Кариной. Большое ей спасибо за терпение и внимание, которыми мы были окружены каждый день! Очень хочется попасть к ней в группу в следующем туре, потому что с Кариной любой маршрут не страшен))).