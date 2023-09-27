2 день

Гора Кубус. Водопады Таймази

Итак, тур по Дигории продолжается. Отдохнуть в Северной Осетии и не увидеть Медвежью гору, по-иному называемую Кубус – невозможно.

На ее вершине растет сосна, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания, нужно только запастись пестрыми лентами.

Пологие склоны Кубуса прячут еще одно чудо – источник, который туристы наделяют волшебными свойствами.

Поговаривают, что, умывшись его водами, человек становится здоровее и краше.

Вообще, Кубус – место туристического паломничества: на ней даже встречают Новый год!

Далее, выйдя на смотровую площадку, путешественники полюбуются разлогим ущельем Геби, вершинами Айхвы и Лабоды, а также чарующими водопадами Таймази – триада перламутровых лент этих знаменитых потоков видна даже издали и поражает первозданным великолепием.

Три сестры – как нарекли Таймази участники прошлых туров по Дигории, миллионы лет стекают со склонов Харезского ущелья.

Экскурсии по горам северной Осетии – незабываемое приключение, и оно продолжается: в финале дневного тура мы отправимся в кругосветку, неспешно обойдем Кубус, углубившись в дикий и густой лес подножья горы.

Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.