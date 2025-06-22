Вас ждет проживание в палатках с видом Эльбрус, купание в нарзанных ваннах, прогулка по водопадам с красивыми именами Султан, Эмир, Шах, таинственное место «Поляна каменных грибов», место силы на горе Тузлук, энергетический Храм Солнца, покорение высокогорного ледникового озера! На память останутся фото розового восхода на вершинках Эльбруса!

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Описание тура

Даты поездок на 2025 год

22 июня - 28 июня

29 июня - 05 июля

20 июля - 26 июля

03 августа - 09 августа

10 августа - 16 августа

О туре на Джилы-Су

Тур на Джилы-Су проходит на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Это один из самых высокогорных маршрутов нашего клуба, где группа живет и гуляет на высотах от 2500 до 3200 метров. Мы не только наслаждаемся прогулками вокруг Эльбруса, но и поднимаемся пешком по его отрогам, открывая для себя масштабные и грандиозные пейзажи.

На северных склонах Эльбруса расположено урочище Джилы-Су, известное своими целебными нарзанами. Название «Джилы-Су» переводится как «теплая вода», и здесь бьют десятки уникальных минеральных источников, которые укрепляют организм и помогают при различных заболеваниях. Приятно лежать в теплой минеральной ванне, окруженной пузырьками воды!

Программа тура

День 1: Город Минеральные Воды — урочище Джилы-Су

Сбор группы проходит на железнодорожном вокзале и в аэропорту города Минеральные Воды. После этого мы отправляемся в Джилы-Су, проезжая мимо Кисловодска. По пути сделаем остановку у парящих скал Аватаров. Весь путь займет около 4-4,5 часов. После небольшого перехода мы установим лагерь на поляне Эммануэля, где будем наслаждаться минеральным нарзаном.

День 2: Ущелье Замков и водопады

Сегодня мы отправимся в Ущелье Замков, где увидим причудливые каменные образования. Также посетим водопады Султан, Эмир и Шах. Не забудьте купальники, ведь мы будем принимать нарзанные ванны!

День 3: Поход на озеро Микельчиран

Сегодня нас ждет путешествие к озеру Микельчиран, расположенное на склонах Эльбруса. Мы пройдем через лавовые лабиринты и насладимся великолепными видами.

День 4: Энергетическая гора Сирх

На этом этапе мы поднимемся на гору Сирх, известную своей энергетикой и красивыми видами на Эльбрус. По пути остановимся у домика пастуха, где можно будет приобрести молоко и сыр.

День 5: Немецкий аэродром и Каменные грибы

Мы пройдем к «Немецкому аэродрому» и увидим каменные грибы, созданные природой. Это место наполнено загадками и уникальной атмосферой.

День 6: Ледниковое озеро Бирджалы

Посетим высокогорное озеро Бирджалы, окруженное скалами и ледниками. Здесь вы сможете насладиться великолепными пейзажами и атмосферой спокойствия.

День 7: Поляна Эммануэля — Гора Тузлук

В последний день мы соберем лагерь и отправимся к горе Тузлук, где вас ждут мистические истории. Затем мы вернемся в город Минеральные Воды, завершая наш удивительный тур.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников маршрут может быть изменен.