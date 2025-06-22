июн
Описание тура
Даты поездок на 2025 год
- 22 июня - 28 июня
- 29 июня - 05 июля
- 20 июля - 26 июля
- 03 августа - 09 августа
- 10 августа - 16 августа
О туре на Джилы-Су
Тур на Джилы-Су проходит на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Это один из самых высокогорных маршрутов нашего клуба, где группа живет и гуляет на высотах от 2500 до 3200 метров. Мы не только наслаждаемся прогулками вокруг Эльбруса, но и поднимаемся пешком по его отрогам, открывая для себя масштабные и грандиозные пейзажи.
На северных склонах Эльбруса расположено урочище Джилы-Су, известное своими целебными нарзанами. Название «Джилы-Су» переводится как «теплая вода», и здесь бьют десятки уникальных минеральных источников, которые укрепляют организм и помогают при различных заболеваниях. Приятно лежать в теплой минеральной ванне, окруженной пузырьками воды!
Программа тура
День 1: Город Минеральные Воды — урочище Джилы-Су
Сбор группы проходит на железнодорожном вокзале и в аэропорту города Минеральные Воды. После этого мы отправляемся в Джилы-Су, проезжая мимо Кисловодска. По пути сделаем остановку у парящих скал Аватаров. Весь путь займет около 4-4,5 часов. После небольшого перехода мы установим лагерь на поляне Эммануэля, где будем наслаждаться минеральным нарзаном.
День 2: Ущелье Замков и водопады
Сегодня мы отправимся в Ущелье Замков, где увидим причудливые каменные образования. Также посетим водопады Султан, Эмир и Шах. Не забудьте купальники, ведь мы будем принимать нарзанные ванны!
День 3: Поход на озеро Микельчиран
Сегодня нас ждет путешествие к озеру Микельчиран, расположенное на склонах Эльбруса. Мы пройдем через лавовые лабиринты и насладимся великолепными видами.
День 4: Энергетическая гора Сирх
На этом этапе мы поднимемся на гору Сирх, известную своей энергетикой и красивыми видами на Эльбрус. По пути остановимся у домика пастуха, где можно будет приобрести молоко и сыр.
День 5: Немецкий аэродром и Каменные грибы
Мы пройдем к «Немецкому аэродрому» и увидим каменные грибы, созданные природой. Это место наполнено загадками и уникальной атмосферой.
День 6: Ледниковое озеро Бирджалы
Посетим высокогорное озеро Бирджалы, окруженное скалами и ледниками. Здесь вы сможете насладиться великолепными пейзажами и атмосферой спокойствия.
День 7: Поляна Эммануэля — Гора Тузлук
В последний день мы соберем лагерь и отправимся к горе Тузлук, где вас ждут мистические истории. Затем мы вернемся в город Минеральные Воды, завершая наш удивительный тур.
Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников маршрут может быть изменен.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нарзанные ванны
- Водопады Султан, Эмир, Шах
- Таинственное место «Поляна каменных грибов»
- Гора Тузлук
- Эльбрус
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на горном транспорте
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке. На стоянке есть деревянный туалет. На ближайшей турбазе имеется горячий душ (оплачивается дополнительно - 300 руб.), по вечерам есть возможность зарядки фото-, видеотехники (100 руб.).
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
- Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка).
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
- Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Ставропольский край, Приэльбрусье
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 15:00 МСК
- Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки налегке
- Проживание: палатки
- Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед - сухой паек днем
- Протяженность маршрута: 70,1 км
- Ограничение по возрасту: от 9 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон и Yota): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок по ущельям мобильная связь отсутствует
- Инфраструктура. В 40 минутах ходьбы от лагеря есть кафе и магазин с минимальным набором продуктов (чипсы, орешки, пиво, лимонад, консервы). Для оплаты в кафе и магазине следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита. У местных жителей можно приобрести сыр, молоко. Почта, аптека, банкоматы отсутствуют