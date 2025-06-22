Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками

Приглашаем в Минеральные Воды на пешеходный тур по горам и термальным источникам
Вас ждет проживание в палатках с видом Эльбрус, купание в нарзанных ваннах, прогулка по водопадам с красивыми именами Султан, Эмир, Шах, таинственное место «Поляна каменных грибов», место силы на горе Тузлук, энергетический Храм Солнца, покорение высокогорного ледникового озера! На память останутся фото розового восхода на вершинках Эльбруса!
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Ближайшие даты:
22
июн
Время начала: 11:30

Описание тура

Даты поездок на 2025 год

  • 22 июня - 28 июня
  • 29 июня - 05 июля
  • 20 июля - 26 июля
  • 03 августа - 09 августа
  • 10 августа - 16 августа

О туре на Джилы-Су

Тур на Джилы-Су проходит на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Это один из самых высокогорных маршрутов нашего клуба, где группа живет и гуляет на высотах от 2500 до 3200 метров. Мы не только наслаждаемся прогулками вокруг Эльбруса, но и поднимаемся пешком по его отрогам, открывая для себя масштабные и грандиозные пейзажи.

На северных склонах Эльбруса расположено урочище Джилы-Су, известное своими целебными нарзанами. Название «Джилы-Су» переводится как «теплая вода», и здесь бьют десятки уникальных минеральных источников, которые укрепляют организм и помогают при различных заболеваниях. Приятно лежать в теплой минеральной ванне, окруженной пузырьками воды!

Программа тура

День 1: Город Минеральные Воды — урочище Джилы-Су

Сбор группы проходит на железнодорожном вокзале и в аэропорту города Минеральные Воды. После этого мы отправляемся в Джилы-Су, проезжая мимо Кисловодска. По пути сделаем остановку у парящих скал Аватаров. Весь путь займет около 4-4,5 часов. После небольшого перехода мы установим лагерь на поляне Эммануэля, где будем наслаждаться минеральным нарзаном.

День 2: Ущелье Замков и водопады

Сегодня мы отправимся в Ущелье Замков, где увидим причудливые каменные образования. Также посетим водопады Султан, Эмир и Шах. Не забудьте купальники, ведь мы будем принимать нарзанные ванны!

День 3: Поход на озеро Микельчиран

Сегодня нас ждет путешествие к озеру Микельчиран, расположенное на склонах Эльбруса. Мы пройдем через лавовые лабиринты и насладимся великолепными видами.

День 4: Энергетическая гора Сирх

На этом этапе мы поднимемся на гору Сирх, известную своей энергетикой и красивыми видами на Эльбрус. По пути остановимся у домика пастуха, где можно будет приобрести молоко и сыр.

День 5: Немецкий аэродром и Каменные грибы

Мы пройдем к «Немецкому аэродрому» и увидим каменные грибы, созданные природой. Это место наполнено загадками и уникальной атмосферой.

День 6: Ледниковое озеро Бирджалы

Посетим высокогорное озеро Бирджалы, окруженное скалами и ледниками. Здесь вы сможете насладиться великолепными пейзажами и атмосферой спокойствия.

День 7: Поляна Эммануэля — Гора Тузлук

В последний день мы соберем лагерь и отправимся к горе Тузлук, где вас ждут мистические истории. Затем мы вернемся в город Минеральные Воды, завершая наш удивительный тур.

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и физического состояния участников маршрут может быть изменен.

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нарзанные ванны
  • Водопады Султан, Эмир, Шах
  • Таинственное место «Поляна каменных грибов»
  • Гора Тузлук
  • Эльбрус
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на горном транспорте
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке. На стоянке есть деревянный туалет. На ближайшей турбазе имеется горячий душ (оплачивается дополнительно - 300 руб.), по вечерам есть возможность зарядки фото-, видеотехники (100 руб.).
  • Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
  • Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка).
  • Услуги инструктора-проводника
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Ставропольский край, Приэльбрусье
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 15:00 МСК
  • Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки налегке
  • Проживание: палатки
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед - сухой паек днем
  • Протяженность маршрута: 70,1 км
  • Ограничение по возрасту: от 9 до 60 лет
  • Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон и Yota): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок по ущельям мобильная связь отсутствует
  • Инфраструктура. В 40 минутах ходьбы от лагеря есть кафе и магазин с минимальным набором продуктов (чипсы, орешки, пиво, лимонад, консервы). Для оплаты в кафе и магазине следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита. У местных жителей можно приобрести сыр, молоко. Почта, аптека, банкоматы отсутствуют
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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