Пройдём босиком по плато, где когда-то медитировали тибетские ламы, узнаем предсказания и почувствуем потоки энергии у ледникового озера среди скал и снежников. Каждое утро будем встречать с Эльбрусом, наблюдать разноцветные рассветы и закаты из палатки. Полюбуемся сусликами, выискивающими наши печеньки, и побалуем себя в нарзанных ваннах с пузырьками. Увидим самую высокую гору Кавказа с разных ракурсов, зайдём в лагерь альпинистов, откуда совершаются восхождения на Эльбрус, и рассмотрим наскальные рисунки. Все треккинги без рюкзаков.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 9 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в палатках. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, тёплую куртку и штаны на вечер, шерстяные носки и комплект одежды для сна в палатке, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)