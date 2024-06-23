Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Авторский тур в Минеральных Водах

Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах

Пройдём босиком по плато, где когда-то медитировали тибетские ламы, узнаем предсказания и почувствуем потоки энергии у ледникового озера среди скал и снежников. Каждое утро будем встречать с Эльбрусом, наблюдать разноцветные рассветы и закаты из палатки. Полюбуемся сусликами, выискивающими наши печеньки, и побалуем себя в нарзанных ваннах с пузырьками.

Увидим самую высокую гору Кавказа с разных ракурсов, зайдём в лагерь альпинистов, откуда совершаются восхождения на Эльбрус, и рассмотрим наскальные рисунки. Все треккинги без рюкзаков.
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
23
июн
14
июл
21
июл
28
июл
11
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 9 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в палатках. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, тёплую куртку и штаны на вечер, шерстяные носки и комплект одежды для сна в палатке, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В туристических палатках на специально оборудованной территории с деревянным туалетом. Можно взять свою палатку, либо арендовать у нас, о чём стоит договориться минимум за 3 дня до похода. Предоставляем двухместные и трёхместные водостойкие апартаменты. Есть возможность принять горячий душ на ближайшей турбазе за доплату. Каждый вечер сможем подзаряжать технику.

Питание. Включено 3-разовое питание. Завтраки и ужины готовятся на горелке. Обеды организуются во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Обратите внимание, на данном маршруте назначаются по очереди дежурные участники. Под руководством инструктора каждый в команде приготовит завтрак и ужин на горелке, походный обед-пикник. Просьба сообщить инструктору минимум за 3 дня до похода об особенностях питания, аллергии, вегетарианстве, чтобы все остались сытые и довольные.
В 40-минутах от лагеря находится магазин с базовым набором продуктов и оплатой только за наличные. Можно приобрести у местных жителей домашний сыр и молоко.

Дети. Берём детей от 9 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в палатках. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и проживание в полевых условиях. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для людей в хорошей физической форме, минимальным опытом треккинга в горах и полевой жизни. Берём активных детей от 9 лет, готовых к длительным прогулкам, подъёмам по склонам и ночёвкам в палатке. Просим родителей хорошо подумать перед решением взять с собой ребёнка.
Перепад высот в день от 350 до 830 м — это как подъем на 115-260 этажей.
Общий километраж — 70,1 км.

Связь и интернет. Только «Мегафон» и «Yota» ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга мобильная связь отсутствует.

Программа тура по дням

1 день

Через Кисловодск и парящие скалы в лагерь у подножия Эльбруса на высоту 2550 м

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды возле главного входа, а в 11:30 — с прилетающими в аэропорту.

Едем 4-4,5 часа через Кисловодск на поляну Эммануэля. По дороге остановимся возле парящих скал, где почувствуем себя в «Аватаре». Пообедаем в кафе. На горном транспорте преодолеем непростой участок пути в урочище Джилы-Су. Пешком с рюкзаками по деревянному мостику и тропе через поляну пройдём 7-10 минут до нашего лагеря у подножия Эльбруса. Именно поэтому рекомендуем сложить все вещи в рюкзак, так как с чемоданом или спортивной сумкой будет идти неудобно. Усилия стоят тех пейзажей вокруг, где мы будем просыпаться каждое утро и восхищаться видом на двуглавую вершину из палатки.

Разобьём лагерь на оборудованной территории для туристов на высоте 2550 метров над уровнем моря. После прогуляемся по окрестностям, попробуем горный нарзан, увидим источник с серебряной водой и спустимся в каньон реки Кызыл-Кол по Калиновому мосту. Пройдём за день 4,2 км с небольшим перепадом высоты. Приготовим ужин на газовых горелках и встретим первый закат на поляне Эммануэля, об истории которой вам расскажет инструктор.

Через Кисловодск и парящие скалы в лагерь у подножия Эльбруса на высоту 2550 мЧерез Кисловодск и парящие скалы в лагерь у подножия Эльбруса на высоту 2550 мЧерез Кисловодск и парящие скалы в лагерь у подножия Эльбруса на высоту 2550 мЧерез Кисловодск и парящие скалы в лагерь у подножия Эльбруса на высоту 2550 мЧерез Кисловодск и парящие скалы в лагерь у подножия Эльбруса на высоту 2550 мЧерез Кисловодск и парящие скалы в лагерь у подножия Эльбруса на высоту 2550 м
2 день

Ущелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннах

Каждый день вас ждёт завтрак с видом на самую высокую гору Кавказа.

Отправляемся в 6-7 часовой треккинг на почти 11 км в Долину замков Кала-Кулак. Здесь увидим причудливые остроконечные пирамиды высотой с пятиэтажные дома. Застывшая магма образовала каменные замки в Джилы-Су ещё много лет назад. Посмотрим на спокойный водопад Эмир, 40-метровый Султан и самый эффектный, вырывающийся из скал Шах. Побалуем себя и искупаемся в нарзанных ваннах со множеством пузырьков. Обед-пикник в пути.

К вечеру вернёмся в лагерь, приготовим горячий ужин и пообщаемся.

Ущелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннахУщелье замков, водопады и купание в нарзанных ваннах
3 день

Через лавовые лабиринты к долине ледника Микельчиран

Не удивляйтесь, если открыв палатку, увидите любопытного суслика. Местные хозяева частенько прибегают в наш лагерь в поисках вкусняшек. Держите наготове фотоаппараты и будьте потише, чтобы точно не пропустить встречу.

После завтрака отправляемся в треккинг на 10,2 км с набором высоты не более 770 м в небольшую висячую долину ледника Микельчиран. Пройдёмся по лавовым лабиринтам, будем подниматься и спускаться по вулканическому шлаку, пересечём несколько плоских полей и достигнем озера к обеду. Если повезёт с погодой, то к нашей сегодняшней трапезе выйдет сам Эльбрус.

Вечером вернёмся в лагерь.

Через лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника МикельчиранЧерез лавовые лабиринты к долине ледника Микельчиран
4 день

Место силы - гора Сирх

Когда-то гора Сирх считалась самой высокой на Кавказе, была своеобразным Олимпом, где проводились обряды и культы. Это место до сих пор обладает сильной энергетикой, привлекает астрологов, йогов и людей, занимающихся духовными практиками. С вершиной связан культ бога Солнца. Увидим здесь древние капища, наскальные рисунки и панораму на Эльбрус. Разглядим все треккинги нашего путешествия по Джилы-Су и уже такой родной и узнаваемый палаточный лагерь.

На обратном пути зайдём в гости к пастуху, у которого можно приобрести домашнее молоко, сыр, айран по приятной цене. Вечером приготовим горячий ужин, проводим закат и порассматриваем звёздное небо.

Всего за день пройдём 12,2 км с набором высоты чуть более 500 м.

Место силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора СирхМесто силы - гора Сирх
5 день

Вход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистов

Позавтракав, отправляемся на совершенно ровное плато в горах «Немецкий аэродром». Во времена Второй Мировой войны здесь приземлялись самолёты с тибетскими ламами. Целью их путешествий были медитации и предсказания. Что же увидели ламы много лет назад на плато? Об этом расскажет инструктор.

Таких необычных мест в Приэльбрусье довольно много, рядом находится ещё одно — поляна с каменными фигурами в форме грибов. Посмотрим на причудливые изваяния, сделаем фотографии, устроим пикник. Поднимемся повыше до базового лагеря альпинистов до 3200 м, откуда начинают восхождения на Эльбрус. Вернёмся, как обычно, к вечеру.

Пройдём за день 11 км, наберём и сбросим 650 м высоты.

Вход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистовВход в потусторонний мир, каменные грибы и лагерь альпинистов
6 день

К ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 м

Сегодня отправляемся в длительный треккинг на 23 км на 11-12 часов в царство снега, ледников и скал.

Поднимемся на высоту 3380 м до высокогорного озера Бирджалы и увидим пик Калицкого из светлого гранита и диабаза. Эти горный породы не встречаются больше нигде на Эльбрусе. Мы окажемся в центре сильных мест: биолокационная рамка показывает наличие большого потока энергии, который идет из космоса к поверхности озера, а от пика — в космос. По дороге встретим ещё один водоём, более голубой с лёгкими волнами. В конце июня начинают цвести ромашки и камнеломки.

Устроимся на пикник с видом на Эльбрус, отдохнём в тишине и зарядимся положительной энергией природы. На ужин вернёмся в лагерь.

К ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 мК ледниковому озеру Бирджалы и пику Калицкого на высоту 3380 м
7 день

Загадочная гора-пирамида Тузлук

Рекомендуем последнее утро в Джилы-Су встретить с рассветом, тем более это можно сделать прямо из палатки с горячим чаем в термосе. Благодарим места за гостеприимность, завтракаем, собираем вещи и отправляемся в Минеральные Воды. По пути остановимся у горы Тузлук, похожую на пирамиду. Инструктор расскажет легенду про подземный ход к центру возвышенности. Прогуляемся и посмотрим на Эльбрус.

На вокзал приедем к 14:00, в аэропорт — в 15:00. Советуем задержаться в Минеральных Водах хотя бы до вечера, чтобы увидеть знаменитый кавказский курорт.

Загадочная гора-пирамида ТузлукЗагадочная гора-пирамида ТузлукЗагадочная гора-пирамида ТузлукЗагадочная гора-пирамида ТузлукЗагадочная гора-пирамида ТузлукЗагадочная гора-пирамида ТузлукЗагадочная гора-пирамида Тузлук

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке
  • 3-разовое питание по комплексному меню
  • Экологические сборы
  • Прокат группового снаряжения: котлов, горелок, газа, поварёшек, тента, аптечки и всего необходимого для полевой жизни
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Горячий душ на турбазе - 200 рублей за 1 раз
  • Зарядка техники - 100 рублей
  • Аренда палатки - от 2400 рублей (2-местная) до 2800 рублей (3-местная)
  • Аренда спальника - 1000 рублей
  • Аренда коврика для сна (каремата) - 400 рублей
  • Аренда треккинговых палок (обязательно тем, у кого есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес) - 800 рублей
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокзал в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 14:00 и аэропорт в 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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