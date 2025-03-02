Вас ждут катание на склонах, конная прогулка вдоль горной реки и уютная барбекю-вечеринка у костра с глинтвейном. После активной
мар
Описание тура
Организационные детали
Тайминг в туре примерный, может меняться из-за погодных, дорожных условий и состояния группы.
Что взять с собой?
Инвентарь для катания. (Везти свое или арендовать на месте)
Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя!
Термобелье/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон)
Шапка, перчатки, маска (балаклава)
Носки с запасом
Зимняя обувь
Средства личной гигиены: банные принадлежности
Документы и деньги
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
Термос, перекус в виде батончика.
Рюкзак/сумка
Проживание. Будем жить в отеле «Гранд Шале» в селе Архыз и «Таулу» в Домбае, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайтов grandshale.ru и таулудомбай. рф
Питание. В стоимость включены завтраки, а также барбекю-вечеринка. Гид будет угощать вас горячим ароматным глинтвейном. Обеды и ужины за доплату.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Сложность. Склоны Архыза и Домбая хорошо подходят для начинающих лыжников и сноубордистов. Здесь также имеются детские трассы и подъёмник для новичков. В туре запланирована конная прогулка (2 часа), для неё не понадобится специальная физическая подготовка или особые навыки.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
В 16:00 встретим вас в аэропорту Минеральных Вод, заедем перекусить в кафе и отправимся в Архыз. Остановимся в посёлке, где вы сможете подобрать снаряжение. В 22:00 заселимся в гостиницу и познакомимся.
Горнолыжный курорт «Домбай»
Позавтракаем в 8:30 и поедем на гору, от нашего отеля ехать около 10 минут. До 16:00 будем покорять снежные склоны, фотографироваться и наслаждаться видами. Затем отвезём вас в гостиницу, а в 19:00 вместе пойдём в ресторан на ужин.
Покоряем снежные трассы
Завтракаем и с 9:00 до 16:00 катаем на склонах горнолыжного курорта. После ужина попаримся в баньке.
Прогулка на лошадях и переезд в Домбай
Сегодня вас ждёт конная прогулка вдоль горной речки (2 часа), а в 12:30 выселимся из отеля и поедем в Домбай. По дороге будем делать остановки. Прибудем в 17:00, заселимся в номера и пойдём ужинать. Рядом с отелем есть пункт проката оборудования.
Катаем на склонах «Домбая»
После завтрака пешком прогуляемся до горнолыжного курорта. До 16:00 — время для катания. Вернёмся в отель, поужинаем в 19:00, а затем пойдём гулять по местным барам и кафе.
Катаем на склонах «Домбая»
Программа повторяет 5-й день.
Катаем на склонах «Домбая»
Программа повторяет 5-й день.
Купание в термах и отъезд
Встанем в 7:00, позавтракаем и отправимся в Минеральные Воды. Прибудем на термальные источники «Жемчужина Кавказа», где вы сможете окунуться в горячие воды, расслабиться и отдохнуть после насыщенной недели. Купание в термах включено в стоимость. Здесь пообедаем и к 14:30 доставим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков, барбекю-пати и глинтвейн
- Трансферы по маршруту и из/в аэропорта или ж/д вокзала
- Конная прогулка (2 часа)
- Купание в термальных источниках
- Баня
- Групповая аптечка
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Ски-пассы (~ 2000 ₽ за безлимит в день)
- Доплата за 1-местное размещение
- Услуги инструктора
- Ски-пассы и прокат снаряжения - около 2000-3000 ₽