Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка

Покорить снежные трассы лучших горнолыжных курортов и расслабиться в термах
Мы объединили в этом туре лучшие горнолыжные курорты — «Архыз» и «Домбай».

Вас ждут катание на склонах, конная прогулка вдоль горной реки и уютная барбекю-вечеринка у костра с глинтвейном. После активной
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недели отдохнём, нежась в горячих источниках.

Каждый день будем отвозить вас к трассам и забирать обратно, а в Домбае и вовсе можно дойти от отеля до курорта пешком! Тур подойдёт катальщикам любого уровня: на курортах есть трассы всех уровней сложности, начиная от самых простых, если вы только учитесь стоять на доске или лыжах, и заканчивая маршрутами для профессионалов.

Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка
Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка
Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка
Ближайшие даты:
2
мар
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Тайминг в туре примерный, может меняться из-за погодных, дорожных условий и состояния группы.

Что взять с собой?
Инвентарь для катания. (Везти свое или арендовать на месте)
Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя!
Термобелье/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон)
Шапка, перчатки, маска (балаклава)
Носки с запасом
Зимняя обувь
Средства личной гигиены: банные принадлежности
Документы и деньги
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
Термос, перекус в виде батончика.
Рюкзак/сумка

Проживание. Будем жить в отеле «Гранд Шале» в селе Архыз и «Таулу» в Домбае, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайтов grandshale.ru и таулудомбай. рф

Питание. В стоимость включены завтраки, а также барбекю-вечеринка. Гид будет угощать вас горячим ароматным глинтвейном. Обеды и ужины за доплату.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Склоны Архыза и Домбая хорошо подходят для начинающих лыжников и сноубордистов. Здесь также имеются детские трассы и подъёмник для новичков. В туре запланирована конная прогулка (2 часа), для неё не понадобится специальная физическая подготовка или особые навыки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

В 16:00 встретим вас в аэропорту Минеральных Вод, заедем перекусить в кафе и отправимся в Архыз. Остановимся в посёлке, где вы сможете подобрать снаряжение. В 22:00 заселимся в гостиницу и познакомимся.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Горнолыжный курорт «Домбай»

Позавтракаем в 8:30 и поедем на гору, от нашего отеля ехать около 10 минут. До 16:00 будем покорять снежные склоны, фотографироваться и наслаждаться видами. Затем отвезём вас в гостиницу, а в 19:00 вместе пойдём в ресторан на ужин.

Горнолыжный курорт «Домбай»Горнолыжный курорт «Домбай»Горнолыжный курорт «Домбай»
3 день

Покоряем снежные трассы

Завтракаем и с 9:00 до 16:00 катаем на склонах горнолыжного курорта. После ужина попаримся в баньке.

Покоряем снежные трассыПокоряем снежные трассыПокоряем снежные трассы
4 день

Прогулка на лошадях и переезд в Домбай

Сегодня вас ждёт конная прогулка вдоль горной речки (2 часа), а в 12:30 выселимся из отеля и поедем в Домбай. По дороге будем делать остановки. Прибудем в 17:00, заселимся в номера и пойдём ужинать. Рядом с отелем есть пункт проката оборудования.

Прогулка на лошадях и переезд в ДомбайПрогулка на лошадях и переезд в ДомбайПрогулка на лошадях и переезд в ДомбайПрогулка на лошадях и переезд в ДомбайПрогулка на лошадях и переезд в Домбай
5 день

Катаем на склонах «Домбая»

После завтрака пешком прогуляемся до горнолыжного курорта. До 16:00 — время для катания. Вернёмся в отель, поужинаем в 19:00, а затем пойдём гулять по местным барам и кафе.

Катаем на склонах «Домбая»Катаем на склонах «Домбая»Катаем на склонах «Домбая»
6 день

Катаем на склонах «Домбая»

Программа повторяет 5-й день.

Катаем на склонах «Домбая»Катаем на склонах «Домбая»Катаем на склонах «Домбая»
7 день

Катаем на склонах «Домбая»

Программа повторяет 5-й день.

Катаем на склонах «Домбая»Катаем на склонах «Домбая»Катаем на склонах «Домбая»
8 день

Купание в термах и отъезд

Встанем в 7:00, позавтракаем и отправимся в Минеральные Воды. Прибудем на термальные источники «Жемчужина Кавказа», где вы сможете окунуться в горячие воды, расслабиться и отдохнуть после насыщенной недели. Купание в термах включено в стоимость. Здесь пообедаем и к 14:30 доставим вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 7 завтраков, барбекю-пати и глинтвейн
  • Трансферы по маршруту и из/в аэропорта или ж/д вокзала
  • Конная прогулка (2 часа)
  • Купание в термальных источниках
  • Баня
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Ски-пассы (~ 2000 ₽ за безлимит в день)
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Услуги инструктора
  • Ски-пассы и прокат снаряжения - около 2000-3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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