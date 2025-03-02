Тайминг в туре примерный, может меняться из-за погодных, дорожных условий и состояния группы.

Что взять с собой?

Инвентарь для катания. (Везти свое или арендовать на месте)

Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя!

Термобелье/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон)

Шапка, перчатки, маска (балаклава)

Носки с запасом

Зимняя обувь

Средства личной гигиены: банные принадлежности

Документы и деньги

Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)

Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.

Термос, перекус в виде батончика.

Рюкзак/сумка

Проживание. Будем жить в отеле «Гранд Шале» в селе Архыз и «Таулу» в Домбае, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайтов grandshale.ru и таулудомбай. рф

Питание. В стоимость включены завтраки, а также барбекю-вечеринка. Гид будет угощать вас горячим ароматным глинтвейном. Обеды и ужины за доплату.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Склоны Архыза и Домбая хорошо подходят для начинающих лыжников и сноубордистов. Здесь также имеются детские трассы и подъёмник для новичков. В туре запланирована конная прогулка (2 часа), для неё не понадобится специальная физическая подготовка или особые навыки.