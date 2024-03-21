Уверенно с ветерком спускаетесь по склонам на лыжах и сноуборде или хотите впервые освоить новый вид спорта и зимнего отдыха — не важно! Наше путешествие подойдёт для каждого, включая детей.Горнолыжные

курорты на вершинах Эльбрус и Чегет оснащены трассами различного уровня сложности, в том числе и тренировочными для новичков. Желающие смогут взять уроки инструктора и снаряжение в аренду. Также прогуляемся по тропам хвойного леса, отведаем нарзана и расслабимся в горячих источниках под открытым небом. А жить будем совсем рядом с курортами и кафе, где можно попробовать местные блюда.

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Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)