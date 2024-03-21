По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур

Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Уверенно с ветерком спускаетесь по склонам на лыжах и сноуборде или хотите впервые освоить новый вид спорта и зимнего отдыха — не важно! Наше путешествие подойдёт для каждого, включая детей.

Горнолыжные
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курорты на вершинах Эльбрус и Чегет оснащены трассами различного уровня сложности, в том числе и тренировочными для новичков. Желающие смогут взять уроки инструктора и снаряжение в аренду.

Также прогуляемся по тропам хвойного леса, отведаем нарзана и расслабимся в горячих источниках под открытым небом. А жить будем совсем рядом с курортами и кафе, где можно попробовать местные блюда.

5
1 отзыв
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В посёлке Терскол в гостинице «Седьмой регион» в 2-, 3-местных номерах с санузлами или в аналогичной. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Есть фен, термопот и Wi-Fi. За дополнительную плату — прачечная, бильярд и настольный теннис. В посёлке: продуктовые магазины, аптека, отделение почты, банкоматы, кафе.

*Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru и частично предоставлены организатором

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжный курорт включает несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Обратите внимание, что запланированы пешие прогулки. Можно взять в аренду снегоступы. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.

Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн) постоянно. Теле2 отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и Баксанское ущелье

Встречаемся в 11:00 на ж/д вокзале, а в 11:30 в аэропорту. Едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.

По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко»: искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.

Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.

Термальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущелье
2 день

На лыжах и сноуборде по склонам Эльбруса

Наша гостиница находится между двумя горнолыжными комплексами, которые располагаются на Эльбрусе и Чегете. Каждое утро до 9:00 будет выезжать автобус на один из курортов (в пути около 5-10 минут). Соответственно, завтрак подаётся в гостинице до времени выезда. Просим не опаздывать.

За эти дни вы сможете покататься и по склонам Эльбруса, и по Чегету. На каждом горнолыжном комплексе есть несколько трасс разного уровня сложности. Для детей и новичков здесь предусмотрены тренировочные площадки. Желающие смогут взять уроки профессионального инструктора за доплату. Профессионалам тоже будет, где разгуляться, накататься и повысить свои навыки. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.

Ваш гид-проводник сегодня проведёт первичный инструктаж по технике катания на горных лыжах, расскажет про трассы, дополнительные развлечения, места, где можно перекусить и вкусно пообедать. Затем вместе поднимемся на высоту 3850 метров на главную вершину этого края, откуда полюбуемся заснеженным хребтом и горами Грузии. Весь день будем кататься, а вечером соберёмся вместе в гостинице.

На лыжах и сноуборде по склонам ЭльбрусаНа лыжах и сноуборде по склонам ЭльбрусаНа лыжах и сноуборде по склонам ЭльбрусаНа лыжах и сноуборде по склонам ЭльбрусаНа лыжах и сноуборде по склонам ЭльбрусаНа лыжах и сноуборде по склонам ЭльбрусаНа лыжах и сноуборде по склонам Эльбруса
3 день

Горнолыжный курорт на Чегете

Между Эльбрусом и Чегетом в сосново-берёзовом лесу проходит накатанная экотропа. Прямо по ней на лыжах можно добраться с одного горнолыжного курорта на другой — обязательно попробуйте! По тропе можно докатиться практически до нашей гостиницы.

Если вчера мы изучали трассы Эльбруса, то сегодня нас ждёт красавец Чегет. Обратите внимание, что дни могут быть изменены местами, но мы точно побываем на обоих курортах. Вновь катаемся и наслаждаемся снежными просторами и горами весь день! Не забудьте попробовать в перерыве горячий глинтвейн и хычины — неотъемлемую часть кавказских горнолыжек.

Горнолыжный курорт на ЧегетеГорнолыжный курорт на ЧегетеГорнолыжный курорт на ЧегетеГорнолыжный курорт на ЧегетеГорнолыжный курорт на ЧегетеГорнолыжный курорт на ЧегетеГорнолыжный курорт на ЧегетеГорнолыжный курорт на Чегете
4 день

Треккинг к Поляне нарзанов

Разнообразим наш отдых лёгким треккингом по хвойному лесу до Поляны нарзанов. Прогуляемся вдоль реки Баксан и полюбуемся снежными вершинами. Местами на пути будем встречать деревянные беседки, где сможем отдохнуть и выпить чай из термосов. Совсем скоро выйдем к целебным источникам. Нарзан насыщен микроэлементами — здесь особенно много в его составе железа.

Всего пройдём 18 км за 6-7 часов. Перепад высот — до 230 м.

Треккинг к Поляне нарзановТреккинг к Поляне нарзановТреккинг к Поляне нарзановТреккинг к Поляне нарзановТреккинг к Поляне нарзанов
5 день

День катания или другие развлечения на выбор

После завтрака нас вновь ждут уже знакомые трассы! Сегодня ещё один день катания на Эльбрусе.

В любой день вы можете взять в аренду снегоступы, прокатиться на лошадях и снегоходах, самостоятельно прогуляться по окрестностям. Гид подскажет, куда можно сходить, где увидеть замёрзший водопад и попробовать вкуснейшие пирожки с черникой и брусникой.

День катания или другие развлечения на выборДень катания или другие развлечения на выборДень катания или другие развлечения на выборДень катания или другие развлечения на выборДень катания или другие развлечения на выборДень катания или другие развлечения на выбор
6 день

День катания

Сегодня последний день нашего путешествия на склонах Приэльбрусья — будем кататься до последнего и, возможно, встретим первые лучи заката на вершине. Сделаем много фотографий на память! Не забудьте взять с собой в поездку яркие куртки, платья, костюмы в виде зверушек или даже купальники — на фоне белого снега и вершин получаются эффектные кадры!

На обед соберёмся вместе в кафе. Желающие смогут отведать хычинов с сыром, картошкой и мясом. Также рекомендуем попробовать форель в фольге, лагман, манты и шашлык.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
7 день

Возвращение в Минеральные Воды

Настало время прощаться. Вернёмся в город к 12:30-13:30.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы из Минеральных Вод в Терскол и обратно
  • Трансферы из Терскола на горнолыжный курорт и обратно (2, 3, 5, 6 дни)
  • Входные билеты на термальные источники
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины - 500-800 ₽ за один приём пищи
  • 1-местное размещение - доплата 13 000 ₽ за весь тур
  • Ски-пассы - от 900/1500 ₽ за 1-дневный детский/взрослый прогулочный билет
  • Прокат горнолыжного снаряжения - 900-1400 ₽ за сутки
  • Услуги профессионального инструктора - от 2500 ₽ за час
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 ₽ за весь период отдыха
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, 12:30-13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Е
21 мар 2024
На этой экскурсии был мой муж — Константин, и он в полном восторге!
Сказал поедет летом на трекинг.
Спасибо)

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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