Горнолыжные
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В посёлке Терскол в гостинице «Седьмой регион» в 2-, 3-местных номерах с санузлами или в аналогичной. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Есть фен, термопот и Wi-Fi. За дополнительную плату — прачечная, бильярд и настольный теннис. В посёлке: продуктовые магазины, аптека, отделение почты, банкоматы, кафе.
*Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru и частично предоставлены организатором
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжный курорт включает несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Обратите внимание, что запланированы пешие прогулки. Можно взять в аренду снегоступы. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.
Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн) постоянно. Теле2 отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
Термальные источники и Баксанское ущелье
Встречаемся в 11:00 на ж/д вокзале, а в 11:30 в аэропорту. Едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.
По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко»: искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.
Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.
На лыжах и сноуборде по склонам Эльбруса
Наша гостиница находится между двумя горнолыжными комплексами, которые располагаются на Эльбрусе и Чегете. Каждое утро до 9:00 будет выезжать автобус на один из курортов (в пути около 5-10 минут). Соответственно, завтрак подаётся в гостинице до времени выезда. Просим не опаздывать.
За эти дни вы сможете покататься и по склонам Эльбруса, и по Чегету. На каждом горнолыжном комплексе есть несколько трасс разного уровня сложности. Для детей и новичков здесь предусмотрены тренировочные площадки. Желающие смогут взять уроки профессионального инструктора за доплату. Профессионалам тоже будет, где разгуляться, накататься и повысить свои навыки. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.
Ваш гид-проводник сегодня проведёт первичный инструктаж по технике катания на горных лыжах, расскажет про трассы, дополнительные развлечения, места, где можно перекусить и вкусно пообедать. Затем вместе поднимемся на высоту 3850 метров на главную вершину этого края, откуда полюбуемся заснеженным хребтом и горами Грузии. Весь день будем кататься, а вечером соберёмся вместе в гостинице.
Горнолыжный курорт на Чегете
Между Эльбрусом и Чегетом в сосново-берёзовом лесу проходит накатанная экотропа. Прямо по ней на лыжах можно добраться с одного горнолыжного курорта на другой — обязательно попробуйте! По тропе можно докатиться практически до нашей гостиницы.
Если вчера мы изучали трассы Эльбруса, то сегодня нас ждёт красавец Чегет. Обратите внимание, что дни могут быть изменены местами, но мы точно побываем на обоих курортах. Вновь катаемся и наслаждаемся снежными просторами и горами весь день! Не забудьте попробовать в перерыве горячий глинтвейн и хычины — неотъемлемую часть кавказских горнолыжек.
Треккинг к Поляне нарзанов
Разнообразим наш отдых лёгким треккингом по хвойному лесу до Поляны нарзанов. Прогуляемся вдоль реки Баксан и полюбуемся снежными вершинами. Местами на пути будем встречать деревянные беседки, где сможем отдохнуть и выпить чай из термосов. Совсем скоро выйдем к целебным источникам. Нарзан насыщен микроэлементами — здесь особенно много в его составе железа.
Всего пройдём 18 км за 6-7 часов. Перепад высот — до 230 м.
День катания или другие развлечения на выбор
После завтрака нас вновь ждут уже знакомые трассы! Сегодня ещё один день катания на Эльбрусе.
В любой день вы можете взять в аренду снегоступы, прокатиться на лошадях и снегоходах, самостоятельно прогуляться по окрестностям. Гид подскажет, куда можно сходить, где увидеть замёрзший водопад и попробовать вкуснейшие пирожки с черникой и брусникой.
День катания
Сегодня последний день нашего путешествия на склонах Приэльбрусья — будем кататься до последнего и, возможно, встретим первые лучи заката на вершине. Сделаем много фотографий на память! Не забудьте взять с собой в поездку яркие куртки, платья, костюмы в виде зверушек или даже купальники — на фоне белого снега и вершин получаются эффектные кадры!
На обед соберёмся вместе в кафе. Желающие смогут отведать хычинов с сыром, картошкой и мясом. Также рекомендуем попробовать форель в фольге, лагман, манты и шашлык.
Возвращение в Минеральные Воды
Настало время прощаться. Вернёмся в город к 12:30-13:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы из Минеральных Вод в Терскол и обратно
- Трансферы из Терскола на горнолыжный курорт и обратно (2, 3, 5, 6 дни)
- Входные билеты на термальные источники
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины - 500-800 ₽ за один приём пищи
- 1-местное размещение - доплата 13 000 ₽ за весь тур
- Ски-пассы - от 900/1500 ₽ за 1-дневный детский/взрослый прогулочный билет
- Прокат горнолыжного снаряжения - 900-1400 ₽ за сутки
- Услуги профессионального инструктора - от 2500 ₽ за час
- Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 ₽ за весь период отдыха
- Страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Сказал поедет летом на трекинг.
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