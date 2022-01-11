3 день

Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет

Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной, зимней экскурсии.

Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами.

Тропинка без набора высоты, как вы и любите!

Чуть меньше часа ходьбы — и мы придем на большую поляну Чегет.

Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м.

Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой — это лучший способ увидеть с высоты всю красоту зимнего Кавказа!

С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони.

На горе Чегет находится заоблачное кафе «Ай», которое очень любимо туристами за свою круглую форму и потрясающие, панорамные окна.

Затем нас ждет сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари.

Также сегодня у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде.

Активная часть: 4 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.