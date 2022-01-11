Новогодний тур в Приэльбрусье: активный отдых для всей семьи и канатные дороги
В туре увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
По снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта, а также покатаемся по канатной дороге на Эльбрусе и Чегете! А еще попробуем настоящий горный чай и отведает вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, термальные источники
До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Термальные источники «Гедуко».
Тур начинаем с приятного купания в термальных источниках.
В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде.
Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров.
Так приятно понежиться в горячем бассейне, когда за окном зима и падает снег.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.
Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.
Ущелье Адыл-Су, ледник Кашкаташ
Ущелье Адыл-Су по праву считается одним из самых живописных мест в Приэльбрусье!
Его украшает изумрудная река Адыл-Су, в русле которой бьют многочисленные минеральные источники, обогащенные железом.
На склонах ущелья раскинулся сосновый лес, а вдоль дороги краснеют кусты с местной ягодой — красным барбарисом.
Чем дальше идем, тем живописнее становится вокруг: впереди встают остроконечные вершины ущелья Ирик-Чат, радуют глаз своей белизной снежно-ледовые склоны гор.
Несомненно, украшением этой долины является ледник Кашкаташ.
Его длина 6,1 км, а ширина колеблется от 250 до 1065 м!
Мы посмотрим на Кашкаташ снизу, из долины.
В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает.
Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет
Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной, зимней экскурсии.
Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами.
Тропинка без набора высоты, как вы и любите!
Чуть меньше часа ходьбы — и мы придем на большую поляну Чегет.
Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м.
Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой — это лучший способ увидеть с высоты всю красоту зимнего Кавказа!
С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони.
На горе Чегет находится заоблачное кафе «Ай», которое очень любимо туристами за свою круглую форму и потрясающие, панорамные окна.
Затем нас ждет сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари.
Также сегодня у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде.
Активная часть: 4 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.
Ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол
Продолжая наш тур, идем гулять в ущелье реки Терскол.
Под ногами лесная тропа, на протяжении всего ущелья бежит речка, а на склонах гор раскинулся великолепный сосновый лес.
Если зимой выпадает много снега, то во второй части ущелья тропинки заметает.
В этом случае инструктор протаптывает тропу и вся группа идет за ним след в след.
В конце ущелья красуется ледник Терскол, длина которого 7 км!
В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает!
Ледником любуемся снизу, из долины.
А стоит обернуться назад — на горизонте сразу же будут видны вершины Главного Кавказского Хребта.
В этом живописном месте устроим обед, после чего отправимся в обратный путь.
Активная часть тура: 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность маршрута 6 часов.
Ледяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
С утра идем к подножию Эльбруса!
По тропинке спускаемся в каньон Азау, сложенный из разноцветных базальтов.
Вдоль реки идем к водопаду.
Зимой водопад Азау выглядит как огромный, 80-метровый ледяной сталагмит!
Большая часть водопада всегда замерзает, но внутри ледяного панциря все еще бежит вода.
Далее отправляемся на сам Эльбрус, у подножия которого кипит жизнь на сувенирном рынке.
Канатные дороги быстро поднимут нас на высоту 3840 м, в самое-самое поднебесье.
Одной из самых сложных вершин этих мест по праву считается Ушба.
Во второй половине дня — свободное время.
Вы сможете погулять по сувенирному рынку, посетить уютные кафе или же взять напрокат лыжи/сноуборды и с удовольствием покататься!
Отдых на Эльбрусе зимой — это не только экскурсии по горам, но и радость от горнолыжного катания.
Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно — 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2380-3850 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.
Экотропа на Поляну нарзанов, отъезд
По комфортной тропе отправляемся на Поляну нарзанов.
Нарзан — это вода слабой минерализации,которая содержит полезные микроэлементы.
Поляна нарзанов по праву считается одним из местных чудес.
На огромной, лесной поляне прямо из-под земли бьют несколько источников нарзана.
Один из них невероятно мощный, даже зимой он бьет с полной силой!
Берите с собой пустые бутылочки, наберем целебного нарзана!
Активная часть: 12,6 км пешком, перепад высот — 2180-1960-2180 м, длительность — 4-5 часов.
Выселение из гостиницы, переезд в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 18:00.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Седьмой регион» или гостинице такого же класса.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 18 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Седьмой регион»
Гостиница находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 2 км от горы Эльбрус и склонов Поляна Чегет и Поляна Азау.
2, 3-местные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
В отеле «Терскол Седьмой Регион Приэльбрусье» к услугам гостей прокат лыжного снаряжения, настольный теннис и бильярд (данные услуги предоставляются за дополнительную плату). Кухни для туристов нет.
До города Нальчик в 127 км можно доехать по автостраде A158.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса. 2, 3-местные номера стандарт, удобства в номере
- 2-разовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное). Обед (день 2, 4) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье, на термальные источники
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус
- Билеты на канатную дорогу Чегет
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость обеда/ужина в кафе: от 600 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 18 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: -5… -12С;
- флиска;
- шапка, перчатки;
- ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- колготки, носки;
- фонарики (гамаши, гетры, бахилы);
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени;
- физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки;
- туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- подпопник;
- купальник, полотенце;
- шлепки;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат / видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные обязательно;
- В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза;
- снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
- нитка, иголка;
- рюкзачок для прогулок (15-20 литров);
- туалетная бумага;
- фонарик;
- термос обязательно (объем 0,75-1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- кружка, ложка;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.