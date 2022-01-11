Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Групповой тур в Минеральных Водах

Новогодний тур в Приэльбрусье: активный отдых для всей семьи и канатные дороги

5
3 отзыва
Каждую зиму сюда приходит самая настоящая русская зима. В Приэльбрусье выпадает много снега, который шалью украшает пихты и ели в ущельях.

В туре увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.

По снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта, а также покатаемся по канатной дороге на Эльбрусе и Чегете! А еще попробуем настоящий горный чай и отведает вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Термальный комплекс
Термальный комплекс
Искупаемся в термальных источниках в целебной и теплой воде
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У нас будет свободное время, чтобы покататься на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатных дорогах на горы Эльбрус и Чегет

Программа тура по дням

1 день

Встреча, термальные источники

До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Термальные источники «Гедуко».

Тур начинаем с приятного купания в термальных источниках.

В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде.

Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров.

Так приятно понежиться в горячем бассейне, когда за окном зима и падает снег.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.

Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

Встреча, термальные источникиВстреча, термальные источникиВстреча, термальные источникиВстреча, термальные источники
2 день

Ущелье Адыл-Су, ледник Кашкаташ

Ущелье Адыл-Су по праву считается одним из самых живописных мест в Приэльбрусье!

Его украшает изумрудная река Адыл-Су, в русле которой бьют многочисленные минеральные источники, обогащенные железом.

На склонах ущелья раскинулся сосновый лес, а вдоль дороги краснеют кусты с местной ягодой — красным барбарисом.

Чем дальше идем, тем живописнее становится вокруг: впереди встают остроконечные вершины ущелья Ирик-Чат, радуют глаз своей белизной снежно-ледовые склоны гор.

Несомненно, украшением этой долины является ледник Кашкаташ.

Его длина 6,1 км, а ширина колеблется от 250 до 1065 м!

Мы посмотрим на Кашкаташ снизу, из долины.

В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает.

Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ущелье Адыл-Су, ледник КашкаташУщелье Адыл-Су, ледник КашкаташУщелье Адыл-Су, ледник КашкаташУщелье Адыл-Су, ледник Кашкаташ
3 день

Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет

Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной, зимней экскурсии.

Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами.

Тропинка без набора высоты, как вы и любите!

Чуть меньше часа ходьбы — и мы придем на большую поляну Чегет.

Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м.

Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой — это лучший способ увидеть с высоты всю красоту зимнего Кавказа!

С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони.

На горе Чегет находится заоблачное кафе «Ай», которое очень любимо туристами за свою круглую форму и потрясающие, панорамные окна.

Затем нас ждет сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари.

Также сегодня у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде.

Активная часть: 4 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.

Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору ЧегетЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору ЧегетЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору ЧегетЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет
4 день

Ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол

Продолжая наш тур, идем гулять в ущелье реки Терскол.

Под ногами лесная тропа, на протяжении всего ущелья бежит речка, а на склонах гор раскинулся великолепный сосновый лес.

Если зимой выпадает много снега, то во второй части ущелья тропинки заметает.

В этом случае инструктор протаптывает тропу и вся группа идет за ним след в след.

В конце ущелья красуется ледник Терскол, длина которого 7 км!

В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает!

Ледником любуемся снизу, из долины.

А стоит обернуться назад — на горизонте сразу же будут видны вершины Главного Кавказского Хребта.

В этом живописном месте устроим обед, после чего отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность маршрута 6 часов.

Ущелье Терскол, ледник и водопад ТерсколУщелье Терскол, ледник и водопад ТерсколУщелье Терскол, ледник и водопад ТерсколУщелье Терскол, ледник и водопад Терскол
5 день

Ледяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

С утра идем к подножию Эльбруса!

По тропинке спускаемся в каньон Азау, сложенный из разноцветных базальтов.

Вдоль реки идем к водопаду.

Зимой водопад Азау выглядит как огромный, 80-метровый ледяной сталагмит!

Большая часть водопада всегда замерзает, но внутри ледяного панциря все еще бежит вода.

Далее отправляемся на сам Эльбрус, у подножия которого кипит жизнь на сувенирном рынке.

Канатные дороги быстро поднимут нас на высоту 3840 м, в самое-самое поднебесье.

Одной из самых сложных вершин этих мест по праву считается Ушба.

Во второй половине дня — свободное время.

Вы сможете погулять по сувенирному рынку, посетить уютные кафе или же взять напрокат лыжи/сноуборды и с удовольствием покататься!

Отдых на Эльбрусе зимой — это не только экскурсии по горам, но и радость от горнолыжного катания.

Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно — 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2380-3850 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ледяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
6 день

Экотропа на Поляну нарзанов, отъезд

По комфортной тропе отправляемся на Поляну нарзанов.

Нарзан — это вода слабой минерализации,которая содержит полезные микроэлементы.

Поляна нарзанов по праву считается одним из местных чудес.

На огромной, лесной поляне прямо из-под земли бьют несколько источников нарзана.

Один из них невероятно мощный, даже зимой он бьет с полной силой!

Берите с собой пустые бутылочки, наберем целебного нарзана!

Активная часть: 12,6 км пешком, перепад высот — 2180-1960-2180 м, длительность — 4-5 часов.

Выселение из гостиницы, переезд в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 18:00.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.

Экотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Седьмой регион» или гостинице такого же класса.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 18 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Седьмой регион»

5 ночей

Гостиница находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 2 км от горы Эльбрус и склонов Поляна Чегет и Поляна Азау.

2, 3-местные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

В отеле «Терскол Седьмой Регион Приэльбрусье» к услугам гостей прокат лыжного снаряжения, настольный теннис и бильярд (данные услуги предоставляются за дополнительную плату). Кухни для туристов нет.

До города Нальчик в 127 км можно доехать по автостраде A158.

Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса. 2, 3-местные номера стандарт, удобства в номере
  • 2-разовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное). Обед (день 2, 4) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье, на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость обеда/ужина в кафе: от 600 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 18 000 руб. /весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: -5… -12С;
  • флиска;
  • шапка, перчатки;
  • ходовые брюки;
  • футболка;
  • нижнее белье;
  • колготки, носки;
  • фонарики (гамаши, гетры, бахилы);
  • теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени;
  • физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки;
  • туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • подпопник;
  • купальник, полотенце;
  • шлепки;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • фотоаппарат / видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • очки солнцезащитные обязательно;
  • В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза;
  • снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • нитка, иголка;
  • рюкзачок для прогулок (15-20 литров);
  • туалетная бумага;
  • фонарик;
  • термос обязательно (объем 0,75-1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • кружка, ложка;
  • сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 янв 2022
Благодарю, все понравилось!
Н
9 янв 2022
Никогда раньше не представляла, что в канун Нового года можно так расслабиться и отдыхать на полную катушку, наполняясь праздничным настроением, новыми впечатлениями и положительными эмоциями!!! Спасибо организаторам, что всю предновогоднюю суету взяли на себя и позволили нашей семье просто отдыхать, просто праздновать и ждать новогодних чудес!!! Все сложилось максимально удачно и по составу группы и по программе, и даже по погоде!!! Огромное спасибо всем!!!
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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