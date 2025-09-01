Мои заказы

Казбек с Севера. Восхождение

Сначала вам предстоит углубиться по тропе в ущелье, на второй день пересечь ледник, затем за два дня пройти скальный контрфорс пика ОЖД и выйти на ледники Казбека на высоте 4200
читать дальше

м и по ним подняться на вершину. Восхождение проходит по маршруту А. Пастухова 1889 г. Если Казбек — ваша первая вершина, не волнуйтесь. Гиды нацелены на обучение и помощь.

На протяжении всего тура вы будете получать рекомендации, от этого напрямую зависит самочувствие и результат восхождения. Мы выдаем сертификаты и номерные значки, учреждённые ФАР.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
22
июн2
июл12
июл22
июл2
авг12
авг22
авг

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Термальные источники

Встречаем участников в Минеральных Водах в 10:00.

Заезжаем в МЧС для регистрации и на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).

Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам: есть очень тёплые, есть горячие.

Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.

Вечером составляем план на следующий день. Гид рассказывает о маршруте.

Высота лагеря 2300 метров. Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.

2 день

Пересечение Майлийского ледника

Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.

Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.

Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне — самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.

Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.

3 день

Подъём по тропе среди скал пика ОЖД

Подъём до ночевок на 3500 по северо-западному контрфорсу пика ОЖД. В начале подъёма провешены тросы для страховки.

Акклиматизационный выход до Большого камня на 3700. Классные виды в долину и на ледник.

С перебоями, но можно поймать мобильную связь.

Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.

4 день

Подъём в штурмовой лагерь

Подъем до ночевок на 4200 на Казбекском плато.

Акклиматизационный выход на вершинупика ОЖД (4271 м). Отсюда открывается вид на вершину Казбека.

В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.

Расстояние 2 км, набор высоты 700 метров, время в пути 3 часа.

5 день

День отдыха

День отдыха перед штурмом.

Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.

Отрабатываем передвижение в связке.

Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение. Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.

Ранний отбой.

6 день

Восхождение на вершину Казбек 5034 метра

Подъём в 2 часа ночи, выход в 3 часа. Это оптимальное время выхода.

По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа. На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.

Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034 м.

Спуск в лагерь на плече пика ОЖД 4200 или в лагерь у Креста на 3500.

Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 метров.

7 день

Резервный день

Резервный на случай непогоды.

Если восхождение удалось совершить в предыдущий день, спускаемся на термальные источники.

Можнорасслабиться в термальной воде под звёздами.

8 день

Спуск к термальным ваннам

Спуск по пути подъема до термальных источников. Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.

9 день

Отъезд

Спуск до села Кармадон.

Трансфер в Мин. Воды к 15:00.

Участники получают сертификаты о совершённом восхождении и значки от ФАР.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках. На всём протяжении маршрута мы будем находиться в дикой горной природе, нет никаких возможностей для размещения кроме палаток.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

  • в палатках — 59 000;
  • в палатках + услуги портера — 91 000.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Место в 2-, 3-местной палатке входит в стоимость.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение группы гидами: один гид на 3-4 участника
  • Групповой трансфер Владикавказ - пограничное КПП - Владикавказ
  • Питание: завтрак, ужин, дневной перекус (готовит гид)
  • Помощь начинающим в подборе снаряжения в прокате
  • Оформление заявлений на пропуск в погранзону
  • Регистрация группы в МЧС
  • Общегрупповое снаряжение: верёвки альпинистские, навигация, аптечка, посуда, газовое оборудование
  • Прокат личного альпинистского снаряжения: ледоруб, кошки, страховочная система, каска, место в палатке (кроме ботинок, их нужно приобрести заранее или взять в прокат)
  • Сертификат и номерной знак ФАР о восхождении
  • Фото и видеосъёмка на маршруте и на вершине
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Прокат одежды и личного снаряжения кроме выдаваемого бесплатно: пакет стандарт - 30 000 руб. пакет премиум - 35 000 руб
  • Пакет стандарт - 30 000 руб
  • Пакет премиум - 35 000 руб
  • Питание в кафе по желанию
  • Дополнительные экскурсии
  • Расширенная страховка при занятиях экстремальными видами спорта
  • Осетинские пироги по желанию - от 1 000 руб
  • Обеспечить прокат ботинок пока невозможно, лучше померить и купить заранее - от 10 000 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Во Владикавказе нет проката, поэтому мы должны заранее знать, что вам потребуется, тогда всё снаряжение мы привезём к месту старта.

Единственная позиция, которую невозможно взять в прокат без примерки, это обувь. Ботинки для восхождения нужно будет купить, подходящие варианты мы подскажем (от 10–12 000 руб.)

НаименованиеОбязательноСтоимость арендыКол-во дней аренды
ДОКУМЕНТЫ
1Паспорт+-
2Полис обязательного медицинского страхования+
3Пропуск в пограничную зону+-
СНАРЯЖЕНИЕ ПОХОДНОЕ

4

Рюкзак 80-100 литров с жесткой спиной и возможностью прикрепить снаружи коврик и ледоруб

+

3 200 ₽

8

5Накидка на рюкзак от дождя. +1 200 ₽8
6Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем

+

3 200 ₽

8

7Треккинговые палки+1 600 ₽8
8Коврик туристический (каремат, пенка)+400 ₽8

9

Палатка (2-, 3-местные палатки входят в стоимость)

+

входит в стоимость
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ

10

Спортивные очки фактор защиты от УФ 3 и более

+

800 ₽

8

11

Горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более

+

1 600 ₽

8

12Кошки с мягким креплением+входит в стоимость8

13

Беседка страховочная, два карабина, ус самостраховки

+

входит в стоимость

8

14

Ледоруб применяется для самостраховки при подъеме на вершину

+

входит в стоимость

8

15Каска+входит в стоимость

16

Рюкзак штурмовой 35-45 литров на восхождение

2 000 ₽

8

ОДЕЖДА ДЛЯ ПОДХОДА (1-2 дни тура)
17Футболка спортивная --

18

Термофутболка средней плотности с длинными рукавами

+

-

-

19Термоштаны+--
20Тёплая флисовая кофта+1 800 ₽8

21

Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном мембранная

+

4 000 ₽

8

22Плащ-дождевик 1 200 ₽8

23

Ветро-влагозащитные штаны, мембрана или плотный софтшелл

+

3 200 ₽

8

24

Треккинговые ботинки или кроссовки

+/-

4 000 ₽

8

25Тёплая шапка+--
26Тонкие перчатки 2 пары+--

27

Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца

+

-

-

28

Носки для походов (треккинга) 2-3 пары

+

-

-

29

Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря

+/-

-

-

30

Плавки или купальник (купаемся в термальных ваннах и ручьях)

+

-

-

ОДЕЖДА ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ (3-7 дни тура)

31

Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку
32Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров+5 000 ₽8
33Ботинки альпинистские+6 000 ₽8

34

Бахилы утеплённые, позволяют использовать однослойные ботинки на восхождении

+/-

2 000 ₽

8

35

Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи

1 000 ₽

8

36

Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра

+

-
37Пуховые варежки верхонки+2 000 ₽8
ПРОЧЕЕ

38

Налобный фонарик с новыми батарейками

+

800 ₽

8

39Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (не большое), влажные салфетки+--

40

Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл

+

-

-

41Термос 700-1500 мл. +800 ₽8
42Сидушка (желательно)+200 ₽8

43

Пакеты 100-120 литров 1-2 шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания

+

-

-

ЛИЧНАЯ АПТЕЧКА

44

Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная)

+

-

-

45

Крем от загара (максимальной защиты)

+

-

-

46

Аспирин, лучше в шипучих таблетках

+

-

-

47Парацетамол+--

48

Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей)

+

-

-

49От расстройства желудка+--
50Лекарства от своих болезней+--
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда лучше подниматься на Казбек?

Мы проводим восхождения на Казбек с июля по сентябрь.

Оптимальными условиями с точки зрения стабильной погоды и приемлемыми для проживания в палатках, особенно для новичков, являются летние месяцы.

Чаще всего до конца сентября погода остаётся стабильной и тёплой.

Сколько гидов будет в группе?

Это вопрос напрямую касающийся безопасности. В наших группах на одного гида приходится не больше четырёх участников, чаще три.

Есть ли мобильная связь в туре?

Мобильная связь будет только на участке 3200-4200 м 2-5 дни восхождения (Мегафон, МТС).

Что входит в общее групповое снаряжение?

Снаряжение:

  • радиостанции для связи внутри группы;
  • верёвка основная;
  • GPS навигатор;
  • пульсоксиметр — определение кислорода в крови;
  • газовое оборудование для приготовления пищи.

Аптечка:

  • Спазган;
  • уголь активированный;
  • Лоперамид — противодиарейное;
  • Аспирин — легкое обезболивающие + разжижение крови;
  • Диакарб от отеков и горняшки;
  • Гипоксен;
  • Парацетамол — жаропонижающее;
  • Кетанов — мощное обезболивающее;
  • Ацикловир;
  • Дексаметазон — против шока/аллергии/горняшки;
  • Диклофенак — обезболивающее.
Может ли программа измениться?

В зависимости от погоды, состояния группы, здоровья участников инструктор может внести изменения в маршрут и план по дням.

Нужен ли пропуск в пограничную зону?

Необходимо оформление пропуска в пограничную зону. Бронировать участие нужно заранее. Окончательный состав группы формируется за 3 недели до старта.

Кто готовит еду на маршруте?

Приготовлением пищи занимаются гиды.

Обучают ли гиды новичков?

С первого дня восхождения гиды будут учить вас технике ходьбы, сначала по тропам, потом по снегу и льду, мы постоянно будем рассказывать и показывать как правильно дышать, на что обращать внимание при подъёмах.

Перед штурмом вершины мы проводим тренировки по взаимодействию группы при движении в связках, учим пользоваться ледорубом, треккинговыми палками. Отрабатываем правильную технику ходьбы в кошках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Максим
1 сен 2025
Невероятно красивый и сложный маршрут! Спасибо за поддержку гидам Александру, Юрию и Максиму!
П
Петр
27 июн 2022
Восхождение очень понравилось. Потрясающая атмосфера, отличная компания единомышленников, супер гиды.

