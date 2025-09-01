Программа тура по дням
Встреча. Термальные источники
Встречаем участников в Минеральных Водах в 10:00.
Заезжаем в МЧС для регистрации и на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).
Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам: есть очень тёплые, есть горячие.
Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.
Вечером составляем план на следующий день. Гид рассказывает о маршруте.
Высота лагеря 2300 метров. Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.
Пересечение Майлийского ледника
Переходим поток Колка по подвесному мосту и тропе выходим на ледник Майли.
Пересекаем ледник и ставим лагерь под началом подъёма по скальному участку.
Акклиматизационный выход выше по леднику с тренировкой на снежно-ледовом склоне — самозадержание с помощью ледоруба, хождение в связках.
Расстояние 3 км, время в пути 2-3 часа.
Подъём по тропе среди скал пика ОЖД
Подъём до ночевок на 3500 по северо-западному контрфорсу пика ОЖД. В начале подъёма провешены тросы для страховки.
Акклиматизационный выход до Большого камня на 3700. Классные виды в долину и на ледник.
С перебоями, но можно поймать мобильную связь.
Расстояние 1 км, набор высоты 500 метров, время 3 часа.
Подъём в штурмовой лагерь
Подъем до ночевок на 4200 на Казбекском плато.
Акклиматизационный выход на вершинупика ОЖД (4271 м). Отсюда открывается вид на вершину Казбека.
В этом лагере мы проведём несколько дней, отсюда пойдём на вершину.
Расстояние 2 км, набор высоты 700 метров, время в пути 3 часа.
День отдыха
День отдыха перед штурмом.
Прогулка на 1-2 часа в сторону вершины.
Отрабатываем передвижение в связке.
Собираем рюкзаки для восхождения и проверяем снаряжение. Готовим заранее завтрак, чтобы сборы на штурм заняли как можно меньше времени.
Ранний отбой.
Восхождение на вершину Казбек 5034 метра
Подъём в 2 часа ночи, выход в 3 часа. Это оптимальное время выхода.
По погодным условиям можно отложить выход на 2-3 часа. На вершину необходимо подняться до 14:00, чтобы спуститься вовремя.
Восхождение на Казбек Восточный, высота 5034 м.
Спуск в лагерь на плече пика ОЖД 4200 или в лагерь у Креста на 3500.
Подъём занимает 5-7 часов, расстояние 4-5 км, набор высоты 850 метров.
Резервный день
Резервный на случай непогоды.
Если восхождение удалось совершить в предыдущий день, спускаемся на термальные источники.
Можнорасслабиться в термальной воде под звёздами.
Спуск к термальным ваннам
Спуск по пути подъема до термальных источников. Можно сколько угодно наслаждаться горячей водой, ледником и горами вокруг.
Отъезд
Спуск до села Кармадон.
Трансфер в Мин. Воды к 15:00.
Участники получают сертификаты о совершённом восхождении и значки от ФАР.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках. На всём протяжении маршрута мы будем находиться в дикой горной природе, нет никаких возможностей для размещения кроме палаток.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
- в палатках — 59 000;
- в палатках + услуги портера — 91 000.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Место в 2-, 3-местной палатке входит в стоимость.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение группы гидами: один гид на 3-4 участника
- Групповой трансфер Владикавказ - пограничное КПП - Владикавказ
- Питание: завтрак, ужин, дневной перекус (готовит гид)
- Помощь начинающим в подборе снаряжения в прокате
- Оформление заявлений на пропуск в погранзону
- Регистрация группы в МЧС
- Общегрупповое снаряжение: верёвки альпинистские, навигация, аптечка, посуда, газовое оборудование
- Прокат личного альпинистского снаряжения: ледоруб, кошки, страховочная система, каска, место в палатке (кроме ботинок, их нужно приобрести заранее или взять в прокат)
- Сертификат и номерной знак ФАР о восхождении
- Фото и видеосъёмка на маршруте и на вершине
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Прокат одежды и личного снаряжения кроме выдаваемого бесплатно: пакет стандарт - 30 000 руб. пакет премиум - 35 000 руб
- Пакет стандарт - 30 000 руб
- Пакет премиум - 35 000 руб
- Питание в кафе по желанию
- Дополнительные экскурсии
- Расширенная страховка при занятиях экстремальными видами спорта
- Осетинские пироги по желанию - от 1 000 руб
- Обеспечить прокат ботинок пока невозможно, лучше померить и купить заранее - от 10 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Во Владикавказе нет проката, поэтому мы должны заранее знать, что вам потребуется, тогда всё снаряжение мы привезём к месту старта.
Единственная позиция, которую невозможно взять в прокат без примерки, это обувь. Ботинки для восхождения нужно будет купить, подходящие варианты мы подскажем (от 10–12 000 руб.)
|№
|Наименование
|Обязательно
|Стоимость аренды
|Кол-во дней аренды
|ДОКУМЕНТЫ
|1
|Паспорт
|+
|-
|2
|Полис обязательного медицинского страхования
|+
|3
|Пропуск в пограничную зону
|+
|-
|СНАРЯЖЕНИЕ ПОХОДНОЕ
4
|Рюкзак 80-100 литров с жесткой спиной и возможностью прикрепить снаружи коврик и ледоруб
+
3 200 ₽
8
|5
|Накидка на рюкзак от дождя.
|+
|1 200 ₽
|8
|6
|Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем
+
3 200 ₽
8
|7
|Треккинговые палки
|+
|1 600 ₽
|8
|8
|Коврик туристический (каремат, пенка)
|+
|400 ₽
|8
9
|Палатка (2-, 3-местные палатки входят в стоимость)
+
входит в стоимость
|СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ
10
|Спортивные очки фактор защиты от УФ 3 и более
+
800 ₽
8
11
|Горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более
+
1 600 ₽
8
|12
|Кошки с мягким креплением
|+
|входит в стоимость
|8
13
|Беседка страховочная, два карабина, ус самостраховки
+
входит в стоимость
8
14
|Ледоруб применяется для самостраховки при подъеме на вершину
+
входит в стоимость
8
|15
|Каска
|+
|входит в стоимость
16
|Рюкзак штурмовой 35-45 литров на восхождение
2 000 ₽
8
|ОДЕЖДА ДЛЯ ПОДХОДА (1-2 дни тура)
|17
|Футболка спортивная
|-
|-
18
|Термофутболка средней плотности с длинными рукавами
+
-
-
|19
|Термоштаны
|+
|-
|-
|20
|Тёплая флисовая кофта
|+
|1 800 ₽
|8
21
|Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном мембранная
+
4 000 ₽
8
|22
|Плащ-дождевик
|1 200 ₽
|8
23
|Ветро-влагозащитные штаны, мембрана или плотный софтшелл
+
3 200 ₽
8
24
|Треккинговые ботинки или кроссовки
+/-
4 000 ₽
8
|25
|Тёплая шапка
|+
|-
|-
|26
|Тонкие перчатки 2 пары
|+
|-
|-
27
|Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца
+
-
-
28
|Носки для походов (треккинга) 2-3 пары
+
-
-
29
|Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря
+/-
-
-
30
|Плавки или купальник (купаемся в термальных ваннах и ручьях)
+
-
-
|ОДЕЖДА ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ (3-7 дни тура)
31
|Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку
|32
|Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров
|+
|5 000 ₽
|8
|33
|Ботинки альпинистские
|+
|6 000 ₽
|8
34
|Бахилы утеплённые, позволяют использовать однослойные ботинки на восхождении
+/-
2 000 ₽
8
35
|Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи
1 000 ₽
8
36
|Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра
+
-
|37
|Пуховые варежки верхонки
|+
|2 000 ₽
|8
|ПРОЧЕЕ
38
|Налобный фонарик с новыми батарейками
+
800 ₽
8
|39
|Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага, полотенце (не большое), влажные салфетки
|+
|-
|-
40
|Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл
+
-
-
|41
|Термос 700-1500 мл.
|+
|800 ₽
|8
|42
|Сидушка (желательно)
|+
|200 ₽
|8
43
|Пакеты 100-120 литров 1-2 шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания
+
-
-
|ЛИЧНАЯ АПТЕЧКА
44
|Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная)
+
-
-
45
|Крем от загара (максимальной защиты)
+
-
-
46
|Аспирин, лучше в шипучих таблетках
+
-
-
|47
|Парацетамол
|+
|-
|-
48
|Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей)
+
-
-
|49
|От расстройства желудка
|+
|-
|-
|50
|Лекарства от своих болезней
|+
|-
|-
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда лучше подниматься на Казбек?
Мы проводим восхождения на Казбек с июля по сентябрь.
Оптимальными условиями с точки зрения стабильной погоды и приемлемыми для проживания в палатках, особенно для новичков, являются летние месяцы.
Чаще всего до конца сентября погода остаётся стабильной и тёплой.
Сколько гидов будет в группе?
Это вопрос напрямую касающийся безопасности. В наших группах на одного гида приходится не больше четырёх участников, чаще три.
Есть ли мобильная связь в туре?
Мобильная связь будет только на участке 3200-4200 м 2-5 дни восхождения (Мегафон, МТС).
Что входит в общее групповое снаряжение?
Снаряжение:
- радиостанции для связи внутри группы;
- верёвка основная;
- GPS навигатор;
- пульсоксиметр — определение кислорода в крови;
- газовое оборудование для приготовления пищи.
Аптечка:
- Спазган;
- уголь активированный;
- Лоперамид — противодиарейное;
- Аспирин — легкое обезболивающие + разжижение крови;
- Диакарб от отеков и горняшки;
- Гипоксен;
- Парацетамол — жаропонижающее;
- Кетанов — мощное обезболивающее;
- Ацикловир;
- Дексаметазон — против шока/аллергии/горняшки;
- Диклофенак — обезболивающее.
Может ли программа измениться?
В зависимости от погоды, состояния группы, здоровья участников инструктор может внести изменения в маршрут и план по дням.
Нужен ли пропуск в пограничную зону?
Необходимо оформление пропуска в пограничную зону. Бронировать участие нужно заранее. Окончательный состав группы формируется за 3 недели до старта.
Кто готовит еду на маршруте?
Приготовлением пищи занимаются гиды.
Обучают ли гиды новичков?
С первого дня восхождения гиды будут учить вас технике ходьбы, сначала по тропам, потом по снегу и льду, мы постоянно будем рассказывать и показывать как правильно дышать, на что обращать внимание при подъёмах.
Перед штурмом вершины мы проводим тренировки по взаимодействию группы при движении в связках, учим пользоваться ледорубом, треккинговыми палками. Отрабатываем правильную технику ходьбы в кошках.