1 день

Встреча. Термальные источники

Встречаем участников в Минеральных Водах в 10:00.

Заезжаем в МЧС для регистрации и на пограничную заставу за оформленными пропусками (документы надо подать за 2 недели).

Переход к термальным источникам — Верхнекармадонским ваннам: есть очень тёплые, есть горячие.

Площадки для установки палаток находятся рядом с источниками.

Вечером составляем план на следующий день. Гид рассказывает о маршруте.

Высота лагеря 2300 метров. Расстояние 7 км, время в пути 3-4 часа.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160