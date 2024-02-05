Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Групповой тур в Минеральных Водах

Восхождение на Эльбрус с юга

5
3 отзыва
Эльбрус — высочайшая вершина не только на Кавказе, но и в Европе. Этот дремлющий вулкан заслуженно притягивает огромное количество восходителей.

И хотя наш маршрут технически не очень сложный, тем не менее, таит свои опасности, главная из которых — коварная и изменчивая погода. Самое благоприятное время для восхождения приходится с середины июля по конец августа. Кроме этого, надо отметить, что 60% успешности восхождения зависит от гида. Наша компания сотрудничает только с опытными и высококвалифицированными гидами.

Программа акклиматизации и самого восхождения многократно отработана, гиды-профессионалы проводят консультации по подготовке и полностью контролируют процесс.
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Ближайшие даты:
21
июн
2
авг
23
авг
13
сен

Что вас ожидает:

Профессиональные инструкторы
Профессиональные инструкторы
С нами будут опытные гиды, имеющие большой опыт восхождений на Эльбрус
Отпуск мечты
Отпуск мечты
Покорим самую высокую гору в Европе
Подъем на канатке
Подъем на канатке
Поднимемся на канатной дороге до станции Гара-Баши (3847 м над у. м.)

Программа тура по дням

1 день

Трансфер из г. Минеральные Воды в посёлок Терскол

Встреча в аэропорту или на ж/д станции г. Минеральные Воды с гидом с табличкой «Восхождение на Эльбрус с Юга» на выходе из зала прибытия.

Трансфер в пос. Терскол в 14:00 (3-3,5 часа в пути).

По запросу возможна организация индивидуального трансфера.

Размещение в гостинице, отдых.

Встреча с гидом группы, брифинг.

Проверка и подбор личного снаряжения, недостающее оборудование можно взять в прокат на месте.

Свободное время для отдыха, развлечений и знакомства с регионом.

За дополнительную оплату время можно провести достаточно разнообразно.

Гурманам мы посоветуем посетить национальный балкарский ресторан, где, ожидая приготовления блюд, можно заняться рыбалкой на форель.

Ужин.

Трансфер из г. Минеральные Воды в посёлок ТерсколТрансфер из г. Минеральные Воды в посёлок ТерсколТрансфер из г. Минеральные Воды в посёлок ТерсколТрансфер из г. Минеральные Воды в посёлок Терскол
2 день

Треккинг на гору "Пик Терскол" или гору "Чегет"

Завтрак в отеле.

В этот день начинается процесс акклиматизации.

Выход на Пик Терскол или гору Чегет.

Пеший подъем на вершину и спуск обратно, что занимает от 4 до 6 часов.

Обед в национальном кафе.

Возвращение в отель.

Брифинг с гидом, обсуждение программы на следующий день.

В свободное время можно совершить прогулки по окрестностям, посетить Долину нарзанов либо посетить баню (за дополнительную оплату).

Ужин.

Треккинг на гору "Пик Терскол" или гору "Чегет"Треккинг на гору "Пик Терскол" или гору "Чегет"Треккинг на гору "Пик Терскол" или гору "Чегет"Треккинг на гору "Пик Терскол" или гору "Чегет"
3 день

Подъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, акклиматизационный выход до приюта

Завтрак в отеле.

Трансфер на поляну Азау.

Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).

Акклиматизационный выход на ледовые занятия до Приюта 11 (4050м над у. м., 2-3 часа).

Подъем по снежному плато с некрутыми взлетами (до 8-10 градусов) 1-1,5 часа вверх, небольшой отдых в районе «Дизель хат», перекус и спуск на канатную дорогу (30-40 минут).

Отдых.

Обсуждение программы на следующий день, подготовка к выходу в высокогорную зону и на скалы Пастухова.

Ужин.

Отдых в отеле.

Подъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, акклиматизационный выход до приютаПодъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, акклиматизационный выход до приютаПодъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, акклиматизационный выход до приютаПодъём канатной дорогой до станции Гара-Баши, акклиматизационный выход до приюта
4 день

Акклиматизационный выход на скалы Пастухова

Ранний завтрак.

Трансфер на поляну Азау.

Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).

Акклиматизационный выход до скал Пастухова (4700 м над у. м., от 4 до 5 часов), ледовые занятия.

Обед ланч-бокс.

Спуск в отель.

После отдыха за ужином вас ждет финальный брифинг по восхождению.

Ужин.

Отдых.

Акклиматизационный выход на скалы ПастуховаАкклиматизационный выход на скалы ПастуховаАкклиматизационный выход на скалы ПастуховаАкклиматизационный выход на скалы Пастухова
5 день

Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)

Завтрак в отеле.

Трансфер на поляну Азау.

Подъем канатной дорогой до станции Гара-Баши (3847м над у. м.).

Заселение в приют.

День отдыха.

Проведение снежно-ледовых занятий, прогулки, сон.

Гид знакомит группу с дополнительными гидами, которые будут страховать вас во время восхождения на вершину.

В случае благоприятного прогноза погоды и ухудшения прогноза в последующие дни, если группа подготовлена, гид может предложить использовать этот день, как попытку восхождения.

Ранний ужин, отдых.

Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)Подготовка к восхождению на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)
6 день

Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)

День восхождения на Эльбрус.

Ранний подъем в 02:00.

За дополнительную оплату возможен подъем на ратраке (снегоуплотнительной машине с кузовом для перевозки) на высоту до 5000 метров.

В этом случае, выход сдвигается на более позднее время.

Затем начинается подъем на западную вершину Эльбруса (5642м над у. м.).

Во время восхождения — перекус (сух паёк), с собой — термосы с чаем или горячим питьем.

Время, затрачиваемое на восхождение — 7-9 часов.

Общее время — около 12 часов.

На вершину (5642 над у. м.) обычно выходят в 11–13 часов дня (зависит от темпа подъема группы).

Вне зависимости от результата с 13 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз.

После возвращения в приют — отдых и ужин.

Ночь в приюте.

Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)Совершение восхождения на вершину Эльбрус Западная (5642 м над у. м.)
7 день

Свободный (резервный) день

Завтрак.

К обеду вы спускаетесь к подножию и в вашем распоряжении день для отдыха.

В качестве дополнительных услуг возможна организация экскурсий на Чегемские водопады или в ущелье Адыр-Су, конные прогулки, рыбалка.

Ужин с вручением сертификатов.

Если предыдущий день не дал вам хорошую погоду, гид примет решение использовать резервный день.

Спуск в отель.

Свободный (резервный) деньСвободный (резервный) деньСвободный (резервный) деньСвободный (резервный) день
8 день

Трансфер в г. Минеральные Воды

Завтрак, свободное время, выселение из номера до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 3* на поляне Чегет (5 ночей) и в приюте на горе (2 ночи).

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Лагуна» 3*, поляна Чегет

5 ночей

Гостиница «Лагуна» расположена в сосновом бору, у поворота на поляну «Чегет». Гостиница предлагает к размещению 23 уютных номера категории "Стандарт","Полулюкс" и "Люкс". Современные и прекрасно оборудованные номера. В каждом номере установлен телевизор, есть набор необходимой посуды, телефон, имеется балкон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, набор фирменных туалетных принадлежностей.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, бильярд, wi-fi, охраняемая автостоянка, лыжехранилище. Отель располагает кафе с лёгкой и дружелюбной атмосферой. В меню представлены блюда национальной и европейской кухни. В лобби-баре гостиницы можно приятно отдохнуть и выпить чашечку кофе. Завтраки по системе «шведский стол» с 7.00 до 10.00(при небольшой загрузке – комплексное меню)

Расчетный час: заезд – 14.00; выезд – 12.00.

Отель «Лагуна» 3*, поляна ЧегетОтель «Лагуна» 3*, поляна ЧегетОтель «Лагуна» 3*, поляна ЧегетОтель «Лагуна» 3*, поляна ЧегетОтель «Лагуна» 3*, поляна Чегет

Отель «Снежный барс» 3

5 ночей

Отель "Снежный Барс" расположен в горном регионе и предлагает размещение в просторных номерах (172 номера). Гости смогут легко добраться до горы Чегет и кресельного подъемника Чегета. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ по Wi-Fi.

Новый корпус отеля «Снежный барс» был запущен в эксплуатацию в конце 2017 года. В новом корпусе расположены номера категорий стандарт TWIN и DBL, а также номера категории Люкс. Интерьер номеров «стандарт» лаконичен и прост, дизайн предполагает спокойные цвета и оттенки. В номере есть удобные односпальные кровати для комфортного отдыха, письменный стол для работы, вместительный шкаф, плазменный телевизор. К услугам гостей в ванной комнате предоставлены все необходимые банные принадлежности, полотенца и фен для волос. В отеле "Снежный Барс" есть массажный кабинет и бильярдный стол. В окрестностях отеля имеются отличные возможности для катания на лыжах и пешего туризма. Поселок Терскол находится всего в 10 минутах ходьбы от отеля. Гостям отеля "Снежный Барс" предоставляется бесплатная парковка. Завтраки по системе «шведский стол» с 7.30 до 10.30. Заезд в отель с 14.00, выезд - до 12.00.

Отель «Снежный барс» 3Отель «Снежный барс» 3Отель «Снежный барс» 3Отель «Снежный барс» 3Отель «Снежный барс» 3Отель «Снежный барс» 3

Приют

2 ночи

Приют "Сердце Эльбруса" расположен на высоте 3800 метров над уровнем моря, чуть ниже станции "Гара-Баши". Интерьер приюта выполнен в современном стиле. На первом этаже находится современное кафе и небольшой бар.

Снаряжение можно оставить в просторном, вместительном холле. Второй этаж - зона для отдыха на 96 спальных мест. Каждый номер укомплектован четырьмя двухъярусными кроватями.

Для поддержания теплого микроклимата используются два современных отопительных котла.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт (ж/д станция) Минеральные воды - Терскол - аэропорт (ж/д станция) Минеральные Воды
  • Все групповые трансферы по программе
  • Двухместное проживание в гостинице 3* (5 ночей)
  • Спальное место в приюте на горе (2 ночи)
  • Трехразовое питание в приюте, в гостинице питание по программе, сух пайки в дни выходов
  • Оплата услуг канатных дорог во время акклиматизационных выходов и подъемов
  • Аренда общественного снаряжения
  • Услуги горного гида (в стоимость включена одна попытка восхождения)
  • Дополнительный гид на день восхождения (1 на 3 человека)
  • Обеспечение безопасности (регистрация в МЧС, радиосвязь, аптечка)
  • Сборы национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Прокат личного альпинистского снаряжения
  • Размещение в номерах другой категории в гостинице
  • Питание, не включенное в программу дополнительные услуги на местах размещения
  • Доплата за одноместное размещение в отеле - 11 500 руб
  • Услуги ратрака (снегоуплотнительной машины с кузовом для перевозки) на акклиматизационные выходы и в ночь восхождения
  • Поднос багажа при подъеме и спуске на канатной дороге
  • Любые изменения по программе, ведущие к дополнительным расходам
  • Спиртные напитки
  • Сауна, конные прогулки, вертолетные экскурсии
  • Индивидуальные трансферы, дополнительные экскурсии, не входящие в программу
  • Услуги индивидуальных и горнолыжных гидов
  • Профессиональная фото и видео съемка
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Участнику необходимо иметь следующее снаряжение:

  • ветрозащитная мембранная куртка, пуховка;
  • треккинговые брюки из синтетической ткани и теплые штаны, ветрозащитные штаны;
  • спортивный костюм (флисовый или поларовый);
  • горные трекинговые ботинки, высотные пластиковые ботинки, спортивные сандалии (для лагеря и отеля);
  • термобелье;
  • гамаши;
  • перчатки теплые, рукавицы «верхонки» — их можно одевать поверх перчаток или рукавиц, шапка «балаклава» или маска от ветра и мороза, кепка;
  • сменное белье, носки;
  • обычная летняя одежда: футболки, лёгкие брюки, шорты;
  • купальные принадлежности;
  • рюкзак для восхождения объемом 25-30 литров;
  • солнцезащитные очки со степенью защиты не меньше 4, маска горнолыжная на случай непогоды и солнцезащитный крем;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • кошки;
  • система страховочная, ледоруб, карабин 3 шт.;
  • термос или фляга для воды;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • треккинговые палки;
  • спальник с комфортной температурой до -5°.

Недостающее снаряжение (трекинговые палки, ботинки, спальник, кошки, ледоруб, страховочную систему, рюкзак и прочее) можно взять в прокате на месте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Встреча.

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 14:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой на выходе из зала прилёта. С ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 13:00.

Проводы.

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся с 18:00 часов местного времени. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату. Доплата за индивидуальный трансфер Приэльбрусье – Минеральные воды – 5 000 руб.

Сколько стоит прокат снаряжения?
Наименование / DetailЦена (рублей в день)
Ботинки двойные альпинистские / Climbing boots1100
Кошки/Crampons250
Ледоруб/ Ice axe 200
Телескопические палки/ Telescopic poles250
Спальный мешок/ Sleeping Bag 300
Пуховая куртка/ Down jacket700
Брюки/ Pant Goretex 500
Ветровка/ Jacket Goretex 500
Самостраховка/ Selfbelay50
Горнолыжная маска/ Ski goggles250
Рукавицы/ Mitten Thinsulate 250
Беседка альпинистская/ Harness150
Карабины/ Karabiner50
Налобный фонарь/ Head torch150
Рюкзак/ Rucksacks250
Термос/ Thermos100
Очки солнцезащитные/ Glasses250
Гамаши/Gaiters150
Каска/ Helmet150
Баул400
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Е
7 ноя 2023
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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