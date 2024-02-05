1 день

Трансфер из г. Минеральные Воды в посёлок Терскол

Встреча в аэропорту или на ж/д станции г. Минеральные Воды с гидом с табличкой «Восхождение на Эльбрус с Юга» на выходе из зала прибытия.

Трансфер в пос. Терскол в 14:00 (3-3,5 часа в пути).

По запросу возможна организация индивидуального трансфера.

Размещение в гостинице, отдых.

Встреча с гидом группы, брифинг.

Проверка и подбор личного снаряжения, недостающее оборудование можно взять в прокат на месте.

Свободное время для отдыха, развлечений и знакомства с регионом.

За дополнительную оплату время можно провести достаточно разнообразно.

Гурманам мы посоветуем посетить национальный балкарский ресторан, где, ожидая приготовления блюд, можно заняться рыбалкой на форель.

Ужин.