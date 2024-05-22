Восхождения в Минеральных Водах

Найдено 9 туров в категории «Восхождения» в Минеральных Водах, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Начало: г. Минеральные Воды
«Самое благоприятное время для восхождения приходится с середины июля по конец августа»
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 83 000 за человека
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
«Тем не менее восхождение – это не прогулка, к нему нужно готовиться»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200 за человека
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Начало: г. Минеральные Воды
«Наша программа восхождения на Эльбрус проходит по самому популярному южному маршруту, но при этом подход к верхнему лагерю лежит в стороне от отелей и канатной дороги»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 38 900 за человека
Восхождение на Эльбрус с юга
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга
Начало: г. Минеральные Воды
«Восхождение без палаток и тяжелых рюкзаков»
25 июня в 10:00
69 500 за человека
Эльбрус. Восхождение с Юга
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
«Восхождение на Эльбрус с юга технически несложное и подходит даже новичкам, которые впервые приезжают в горы»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Эльбрус. Восхождение с Севера
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Севера
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра, Восточной 5621 метр, при восхождении с Севера чаще всего поднимаются на Восточную вершину – это маршрут первовосходителей на Эльбрус»
7 июля в 10:00
5 авг в 10:00
от 36 000 за человека
Эльбрус. Восхождение с востока
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с востока
Начало: г. Минеральные Воды
«Маршрут восхождения с востока через Ачкерьякольский лавовый поток выводит на Восточную вершину и входит в программу 7 вершин (восхождения на высочайшие вершины всех континентов)»
19 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 49 000 за человека
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Маршрут с юга 1Б категории трудности считается классическим для Эльбруса и подходит для первого восхождения на гору»
13 окт в 10:00
45 000 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Эльбрус. Восхождение с Юга
    Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
    Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
    Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Д
    Дудкин
    26 декабря 2023
    Эльбрус. Восхождение с Юга
    Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
  • А
    Александр
    2 октября 2023
    Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
    Организация тура на должном уровне!
    Организация тура на должном уровне!
  • М
    Мария
    12 сентября 2023
    Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту
    Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.
    Организация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталейОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Восхождения»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
  2. Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
  3. Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
  4. Восхождение на Эльбрус с юга
  5. Эльбрус. Восхождение с Юга
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Восхождения" можно забронировать 9 авторских туров от 14 000 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Совершаем восхождения в Минеральных Водах на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Минеральных Вод и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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