Н Надежда Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт Организовано всё чётко. Никаких накладок.

С Сергей Эльбрус. Восхождение с Юга Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!

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А Анна/ Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках читать дальше водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым. Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,

Д Дудкин Эльбрус. Восхождение с Юга Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.

Е Елена Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

А Александр Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршруту Организация тура на должном уровне!