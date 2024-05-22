1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Начало: г. Минеральные Воды
«Самое благоприятное время для восхождения приходится с середины июля по конец августа»
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 83 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
«Тем не менее восхождение – это не прогулка, к нему нужно готовиться»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Начало: г. Минеральные Воды
«Наша программа восхождения на Эльбрус проходит по самому популярному южному маршруту, но при этом подход к верхнему лагерю лежит в стороне от отелей и канатной дороги»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Восхождение на Эльбрус с юга
Начало: г. Минеральные Воды
«Восхождение без палаток и тяжелых рюкзаков»
25 июня в 10:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
«Восхождение на Эльбрус с юга технически несложное и подходит даже новичкам, которые впервые приезжают в горы»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Эльбрус. Восхождение с Севера
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра, Восточной 5621 метр, при восхождении с Севера чаще всего поднимаются на Восточную вершину – это маршрут первовосходителей на Эльбрус»
7 июля в 10:00
5 авг в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Эльбрус. Восхождение с востока
Начало: г. Минеральные Воды
«Маршрут восхождения с востока через Ачкерьякольский лавовый поток выводит на Восточную вершину и входит в программу 7 вершин (восхождения на высочайшие вершины всех континентов)»
19 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Маршрут с юга 1Б категории трудности считается классическим для Эльбруса и подходит для первого восхождения на гору»
13 окт в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ССергей11 мая 2024Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ЕЕлена26 апреля 2024Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ДДудкин26 декабря 2023Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
- ЕЕлена7 ноября 2023На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
- ААлександр2 октября 2023Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршрутуОрганизация тура на должном уровне!
- ММария12 сентября 2023Восхождение на Эльбрус с Юга. Комфортный тур по классическому маршрутуОрганизация тура на высшем уровне! Менеджеры на связи всегда (отдельное спасибо Александре Цымбалюк), разъяснение всех деталей тура. Трансфер из города и обратно, питание и экскурсии, обо всем этом вообще думать не нужно было, все было грамотно и чётко по расписанию.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Восхождения»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Восхождения" можно забронировать 9 авторских туров от 14 000 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Совершаем восхождения в Минеральных Водах на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Минеральных Вод и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август