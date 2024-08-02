Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье

Всего за 3 дня вас ждут великолепные горы, леса, альпийские луга и реки.

Вы посетите Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады «Руфабго», Хаджохскую теснину, дольмены и Свято-Михайловский монастырь.
5
3 отзыва
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Гуамское ущелье, термальные источники

Выезд в 5:00.

Расстояние по маршруту КМВ — п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону (около 5:30).

Выезд группы с КМВ.

По дороге в г. Майкопе гид присоединяется к группе.

Прибытие в п. Гуамка.

  • прогулка по Гуамскому ущелью;
  • катание на туристическом паровозике.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно) или то, что взяли с собой.

По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».

Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик» — экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.

Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).

Термальные источники «Акватермо» (билеты оплачиваются отдельно).

Купание в бассейнах с геотермальной водой.

Переезжаем в п. Каменномостский.

Размещение на благоустроенной турбазе (удобства в номерах).

Ужин (входит в стоимость).

Свободное время.

Прибытие. Гуамское ущелье, термальные источникиПрибытие. Гуамское ущелье, термальные источникиПрибытие. Гуамское ущелье, термальные источникиПрибытие. Гуамское ущелье, термальные источникиПрибытие. Гуамское ущелье, термальные источники
2 день

Большая Азишская, плато Лаго-Наки, водопады Руфабго

Завтрак (входит в стоимость).

Плато Лаго-Наки (смотровая площадка).

Посещение Большой Азишской пещеры —глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов.

Обед (доп. плата).

Экскурсию к водопадам Руфабго.

Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом.

На краю поляны расположен спуск к первому водопаду «Шум», который находится на высоте 200 м.

Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.

Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».

Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.

Возвращение на турбазу.

Ужин (входит в стоимость).

Большая Азишская, плато Лаго-Наки, водопады РуфабгоБольшая Азишская, плато Лаго-Наки, водопады РуфабгоБольшая Азишская, плато Лаго-Наки, водопады РуфабгоБольшая Азишская, плато Лаго-Наки, водопады РуфабгоБольшая Азишская, плато Лаго-Наки, водопады Руфабго
3 день

Свято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен. Отъезд

Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.

С башен монастыря открываются красивые виды.

Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.

Экскурсия по Хаджохской теснине (каньон реки Белой).

Обед (доп. плата).

Ширина каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.

Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.

На отвесных, почти голых, скалах, местами, поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.

Выезд домой.

По дороге экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации — Дольмену и саду камней (входные билеты оплачиваются отдельно).

Свято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен. ОтъездСвято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен. ОтъездСвято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен. ОтъездСвято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен. ОтъездСвято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура при двухместном размещении на 1 человека — 15 900 руб. /чел, дети до 14 лет — 14 900 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Турбаза «Горная»

2 ночи

Турбаза «Горная» располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

Рядом находятся интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные неподготовленным путешественникам любого возраста. Расстояние до аэропорта Краснодар составит около 160 километров.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание на благоустроенной туристической базе (номера стандарт)
  • Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Туристический поезд в Гуамском ущелье - 800 руб. /взр., 600 руб. /детский, дети до 5 лет бесплатно
  • Термальный бассейн (1 час) - 500 руб. /взр., 200 руб. /дети с 7 до 12 лет
  • Большая Азишская пещера - 700 руб. /взр., 350 руб. /дети с 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно
  • Дольмен и сад камней - 200 руб
  • Хаджохская теснина - 500 руб. /взр., 150 руб. /детский до 14 лет
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /взр., 150 руб. /детский до 14 лет
  • Рафтинг - 1 000-1 500 руб. /чел. в зависимости от длины маршрута
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ и свидетельство о рождении детям;
  • перекус-завтрак в дорогу и вода питьевая;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • женщинам для посещения мечетей — платок;
  • купальные принадлежности;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

На каком транспорте будем передвигаться?

Спринтер Мерседес Бенц на 19 посадочных мест, есть кондиционер.

Возможен и большой (более 19 посадочных мест) туристический автобус, зависит от количества туристов в туре.

При раннем бронировании учитывается пожелание туристов по рассадке, рассаживаем по мере бронирования и оплаты тура (посадка не произвольная).

Где начинается и заканчивается тур?
Выезд из городов КМВ в 4:00-5:00:
  • 04:00 г. Кисловодск (пр-т Победы 14 А,остановка Стадион).
  • 04:30 г. Ессентуки (напротив ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), г. Железноводск (площадь Ленина).
  • 05:00 г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта Автовокзал, через дорогу от автовокзала).
  • 05:40 г. Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS), возможно с ж/д вокзала или аэропорта по договоренности.
Прилететь в Аэропорт или прибыть на поезде на ж/д вокзал в г. Минеральные Воды нужно до 5:00.
Вылет: билеты на поезд с ж/д вокзала г. Минеральных Вод и авиабилеты с аэропорта г. Минеральные Воды приобретать на выезд в последний день тура (3-й день, воскресенье) после 22:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 авг 2024
На сайте "Большая Страна" выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂
На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂На сайте &quot;Большая Страна&quot; выбираю тур во второй раз, ожидания полностью оправдываются, надеюсь в будущем продолжить 🙂
М
24 июл 2024
Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!
Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!Организатора тура однозначно рекомендую. Все прошло супер и без накладок!
О
24 июл 2024
Организаторы отработали на "5+". Автобусы комфортабельные, экскурсоводы опытные, вещают интересно и с юмором + дают дельные советы по организации свободного времени. Всем советую туры от "Большой Страны"!!!
Организаторы отработали на &quot;5+&quot;. Автобусы комфортабельные, экскурсоводы опытные, вещают интересно и с юмором + дают дельныеОрганизаторы отработали на &quot;5+&quot;. Автобусы комфортабельные, экскурсоводы опытные, вещают интересно и с юмором + дают дельныеОрганизаторы отработали на &quot;5+&quot;. Автобусы комфортабельные, экскурсоводы опытные, вещают интересно и с юмором + дают дельныеОрганизаторы отработали на &quot;5+&quot;. Автобусы комфортабельные, экскурсоводы опытные, вещают интересно и с юмором + дают дельные

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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