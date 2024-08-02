1 день

Прибытие. Гуамское ущелье, термальные источники

Выезд в 5:00.

Расстояние по маршруту КМВ — п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону (около 5:30).

Выезд группы с КМВ.

По дороге в г. Майкопе гид присоединяется к группе.

Прибытие в п. Гуамка.

прогулка по Гуамскому ущелью;

катание на туристическом паровозике.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно) или то, что взяли с собой.

По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».

Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик» — экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.

Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).

Термальные источники «Акватермо» (билеты оплачиваются отдельно).

Купание в бассейнах с геотермальной водой.

Переезжаем в п. Каменномостский.

Размещение на благоустроенной турбазе (удобства в номерах).

Ужин (входит в стоимость).

Свободное время.