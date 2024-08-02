Вы посетите Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады «Руфабго», Хаджохскую теснину, дольмены и Свято-Михайловский монастырь.
Программа тура по дням
Прибытие. Гуамское ущелье, термальные источники
Выезд в 5:00.
Расстояние по маршруту КМВ — п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону (около 5:30).
Выезд группы с КМВ.
По дороге в г. Майкопе гид присоединяется к группе.
Прибытие в п. Гуамка.
- прогулка по Гуамскому ущелью;
- катание на туристическом паровозике.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно) или то, что взяли с собой.
По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».
Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик» — экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.
Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).
Термальные источники «Акватермо» (билеты оплачиваются отдельно).
Купание в бассейнах с геотермальной водой.
Переезжаем в п. Каменномостский.
Размещение на благоустроенной турбазе (удобства в номерах).
Ужин (входит в стоимость).
Свободное время.
Большая Азишская, плато Лаго-Наки, водопады Руфабго
Завтрак (входит в стоимость).
Плато Лаго-Наки (смотровая площадка).
Посещение Большой Азишской пещеры —глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов.
Обед (доп. плата).
Экскурсию к водопадам Руфабго.
Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом.
На краю поляны расположен спуск к первому водопаду «Шум», который находится на высоте 200 м.
Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.
Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».
Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.
Возвращение на турбазу.
Ужин (входит в стоимость).
Свято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен. Отъезд
Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.
С башен монастыря открываются красивые виды.
Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.
Экскурсия по Хаджохской теснине (каньон реки Белой).
Обед (доп. плата).
Ширина каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.
Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.
На отвесных, почти голых, скалах, местами, поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.
Выезд домой.
По дороге экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации — Дольмену и саду камней (входные билеты оплачиваются отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура при двухместном размещении на 1 человека — 15 900 руб. /чел, дети до 14 лет — 14 900 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Турбаза «Горная»
Турбаза «Горная» располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Рядом находятся интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные неподготовленным путешественникам любого возраста. Расстояние до аэропорта Краснодар составит около 160 километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание на благоустроенной туристической базе (номера стандарт)
- Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Туристический поезд в Гуамском ущелье - 800 руб. /взр., 600 руб. /детский, дети до 5 лет бесплатно
- Термальный бассейн (1 час) - 500 руб. /взр., 200 руб. /дети с 7 до 12 лет
- Большая Азишская пещера - 700 руб. /взр., 350 руб. /дети с 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно
- Дольмен и сад камней - 200 руб
- Хаджохская теснина - 500 руб. /взр., 150 руб. /детский до 14 лет
- Водопады Руфабго - 500 руб. /взр., 150 руб. /детский до 14 лет
- Рафтинг - 1 000-1 500 руб. /чел. в зависимости от длины маршрута
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы: паспорт РФ и свидетельство о рождении детям;
- перекус-завтрак в дорогу и вода питьевая;
- защита от дождя и солнца;
- удобная одежда и обувь;
- женщинам для посещения мечетей — платок;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
На каком транспорте будем передвигаться?
Спринтер Мерседес Бенц на 19 посадочных мест, есть кондиционер.
Возможен и большой (более 19 посадочных мест) туристический автобус, зависит от количества туристов в туре.
При раннем бронировании учитывается пожелание туристов по рассадке, рассаживаем по мере бронирования и оплаты тура (посадка не произвольная).
Где начинается и заканчивается тур?
- 04:00 г. Кисловодск (пр-т Победы 14 А,остановка Стадион).
- 04:30 г. Ессентуки (напротив ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), г. Железноводск (площадь Ленина).
- 05:00 г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта Автовокзал, через дорогу от автовокзала).
- 05:40 г. Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS), возможно с ж/д вокзала или аэропорта по договоренности.