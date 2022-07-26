Лаго-Наки и Гуамское ущелье

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Лаго-Наки — это горные массивы Северо-Западного Кавказа, расположившиеся между реками Пшехой и Белой. Лаго-Наки — это великолепные горы, леса, альпийские луга, реки. Достопримечательностей у этого места очень много.

В данном туре предлагается посетить Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады «Руфабго», Хаджохскую теснину, дольмен и Свято-Михайловский монастырь.
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Ближайшие даты:
24
мая
21
июн
12
июл
9
авг

Что вас ожидает:

Прогулка по Гуамскому ущелью
Прогулка по Гуамскому ущелью
Место поражает воображение путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов, созданных природой
Посещение Большой Азишской пещеры
Посещение Большой Азишской пещеры
Глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов
Экскурсия к водопадам Руфабго
Экскурсия к водопадам Руфабго
Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли
Экскурсия по Хаджохской теснине
Экскурсия по Хаджохской теснине
Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины
Дольмены и сад камней
Дольмены и сад камней
Экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации

Программа тура по дням

1 день

Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»

Выезд 5:00.

Расстояние по маршруту КМВ — п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону, (около 5:30).

Выезд группы с КМВ.

По дороге в г. Майкопе гид присоединяется к группе.

Прибытие в п. Гуамка.

  • прогулка по Гуамскому ущелью;
  • катание на туристическом паровозике;

Обед в кафе (оплачивается дополнительно) или то, что взяли с собой.

По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».

Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик», экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.

Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).

Термальные источники «Акватермо» (билеты оплачиваются отдельно).

Купание в бассейнах с геотермальной водой.

Переезжаем в п. Каменномостский.

Размещение на благоустроенной турбазе (удобства в номерах).

Ужин (входит в стоимость).

Свободное время.

Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»
2 день

Большая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго

Завтрак (входит в стоимость).

Плато Лаго-Наки (смотровая площадка).

Посещение Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов.

Обед (доп. плата).

Экскурсию к водопадам Руфабго.

Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом.

На краю поляны расположен спуск к первому водопаду "Шум", который находится на высоте 200 м.

Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.

Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».

Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.

Возвращение на турбазу.

Ужин (входит в стоимость).

Большая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады РуфабгоБольшая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады РуфабгоБольшая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады РуфабгоБольшая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго
3 день

Свято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен

Завтрак (входит в стоимость).

Освобождение номеров.

Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.

С башен монастыря открываются красивые виды.

Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.

Экскурсия по Хаджохской теснине (каньон реки Белой).

Обед (доп. плата).

Ширина каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.

Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.

На отвесных, почти голых, скалах, местами, поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.

Выезд домой.

По дороге экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации — Дольмену и сада камней (входные билеты оплачиваются отдельно).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура при двухместном размещении на 1 человека — 15 900 руб. /чел, дети до 14 лет — 14 900 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Турбаза «Горная»

2 ночи

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

Рядом находятся интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные неподготовленным путешественникам любого возраста. Расстояние до аэропорта Краснодар составит около 160 километров.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание на благоустроенной туристической базе (номера стандарт)
  • Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Туристический поезд в Гуамском ущелье: взрослый - 800 руб. детский - 600 руб. дети до 5 лет бесплатно
  • Термальный бассейн: стоимость 1 часа - 500 руб. /чел. дети с 7 до 12 лет 200 руб. /чел
  • Большая Азишская пещера - 700 руб. /взр., 350 руб. /ребенок (с 7-14 лет), до 7 лет бесплатно
  • Дольмен и сад камней - 300 руб
  • Хаджокская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский до 14 лет
  • Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский до 14 лет
  • Рафтинг - 1 000-1500 руб. /чел. в зависимости от длины маршрута
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ / свид. о рождении;
  • Перекус-завтрак в дорогу / вода питьевая;
  • Защита от дождя / солнца;
  • Удобная одежда / обувь;
  • Женщинам для посещения мечетей - платок;
  • Купальные принадлежности;
  • Маска медицинская / аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

На каком транспорте будем передвигаться?

Спринтер Мерседес Бенц на 19 посадочных мест, есть кондиционер.

Возможен и большой (более 19 посадочных мест) туристический автобус, зависит от количества туристов в туре.

При раннем бронировании учитывается пожелание туристов по рассадке, рассаживаем по мере бронирования и оплаты тура (посадка не произвольная).

Где начинается и заканчивается тур?
Выезд из городов КМВ в 4-5 часов утра.
  • 04:00 утра г. Кисловодск (пр-т Победы 14 А,остановка СТАДИОН)
  • 04:30 утра г. Ессентуки (напротив Ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), г. Железноводск (площадь Ленина)
  • 05:00 утра г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта "АВТОВОКЗАЛ", через дорогу от Автовокзала)
  • 05:40 утра г. Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS), возможно с Ж/Д вокзала или АЭРОПОРТА по договоренности.
Прилететь в Аэропорт или прибыть на поезде на ж/д вокзал в г. Минеральные Воды нужно до 5 часов утра.
ОБРАТНО: билеты на поезд с Ж/Д вокзала г. Минеральных Вод и авиабилеты с Аэропорта г. Минеральные Воды приобретать на выезд в последний день тура (3-й день, воскресенье) после 22 часов вечера.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
З
26 июля 2022
Отлично! Спасибо огромное, за столь увлекательный тур. Отдельное спасибо: за внимательность Ирине, интереснейшие рассказы о местах гиду Геннадию, за вежливость и аккуратность на дороге Евгению!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Зухра! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Н
28 июня 2022
В период с 24.06.22 по 26.06.22 брали путевки на семью из 5-ти человек(2 взрослых и ребенок 11 лет и 2 пожилых человека 70+) в Адыгею. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о туре и рассказать о достоинствах и недостатках.
Начну с хорошего:
1. Потрясающая природа, красивейшие места. Даже непогода не смогла испортить путешествие и всё увидеть.
2. Очень много интересной информации рассказывал экскурсовод. Знаток и человек по настоящему влюбленный в свой край. За это отдельное, СПАСИБО.
3. Хороший комфортабельный автобус.

Теперь о минусах(может быть где-то субъективных):
1. Очень длительный трансфер до Адыгеи. Дорога из Пятигорска занимает около 6 часов, а затем ещё очень насыщенный экскурсионный 9 часовой день, без остановки. Может быть более выгодно предлагать трансфер и из Краснодара тоже. И людей больше и время в пути до места экскурсий меньше.
2. Совсем не понятен выбор места ночлега. Далеко находящийся до элементарной цивилизации (магазина, аптеки и тд) гостевой дом. У нас на второй день у ребенка поднялась температура, а оставить в номере не смогли. Негде даже элементарный перекус купить и воду.
Что касается номерного фонда: в номере очень старая мебель, постельное бельё, полотенца. У всех были проблемы с водой в душе. Либо воды не было, либо была поломана сантехника. После таких насыщенных дней хотелось помыться и отдохнуть, но это было трудно сделать. Полотенца по размеру больше были похожи на кухонные, покрывала на кроватях и постельное белье не знаю каких годов. В номере даже стаканов или кружек не было, чтобы выпить воды. Один чайник на весь этаж и на тот "без слез не взглянешь. ".. вобщем бытовые условия не самые лучшие. Единственное, в гостевом доме очень красивая территория. Есть беседки и мангальная зона.
3. У администратора нет аптечки. Это очень удивило. Необходимо было измерить давление, а тонометра нигде не нашли. А ведь экскурсии проходят в гористой местности перепады высот и тд. Всякое может быть. Я даже не знаю, если турист подвернет ногу, то что будут делать? На мой взгляд, в этом вопросе, значительная недоработка.
4. Не предупредили заранее о том, что необходимо взять с собой наличные деньги и не крупными купюрами. Вход на каждый объект платный и везде только наличный расчет, вот тут возникли сложности.
5. Также есть административные проблемы по организации питания и тд. Думаю, что семьям с маленькими детьми или людям со спецпитанием будет не просто.

Но в целом получили массу положительных эмоций от увиденного и остались довольны.

Организаторов хотелось бы попросить устранить неудобства в таком путешествии, чтобы больше людей смогли открывать и наслаждаться такими потрясающими местами.
Д
25 мая 2022
Выражаю огромную благодарность организаторам тура за прекрасный отдых, продуманную и интересную программу.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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