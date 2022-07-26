В период с 24.06.22 по 26.06.22 брали путевки на семью из 5-ти человек(2 взрослых и ребенок 11 лет и 2 пожилых человека 70+) в Адыгею. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями о туре и рассказать о достоинствах и недостатках.

Начну с хорошего:

1. Потрясающая природа, красивейшие места. Даже непогода не смогла испортить путешествие и всё увидеть.

2. Очень много интересной информации рассказывал экскурсовод. Знаток и человек по настоящему влюбленный в свой край. За это отдельное, СПАСИБО.

3. Хороший комфортабельный автобус.



Теперь о минусах(может быть где-то субъективных):

1. Очень длительный трансфер до Адыгеи. Дорога из Пятигорска занимает около 6 часов, а затем ещё очень насыщенный экскурсионный 9 часовой день, без остановки. Может быть более выгодно предлагать трансфер и из Краснодара тоже. И людей больше и время в пути до места экскурсий меньше.

2. Совсем не понятен выбор места ночлега. Далеко находящийся до элементарной цивилизации (магазина, аптеки и тд) гостевой дом. У нас на второй день у ребенка поднялась температура, а оставить в номере не смогли. Негде даже элементарный перекус купить и воду.

Что касается номерного фонда: в номере очень старая мебель, постельное бельё, полотенца. У всех были проблемы с водой в душе. Либо воды не было, либо была поломана сантехника. После таких насыщенных дней хотелось помыться и отдохнуть, но это было трудно сделать. Полотенца по размеру больше были похожи на кухонные, покрывала на кроватях и постельное белье не знаю каких годов. В номере даже стаканов или кружек не было, чтобы выпить воды. Один чайник на весь этаж и на тот "без слез не взглянешь. ".. вобщем бытовые условия не самые лучшие. Единственное, в гостевом доме очень красивая территория. Есть беседки и мангальная зона.

3. У администратора нет аптечки. Это очень удивило. Необходимо было измерить давление, а тонометра нигде не нашли. А ведь экскурсии проходят в гористой местности перепады высот и тд. Всякое может быть. Я даже не знаю, если турист подвернет ногу, то что будут делать? На мой взгляд, в этом вопросе, значительная недоработка.

4. Не предупредили заранее о том, что необходимо взять с собой наличные деньги и не крупными купюрами. Вход на каждый объект платный и везде только наличный расчет, вот тут возникли сложности.

5. Также есть административные проблемы по организации питания и тд. Думаю, что семьям с маленькими детьми или людям со спецпитанием будет не просто.



Но в целом получили массу положительных эмоций от увиденного и остались довольны.



Организаторов хотелось бы попросить устранить неудобства в таком путешествии, чтобы больше людей смогли открывать и наслаждаться такими потрясающими местами.