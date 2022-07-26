В данном туре предлагается посетить Гуамское ущелье, пещеры со сталактитовыми и сталагмитовыми натечными образованиями, плато Лаго-Наки, водопады «Руфабго», Хаджохскую теснину, дольмен и Свято-Михайловский монастырь.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Горная адыгея. Гуамка. Термальные источники «Акватермо»
Выезд 5:00.
Расстояние по маршруту КМВ — п. Гуамка примерно 410 км в одну сторону, (около 5:30).
Выезд группы с КМВ.
По дороге в г. Майкопе гид присоединяется к группе.
Прибытие в п. Гуамка.
- прогулка по Гуамскому ущелью;
- катание на туристическом паровозике;
Обед в кафе (оплачивается дополнительно) или то, что взяли с собой.
По дну грандиозного каньона течет горная река Курджипс, что в переводе с адыгейского означает «грузинская река».
Здесь проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит «паровозик», экскурсионный тепловоз ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами.
Туристический поезд в Гуамском ущелье заканчивает своё движение на конечной станции, где находится пункт высадки/посадки пассажиров и кафе под названием «1707» (название означает длину подходящего к нему железнодорожного полотна в метрах).
Термальные источники «Акватермо» (билеты оплачиваются отдельно).
Купание в бассейнах с геотермальной водой.
Переезжаем в п. Каменномостский.
Размещение на благоустроенной турбазе (удобства в номерах).
Ужин (входит в стоимость).
Свободное время.
Большая Азишская. Плато Лаго-Наки. Водопады Руфабго
Завтрак (входит в стоимость).
Плато Лаго-Наки (смотровая площадка).
Посещение Большой Азишской пещеры — глубиной 37 м и протяженностью 625 м с фантастическим нагромождением сталактитов, сталагмитов.
Обед (доп. плата).
Экскурсию к водопадам Руфабго.
Мост через реку Белую приводит на просторную поляну, окруженную буковым лесом.
На краю поляны расположен спуск к первому водопаду "Шум", который находится на высоте 200 м.
Вода с высоты более 6 метров падает в небольшое озерцо.
Второй водопад «Каскадный», третий называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок».
Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой силой вниз.
Возвращение на турбазу.
Ужин (входит в стоимость).
Свято-Михайловский мужской монастырь. Дольмен
Завтрак (входит в стоимость).
Освобождение номеров.
Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.
С башен монастыря открываются красивые виды.
Здесь можно совершить конную прогулку и отведать вкусные блины с различными начинками.
Экскурсия по Хаджохской теснине (каньон реки Белой).
Обед (доп. плата).
Ширина каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров.
Зажатая в мощном каньоне, задыхаясь, стонет река Белая, стараясь пробежать быстрее самые узкие места Хаджохской теснины.
На отвесных, почти голых, скалах, местами, поросшими мхами стенах, многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетели того, как стремительный поток вывинчивал известковые скалы.
Выезд домой.
По дороге экскурсия к памятникам исчезнувшей цивилизации — Дольмену и сада камней (входные билеты оплачиваются отдельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура при двухместном размещении на 1 человека — 15 900 руб. /чел, дети до 14 лет — 14 900 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Турбаза «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Рядом находятся интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные неподготовленным путешественникам любого возраста. Расстояние до аэропорта Краснодар составит около 160 километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание на благоустроенной туристической базе (номера стандарт)
- Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Туристический поезд в Гуамском ущелье: взрослый - 800 руб. детский - 600 руб. дети до 5 лет бесплатно
- Термальный бассейн: стоимость 1 часа - 500 руб. /чел. дети с 7 до 12 лет 200 руб. /чел
- Большая Азишская пещера - 700 руб. /взр., 350 руб. /ребенок (с 7-14 лет), до 7 лет бесплатно
- Дольмен и сад камней - 300 руб
- Хаджокская теснина - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский до 14 лет
- Водопады Руфабго - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский до 14 лет
- Рафтинг - 1 000-1500 руб. /чел. в зависимости от длины маршрута
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы: паспорт РФ / свид. о рождении;
- Перекус-завтрак в дорогу / вода питьевая;
- Защита от дождя / солнца;
- Удобная одежда / обувь;
- Женщинам для посещения мечетей - платок;
- Купальные принадлежности;
- Маска медицинская / аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
На каком транспорте будем передвигаться?
Спринтер Мерседес Бенц на 19 посадочных мест, есть кондиционер.
Возможен и большой (более 19 посадочных мест) туристический автобус, зависит от количества туристов в туре.
При раннем бронировании учитывается пожелание туристов по рассадке, рассаживаем по мере бронирования и оплаты тура (посадка не произвольная).
Где начинается и заканчивается тур?
- 04:00 утра г. Кисловодск (пр-т Победы 14 А,остановка СТАДИОН)
- 04:30 утра г. Ессентуки (напротив Ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), г. Железноводск (площадь Ленина)
- 05:00 утра г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта "АВТОВОКЗАЛ", через дорогу от Автовокзала)
- 05:40 утра г. Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS), возможно с Ж/Д вокзала или АЭРОПОРТА по договоренности.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Начну с хорошего:
1. Потрясающая природа, красивейшие места. Даже непогода не смогла испортить путешествие и всё увидеть.
2. Очень много интересной информации рассказывал экскурсовод. Знаток и человек по настоящему влюбленный в свой край. За это отдельное, СПАСИБО.
3. Хороший комфортабельный автобус.
Теперь о минусах(может быть где-то субъективных):
1. Очень длительный трансфер до Адыгеи. Дорога из Пятигорска занимает около 6 часов, а затем ещё очень насыщенный экскурсионный 9 часовой день, без остановки. Может быть более выгодно предлагать трансфер и из Краснодара тоже. И людей больше и время в пути до места экскурсий меньше.
2. Совсем не понятен выбор места ночлега. Далеко находящийся до элементарной цивилизации (магазина, аптеки и тд) гостевой дом. У нас на второй день у ребенка поднялась температура, а оставить в номере не смогли. Негде даже элементарный перекус купить и воду.
Что касается номерного фонда: в номере очень старая мебель, постельное бельё, полотенца. У всех были проблемы с водой в душе. Либо воды не было, либо была поломана сантехника. После таких насыщенных дней хотелось помыться и отдохнуть, но это было трудно сделать. Полотенца по размеру больше были похожи на кухонные, покрывала на кроватях и постельное белье не знаю каких годов. В номере даже стаканов или кружек не было, чтобы выпить воды. Один чайник на весь этаж и на тот "без слез не взглянешь. ".. вобщем бытовые условия не самые лучшие. Единственное, в гостевом доме очень красивая территория. Есть беседки и мангальная зона.
3. У администратора нет аптечки. Это очень удивило. Необходимо было измерить давление, а тонометра нигде не нашли. А ведь экскурсии проходят в гористой местности перепады высот и тд. Всякое может быть. Я даже не знаю, если турист подвернет ногу, то что будут делать? На мой взгляд, в этом вопросе, значительная недоработка.
4. Не предупредили заранее о том, что необходимо взять с собой наличные деньги и не крупными купюрами. Вход на каждый объект платный и везде только наличный расчет, вот тут возникли сложности.
5. Также есть административные проблемы по организации питания и тд. Думаю, что семьям с маленькими детьми или людям со спецпитанием будет не просто.
Но в целом получили массу положительных эмоций от увиденного и остались довольны.
Организаторов хотелось бы попросить устранить неудобства в таком путешествии, чтобы больше людей смогли открывать и наслаждаться такими потрясающими местами.