Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Групповой тур в Минеральных Водах

Все в Домбай на Первомай

4.7
3 отзыва
Горно-климатические курорты Домбай и Теберда в коротком путешествии по Карачаево-Черкесии.

На протяжении всего маршрута непрерывно сменяются панорамы окружающих ущелье горных вершин, субальпийских лугов с разнотравьем и красочными лесными натюрмортами из ягод и грибов.

Нас ждет праздничный пикник с настоящим кавказским шашлыком, и мы сможем сделать фотосессию в таких прекрасных местах.
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

Активный отдых
Активный отдых
Пройдемся по живописным каньонам, поднимемся к высокогорным водопадам и озерам
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Пройдем мастер-класс по приготовлению настоящих карачаевских хычинов и останемся на вкуснейший обед
Канатные приключения
Канатные приключения
Сможем увидеть панорамы гор Главного Кавказского хребта с высоты более 3000 метров

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по городу Пятигорск, термальный комплекс

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральных Вод до 11:00.

И отправимся в наше незабываемое путешествие.

Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Обед пройдет в кафе с прекрасным видом.

Обед в ресторане Академическая галерея г. Пятигорск.

Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод — орла, побеждающего змею.

А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!

Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: обед на маршруте, ужин в гостинице.

Встреча. Обзорная экскурсия по городу Пятигорск, термальный комплексВстреча. Обзорная экскурсия по городу Пятигорск, термальный комплексВстреча. Обзорная экскурсия по городу Пятигорск, термальный комплексВстреча. Обзорная экскурсия по городу Пятигорск, термальный комплекс
2 день

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, поляна Косыгина, Туманлы Кель

Туманлы Кель по погодным условиям экскурсия может быть заменена.

Завтрак в гостинице — и снова в путь.

Вас ждёт Домбай — здесь его называют «Сердцем гор».

Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.

С неё открывается захватывающий вид на горы.

В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!

Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится Туманлы-Кель или Туманное озеро.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: обед на маршруте, завтрак и ужин в гостинице.

Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, поляна Косыгина, Туманлы КельМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, поляна Косыгина, Туманлы КельМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, поляна Косыгина, Туманлы КельМусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье, поляна Косыгина, Туманлы Кель
3 день

Джиппинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник и фотосессия

Маршрут начинается прямо от шоссе Теберды и идет вверх вдоль речки по проселочной дороге, окруженной лиственным лесом.

Через 4 км пути дорога приведет к живописному лугу в месте слияния рек Муху и Азгек.

На протяжении всего маршрута непрерывно сменяются панорамы окружающих ущелье горных вершин, субальпийских лугов с разнотравьем и красочными лесными натюрмортами из ягод и грибов.

Здесь нас ждет праздничный пикник с настоящим кавказским шашлыком, и мы сможем сделать фотосессию в таких прекрасных местах.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: обед на маршруте, завтрак и ужин в гостинице.

Джиппинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник и фотосессияДжиппинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник и фотосессияДжиппинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник и фотосессияДжиппинг в Мухинское ущелье, праздничный пикник и фотосессия
4 день

Выезд. Мастер класс по хычинам

После завтрака мы собираемся, сдаем номера в гостинице и выезжаем в Минеральные Воды.

По пути мы заедем в еще одно замечательное место, где пройдет наш мастер-класс по приготовлению настоящих карачаевских хычинов, и вкуснейший обед.

Обед в Aydin_EL.

У желающих будет возможность прогуляться по территории комплекса и познакомиться с их обитателями.

Далее нас ждет живописная дорога через перевал Гум-Баши с его смотровыми площадками и прибытие в Минеральные Воды.

Проживание: Домбай или Теберда, гостиница 3*.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Выезд. Мастер класс по хычинамВыезд. Мастер класс по хычинамВыезд. Мастер класс по хычинамВыезд. Мастер класс по хычинам

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х/3-хместных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб. за весь период тура.

Скидка на детей до 10 лет — 5%.

Ниже указаны возможные отели проживания.

Варианты проживания

Отель Gold Star

3 ночи

Отель Gold Star расположен в Домбае. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить бар и воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю. В ресторане готовят блюда русской кухни. На территории обустроена бесплатная частная парковка. По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

В номере: платяной шкаф, холодильник, телевизор со спутниковыми каналами и собственная ванная комната.

Отель Gold StarОтель Gold StarОтель Gold StarОтель Gold StarОтель Gold StarОтель Gold Star

Гостевой дом Ekara

3 ночи

Гостевой дом Ekara с баром и общим лаунджем расположен напротив пляжа в городе Теберда. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Во всех номерах гостевого дома «Экара» есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Для гостей сервируется континентальный завтрак.

В гостевом доме Ekara можно воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Гостевой дом «Экара» находится в 40 км от поселка Архыз и в 21 км от поселка Домбай.

Гостевой дом EkaraГостевой дом EkaraГостевой дом EkaraГостевой дом EkaraГостевой дом Ekara

Отель «Снежный барс»

3 ночи

Отель «Снежный барс» расположился в поселке Терскол. К услугам бесплатный Wi-Fi.

Для своих гостей гостиница предлагает 110 номеров различных категорий. Все оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Если Вам захотелось покушать, на территории для Вас работает ресторан, где высококвалифицированные повара приготовят самые вкусные блюда.

Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 92 км.

Отель «Снежный барс»Отель «Снежный барс»Отель «Снежный барс»Отель «Снежный барс»Отель «Снежный барс»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экосборы по программе
  • Питание 3х разовое
  • Мастер-класс по хычинам
  • Праздничный пикник
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Подъем по канатной дороге
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб. за весь период тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки;
  • рюкзак 70 л треккинговый, «сидушку»;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Прилет в аэропорт до 11:00, вылет рекомендуем рассматривать с 20:30.

В Минеральные воды туристы прибывают после 18:00 часов

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
О
10 апр 2024
Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции.
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Олег!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
27 мар 2024
Организация прекрасная

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Можно с детьмиАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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