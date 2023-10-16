1 день

Встреча и трансфер Минеральные Воды - Айдин Эль

Добро пожаловать на Кавказ, друзья!

По прибытии мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Мы направляемся в Карачаево-Черкесию и заселяемся в гостинице на семейной экоферме Aydin El.

Которая находится в живописнейшем месте, в ущелье гор.

У вас есть время отдохнуть после дороги и подготовиться к насыщенным экскурсионным дням.