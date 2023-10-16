Семейные выходные в Домбае

Групповой тур в Минеральных Водах
4.7
3 отзыва
Остановить время и побыть с собой, побывать на экоферме, узнать, что такое Сырные пещеры — всё это программа семейного тура в Домбае.

А ещё это классная возможность увидеть старейшие храмы, построенные в X веке, прокатиться по канатной дороге в Домбае и полюбоваться Эльбрусом и животными, занесёнными в Красную книгу.
Семейные выходные в Домбае
Семейные выходные в Домбае
Семейные выходные в Домбае
Ближайшие даты:
25
окт

Что вас ожидает:

Насладимся спящим Эльбрусом
Насладимся спящим Эльбрусом
По канатной дороге мы поднимемся на высоту 3200 м и увидим Главный Кавказский Хребет и спящий Эльбрус
Увидим животных из Красной книги
Увидим животных из Красной книги
Посетим Тебердинский Биосферный заповедник и посмотрим зубров, кавказскую выдру, сапсана, махаона и других
Полюбуемся Сырными пещерами
Полюбуемся Сырными пещерами
Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр

Программа тура по дням

1 день

Встреча и трансфер Минеральные Воды - Айдин Эль

Добро пожаловать на Кавказ, друзья!

По прибытии мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Мы направляемся в Карачаево-Черкесию и заселяемся в гостинице на семейной экоферме Aydin El.

Которая находится в живописнейшем месте, в ущелье гор.

У вас есть время отдохнуть после дороги и подготовиться к насыщенным экскурсионным дням.

2 день

Пешая экскурсия к Сырным пещерам и Мариинскому нарзану

Сегодня у вас будет пешая экскурсия по окрестностям эко-фермы.

После завтрака мы отправляемся на экскурсию к Сырным пещерам.

Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр.

Она растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором.

После пещер мы с вами спустимся к Мариинскому нарзану.

Пешая экскурсия к Сырным пещерам и Мариинскому нарзануПешая экскурсия к Сырным пещерам и Мариинскому нарзануПешая экскурсия к Сырным пещерам и Мариинскому нарзануПешая экскурсия к Сырным пещерам и Мариинскому нарзану
3 день

Сентинский и Шоанинский храмы

Этот экскурсионный день у нас посвящен двум старейшим Аланским храмам, которые были построены еще в Х веке нашей эры, во времена расцвета Великой Аланской империи.

Сентинский храм построен на скалистой горе с выровненной вершиной над селом Нижняя Теберда (древнее название — Сенты).

Стены христианской святыни, сложенные из блоков песчаника, закрепленных известковым раствором, сохранили следы фресок.

На территории храма находится каменный мавзолей, предположительно, — место для захоронения высшего духовенства.

Следующий храм — Шоанинский собор св. Георгия Победоносца сооружен на отроге горы Шоана (Святилище) близ осетинского селения.

Вечером возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.

Сентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмыСентинский и Шоанинский храмы
4 день

Домбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедник

После завтрака мы с вами отправляемся в Домбай — здесь его называют «Сердцем гор».

Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара. С неё открывается захватывающий вид на горы. В любое время года здесь невероятно красиво.

С высоты 3200 м откроется панорама, равную которой найти трудно, — таково великолепие захватывающих дух горных пейзажей. Со склона Мусса-Ачитара отлично обозреваются Главный Кавказский Хребет.

А на северо-востоке в ясную погоду видна главная гора Кавказа – спящий вулкан Эльбрус. Домбайские панорамы прекрасны в любое время года.

Далее у нас по маршруту Тебердинский Биосферный заповедник.

В заповеднике обитают множество представителей мира животных и растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Например: зубр, кавказская выдра, сапсан, бородач, махаон, аполлон и другие.

Домбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедникДомбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедникДомбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедникДомбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедник
5 день

Трансфер Айдин Эль - Минеральные воды

На этом завершается ваше путешествие по Карачаево-Черкесии. Трансфер отвезет вас в аэропорт/ на жд вокзал ко времени вашего рейса.

А мы желаем вам хорошей дороги и до новых встреч на Кавказе!

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий.

Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов!

Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

В этом туре можно забронировать любое количество дней! Для этого необходимо обратиться к менеджеру за перерасчетом.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице на семейной экоферме Aydin El.

Стоимость тура, руб:

1 взрослый + 1 ребёнок (трансфер: легковое авто)66 000
1 взрослый + 2 ребёнка (трансфер: легковое авто)75 500
1 взрослый + 3 ребёнка (трансфер: легковое авто)84 500
2 взрослых + 1 ребенок (трансфер: легковое авто)76 400
2 взрослых + 2 детей (трансфер: минивен)84 000
2 взрослых + 3 детей (трансфер: минивен)95 000

Эта программа рассчитана на семейный отдых с детьми. Ребенок от 3-х до 12-ти лет.

Варианты проживания

Гостевой дом Aydin El

4 ночи

Гостевой дом «Aydin El» расположен в Карачаевском районе, в лесу Чегетмара. Здесь, в окружении величественных гор и зелени, гости насладятся свежим воздухом, тишиной и живописными видами.

К размещению представлены просторные номера с плазменным телевизором, хорошим Wi-Fi, местом для хранения вещей, удобной мебелью и ванной комнатой с душем, косметическими средствами и полотенцами.

В номерах категории «Апартаменты» имеется кухонная зона с плитой, микроволновой печью, чайником, холодильником и посудой. В стоимость проживания включен вкусный завтрак.

Среди местных популярны горные походы и конные прогулки. До железнодорожной станции «Черкесск» 67 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 124 км.

Гостевой дом Aydin ElГостевой дом Aydin ElГостевой дом Aydin ElГостевой дом Aydin ElГостевой дом Aydin ElГостевой дом Aydin ElГостевой дом Aydin ElГостевой дом Aydin El

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки
  • Проживание в семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2-х / 3-х местных комнатах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Катание на лошадях
  • Питание: обеды
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Легковые авто, минивены или микроавтобусы в зависимости от количества туристов.

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов!

Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

Также в этом туре можно забронировать любое количество дней! Для этого необходимо обратиться к менеджеру за перерасчетом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
16 окт 2023
Лёгкий тур, ребёнок всегда был занят. Приятные и интересные экскурсии по красивым местам. Приятный и комфортный отель с рестораном.
Из-за немногочисленности группы экскурсии были индивидуальные.
Из-за погоды (был и снег, и дождь) не отменена ни одна поездка. В дороге было рассказано много интересного о КЧР. Прогулки были по очень красивым местам.

В отеле чисто, тепло, комфортно. В ресторане есть настольные игры и камин. Wi-Fi стабилен, доступ в интернет с хорошей скоростью. Администратор создал очень приятную атмосферу.

Большое спасибо администратору отеля и гиду за интересное времяпровождение, индивидуальный подход и уделённое время.
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
О
10 апр 2024
Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции.
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Олег!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыСемейныеНа автобусе

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