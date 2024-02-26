Горнолыжка для начинающих
Полноценное обучение катанию на лыжах или сноуборде и знакомство с инфраструктурой горнолыжных поселков.
Помимо основной программы обучения и ознакомления, в тур также входит экскурсионная поездка к древним храмам, мастер-класс по приготовлению национальных блюд, развлекательные поездки на снегоходах и фотосессии!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в Домбай
Мы встретим вас в аэропорту в 15:00.
Далее проследуем на автобус, и далее нас ждет Домбай, где мы заселимся в гостиницу и поужинаем.
После ужина мы побеседуем о планах на неделю, обсудим все нюансы, гид ответит на все ваши вопросы.
Перед сном у вас будет еще чуть-чуть свободного времени.
Размещение: отель 3*, пос. Домбай.
Прогулка по Домбаю. Тренировочное занятие
Подъем нам сегодня предстоит ранний.
Сразу отправляемся на прогулку-экскурсию по поселку, узнаем про его историю, устройство, посмотрим трассы и подъемники.
Далее все желающие могут принять участие в бодрящей зарядке.
Завтракаем и выдвигаемся на учебный склон.
Мы должны разделиться на маленькие группы: будущие лыжники и сноубордисты будут заниматься раздельно.
Инструктора помогут каждому подобрать снаряжение, надеть его и попробовать сделать первые движения.
Нас ждет 3 часа обучения, затем долгожданный обед, а после — еще 2 часа занятий.
Вечером предоставляется свободное время для отдыха и переваривания впечатлений.
Экскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмам
Сегодня у нас экскурсионный день.
После завтрака садимся в машину и выезжаем на экскурсию.
Наш маршрут включает в себя два древних высокогорных храма — Сентинский и Шоанинский, на которых мы проведём фотосессию.
Пообедаем в национальном кафе и поедем на термальные источники, чтобы расслабиться снять напряжение.
К вечеру вернёмся в гостиницу отдыхать.
Продолжение обучения. Катание по зеленой трассе в Домбае
Завтрак.
Выдвигаемся на привычный учебный склон, где в течение часа вспоминаем и закрепляем пройденный материал.
Затем забираем снаряжение и идем на настоящую, зеленую трассу.
Здесь мы попробуем организованно спуститься с инструктором, а затем прокатимся ещё пару раз.
Разберем и отработаем возникшие ошибки, будем оттачивать технику.
Идем на обед, а после него возвращаемся на склоны, где самостоятельно работаем под наблюдением инструктора.
Развлекательная поездка в Джамагатское ущелье
Сегодня после завтрака отправляемся за экстримом и весельем в Джамагатское ущелье.
Нас ждет двухчасовая прогулка на снегоходах по заснеженному лесу.
Спустимся к горной базе, где нас ждет обед и авторский мастер-класс по изготовлению хычинов.
Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение).
Возвращаемся в отель и отдыхаем.
Выезд на катание в Архыз
Сегодня — смена локации!
Завтракаем и выдвигаемся за новыми видами и эмоциями.
Для окончательного закрепления и усовершенствования навыков катания сегодня мы поедем в Архыз.
Здесь будет возможность самостоятельно кататься, получать удовольствие от своих навыков, получить массу позитивных эмоций от гор, скорости, снега!
К вечеру вернемся в свой отель, где нас ждет баня.
Отъезд
Завтракаем и собираем чемоданы.
До обеда в программе свободное время, которое можно потратить на прогулку по рынку и покупку сувениров.
В 14:00 наш автобус заберет вас и доставит в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. за весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Gold Star
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
В окрестностях находятся популярные места для занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.
Снежный Барс
Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.
Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.
В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.
Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Минеральные Воды - Домбай - Минеральные Воды
- Проживание в 2-х / 3-х местных номерах с удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Катание на снегоходах
- Питание: 6 завтраков, 1 приветственный ужин
- Продолжительность работы с гидом: 2 день - 5 часов 4 день - 3 часа 6 день - 6 часов
- Работа инструктора с группой до 4 человек
- Экскурсии по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, кроме включенного в основную стоимость
- Подъемы по бугельным дорогам
- Подъемы по канатным дорогам
- Прокат снаряжения
- Посещение бани, терм
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Личная аптечка (при необходимости);
- наряды для фотосессий;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем;
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы:
г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал в 15:00.
Место и время завершения тура:
г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал.
Трансфер в г. Минеральные Воды в 14:00, рекомендованное время вылета - после 21:00 часов.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).