1 день

Встреча, трансфер в Домбай

Мы встретим вас в аэропорту в 15:00.

Далее проследуем на автобус, и далее нас ждет Домбай, где мы заселимся в гостиницу и поужинаем.

После ужина мы побеседуем о планах на неделю, обсудим все нюансы, гид ответит на все ваши вопросы.

Перед сном у вас будет еще чуть-чуть свободного времени.

Размещение: отель 3*, пос. Домбай.