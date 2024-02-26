Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Групповой тур в Минеральных Водах

Горнолыжка для начинающих

5
3 отзыва
Это программа для тех, кто любит острые ощущения, адреналин и готов учиться новому.

Полноценное обучение катанию на лыжах или сноуборде и знакомство с инфраструктурой горнолыжных поселков.

Помимо основной программы обучения и ознакомления, в тур также входит экскурсионная поездка к древним храмам, мастер-класс по приготовлению национальных блюд, развлекательные поездки на снегоходах и фотосессии!
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Ближайшие даты:
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
24
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даты

Что вас ожидает:

Экстрим и настоящие эмоции
Экстрим и настоящие эмоции
На мощных снегоходах пролетим по заснеженному лесу
Конная прогулка
Конная прогулка
Почувствуем восторг, умиротворение и чувство полной свободы, сидя верхом на изящных лошадях
Покорение склонов
Покорение склонов
Научимся правильной технике езды на лыжах или сноубордах и покорим любую вершину
Восхитительная красота Домбая
Восхитительная красота Домбая
В горных местностях дух захватывает от красоты, масштабов и невероятных пейзажей
Уникальная фотосессия
Уникальная фотосессия
Проведём фотосессию на фоне древних высокогорных храмов

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер в Домбай

Мы встретим вас в аэропорту в 15:00.

Далее проследуем на автобус, и далее нас ждет Домбай, где мы заселимся в гостиницу и поужинаем.

После ужина мы побеседуем о планах на неделю, обсудим все нюансы, гид ответит на все ваши вопросы.

Перед сном у вас будет еще чуть-чуть свободного времени.

Размещение: отель 3*, пос. Домбай.

Встреча, трансфер в ДомбайВстреча, трансфер в ДомбайВстреча, трансфер в ДомбайВстреча, трансфер в Домбай
2 день

Прогулка по Домбаю. Тренировочное занятие

Подъем нам сегодня предстоит ранний.

Сразу отправляемся на прогулку-экскурсию по поселку, узнаем про его историю, устройство, посмотрим трассы и подъемники.

Далее все желающие могут принять участие в бодрящей зарядке.

Завтракаем и выдвигаемся на учебный склон.

Мы должны разделиться на маленькие группы: будущие лыжники и сноубордисты будут заниматься раздельно.

Инструктора помогут каждому подобрать снаряжение, надеть его и попробовать сделать первые движения.

Нас ждет 3 часа обучения, затем долгожданный обед, а после — еще 2 часа занятий.

Вечером предоставляется свободное время для отдыха и переваривания впечатлений.

Прогулка по Домбаю. Тренировочное занятиеПрогулка по Домбаю. Тренировочное занятиеПрогулка по Домбаю. Тренировочное занятиеПрогулка по Домбаю. Тренировочное занятие
3 день

Экскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмам

Сегодня у нас экскурсионный день.

После завтрака садимся в машину и выезжаем на экскурсию.

Наш маршрут включает в себя два древних высокогорных храма — Сентинский и Шоанинский, на которых мы проведём фотосессию.

Пообедаем в национальном кафе и поедем на термальные источники, чтобы расслабиться снять напряжение.

К вечеру вернёмся в гостиницу отдыхать.

Экскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмамЭкскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмамЭкскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмамЭкскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмам
4 день

Продолжение обучения. Катание по зеленой трассе в Домбае

Завтрак.

Выдвигаемся на привычный учебный склон, где в течение часа вспоминаем и закрепляем пройденный материал.

Затем забираем снаряжение и идем на настоящую, зеленую трассу.

Здесь мы попробуем организованно спуститься с инструктором, а затем прокатимся ещё пару раз.

Разберем и отработаем возникшие ошибки, будем оттачивать технику.

Идем на обед, а после него возвращаемся на склоны, где самостоятельно работаем под наблюдением инструктора.

Продолжение обучения. Катание по зеленой трассе в ДомбаеПродолжение обучения. Катание по зеленой трассе в ДомбаеПродолжение обучения. Катание по зеленой трассе в ДомбаеПродолжение обучения. Катание по зеленой трассе в Домбае
5 день

Развлекательная поездка в Джамагатское ущелье

Сегодня после завтрака отправляемся за экстримом и весельем в Джамагатское ущелье.

Нас ждет двухчасовая прогулка на снегоходах по заснеженному лесу.

Спустимся к горной базе, где нас ждет обед и авторский мастер-класс по изготовлению хычинов.

Далее 2 часа катаемся на лошадях (по необходимости производится обучение).

Возвращаемся в отель и отдыхаем.

Развлекательная поездка в Джамагатское ущельеРазвлекательная поездка в Джамагатское ущельеРазвлекательная поездка в Джамагатское ущельеРазвлекательная поездка в Джамагатское ущелье
6 день

Выезд на катание в Архыз

Сегодня — смена локации!

Завтракаем и выдвигаемся за новыми видами и эмоциями.

Для окончательного закрепления и усовершенствования навыков катания сегодня мы поедем в Архыз.

Здесь будет возможность самостоятельно кататься, получать удовольствие от своих навыков, получить массу позитивных эмоций от гор, скорости, снега!

К вечеру вернемся в свой отель, где нас ждет баня.

Выезд на катание в АрхызВыезд на катание в АрхызВыезд на катание в АрхызВыезд на катание в Архыз
7 день

Отъезд

Завтракаем и собираем чемоданы.

До обеда в программе свободное время, которое можно потратить на прогулку по рынку и покупку сувениров.

В 14:00 наш автобус заберет вас и доставит в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. за весь период тура.

Ниже представлены возможные варианты размещения. Подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Gold Star

6 ночей

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

В окрестностях находятся популярные места для занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.

Gold StarGold StarGold StarGold StarGold StarGold Star

Снежный Барс

6 ночей

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Снежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный БарсСнежный Барс

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Минеральные Воды - Домбай - Минеральные Воды
  • Проживание в 2-х / 3-х местных номерах с удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Катание на снегоходах
  • Питание: 6 завтраков, 1 приветственный ужин
  • Продолжительность работы с гидом: 2 день - 5 часов 4 день - 3 часа 6 день - 6 часов
  • Работа инструктора с группой до 4 человек
  • Экскурсии по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, кроме включенного в основную стоимость
  • Подъемы по бугельным дорогам
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Прокат снаряжения
  • Посещение бани, терм
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Личная аптечка (при необходимости);
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • удобная одежда по сезону;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы:

г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал в 15:00.

Место и время завершения тура:

г. Минеральные Воды. Аэропорт или ж/д вокзал.

Трансфер в г. Минеральные Воды в 14:00, рекомендованное время вылета - после 21:00 часов.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
26 фев 2024
Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы, термоисточник, заповедник). Наша февральская группа состояла из 13 человек (как семьи так и одиночки) - всем понравилось 100%!
Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы,Идеальный тур для начинающих лыжников (не сноубордистов) и тех кто любит отвлечься (а-ля конная прогулка, квадроциклы,
Е
26 фев 2024
Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё даже лучше, чем были мои ожидания! Азам катания научилась, и это столько эмоций! Гид-инструктор Абдурахман настоящий профессионал и очень внимательный к каждому! Душевный и красивый отель! Спасибо🤗☀️
Добрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ ВсёДобрый день☀️ Чудесное путешествие! Интересное, насыщенное, познавательное и душевное! Чудесные люди и добрая атмосфера! ❤️ Всё
В
14 фев 2024
Путешествие нам очень понравилось, увидели много красивых мест, познакомились с нашим замечательным гидом, Сеит самый лучший, надеемся что ещё раз побываем на Домбае. Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыКонные турыГорнолыжные турыВыездныеНа автобусе

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