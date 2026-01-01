Отдых на водах: спа-тур на Кавказ с купанием в термах и отелем 4*. Домбай, Эльбрус и города КМВ
Ощутить целебную силу источников, посетить Кисловодск и Пятигорск, увидеть высочайшую вершину Европы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, время п...
4 апр в 10:00
18 апр в 10:00
52 000 ₽ за человека
С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем
Полюбоваться высочайшей вершиной Европы, заглянуть в Чегемское ущелье и посетить Поляну нарзанов
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, до 14:00. Пор...
4 апр в 15:00
18 апр в 15:00
59 000 ₽ за человека
Палитра впечатлений на Кавказе: Кисловодск, Приэльбрусье, Домбай
Попробовать местную минеральную воду, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:15
9 фев в 13:45
16 фев в 13:45
49 390 ₽ за человека
