Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале Минеральных Вод ко времени прибытия рейсов и поездов, рекомендованное время прибытия — до 14:00. После трансфера и размещения в отеле начинается знакомство с Пятигорском — первой русской здравницей и жемчужиной Кавказских Минеральных Вод.

На склонах гор и среди широких равнин раскинулся курорт, ставший колыбелью российской бальнеологии. Прогулка по старинной части Пятигорска позволит увидеть озеро Провал — уникальное природное образование внутри горы Машук. Пешеходный маршрут по её туфовым склонам охватывает исторические кварталы города. С Китайской пагоды на горе Горячей открывается завораживающая панорама центральной части курорта.

Далее — скульптура «Орёл», возвышающаяся над Курортным парком «Цветник», где причудливо сочетаются архитектурные стили разных эпох. В Центральной питьевой галерее можно попробовать 3 вида минеральной воды — щелочную, углекислую и сероводородную.

Следующая остановка — «Домик Лермонтова», сохранивший подлинный облик 19 века. Экспозиция музея включает личные вещи поэта и уникальные исторические артефакты.

Завершает день купание в Суворовских термальных источниках, известных как «ванны Клеопатры». Минеральная вода температурой 37–39 °C подаётся из скважины глубиной более 1100 м. Купание под открытым небом в окружении гор и вечерней подсветки термальной воды создаёт особую атмосферу отдыха и восстановления.