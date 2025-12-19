Описание тура
Организационные детали
При раннем прибытии (до 11:00) возможно раннее заселение в отель.
Допускается прибытие на сутки (и более) ранее или убытие позже по согласованию с организатором.
Посадка на экскурсии — от отеля «Маск».
Время экскурсий рассчитано с учётом возможных задержек из-за дорожных и погодных условий.
При группе менее 5 человек экскурсии по дальним направлениям (Эльбрус, Домбай, Верхняя Балкария) проводятся на экскурсионных автобусах с ранним выездом и завтраками в формате ланч-бокса.
Программа тура по дням
Пятигорск и купание в Суворовских термальных источниках
Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале Минеральных Вод ко времени прибытия рейсов и поездов, рекомендованное время прибытия — до 14:00. После трансфера и размещения в отеле начинается знакомство с Пятигорском — первой русской здравницей и жемчужиной Кавказских Минеральных Вод.
На склонах гор и среди широких равнин раскинулся курорт, ставший колыбелью российской бальнеологии. Прогулка по старинной части Пятигорска позволит увидеть озеро Провал — уникальное природное образование внутри горы Машук. Пешеходный маршрут по её туфовым склонам охватывает исторические кварталы города. С Китайской пагоды на горе Горячей открывается завораживающая панорама центральной части курорта.
Далее — скульптура «Орёл», возвышающаяся над Курортным парком «Цветник», где причудливо сочетаются архитектурные стили разных эпох. В Центральной питьевой галерее можно попробовать 3 вида минеральной воды — щелочную, углекислую и сероводородную.
Следующая остановка — «Домик Лермонтова», сохранивший подлинный облик 19 века. Экспозиция музея включает личные вещи поэта и уникальные исторические артефакты.
Завершает день купание в Суворовских термальных источниках, известных как «ванны Клеопатры». Минеральная вода температурой 37–39 °C подаётся из скважины глубиной более 1100 м. Купание под открытым небом в окружении гор и вечерней подсветки термальной воды создаёт особую атмосферу отдыха и восстановления.
Эльбрус, Поляна Азау и нарзаны
После завтрака в отеле запланирована автобусно-пешеходная экскурсия по Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии. Маршрут проходит среди суровых горных хребтов и ледников, сопровождаемых бурными реками и панорамами Кавказа.
Путешественники увидят город Тырныауз, расположенный в высокогорье, теснину Эль-Журт и вершины, величественно возвышающиеся над ущельем. Главная цель дня — гора Эльбрус, высочайшая точка Европы, включённая в список «Семи чудес России».
Подъём на Эльбрус начинается с Поляны Азау, нижней станции курорта Приэльбрусье. С высоты открывается вид на Главный Кавказский хребет, а с перевала Седловина можно различить две вершины Эльбруса — восточную (5621 м) и западную (5642 м), соединённые ледниковым перевалом. Склоны горы круглый год окованы вечным льдом и покрыты 23 древними ледниками.
Завершает день остановка на Поляне нарзанов, где из-под земли вырываются бурлящие источники минеральной воды, насыщенные углекислотой и железом. Вокруг простираются живописные виды на горы, охваченные лазурной лентой реки Баксан.
Кисловодск
После завтрака в отеле — экскурсия в Кисловодск, самый солнечный город Кавказских Минеральных Вод. Программа включает прогулку по историческому центру и Курортному парку, крупнейшему в Европе по площади. Здесь на территории площадью 966 га произрастают более 260 видов деревьев и кустарников, привезённых со всех континентов.
Особое внимание уделено источнику кислой минеральной воды «Нарзан», а также знаменитой Долине роз, где благоухают сотни сортов цветов.
Продолжение экскурсии — поездка к природной достопримечательности Замок коварства и любви, расположенной в живописной долине реки Аликоновки. Скалы, напоминающие очертания средневекового замка, окутаны старинной легендой о трагичной любви и предательстве.
Домбай, купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»
После завтрака в отеле начинается автобусно-пешеходная экскурсия по долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза.
Путешествие проходит через природные и исторические памятники Кавказа: Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский храмы, Мемориал защитников перевалов Кавказа.
Главная цель маршрута — курорт Домбай, расположенный в сердце Тебердинского заповедника. Здесь среди горных вершин и хвойных лесов раскинулась Домбайская поляна, один из центров альпинизма и горнолыжного спорта России. Над долиной возвышается гора Белалакая высотой 3861 метр, известная своими белыми кварцевыми слоями.
Подъём по канатной дороге на хребет Мусса-Ачитара откроет панораму ледников Главного Кавказского хребта, долин Теберды и Гоначхира, а также величественного Эльбруса.
После экскурсии — купание в термальных бассейнах комплекса «Жемчужина Кавказа» в районе Черкесска. Минеральная вода здесь обладает мягким расслабляющим эффектом и способствует восстановлению сил.
Чегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники Аушигер
Завтрак в отеле. Экскурсия в Кабардино-Балкарию знакомит с природными и историческими богатствами региона.
В узком ущелье между отвесными скалами высотой более 300 м расположены Чегемские водопады — мощные потоки воды, падающие с каменных стен и образующие радугу в солнечных лучах. Далее маршрут ведёт к Черекскому ущелью, где открываются величественные виды на Скалистый хребет и прозрачные горные реки.
На въезде в ущелье находится уникальное Голубое озеро (Чирик-Кель), глубина которого до сих пор не определена. Температура воды круглый год держится на уровне +9,3 °C. Озеро питается подземными источниками, не имеет притоков и вытекает потоком, объём которого достигает 70 млн литров в сутки.
Экскурсия продолжается в Верхнюю Балкарию — историческую колыбель балкарского народа, где сохранились следы средневековых поселений и старинных башен. Завершает день купание в Аушигерских термальных источниках, известных целебными свойствами и комфортной температурой воды.
Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»
После завтрака в отеле — поездка по живописным местам Карачаево-Черкесии. Первым пунктом программы станет природный памятник гора Кольцо, связанная с именем Михаила Лермонтова и его пребыванием на Кавказе. Неподалёку, в Аликоновском ущелье, расположен комплекс Медовые водопады — пять каскадов, низвергающихся с отвесных скал в долину реки Аликоновки. Легенда гласит, что когда-то здесь дикие пчёлы строили соты в каменных расщелинах, и вода стекала по скалам со вкусом мёда.
На территории комплекса можно посетить Чайный домик с дегустацией местных варений и травяных сборов, а также покататься на лошадях карачаевской породы или пройтись по верёвочному парку (по желанию).
Завершением дня станет посещение этнографического комплекса «Казачье подворье», где гостей ждёт театрализованная программа, знакомство с традициями терских казаков и национальным угощением.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от/до аэропорта или вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание - от 1200-1500 ₽
- Подъём по канатным дорогам (Домбай - 2700 ₽, детский - 1500 ₽ Эльбрус + Чегет - 2700 ₽, детский - 1700 ₽)
- Купание в термальных источниках:
- Суворовские - 700 ₽
- Аушигер - 500 ₽
- «Жемчужина Кавказа» - 650 ₽
- Входные билеты:
- Музей «Домик Лермонтова» - 250 ₽
- Медовые водопады - 200 ₽
- Дополнительные развлечения:
- Катание на лошадях (30 мин) - 550 ₽
- Зиплайн «Медовые водопады» - 2300 ₽