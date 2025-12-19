Мои заказы

С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем

Полюбоваться высочайшей вершиной Европы, заглянуть в Чегемское ущелье и посетить Поляну нарзанов
Манящая красота Кавказа зовёт в путь! В этом путешествии у вас будет возможность увидеть Эльбрус, Домбай и ущелья Кабардино-Балкарии, пройтись по терренкурам Кисловодского парка и насладиться видом Чегемских водопадов. При
читать дальше

желании можно искупаться в термальных бассейнах Суворовских, Аушигерских и «Жемчужины Кавказа». В программе: знакомство с историческими памятниками, старыми храмами и музеем М. Ю. Лермонтова, а также поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо.

С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем
С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем
С комфортом по красотам Северного Кавказа: Эльбрус, Домбай, Кисловодск, Пятигорск и Чегем

Описание тура

Организационные детали

При раннем прибытии (до 11:00) возможно раннее заселение в отель.
Допускается прибытие на сутки (и более) ранее или убытие позже по согласованию с организатором.
Посадка на экскурсии — от отеля «Маск».
Время экскурсий рассчитано с учётом возможных задержек из-за дорожных и погодных условий.
При группе менее 5 человек экскурсии по дальним направлениям (Эльбрус, Домбай, Верхняя Балкария) проводятся на экскурсионных автобусах с ранним выездом и завтраками в формате ланч-бокса.

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск и купание в Суворовских термальных источниках

Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале Минеральных Вод ко времени прибытия рейсов и поездов, рекомендованное время прибытия — до 14:00. После трансфера и размещения в отеле начинается знакомство с Пятигорском — первой русской здравницей и жемчужиной Кавказских Минеральных Вод.

На склонах гор и среди широких равнин раскинулся курорт, ставший колыбелью российской бальнеологии. Прогулка по старинной части Пятигорска позволит увидеть озеро Провал — уникальное природное образование внутри горы Машук. Пешеходный маршрут по её туфовым склонам охватывает исторические кварталы города. С Китайской пагоды на горе Горячей открывается завораживающая панорама центральной части курорта.

Далее — скульптура «Орёл», возвышающаяся над Курортным парком «Цветник», где причудливо сочетаются архитектурные стили разных эпох. В Центральной питьевой галерее можно попробовать 3 вида минеральной воды — щелочную, углекислую и сероводородную.

Следующая остановка — «Домик Лермонтова», сохранивший подлинный облик 19 века. Экспозиция музея включает личные вещи поэта и уникальные исторические артефакты.

Завершает день купание в Суворовских термальных источниках, известных как «ванны Клеопатры». Минеральная вода температурой 37–39 °C подаётся из скважины глубиной более 1100 м. Купание под открытым небом в окружении гор и вечерней подсветки термальной воды создаёт особую атмосферу отдыха и восстановления.

Пятигорск и купание в Суворовских термальных источникахПятигорск и купание в Суворовских термальных источникахПятигорск и купание в Суворовских термальных источникахПятигорск и купание в Суворовских термальных источникахПятигорск и купание в Суворовских термальных источникахПятигорск и купание в Суворовских термальных источникахПятигорск и купание в Суворовских термальных источниках
2 день

Эльбрус, Поляна Азау и нарзаны

После завтрака в отеле запланирована автобусно-пешеходная экскурсия по Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии. Маршрут проходит среди суровых горных хребтов и ледников, сопровождаемых бурными реками и панорамами Кавказа.

Путешественники увидят город Тырныауз, расположенный в высокогорье, теснину Эль-Журт и вершины, величественно возвышающиеся над ущельем. Главная цель дня — гора Эльбрус, высочайшая точка Европы, включённая в список «Семи чудес России».

Подъём на Эльбрус начинается с Поляны Азау, нижней станции курорта Приэльбрусье. С высоты открывается вид на Главный Кавказский хребет, а с перевала Седловина можно различить две вершины Эльбруса — восточную (5621 м) и западную (5642 м), соединённые ледниковым перевалом. Склоны горы круглый год окованы вечным льдом и покрыты 23 древними ледниками.

Завершает день остановка на Поляне нарзанов, где из-под земли вырываются бурлящие источники минеральной воды, насыщенные углекислотой и железом. Вокруг простираются живописные виды на горы, охваченные лазурной лентой реки Баксан.

Эльбрус, Поляна Азау и нарзаныЭльбрус, Поляна Азау и нарзаныЭльбрус, Поляна Азау и нарзаныЭльбрус, Поляна Азау и нарзаныЭльбрус, Поляна Азау и нарзаны
3 день

Кисловодск

После завтрака в отеле — экскурсия в Кисловодск, самый солнечный город Кавказских Минеральных Вод. Программа включает прогулку по историческому центру и Курортному парку, крупнейшему в Европе по площади. Здесь на территории площадью 966 га произрастают более 260 видов деревьев и кустарников, привезённых со всех континентов.

Особое внимание уделено источнику кислой минеральной воды «Нарзан», а также знаменитой Долине роз, где благоухают сотни сортов цветов.

Продолжение экскурсии — поездка к природной достопримечательности Замок коварства и любви, расположенной в живописной долине реки Аликоновки. Скалы, напоминающие очертания средневекового замка, окутаны старинной легендой о трагичной любви и предательстве.

КисловодскКисловодскКисловодскКисловодскКисловодск
4 день

Домбай, купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»

После завтрака в отеле начинается автобусно-пешеходная экскурсия по долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза.

Путешествие проходит через природные и исторические памятники Кавказа: Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский храмы, Мемориал защитников перевалов Кавказа.

Главная цель маршрута — курорт Домбай, расположенный в сердце Тебердинского заповедника. Здесь среди горных вершин и хвойных лесов раскинулась Домбайская поляна, один из центров альпинизма и горнолыжного спорта России. Над долиной возвышается гора Белалакая высотой 3861 метр, известная своими белыми кварцевыми слоями.

Подъём по канатной дороге на хребет Мусса-Ачитара откроет панораму ледников Главного Кавказского хребта, долин Теберды и Гоначхира, а также величественного Эльбруса.

После экскурсии — купание в термальных бассейнах комплекса «Жемчужина Кавказа» в районе Черкесска. Минеральная вода здесь обладает мягким расслабляющим эффектом и способствует восстановлению сил.

Домбай, купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»Домбай, купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»Домбай, купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»Домбай, купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»Домбай, купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа»
5 день

Чегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники Аушигер

Завтрак в отеле. Экскурсия в Кабардино-Балкарию знакомит с природными и историческими богатствами региона.

В узком ущелье между отвесными скалами высотой более 300 м расположены Чегемские водопады — мощные потоки воды, падающие с каменных стен и образующие радугу в солнечных лучах. Далее маршрут ведёт к Черекскому ущелью, где открываются величественные виды на Скалистый хребет и прозрачные горные реки.

На въезде в ущелье находится уникальное Голубое озеро (Чирик-Кель), глубина которого до сих пор не определена. Температура воды круглый год держится на уровне +9,3 °C. Озеро питается подземными источниками, не имеет притоков и вытекает потоком, объём которого достигает 70 млн литров в сутки.

Экскурсия продолжается в Верхнюю Балкарию — историческую колыбель балкарского народа, где сохранились следы средневековых поселений и старинных башен. Завершает день купание в Аушигерских термальных источниках, известных целебными свойствами и комфортной температурой воды.

Чегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники АушигерЧегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники АушигерЧегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники АушигерЧегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники АушигерЧегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники АушигерЧегемские водопады, Голубое озеро и термальные источники Аушигер
6 день

Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»

После завтрака в отеле — поездка по живописным местам Карачаево-Черкесии. Первым пунктом программы станет природный памятник гора Кольцо, связанная с именем Михаила Лермонтова и его пребыванием на Кавказе. Неподалёку, в Аликоновском ущелье, расположен комплекс Медовые водопады — пять каскадов, низвергающихся с отвесных скал в долину реки Аликоновки. Легенда гласит, что когда-то здесь дикие пчёлы строили соты в каменных расщелинах, и вода стекала по скалам со вкусом мёда.

На территории комплекса можно посетить Чайный домик с дегустацией местных варений и травяных сборов, а также покататься на лошадях карачаевской породы или пройтись по верёвочному парку (по желанию).

Завершением дня станет посещение этнографического комплекса «Казачье подворье», где гостей ждёт театрализованная программа, знакомство с традициями терских казаков и национальным угощением.

Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»Медовые водопады и гора Кольцо. Этнографический комплекс «Казачье подворье»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от/до аэропорта или вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Минеральных Вод и обратно
  • Остальное питание - от 1200-1500 ₽
  • Подъём по канатным дорогам (Домбай - 2700 ₽, детский - 1500 ₽ Эльбрус + Чегет - 2700 ₽, детский - 1700 ₽)
  • Купание в термальных источниках:
  • Суворовские - 700 ₽
  • Аушигер - 500 ₽
  • «Жемчужина Кавказа» - 650 ₽
  • Входные билеты:
  • Музей «Домик Лермонтова» - 250 ₽
  • Медовые водопады - 200 ₽
  • Дополнительные развлечения:
  • Катание на лошадях (30 мин) - 550 ₽
  • Зиплайн «Медовые водопады» - 2300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, до 14:00. Порядок встречи: автомобиль класса "Комфорт" сервиса "Яндекс. Такси". Вы сообщаете организатору о прибытии, после чего получаете информацию о машине, имени водителя и времени подачи
Завершение: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, до 14:00.18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Наше турагентство организует авторские туры по Северному Кавказу и Кавказским минеральным водам. Издавна регион КавМинВоды ценился своими курортами и минеральной водой, именно сюда приезжали для лечения «НА ВОДЫ» еще с царских
читать дальше

времен. В нашем туре по курорту КавМинВоды и заповедным уголкам уникальной природы Северного Кавказа – местам, насыщенным незабываемыми впечатлениями и шикарным отдыхом для души. ПОЧУВСТВУЙТЕ кавказское гостеприимство! Каждому гостю мы дарим заботу, внимание и тепло!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
3 дня
-
10%
36 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
4 дня
-
10%
57 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, желатель...
25 дек в 10:00
8 янв в 10:00
38 700 ₽43 000 ₽ за человека
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
8 дней
1 отзыв
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Начало: Г. Минеральные Воды
20 июн в 10:00
4 июл в 10:00
от 99 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод