Название музею AZ дали инициалы гениального русского художника Анатолия Зверева, который был и остается интереснейшей фигурой второй половины XX века.
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Описание
Что вас ожидает:
Концепция вечера.
Интеллектуальный досуг — получаем новые знания и отдыхаем в хорошей компании. Собираемся в музее. за бокалом игристого знакомимся с выставочным форматом AZ. Далее, следуем за искусствоведом, научным сотрудником Музея AZ — Ольгой Богомоловой и в формате art-talk слушаем об избранных шедеврах из музейной коллекции, искусстве нонконформизма, художественных течениях и арт-направлениях второй
половины ХХ века.
Завершаем лекторий иммерсивной экскурсией по выставке «Мой учитель Леонардо». Выставка, посвящена легендарному московскому художнику Анатолию Звереву. На выставке «Мой учитель Леонардо» Анатолий Зверев предстает тем самым «универсальным человеком», о котором рассуждал «титан эпохи Возрождения», — художник и поэт, воплотивший мечту ХХ века о свободе искусства.
За неспешным разговором мы обсудим не только самые знаменитые портреты и автопортреты, циклы графики и живописные пейзажи, но и работы, которые не демонстрировались в Музее ранее и были приобретены недавно: «Сосна в Щукино» 1973 года и «Дворик в Сокольниках» 1957 года, а также портреты поэта Арсения Седугина 1983 года.
В нашей программе:
- Атмосферный вечер в приятной компании.
- Хорошее шампанское.
- Арт-талк о современном искусстве, после которого мы начнем все понимать.
- Более 170 работ Анатолия Зверева — шедевры живописи и графики в различных жанрах от портретов и автопортретов до пейзажей и.
анималистки:
Архивные собрания трактатов Зверева, впервые оцифрованных и представленных публике. Прочитав трактаты «универсального человека» эпохи Возрождения, Зверев написал в автобиографии: «Учителем себе я избрал Леонардо да Винчи» — эта метафорическая фраза и стала смысловым центром выставки. Зверев создал десятки собственных трактатов, в которых не раз вступал в диалог с великим итальянцем.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Арт-встреча
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва, 2-я Тверская-Ямская ул. , 20-22с2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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