Работы конструктивистов, полотна примитивистов, кубистов, супрематистов и не только — гораздо сложнее для восприятия, чем академическая живопись. Но достаточно уловить настроение слома эпох, понять логику и закономерность возникновения этих жанров, и вы посмотрите на русский авангард по-другому. Вы научитесь отличать Кандинского от Шагала, Малевича от Кончаловского, полюбите работы Лентулова и Пиросмани. Наша встреча будет проходить в форме вопросов и ответов. У любой картины вы сможете остановиться и спросить: «Почему это шедевр? Что дала эта картина миру искусства и рядовому зрителю?». Вас ждет не пассивное восприятие информации, а активное осмысление новых форм живописи.
Вы узнаете
где должны были построить башню III Интернационала;
почему хвост павлина Натальи Гончаровой не соприкасается с туловищем птицы;
почему лицо всадника Красного коня похоже на иконописный лик;
в чём сила полотен Кончаловского и Машкова;
что вообще изображено на картинах Кандинского и Малевича;
в чём заключается символика Черного квадрата;
над каким городом влюблённые летают от счастья;
почему собор Василия Блаженного представлен Аристархом Лентуловым в кубических формах.
Мы пройдём по всем залам музея, обсудим не только авангард, но и искусство всего 20 и начала 21 века.
Приятный бонус: в конце экскурсии мы проведем небольшую викторину и разыграем главный приз — буклет о Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Организационные детали
Экскурсия может проводиться как для детей (от 5 лет), так и для взрослых
Билеты на экспозицию оплачиваются отдельно — 1250 ₽ за чел. Самостоятельно приобретать билеты не нужно — их оформит гид с учётом своей аккредитации
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Новой Третьяковки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 10019 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом читать дальшеуменьшить
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наиля
экскурсию для нас провела Елена. очень рады что попали именно к ней, экскурсия прошла интересно, познавательно.
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Г
Гаянэ
Экскурсия длилась даже дольше положенного, видно, что экскурсоводу нравится её работа, хотела обо всем нам рассказать. Формат такой частной экскурсии очень удобен!
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С
Светлана
Спасибо нашему гиду Ирине, легко и увлекательно о современном искусстве и рассказала интересные факты о художниках
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А
Алексей
Всем добрый день. Сегодня для нас проводила экскурсию Елена Алексеевна Тукмачева по рекомендации Валерии. Мы с женой были приятно удивлены академическим знанием материала Еленой Алексеевной, и ее возможностью заинтересовать нас читать дальшеуменьшить
достаточно сложным искусством, таким как Авангард. Очень интересно и познавательно было узнать о чете Гончарова - Ларионов. Почему есть именно Русский Авангард! Про "Черный квадрат" авторства Малевича, про реализм, про манеру написания картин Кандинским, про грузинского художника Нико Пиросмани, про смысл картин Ларионова (сам бы не понял)), про "русского Босха", картина "Феномен" ЧЕлищева. В общем не заметили как прошло время, настолько было интересно. Обязательно сходите на экскурсию именно с Еленой Алексеевной, точно не пожалеете, т. к. человек живет искусством. Еще раз огромное спасибо!
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М
Максим
Великолепная экскурсия. Огромное спасибо гиду Наталье за уделенное время, тем более 8-марта. Благодаря её стараниям, у меня получился отличный подарок для своей семьи. Наталья очень интересно рассказывала, структурированно и складно. читать дальшеуменьшить
Материал преподнесен таким образом, что понятно и интересно будет как взрослому, так и ребенку. По мне так это один из тех гидов, которых можно слушать хоть весь день. Такие экскурсии вдохновляют и сподвигают к последущим посещениям культурных мест. Еще раз огромное спасибо!
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О
Ольга
Это было первое наше знакомство с Новой Третьяковкой. Мы начали его с экспозиции искусства 20-го века и нисколько не пожалели. Благодаря нашему экскурсоводу Елене мы узнали очень многое о художниках, читать дальшеуменьшить
революционных изменениях в изобразительном искусстве и по-новому взглянули на некоторые произведения, которые раньше, может быть, казались нам странными. Очень интересно было наблюдать, как менялись стили в живописи в течение нескольких десятилетий и как, пройдя через все метаморфозы, все вернулось "на круги своя", т. е. к реализму.))) Единственное, наверное, чего не хватило, так это времени, чтобы порассматривать наиболее интересные картины и поразмышлять о них. Но для первого посещения - в самый раз. Так что обязательно вернемся.)))
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