Работы конструктивистов, полотна примитивистов, кубистов, супрематистов и не только — гораздо сложнее для восприятия, чем академическая живопись. Но достаточно уловить настроение слома эпох, понять логику и закономерность возникновения этих жанров, и вы посмотрите на русский авангард по-другому. Вы научитесь отличать Кандинского от Шагала, Малевича от Кончаловского, полюбите работы Лентулова и Пиросмани. Наша встреча будет проходить в форме вопросов и ответов. У любой картины вы сможете остановиться и спросить: «Почему это шедевр? Что дала эта картина миру искусства и рядовому зрителю?». Вас ждет не пассивное восприятие информации, а активное осмысление новых форм живописи.
Мы пройдём по всем залам музея, обсудим не только авангард, но и искусство всего 20 и начала 21 века.
Приятный бонус: в конце экскурсии мы проведем небольшую викторину и разыграем главный приз — буклет о Новой Третьяковке на Крымском Валу.