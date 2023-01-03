За авангардом - в Новую Третьяковку

Разобраться в «-измах» и полюбить искусство 20 века

Творения авангардистов в России столь многочисленны и значительны, что под них выделили отдельный музей.

Все видели картины Шагала, Малевича, Кандинского… Но не каждый может похвастаться пониманием их смыслов, умением определять направления, знанием истоков.

Откройте для себя авангард в непринужденной обстановке в формате вопроса-ответа, ведь неклассическое искусство требует неклассических подходов!
За авангардом - в Новую Третьяковку
За авангардом - в Новую Третьяковку
За авангардом - в Новую Третьяковку
За авангардом - в Новую Третьяковку
За авангардом - в Новую Третьяковку
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с авангардом

Работы конструктивистов, полотна примитивистов, кубистов, супрематистов и не только — гораздо сложнее для восприятия, чем академическая живопись. Но достаточно уловить настроение слома эпох, понять логику и закономерность возникновения этих жанров, и вы посмотрите на русский авангард по-другому. Вы научитесь отличать Кандинского от Шагала, Малевича от Кончаловского, полюбите работы Лентулова и Пиросмани. Наша встреча будет проходить в форме вопросов и ответов. У любой картины вы сможете остановиться и спросить: «Почему это шедевр? Что дала эта картина миру искусства и рядовому зрителю?». Вас ждет не пассивное восприятие информации, а активное осмысление новых форм живописи.

Вы узнаете

  • где должны были построить башню III Интернационала;
  • почему хвост павлина Натальи Гончаровой не соприкасается с туловищем птицы;
  • почему лицо всадника Красного коня похоже на иконописный лик;
  • в чём сила полотен Кончаловского и Машкова;
  • что вообще изображено на картинах Кандинского и Малевича;
  • в чём заключается символика Черного квадрата;
  • над каким городом влюблённые летают от счастья;
  • почему собор Василия Блаженного представлен Аристархом Лентуловым в кубических формах.

Мы пройдём по всем залам музея, обсудим не только авангард, но и искусство всего 20 и начала 21 века.

Приятный бонус: в конце экскурсии мы проведем небольшую викторину и разыграем главный приз — буклет о Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия может проводиться как для детей (от 5 лет), так и для взрослых
  • Вам необходимо предварительно приобрести билеты на экспозицию: 250 руб. /дети, 500 руб. /взрослые, 300 руб. /льготные категории
  • В стоимость включено разрешение на проведение экскурсии в музее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Новой Третьяковки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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