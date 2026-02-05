Творения авангардистов в России столь многочисленны и значительны, что под них выделили отдельный музей. Все видели картины Шагала, Малевича, Кандинского… Но не каждый может похвастаться пониманием их смыслов, умением определять направления, знанием истоков. Откройте для себя авангард в непринужденной обстановке в формате вопроса-ответа, ведь неклассическое искусство требует неклассических подходов!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с авангардом

Работы конструктивистов, полотна примитивистов, кубистов, супрематистов и не только — гораздо сложнее для восприятия, чем академическая живопись. Но достаточно уловить настроение слома эпох, понять логику и закономерность возникновения этих жанров, и вы посмотрите на русский авангард по-другому. Вы научитесь отличать Кандинского от Шагала, Малевича от Кончаловского, полюбите работы Лентулова и Пиросмани. Наша встреча будет проходить в форме вопросов и ответов. У любой картины вы сможете остановиться и спросить: «Почему это шедевр? Что дала эта картина миру искусства и рядовому зрителю?». Вас ждет не пассивное восприятие информации, а активное осмысление новых форм живописи.

Вы узнаете

где должны были построить башню III Интернационала;

почему хвост павлина Натальи Гончаровой не соприкасается с туловищем птицы;

почему лицо всадника Красного коня похоже на иконописный лик;

в чём сила полотен Кончаловского и Машкова;

что вообще изображено на картинах Кандинского и Малевича;

в чём заключается символика Черного квадрата;

над каким городом влюблённые летают от счастья;

почему собор Василия Блаженного представлен Аристархом Лентуловым в кубических формах.

Мы пройдём по всем залам музея, обсудим не только авангард, но и искусство всего 20 и начала 21 века.

Приятный бонус: в конце экскурсии мы проведем небольшую викторину и разыграем главный приз — буклет о Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Организационные детали