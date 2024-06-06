1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
Завтра в 12:00
16 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Квест
1 час
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Квест
2 часа
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Начало: Ул. Ворошилова, 214
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
490₽ за человека
Квест
1 час
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Москве: Истории Огородной слободы
Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Начало: в районе метро Чистые пруды
16 июня в 10:30
18 июня в 13:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ИИрина5 июня 2024Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ВВалерия4 июня 2024Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Интерактивные»
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