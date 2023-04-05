Билет в Музей космонавтики на ВДНХ

Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей

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Музей космонавтики на ВДНХ — это не только один из крупнейших научно-технических музеев мира, но и живая энциклопедия покорения космоса! Первые скафандры, макеты блоков МКС, детали космического быта, легендарные Белка и Стрелка: перед вами развернётся вся космическая история нашей страны. А электронный билет позволит не тратить время на ожидание в очереди.
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

  • Проход без очереди в Музей космонавтики на ВДНХ (в стилобате монумента «Покорителям космоса»)
  • Доступ к постоянной интерактивной экспозиции музея, посвященной истории освоения космического пространства. Вы увидите первые скафандры, искусственные спутники Земли, космические аппараты и многое другое.

Как воспользоваться билетом

  • При бронировании укажите фамилию и имя человека, на которого оформляется заказ
  • После бронирования вам на почту придет входной билет; распечатайте его перед посещением или сохраните в электронном виде
  • Проход действителен только на день и сеанс, указанный в билете
  • Обратите внимание: билеты не подлежат возврату

Льготный билет в музей

Право на проход в музей по льготному билету имеют следующие посетители:

  • Дети от 7 до 18 лет включительно (граждане РФ)
  • Пенсионеры (граждане РФ)
  • Инвалиды III группы
  • Студенты очных отделений (РФ)
  • Dладельцы ISIC (InternationalStudentIdentityCard)

При выборе льготного билета уточните в заказе, к какой льготной категории относится участник.

🚀 Сделать посещение Музея космонавтики более интересным и осознанным вам помогут наши экскурсии с лучшими гидами.

Организационные детали

  • При бронировании льготного билета с собой возьмите удостоверение личности и документы, подтверждающие льготу
  • Время для прохода в музей: с 10:00 до 18:30 (вт, ср, пт, вс) и с 10:00 до 20:00 (чт, сб)
  • В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут); планируйте свое время заранее

во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00, в четверг и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее космонавтики на ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00, в четверг и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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