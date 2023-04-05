Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей
Музей космонавтики на ВДНХ — это не только один из крупнейших научно-технических музеев мира, но и живая энциклопедия покорения космоса! Первые скафандры, макеты блоков МКС, детали космического быта, легендарные Белка и Стрелка: перед вами развернётся вся космическая история нашей страны. А электронный билет позволит не тратить время на ожидание в очереди.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вы получите
- Проход без очереди в Музей космонавтики на ВДНХ (в стилобате монумента «Покорителям космоса»)
- Доступ к постоянной интерактивной экспозиции музея, посвященной истории освоения космического пространства. Вы увидите первые скафандры, искусственные спутники Земли, космические аппараты и многое другое.
Как воспользоваться билетом
- При бронировании укажите фамилию и имя человека, на которого оформляется заказ
- После бронирования вам на почту придет входной билет; распечатайте его перед посещением или сохраните в электронном виде
- Проход действителен только на день и сеанс, указанный в билете
- Обратите внимание: билеты не подлежат возврату
Льготный билет в музей
Право на проход в музей по льготному билету имеют следующие посетители:
- Дети от 7 до 18 лет включительно (граждане РФ)
- Пенсионеры (граждане РФ)
- Инвалиды III группы
- Студенты очных отделений (РФ)
- Dладельцы ISIC (InternationalStudentIdentityCard)
При выборе льготного билета уточните в заказе, к какой льготной категории относится участник.
🚀 Сделать посещение Музея космонавтики более интересным и осознанным вам помогут наши экскурсии с лучшими гидами.
Организационные детали
- При бронировании льготного билета с собой возьмите удостоверение личности и документы, подтверждающие льготу
- Время для прохода в музей: с 10:00 до 18:30 (вт, ср, пт, вс) и с 10:00 до 20:00 (чт, сб)
- В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут); планируйте свое время заранее
во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00, в четверг и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее космонавтики на ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 и 18:00, в среду в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00, в четверг и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00, в пятницу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00Экскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей космонавтики — Организатор в Москве
Приглашаем вас посетить Музей космонавтики на ВДНХ, задуманный ещё отцом советской космонавтики — С. П. Королёвым. В масштабном выставочном корпусе вы узнаете о создании ракет, увидите скафандры и личные вещи космонавтов, рассмотрите спускаемый аппарат «Союз-37», модель станции «Мир» и другие уникальные экспонаты. Приобретая билет заранее, вы избежите очередей в кассе и сможете самостоятельно исследовать экспозицию музея.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Билеты
Можно с детьми
Для пенсионеров
Музеи
Летние
Музей космонавтики
Популярные места
Для студентов
ВДНХ
Космос
Похожие туры из Москвы
Входной билет
Третьяковская Галерея
Билет в Третьяковскую галерею
Познакомиться с шедеврами русского искусства 19 - начала 20 века без очередей и ожидания
здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переул...
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
500₽ за билет
Квест
Елена
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
вестибюль Музея космонавтики
14 апр
16 апр
18 апр
19 апр
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Елена
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Познакомиться с покорителями космоса и оказаться на орбитальной станции с помощью VR-очков
в районе метро ВДНХ
Завтра
14 апр
15 апр
18 апр
5 200₽ за всё до 6 чел.
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании