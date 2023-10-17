Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Русский авангард считается одним из самых значимых явлений в истории искусства — но почему? Предлагаю вам вместе в этом разобраться и открыть дверь в мир, полный ярких красок и новых идей. За пару часов мы познакомимся с работами Малевича, Кандинского и других мастеров. Распутаем клубок «-измов» и даже найдём связь авангарда с русской иконой и детскими рисунками.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
В авангарде искусства! В Новой Третьяковке мы рассмотрим работы главных творцов авангарда: Малевича, Натальи Гончаровой, Ларионова, Экстера, Кандинского. Вы узнаете, какие идеи и ценности они отстаивали, какими техниками и материалами пользовались, как повлияли на мировое искусство и почему до сих пор вызывают столько споров и восхищения.
В центре нашего внимания:
- «Купание красного коня» Петрова-Водкина
- «Черный квадрат» Малевича
- «Композиция 7» Кандинского
- «Женщина с гитарой» Экстера
- «Сиенский портрет» Кончаловского
- «Над городом» Шагала
- и многие другие работы
Мы не только разберём знаковые работы авангардистов, но и выясним:
- что такое русский авангард и как он повлиял на мировую культуру
- как авангард связан с русской иконописью и детскими рисунками
- какие выставки и объединения организовывали молодые художники и при чём тут ослиный хвост
- что происходит с перспективой на картинах художников-авангардистов
- кто такие «амазонки русского авангарда»
- что означают кубофутуризм, лучизм, супрематизм и прочие «-измы»
- чем интересны летающий аппарат «Летатлин» и башня Татлина
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Новую Третьяковку, в том числе для гида (льготный билет). Их можно купить на Трипстере: купить билет.
- Режим работы Новой Третьяковки: вторник, среда, воскресенье — с 10:00 до 18:00; четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00. Выходной — понедельник.
- Возможно проведение групповой экскурсии — от 3 до 15 человек. При этом в кассе музея дополнительно оплачивается экскурсионная путевка в размере 2000 руб. или 2500 руб. с радионаушниками.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Новой Третьяковке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marina — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1173 туристов
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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