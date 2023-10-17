Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке

Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века

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Русский авангард считается одним из самых значимых явлений в истории искусства — но почему? Предлагаю вам вместе в этом разобраться и открыть дверь в мир, полный ярких красок и новых идей. За пару часов мы познакомимся с работами Малевича, Кандинского и других мастеров. Распутаем клубок «-измов» и даже найдём связь авангарда с русской иконой и детскими рисунками.
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Мир русского авангарда. Прогулка по Новой Третьяковке
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В авангарде искусства! В Новой Третьяковке мы рассмотрим работы главных творцов авангарда: Малевича, Натальи Гончаровой, Ларионова, Экстера, Кандинского. Вы узнаете, какие идеи и ценности они отстаивали, какими техниками и материалами пользовались, как повлияли на мировое искусство и почему до сих пор вызывают столько споров и восхищения.

В центре нашего внимания:

  • «Купание красного коня» Петрова-Водкина
  • «Черный квадрат» Малевича
  • «Композиция 7» Кандинского
  • «Женщина с гитарой» Экстера
  • «Сиенский портрет» Кончаловского
  • «Над городом» Шагала
  • и многие другие работы

Мы не только разберём знаковые работы авангардистов, но и выясним:

  • что такое русский авангард и как он повлиял на мировую культуру
  • как авангард связан с русской иконописью и детскими рисунками
  • какие выставки и объединения организовывали молодые художники и при чём тут ослиный хвост
  • что происходит с перспективой на картинах художников-авангардистов
  • кто такие «амазонки русского авангарда»
  • что означают кубофутуризм, лучизм, супрематизм и прочие «-измы»
  • чем интересны летающий аппарат «Летатлин» и башня Татлина

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Новую Третьяковку, в том числе для гида (льготный билет). Их можно купить на Трипстере: купить билет.
  • Режим работы Новой Третьяковки: вторник, среда, воскресенье — с 10:00 до 18:00; четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00. Выходной — понедельник.
  • Возможно проведение групповой экскурсии — от 3 до 15 человек. При этом в кассе музея дополнительно оплачивается экскурсионная путевка в размере 2000 руб. или 2500 руб. с радионаушниками.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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