Русский авангард считается одним из самых значимых явлений в истории искусства — но почему? Предлагаю вам вместе в этом разобраться и открыть дверь в мир, полный ярких красок и новых идей. За пару часов мы познакомимся с работами Малевича, Кандинского и других мастеров. Распутаем клубок «-измов» и даже найдём связь авангарда с русской иконой и детскими рисунками.

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Описание

Что вас ожидает

В авангарде искусства! В Новой Третьяковке мы рассмотрим работы главных творцов авангарда: Малевича, Натальи Гончаровой, Ларионова, Экстера, Кандинского. Вы узнаете, какие идеи и ценности они отстаивали, какими техниками и материалами пользовались, как повлияли на мировое искусство и почему до сих пор вызывают столько споров и восхищения.

В центре нашего внимания:

«Купание красного коня» Петрова-Водкина

«Черный квадрат» Малевича

«Композиция 7» Кандинского

«Женщина с гитарой» Экстера

«Сиенский портрет» Кончаловского

«Над городом» Шагала

и многие другие работы

Мы не только разберём знаковые работы авангардистов, но и выясним:

что такое русский авангард и как он повлиял на мировую культуру

как авангард связан с русской иконописью и детскими рисунками

какие выставки и объединения организовывали молодые художники и при чём тут ослиный хвост

что происходит с перспективой на картинах художников-авангардистов

кто такие «амазонки русского авангарда»

что означают кубофутуризм, лучизм, супрематизм и прочие «-измы»

чем интересны летающий аппарат «Летатлин» и башня Татлина

Организационные детали