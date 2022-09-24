Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие во времени
Мы прогуляемся по самому сердцу города: Большой и Малой Дмитровке, Успенскому и Глинищевскому переулкам, саду Эрмитаж и Петровке. Я расскажу, как в Москве зародилось театральное искусство, как со временем спектакли становились ярче и насыщеннее, какие декорации в них использовали и какие великие режиссеры над ними работали. А еще о том, как складывается современная театральная жизнь столицы.
Театральная Москва
Ленком, Эрмитаж, Музыкальный театр, Театр Наций — каждый по-своему интересен, в каждом служили и служат невероятно талантливые люди. Мы поговорим о знаменитых московских артистах и режиссерах разных эпох. А также о том, почему театр начинается с вешалки, как сделать из искусства непрерывное производство и как простому рабочему человеку стать гениальным актером.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у м. Тверская, Чеховская, Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Провела 62 экскурсии для 98 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории Москвы!