Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»

Погулять по театральным местам города и услышать о связанных с ними великих людях

Москва — город колец. Есть Бульварное, Садовое, МКАД и ТТК. Как большой любитель театров я создала авторскую прогулку по Театральному кольцу.

На карте города его нет, но что мешает нам очертить его самостоятельно? Мы пройдем по историческому центру, увидим самые известные театры столицы и поговорим о том, как они меняют жизнь города и горожан.
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Мы прогуляемся по самому сердцу города: Большой и Малой Дмитровке, Успенскому и Глинищевскому переулкам, саду Эрмитаж и Петровке. Я расскажу, как в Москве зародилось театральное искусство, как со временем спектакли становились ярче и насыщеннее, какие декорации в них использовали и какие великие режиссеры над ними работали. А еще о том, как складывается современная театральная жизнь столицы.

Театральная Москва

Ленком, Эрмитаж, Музыкальный театр, Театр Наций — каждый по-своему интересен, в каждом служили и служат невероятно талантливые люди. Мы поговорим о знаменитых московских артистах и режиссерах разных эпох. А также о том, почему театр начинается с вешалки, как сделать из искусства непрерывное производство и как простому рабочему человеку стать гениальным актером.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Тверская, Чеховская, Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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