Театральная и поблизости

Погрузиться в театральную историю Москвы и узнать, что отзывалось болью в душе Чайковского
Когда-то эта площадь была настоящим болотом, которое москвичи очень не любили.

Как же случилось, что она превратилась в центр театральной жизни столицы? Вместе мы пройдём по ней в поисках ответа. Вы рассмотрите фасады знаменитых театров и полюбуетесь фонтанами.

Узнаете, как в Российской империи играли на двух сценах сразу и кто делал лошадей лучше, чем жеребцы.
5
7 отзывов
Театральная и поблизости
Театральная и поблизости
Театральная и поблизости
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:30

Описание экскурсии

На нашем пути — множество локаций, среди которых:

  • Театральная площадь — первая спроектированная площадь по плану Москвы 1775 года, который подписала Екатерина II
  • Петровский фонтан работы великого Джованни Витали, с которого началась история публичных фонтанов столицы
  • Большой театр — символ культурной жизни Москвы и России
  • «Метрополь» — гостиница, ставшая музеем под открытым небом
  • РАМТ — классическое здание, руку к которому приложили многие архитекторы
  • Смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на Театральную площадь и округу

На прогулке я расскажу:

  • Кто, по мнению Николая I, делал лошадей лучше, чем жеребцы
  • О каком произведении Чайковский сказал: «Чистая дрянь, вспоминать о ней без чувства стыда не могу»
  • Какой предмет искусства в 19 веке объединил картину, духи, оперу, шоколад и вальс
  • Могли ли актёры в императорском театре играть одновременно на двух разных сценах

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 14:30, в воскресенье в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 14:30, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Ирина
22 окт 2024
Очень интересная экскурсия,насыщенная живыми героями,зданиями и их историями. Интересная история формирования самой театральной площади. Такое было много иллюстрации,чтобы все представить воочию. Но меня больше всего увлекают истории людей. Савва Мамонтов. Так интересно. Приходите на экскурсии и все узнайте лично. А также на экскурсии рассказывали про стиль модерн,который мне очень интересен. Спасибо экскурсоводу за увлекательную экскурсию и только для меня
Очень интересная экскурсия,насыщенная живыми героями,зданиями и их историями. Интересная история формирования самой театральной площади. Такое былоОчень интересная экскурсия,насыщенная живыми героями,зданиями и их историями. Интересная история формирования самой театральной площади. Такое было
Людмила
11 окт 2024
Содержательная, отлично структурированная экскурсия с увлеченным гидом Ольгой! Отличное знание истории! Поскольку в группе я оказалась одна, экскурсия получилась индивидуальная, с учетом всех моих пожеланий! Очень внимательное отношение и прекрасно изложенная информация!!! Спасибо! Всем рекомендую!
Е
7 окт 2024
"Театральная и поблизости"- прекрасная экскурсия! Ольга очень интересный человек и замечательный экскурсовод! Узнали не только много интересных фактов, но и получили массу положительных эмоций во время этой незабываемой прогулки в сопровождении Ольги. Спасибо огромное!
Е
29 сен 2024
Замечательная экскурсия, Ольга обладает прекрасным языком, экскурсия проходит на одном дыхании, интересно, познавательно.
Рекомендую всем, не пожалеете!!!
Ольга
13 сен 2024
Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!! Узнала очень много нового о судьбе Большого Театра, и вообще о Москве тех времён
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👍👌⭐️ Очень понравилась смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на соборы, Метрополь и Большой театр 🎭. Очень передаются во время экскурсии ваша любовь к Москве и ее истории. А память на фамилии и даты мне кажется феноменальной. От души рекомендую! 💯🤗💥

Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!!Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!!Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!!Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!!Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!!Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!!
Н
28 авг 2024
Прекрасная прогулка по красивейшему месту Москвы с историей театров и людей, создававших эти здания. Грамотная и спокойная речь гида Ольги уносит в события многолетней давности. Имена меценатов, архитекторов, художников переплетаются с их творениями, которые видишь наяву, видишь саму историю. Рекомендую категорически!
О
28 авг 2024
Очень интересная экскурсия!
Я уже бродила по Москве в сопровождении Ольги по другим маршрутам и каждый раз прихожу с большим удовольствием и ухожу в прекрасном настроении с ожиданием новых и новых
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тем. Именно на Ольгиных экскурсиях царит особая душевная атмосфера и можно, в неспешном ритме гуляя по Москве, узнавать много нового и интересного.
Побывать в Большом это моя мечта, которая пока не сбылась, но я уже ближе 😊 после посещения экскурсии узнала много нюансов о создании театров (о Малом тоже идёт речь), их истории и жизни.
Спасибо огромное, Ольга, и жду новых встреч 😊❤️🌞

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