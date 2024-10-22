Когда-то эта площадь была настоящим болотом, которое москвичи очень не любили.
Как же случилось, что она превратилась в центр театральной жизни столицы? Вместе мы пройдём по ней в поисках ответа. Вы рассмотрите фасады знаменитых театров и полюбуетесь фонтанами.
Узнаете, как в Российской империи играли на двух сценах сразу и кто делал лошадей лучше, чем жеребцы.
Как же случилось, что она превратилась в центр театральной жизни столицы? Вместе мы пройдём по ней в поисках ответа. Вы рассмотрите фасады знаменитых театров и полюбуетесь фонтанами.
Узнаете, как в Российской империи играли на двух сценах сразу и кто делал лошадей лучше, чем жеребцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:30
Описание экскурсии
На нашем пути — множество локаций, среди которых:
- Театральная площадь — первая спроектированная площадь по плану Москвы 1775 года, который подписала Екатерина II
- Петровский фонтан работы великого Джованни Витали, с которого началась история публичных фонтанов столицы
- Большой театр — символ культурной жизни Москвы и России
- «Метрополь» — гостиница, ставшая музеем под открытым небом
- РАМТ — классическое здание, руку к которому приложили многие архитекторы
- Смотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на Театральную площадь и округу
На прогулке я расскажу:
- Кто, по мнению Николая I, делал лошадей лучше, чем жеребцы
- О каком произведении Чайковский сказал: «Чистая дрянь, вспоминать о ней без чувства стыда не могу»
- Какой предмет искусства в 19 веке объединил картину, духи, оперу, шоколад и вальс
- Могли ли актёры в императорском театре играть одновременно на двух разных сценах
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 14:30, в воскресенье в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 14:30, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 262 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Ольга, я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их, чтобыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
22 окт 2024
Очень интересная экскурсия,насыщенная живыми героями,зданиями и их историями. Интересная история формирования самой театральной площади. Такое было много иллюстрации,чтобы все представить воочию. Но меня больше всего увлекают истории людей. Савва Мамонтов. Так интересно. Приходите на экскурсии и все узнайте лично. А также на экскурсии рассказывали про стиль модерн,который мне очень интересен. Спасибо экскурсоводу за увлекательную экскурсию и только для меня
Людмила
11 окт 2024
Содержательная, отлично структурированная экскурсия с увлеченным гидом Ольгой! Отличное знание истории! Поскольку в группе я оказалась одна, экскурсия получилась индивидуальная, с учетом всех моих пожеланий! Очень внимательное отношение и прекрасно изложенная информация!!! Спасибо! Всем рекомендую!
Е
Елена
7 окт 2024
"Театральная и поблизости"- прекрасная экскурсия! Ольга очень интересный человек и замечательный экскурсовод! Узнали не только много интересных фактов, но и получили массу положительных эмоций во время этой незабываемой прогулки в сопровождении Ольги. Спасибо огромное!
Е
Елена
29 сен 2024
Замечательная экскурсия, Ольга обладает прекрасным языком, экскурсия проходит на одном дыхании, интересно, познавательно.
Рекомендую всем, не пожалеете!!!
Рекомендую всем, не пожалеете!!!
Ольга
13 сен 2024
Восторг! Ольга🤗, большое спасибо за интересную экскурсию, на которой мы побывали сегодня! Театральная и поблизости 🎭!!! Узнала очень много нового о судьбе Большого Театра, и вообще о Москве тех времён
Н
Наталья
28 авг 2024
Прекрасная прогулка по красивейшему месту Москвы с историей театров и людей, создававших эти здания. Грамотная и спокойная речь гида Ольги уносит в события многолетней давности. Имена меценатов, архитекторов, художников переплетаются с их творениями, которые видишь наяву, видишь саму историю. Рекомендую категорически!
О
Ольга
28 авг 2024
Очень интересная экскурсия!
Я уже бродила по Москве в сопровождении Ольги по другим маршрутам и каждый раз прихожу с большим удовольствием и ухожу в прекрасном настроении с ожиданием новых и новых
Я уже бродила по Москве в сопровождении Ольги по другим маршрутам и каждый раз прихожу с большим удовольствием и ухожу в прекрасном настроении с ожиданием новых и новых
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