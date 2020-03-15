12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я расскажу про каждый театр маршрута, его историю, репертуар, режиссеров, актеров, премьеры, успешные и скандальные спектакли. Сориентирую в выборе постановок для разных категорий зрителей. Посоветую, где можно ознакомиться с разными мнениями после просмотров. Покажу служебные входы, у которых поклонники поджидают своих кумиров. А также поделюсь секретом, как попасть на некоторые спектакли бесплатно или по доступной цене.

Чем определяется успех того или иного спектакля? Почему одни постановки собирают полные залы и идут десятки лет, а другие спектакли быстро снимают с репертуара? Какова роль сценографа, художника по костюмам, первого и второго актерского составов? Где место театра в сегодняшнем цифровом мире? И стоит ли вообще ходить в театры, если многие постановки можно смотреть на экране монитора не сходя с дивана? Я помогу найти ответы на эти вопросы.

Расскажу о своих любимых спектаклях, которые «не отпускают от себя» много лет, к которым память возвращается вновь и вновь. О том, как яркие талантливые постановки могут влиять на мировоззрение, отношение к жизни. Сравним московские и некоторые петербургские театры.

Цель экскурсии в том, чтобы после нее вы смогли выстроить для себя систему поиска спектаклей по своим предпочтениям, определились, куда можно было бы пойти с детьми, на семейные просмотры, что интересно молодежи. Чтобы длинный ряд театров стал для вас не просто списком, а каждый театр стал узнаваемым, чтобы сложилось отношение к ним и, быть может, определился выбор, и вы наметили свой очередной поход в театр.

Маршрут прогулки

Мы встречаемся на Триумфальной площади, проходим в сад «Аквариум» к театру им. Моссовета, затем по Тверской улице мимо театра Сатиры проходим к Электротеатру Станиславский и далее — к Тверскому бульвару. Спускаемся по нему мимо МХАТа и театра им. Пушкина до театра на Малой Бронной. Сворачиваем к театру им. Маяковского до Вознесенского переулка к театру «Около дома Станиславского». Затем маршрут пролегает к Камергерскому переулку до МХТ и доходит до театра Оперетты. Заканчивается экскурсия на Театральной площади у Большого, Малого театров и РАМТа.