12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сориентироваться в мире театра вместе с московским журналистом и театралом

Галина
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Галина – ваш гид
В Москве насчитываются сотни театров.

Как сориентироваться в этом многообразии? Как найти то, что нужно именно вам, что не разочарует, а, наоборот, заинтересует и, быть может, сделает театралом? Я часто хожу в театры, более 20 лет работаю журналистом, пишу о театре, беру интервью у актеров и режиссеров.

Я поведу вас любимыми театральными маршрутами и поделюсь своей любовью к театру.
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Триумфальной площади
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?

Программа

  • Я расскажу про каждый театр маршрута, его историю, репертуар, режиссеров, актеров, премьеры, успешные и скандальные спектакли. Сориентирую в выборе постановок для разных категорий зрителей. Посоветую, где можно ознакомиться с разными мнениями после просмотров. Покажу служебные входы, у которых поклонники поджидают своих кумиров. А также поделюсь секретом, как попасть на некоторые спектакли бесплатно или по доступной цене.
  • Чем определяется успех того или иного спектакля? Почему одни постановки собирают полные залы и идут десятки лет, а другие спектакли быстро снимают с репертуара? Какова роль сценографа, художника по костюмам, первого и второго актерского составов? Где место театра в сегодняшнем цифровом мире? И стоит ли вообще ходить в театры, если многие постановки можно смотреть на экране монитора не сходя с дивана? Я помогу найти ответы на эти вопросы.
  • Расскажу о своих любимых спектаклях, которые «не отпускают от себя» много лет, к которым память возвращается вновь и вновь. О том, как яркие талантливые постановки могут влиять на мировоззрение, отношение к жизни. Сравним московские и некоторые петербургские театры.

Цель экскурсии в том, чтобы после нее вы смогли выстроить для себя систему поиска спектаклей по своим предпочтениям, определились, куда можно было бы пойти с детьми, на семейные просмотры, что интересно молодежи. Чтобы длинный ряд театров стал для вас не просто списком, а каждый театр стал узнаваемым, чтобы сложилось отношение к ним и, быть может, определился выбор, и вы наметили свой очередной поход в театр.

Маршрут прогулки
Мы встречаемся на Триумфальной площади, проходим в сад «Аквариум» к театру им. Моссовета, затем по Тверской улице мимо театра Сатиры проходим к Электротеатру Станиславский и далее — к Тверскому бульвару. Спускаемся по нему мимо МХАТа и театра им. Пушкина до театра на Малой Бронной. Сворачиваем к театру им. Маяковского до Вознесенского переулка к театру «Около дома Станиславского». Затем маршрут пролегает к Камергерскому переулку до МХТ и доходит до театра Оперетты. Заканчивается экскурсия на Театральной площади у Большого, Малого театров и РАМТа.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата за каждого следующего участника (не считая детей до 12 лет) составит 700 рублей.
  • Протяженность пешеходного маршрута около 4 км, продолжительность около 3 часов. По желанию маршрут можно сократить.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Триумфальной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я коренная москвичка, профессиональный журналист с двадцатилетним стажем. Работала в московских и российских изданиях, писала о театре, брала интервью у актеров, режиссеров, драматургов. Люблю театр. Считаю, что сегодня он — реальная альтернатива виртуальному миру. Хотела бы поделиться своей увлеченностью театром со всеми, кто интересуется этой темой.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Ходили с женой. Жена хорошо разбирается в театре, я не очень.
Поэтому жена в восторге, а мне просто понравилось.
Мне. как человеку не знающему актеров и режиссеров, в некоторых местах не всегда было понятно. Но это спишу на то, что сложно говорить с двумя людьми с разным уровнем понятия темы так, чтобы всем всё было интересно и понятно :)
Галина прекрасно разбирается в теме, интересно рассказывает, в общем советую ;)
7 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Галина замечательный экскурсовод .Помогла нам погрузиться в тему театров , их историю , узнать какие в них были и есть актеры и руководители и как это повлияло на театр . Подсказала с выбором спектаклей . Дала общее понимание о театральном искусстве в Москве. Если вы хотите преодолеть порог вхождения в театральное пространство , Галина вам поможет , и направит. Всем советую.
25 ноября 2019
В минувшие выходные посетили экскурсию. Очень понравилось! Хотелось бы немного больше узнать про историю постройки зданий тех или иных театров, но это скорее личное пожелание, в рамках заявленной экскурсии тема была раскрыта в полном объёме и доступно. Спасибо экскурсоводу Галине за приятный вечер!
4 мая 2019
Очень интересно, редко встречаешь экскурсовода с такой увлеченностью предметом. Если бы не отсутствие толерантности к некоторым национальностям, то вообще на 100% отличный экскурсовод.
Татьяна
31 марта 2019
Содержание и маршрут 5*. Рекомендации Галины Викторовны для нашей компании бесценны. Эту экскурсию рекомендую театралам и тем кто ни разу не был в театре! Каждый найдёт для себя море интересностей ) Галина Викторовна! Огромное спасибо за содержательный разговор, за то что Вы потрудились и составили около увлекательный тур. На мой скромный взгляд, можно разработать маршрут 2 ;))) рассказывать неперерассказыаать Ваи ещё...
29 октября 2018
Эту экскурсию мы решили подарить на день рождения подруге. Надо сказать, что подарок удался. Несмотря на довольно протяженный маршрут, мы не почувствовали усталости. Рассказ Галины был содержательным, интересным, увлекательным, изобиловал малоизвестными фактами о о каждом из театров, включенных в наш маршрут. Важно еще и то, что это не монолог экскурсовода, а диалог, в котором мы принимали активное участие. Галина деликатно рекомендовала к просмотру многие спектакли,с интересом выслушивала наше мнение о виденных нами театральных постановках. Это было живое интересное общение с интеллигентным человеком, увлеченного темой экскурсии и прекрасно знающим театральный мир нашей столицы. Приятно, что есть такие экскурсии и, самое главное, такие экскурсоводы!
Наталья
8 апреля 2018
Экскурсия отличная!
Подача материала представляет собой не скучную академическую лекцию, а живое повествование, диалог с экскурсантами. Галина прекрасный рассказчик, который может изложить не только фактическую информацию, но и поделиться интересными, временами - пикантными, подробностями театральной жизни как настоящего времени, так и других эпох. Конечно, как и в любой области искусства, восприятие театральных постановок субъективно. Тем не менее, если Вы новичок в этом мире, то экскурсия поможет сориентироваться в театральных реалиях. Если опытный театрал - будет о чем подискутировать, обдумать, принять к сведению. Спасибо Галине, план мероприятий, обязательных к посещению, теперь расписан на пару лет вперед!
25 января 2018
Нам очень понравилось! У меня (как у не самого продвинутого театрала))) сложилась картинка, понимание того, какие театры у нас есть, о чем они, о чем их спектакли, какая там атмосфера, где я хочу побывать. У моих подруг (которые знают про спектакли и театральную жизнь столицы многим больше меня) появилось вдохновение - они еще так многого не видели, так хочется познакомиться с новыми сценами и актерами!
Галина очень приятный, интересный, увлеченный человек! С замечательным чувством юмора)) Было одно удовольствие провести время вместе с ней! Даже январская снежная погода нам не помешала (У нас были грелки для ног и термос с чаем))))
Благодарим за экскурсию!
30 мая 2017
Сегодня мы с подругой были на экскурсии "Москва театральная" с гидом Галиной. Мы получили огромное удовольствие и от экскурсии, и от общения с Галиной. Это был насыщенный рассказ о театральной жизни столицы: истории разных театров, режиссерах, лучших актерах и постановках. Кроме того, Галина дала много ценных советов, какие спектакли стоит посмотреть в зависимости от наших интересов и предпочтений. Очень приятно было, что на многочисленные вопросы Галина обстоятельно и терпеливо отвечала, делилась своими знаниями и личными впечатлениями. Мы прогулялись по историческому центру Москвы, заглянули в разные театры, изучили афиши. Мы однозначно рекомендуем эту интересную, насыщенную и очень приятную экскурсию.
23 марта 2017
Спасибо большое Галине за увлекательную и подробную экскурсию по театрам Москвы.
Ещё 2 отзыва

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