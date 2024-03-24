Экскурсии в сад Эрмитаж

Найдено 4 экскурсии в категории «Сад Эрмитаж» в Москве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва и Чехов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
«Пройдем по нарядным улицам Малая Дмитровка и Петровка, по Успенскому, Столешникову и Камергерскому переулкам, по уютному Страстному бульвару и саду Эрмитаж»
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670 за всё до 10 чел.
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
«Заповедные Воробьевы горы и Нескучный сад, Царицыно и Сокольники, усадьба в Коломенском либо сад Эрмитаж: если природа действительно лучший художник, то эти локации — лучшие декорации»
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
Пройтись по знаковым для барда местам, ощутить колорит московских переулков и увидеть героев песен
Начало: у станции метро "Пушкинская"/"Чеховская"
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
3 000 за всё до 2 чел.
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
5 отзывов
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами
Начало: Центральный рынок м Трубная
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 марта 2024
    Фотосессия с Москвой
    Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
  • М
    Маргарита
    23 января 2024
    Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
    Прекрасная экскурсия. Привычный и обычный город представляется экскурсоводами с совершенно другой стороны. Это не просто экскурсия, а целый спектакль, где
    читать дальше

    декорации - сам город, а актеры мы сами. Отличное путешествие прямо в городе, море позитива и только положительные эмоции!!! Однозначно, рекомендую посетить эту экскурсию!!!

  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Фотосессия с Москвой
    Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
    Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности ОксанеНовогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
  • И
    Ирина
    24 ноября 2023
    Фотосессия с Москвой
    Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!
    Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое
  • Т
    Татьяна
    22 октября 2023
    Москва и Чехов
    Экскурсия очень понравилась: грамотно построена, структурирована, переходы небольшие. Очень понравился подход к детям, интересные факты и вопросы.
    Экскурсия очень понравилась: грамотно построена, структурирована, переходы небольшие. Очень понравился подход к детям, интересные факты и вопросы
  • Е
    Екатерина
    8 октября 2023
    Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
    Спасибо! было необычно) увлекательно)
  • К
    Ксения
    18 сентября 2023
    Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
    В целом все очень не плохо. Но жаль что нельзя задать вопросы гиду по ходу движения экскурсии, наушники громоздкие немного
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    (( Мы гуляли в чудесную погоду, настроение было прекрасным, музыкальное сопровождение создает определенный шарм. Легкая и приятная прогулка в хорошей компании ❤️

  • П
    Полина
    13 февраля 2023
    Владимир Высоцкий - нерв эпохи
    Андрей - очень интересный и эрудированный гид. Рассказывая про детство и юность Владимира Семеновича, Андрей упоминал историческую специфику времени, проводил
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    параллели с современниками, рассказывал интересные события, те полностью погружал в атмосферу описываемого времени. Мы посмотрели дворы и закоулки, где рос поэт, как он взрослел и становился тем, кем мы его знаем, послушали несколько ранних песен, узнали много интересных деталей из жизни Высоцкого. Было очень холодно на улице, но настолько интересно, что не хотелось уходить.

    Андрей - очень интересный и эрудированный гид. Рассказывая про детство и юность Владимира Семеновича, Андрей упоминал
  • В
    Валерия
    20 октября 2022
    Москва и Чехов
    Спасибо огромное Татьяне за подачу, индивидуальный подход, интересную подачу фактов, грамотную речь! Получили огромное удовольствие от прогулки, будем всем советовать! Спасибо!
  • Е
    Елена
    14 июля 2022
    Москва и Чехов
    Спасибо Татьяне. Несмотря на непогоду, экскурсия состоялась и была интересной. Я люблютворчество Чехова и много читала о нем, но Татьяна рассказала очень много нового для меня из жизни Антона Павловича. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сад Эрмитаж»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Сад Эрмитаж" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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