1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
«Пройдем по нарядным улицам Малая Дмитровка и Петровка, по Успенскому, Столешникову и Камергерскому переулкам, по уютному Страстному бульвару и саду Эрмитаж»
Завтра в 17:00
9 июня в 15:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
«Заповедные Воробьевы горы и Нескучный сад, Царицыно и Сокольники, усадьба в Коломенском либо сад Эрмитаж: если природа действительно лучший художник, то эти локации — лучшие декорации»
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
Пройтись по знаковым для барда местам, ощутить колорит московских переулков и увидеть героев песен
Начало: у станции метро "Пушкинская"/"Чеховская"
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами
Начало: Центральный рынок м Трубная
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 марта 2024Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
- ММаргарита23 января 2024Прекрасная экскурсия. Привычный и обычный город представляется экскурсоводами с совершенно другой стороны. Это не просто экскурсия, а целый спектакль, где
- ИИрина15 января 2024Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
- ИИрина24 ноября 2023Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!
- ТТатьяна22 октября 2023Экскурсия очень понравилась: грамотно построена, структурирована, переходы небольшие. Очень понравился подход к детям, интересные факты и вопросы.
- ЕЕкатерина8 октября 2023Спасибо! было необычно) увлекательно)
- ККсения18 сентября 2023В целом все очень не плохо. Но жаль что нельзя задать вопросы гиду по ходу движения экскурсии, наушники громоздкие немного
- ППолина13 февраля 2023Андрей - очень интересный и эрудированный гид. Рассказывая про детство и юность Владимира Семеновича, Андрей упоминал историческую специфику времени, проводил
- ВВалерия20 октября 2022Спасибо огромное Татьяне за подачу, индивидуальный подход, интересную подачу фактов, грамотную речь! Получили огромное удовольствие от прогулки, будем всем советовать! Спасибо!
- ЕЕлена14 июля 2022Спасибо Татьяне. Несмотря на непогоду, экскурсия состоялась и была интересной. Я люблютворчество Чехова и много читала о нем, но Татьяна рассказала очень много нового для меня из жизни Антона Павловича. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сад Эрмитаж»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Сад Эрмитаж" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Сад Эрмитаж», 45 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август