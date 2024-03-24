Н Наталья Фотосессия с Москвой Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!

М Маргарита Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых» читать дальше декорации - сам город, а актеры мы сами. Отличное путешествие прямо в городе, море позитива и только положительные эмоции!!! Однозначно, рекомендую посетить эту экскурсию!!! Прекрасная экскурсия. Привычный и обычный город представляется экскурсоводами с совершенно другой стороны. Это не просто экскурсия, а целый спектакль, где

И Ирина Фотосессия с Москвой Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане

И Ирина Фотосессия с Москвой Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!

Т Татьяна Москва и Чехов Экскурсия очень понравилась: грамотно построена, структурирована, переходы небольшие. Очень понравился подход к детям, интересные факты и вопросы.

Е Екатерина Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых» Спасибо! было необычно) увлекательно)

К Ксения Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых» читать дальше (( Мы гуляли в чудесную погоду, настроение было прекрасным, музыкальное сопровождение создает определенный шарм. Легкая и приятная прогулка в хорошей компании ❤️ В целом все очень не плохо. Но жаль что нельзя задать вопросы гиду по ходу движения экскурсии, наушники громоздкие немного

П Полина Владимир Высоцкий - нерв эпохи читать дальше параллели с современниками, рассказывал интересные события, те полностью погружал в атмосферу описываемого времени. Мы посмотрели дворы и закоулки, где рос поэт, как он взрослел и становился тем, кем мы его знаем, послушали несколько ранних песен, узнали много интересных деталей из жизни Высоцкого. Было очень холодно на улице, но настолько интересно, что не хотелось уходить. Андрей - очень интересный и эрудированный гид. Рассказывая про детство и юность Владимира Семеновича, Андрей упоминал историческую специфику времени, проводил

В Валерия Москва и Чехов Спасибо огромное Татьяне за подачу, индивидуальный подход, интересную подачу фактов, грамотную речь! Получили огромное удовольствие от прогулки, будем всем советовать! Спасибо!