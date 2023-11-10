Моя экскурсия по Ваганьковскому — не про смерть, а про жизнь. Это не лекция, а прогулка по историческому месту, которое может поведать так много. Вы не только почтите память таких известных людей нашей страны, как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Абдулов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Георгий Вицин, но и узнаете интересные детали из жизни каждого.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

На территории кладбища легко заблудиться и пройти мимо действительно значимых мест. Поэтому я продумала маршрут, чтобы показать вам всё самое главное и рассказать о знаменитых писателях, поэтах, музыкантах, художниках, артистах, актёрах и других известных личностях, которые покоятся на Ваганьковском кладбище.

Я проведу вас до одного из крупнейших колумбариев в Европе и объясню:

в чём тайна захоронения известной бандитки Соньки Золотой Ручки,

у какой могилы гремели выстрелы,

какой поп-певец обрёл святость,

а также расскажу ещё много других увлекательных фактов.

Организационные детали