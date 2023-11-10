Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Моя экскурсия по Ваганьковскому — не про смерть, а про жизнь. Это не лекция, а прогулка по историческому месту, которое может поведать так много.
Вы не только почтите память таких известных людей нашей страны, как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Абдулов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Георгий Вицин, но и узнаете интересные детали из жизни каждого.
Вы не только почтите память таких известных людей нашей страны, как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Абдулов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Георгий Вицин, но и узнаете интересные детали из жизни каждого.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На территории кладбища легко заблудиться и пройти мимо действительно значимых мест. Поэтому я продумала маршрут, чтобы показать вам всё самое главное и рассказать о знаменитых писателях, поэтах, музыкантах, художниках, артистах, актёрах и других известных личностях, которые покоятся на Ваганьковском кладбище.
Я проведу вас до одного из крупнейших колумбариев в Европе и объясню:
- в чём тайна захоронения известной бандитки Соньки Золотой Ручки,
- у какой могилы гремели выстрелы,
- какой поп-певец обрёл святость,
- а также расскажу ещё много других увлекательных фактов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены входные билеты и услуги гида
- Экскурсию проведу в любую погоду. Одевайтесь, пожалуйста, соответствующе, учитывая погодные условия.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Улица 1905 года»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я глубоко изучаю и нежно люблю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)
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