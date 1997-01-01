Московский Сен-ЖерменТак называют старый район Москвы и не просто так. Много веков этот район обживает столичная аристократия. Здесь всегда тихо, сильно, уютно. Переулки Пречистенки утопают в своих лабиринтах, их воспевали Великие мастера слова: Булгаков, Пушкин, Толстой, Есенин. Если вы интересуетесь историей 📖 и вас привлекает архитектура старинных домов — без сомнения стоит посетить эту экскурсию ⛳. Порция полезных знаний и свежих впечатлений вам обеспечена. В ходе нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:• как ремонт может принести миллионное состояние;

как появляются шедевры даже при дефиците денег;

как боролись с лихачами на дорогах 100 лет назад;

как можно изучать историю по стенам зданий;

в каком доме под арестом сидел А. И. Герцен;

где жил и работал поэт Есенин.

Список исторических мест, которые Вы увидите довольно внушителен. Не зря этот район считается музеем под открытым небом. Но на этом наша экскурсия ещё не завершится, далее мы пройдёмся по Волхонке и патриаршему мосту, увидим самую короткую улицу в Москве.