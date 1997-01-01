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Бесплатная экскурсия по Пречистенке

4.6
7 отзывов
Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Готовы отправиться в путешествие по одной из самых роскошных и старинных московских улиц? Приглашаем вас на пешую экскурсию ⛳ по Пречистенке.

Только здесь вы сможете увидеть такое обилие шикарных доходных домов, элегантных особняков и усадеб, хранящих свою историю 📖 и воспоминания о жизни богатейших людей, аристократов и писателей.
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Бесплатная экскурсия по Пречистенке
Бесплатная экскурсия по Пречистенке

Что вы увидите

  • Белые и Красные палаты
  • Городская усадьба Суровщикова
  • Усадьба Ржевских-Орловых-Филиппа
  • Усадьба Хрущевых-Селезневых
  • Музей А. С. Пушкина
  • Доходный дом Е. А. Костяковой
  • Усадьба А. И. Коншиной, где ныне размещается Дом ученых
  • Дом Айседоры Дункан
  • Усадьба Лопухиных-Станицких, ставший Музеем Л. Н. Толстого
  • Особняк В. Д. Коншина
  • Пречистенское пожарное депо и полицейская часть
  • Усадьба Дениса Давыдова
  • Доходный дом С. Ф. Кулагина (Дом из «Собачьего сердца»)
  • Доходный дом И. П. Исакова
  • Дворец Долгоруковых
Московский Сен-ЖерменТак называют старый район Москвы и не просто так. Много веков этот район обживает столичная аристократия. Здесь всегда тихо, сильно, уютно. Переулки Пречистенки утопают в своих лабиринтах, их воспевали Великие мастера слова: Булгаков, Пушкин, Толстой, Есенин. Если вы интересуетесь историей 📖 и вас привлекает архитектура старинных домов — без сомнения стоит посетить эту экскурсию ⛳. Порция полезных знаний и свежих впечатлений вам обеспечена. В ходе нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:• как ремонт может принести миллионное состояние;
  • как появляются шедевры даже при дефиците денег;
  • как боролись с лихачами на дорогах 100 лет назад;
  • как можно изучать историю по стенам зданий;
  • в каком доме под арестом сидел А. И. Герцен;
  • где жил и работал поэт Есенин.
  • Список исторических мест, которые Вы увидите довольно внушителен. Не зря этот район считается музеем под открытым небом. Но на этом наша экскурсия ещё не завершится, далее мы пройдёмся по Волхонке и патриаршему мосту, увидим самую короткую улицу в Москве.
Что входит
  • Услуги гида по заявленному маршруту
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 м. «Кропоткинская»
Бесплатная экскурсия по Пречистенке
Бесплатная экскурсия по Пречистенке
Бесплатная экскурсия по Пречистенке
Бесплатная экскурсия по Пречистенке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия У.
Юлия У.
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7 отзывов оставили туристы

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