Погулять в заповедной тишине переулков, заглянуть за кулисы знатных улиц и услышать их истории
Они помнят правление Ивана Грозного и Алексея Михайловича, непростую судьбу главного храма России, первые годы метростроительства. На этих улицах жили великие музыканты, артисты и писатели. А концентрация архитектурной красоты такая, что способна исцелять душу.
На прогулке мы прикоснёмся к сокровенному прошлому старинных районов, где каждое здание хранит отпечаток своего времени и судеб его жителей.
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Описание
Что вас ожидает
Преданья милой старины
Сколько удивительных открытий таят в себе городские названия! Вслед за поэтом Дмитрием Сухаревым «окликнем улицы Москвы». Вдруг одна за другой оживут картины далёкого прошлого. Современная Остоженка покроется заливными лугами и бесчисленными стогами. А парадная Пречистенка примет смиренный богомольный вид, будто и не звалась никак иначе.
На этих улицах в разное время жили оперный певец Фёдор Шаляпин, русский Шерлок Холмс — Николай Архаров, героический поэт-партизан Денис Давыдов, Сергей Есенин с Айседорой Дункан. Мы раскроем увлекательные, а порой и драматические страницы их жизней, которые чудесным образом пересеклись здесь. А ещё найдём важное пушкинское место и увидим, как Александр Сергеевич ожидает прихода музы!
Терапия красотой
На нашем пути встретятся невероятной красоты здания. Мы полюбуемся фантастическими морскими жителями Дома под рюмкой, изразцами настоящего Дома-сказки, величественным львом самого узнаваемого особняка в стиле модерн, роскошью пречистенских дворцов и нарядностью белокаменных палат. Перед нами предстанут изящные дворянские усадьбы, эклектичные дома купцов и даже новомодные элитные постройки той самой «золотой мили» Москвы.
Несмотря на всё многообразие, вы убедитесь в гармоничности архитектурного пейзажа и Остоженки, и Пречистенки. И конечно, на себе ощутите благотворное действие столь высокой концентрации красоты в одном месте.
Секретный адрес
За фасадом классического особняка спрятался удивительный осколок прошлого — настоящий старомосковский дворик со множеством интересных артефактов. Да и сам он как живой артефакт — чудом сохранился в центре мегаполиса! Вы узнаете историю этого уникального места. Услышите о выдающемся педагоге Л. И. Поливанове, не раз применявшем здесь свой нестандартный подход к обучению воспитанников. И познакомитесь с самыми яркими выпускниками некогда гремевшей на всю Москву поливановской гимназии.
Организационные детали
- Самое главное — одеться по погоде
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
во вторник в 18:15, в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 18:15, в субботу в 11:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.