Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Приглашаем вас на экскурсию по Остоженке и Пречистенке, где история оживает на каждом шагу.
Эти старинные московские улицы хранят в себе воспоминания о великих личностях прошлого, включая Фёдора Шаляпина и Сергея Есенина. Вы увидите архитектурные шедевры разных эпох и узнаете множество увлекательных историй.
Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя прикоснуться к сокровенному наследию Москвы и ощутить исцеляющую силу её красоты
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Остоженке и Пречистенке. В это время можно насладиться максимальной концентрацией красоты архитектурного пейзажа, а также комфортно провести время на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по этим историческим улицам. В это время года атмосфера Москвы становится особенно уютной, что добавляет шарма экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Остоженка
Пречистенка
Дом под рюмкой
Дом-сказка
Пречистенские дворцы
Белокаменные палаты
Пушкинское место
Старомосковский дворик
Поливановская гимназия
Описание экскурсии
Преданья милой старины
Сколько открытий таят в себе городские названия! Вслед за поэтом Дмитрием Сухаревым «окликнем улицы Москвы». Вдруг одна за другой оживут картины далёкого прошлого. Современная Остоженка покроется заливными лугами и бесчисленными стогами. А парадная Пречистенка примет смиренный богомольный вид, будто и не звалась никак иначе.
На этих улицах в разное время жили оперный певец Фёдор Шаляпин, Николай Архаров — русский Шерлок Холмс, героический поэт-партизан Денис Давыдов, Сергей Есенин с Айседорой Дункан. Мы раскроем увлекательные, а порой и драматические страницы их жизней, которые чудесным образом пересеклись здесь. А ещё найдём важное пушкинское место и увидим, как Александр Сергеевич ожидает прихода музы!
Архитектурная коллекция
На нашем пути встретятся невероятной красоты здания. Мы полюбуемся фантастическими морскими жителями Дома под рюмкой, изразцами Дома-сказки, величественным львом самого узнаваемого особняка в стиле модерн, роскошью пречистенских дворцов и нарядностью белокаменных палат. Перед нами предстанут изящные дворянские усадьбы, эклектичные дома купцов и даже новомодные элитные постройки той самой «золотой мили» Москвы.
Несмотря на всё многообразие, вы убедитесь в гармоничности архитектурного пейзажа и Остоженки, и Пречистенки. И конечно, на себе ощутите благотворное действие столь высокой концентрации красоты в одном месте.
Секретный адрес
За фасадом классического особняка спрятался удивительный осколок прошлого — настоящий старомосковский дворик со множеством интересных артефактов. Да и сам он как живой артефакт — чудом сохранился в центре мегаполиса! Вы узнаете историю этого уникального места. Услышите о выдающемся педагоге Л. И. Поливанове, не раз применявшем здесь свой нестандартный подход к обучению воспитанников. И познакомитесь с самыми яркими выпускниками некогда гремевшей на всю Москву поливановской гимназии.
Организационные детали
Самое главное — одеться по погоде
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3251 туриста
Я Екатерина, гид-лингвист и аккредитованный московский экскурсовод. На экскурсиях с радостью делюсь тем, что искренне люблю. Прежде всего самым интересным, что открываю в родном городе.
С удовольствием изучаю особый язык Москвы, читать дальшеуменьшить
сохранившийся в названиях, невероятной архитектуре, удивительных историях мест и судеб. Мой девиз — говорить на одном языке с городом; стремиться лучше понять того, кто, кажется, уже хорошо знаком. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий прогулки-разговоры с Москвой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 193 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Екатерина — настоящий профессионал! Обаятельная, эрудированная, утонченная, с хорошим слогом и умением выразить мысли. Наша небольшая группа не осталась равнодушной ни к самой Екатерине, ни к её грамотно структурированной программе. При этом она очень живой экскурсовод — буквально окутала нас своей жизнерадостной энергией. Восторг, да и только! Большое Вам спасибо!
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Елена
Замечательная экскурсия по самому центру столицы! Немного отходишь от Храма Христа Спасителя и отказываешься в совершенно тихих и уютных переулках, смотришь на старинные красивые здания, небольшие храмы, дворики, о которых раньше и не подозревал! Екатерина отлично провела экскурсию для нашей компании, было интересно, время пролетело незаметно
Екатерина
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рада, что экскурсия понравилась!
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А
Анара
Все прошло просто замечательно, моя семья осталась в восторге от такой прогулки и экскурсии по улочкам Москвы. Обязательно порекомендую друзья
Екатерина
Ответ организатора:
Анара, спасибо большое за отзыв и высокую оценку! Очень приятно, что экскурсия всем понравилась!)
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Лариса
Прекрасная экскурсия в дружественной атмосфере. Многое увидели, чего раньше даже не замечали. Спасибо Екатерине, с удовольствием погуляем с ней ещё💗
Екатерина
Ответ организатора:
Лариса, спасибо большое за отзыв! Очень рада, что экскурсия понравилась! Буду рада новым встречам на других маршрутах!)
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Юлия
Чудесная экскурсия! Екатерина — потрясающий гид. Было не только интересно, но и очень душевно. Посмотрели на родной город глазами туристов и увидели то, что раньше не замечали. Рекомендую!
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Фаина
Ну вот наконец-то я сама попала на экскурсию к Екатерине. Несмотря на погоду, время пролетело. Екатерина тот человек, который очень любит Москву, это чувствовалось во всем. Очень интересно с фотографиями, читать дальшеуменьшить
выдержками из газеты и прочтением стихотворений,подать материал для всех возрастов чтоб заинтересовать всех это огромный талант. Екатерина Вы профессионал своего дела, еще раз повторюсь, влюблённый в свой город и в свою работу. Обязательно приедем и попадём на еще одну экскурсию к Вам и конечно же, порекомендую своим друзьям. Спасибо Вам огромное было очень интересно. С Наступающим Новым Годом Вас! Здоровья Вам и всего самого наилучшего. И конечно же новых и интересных маршрутов. 🤗
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