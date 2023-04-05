Остоженка и Пречистенка — признанные старожилы города. Они помнят правление Ивана Грозного и Алексея Михайловича, непростую судьбу главного храма России, первые годы метростроительства. На этих улицах жили великие музыканты, артисты и писатели. А концентрация архитектурной красоты такая, что способна исцелять душу. На прогулке мы прикоснёмся к сокровенному прошлому старинных районов, где каждое здание хранит отпечаток своего времени и судеб его жителей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Преданья милой старины

Сколько удивительных открытий таят в себе городские названия! Вслед за поэтом Дмитрием Сухаревым «окликнем улицы Москвы». Вдруг одна за другой оживут картины далёкого прошлого. Современная Остоженка покроется заливными лугами и бесчисленными стогами. А парадная Пречистенка примет смиренный богомольный вид, будто и не звалась никак иначе.

На этих улицах в разное время жили оперный певец Фёдор Шаляпин, русский Шерлок Холмс — Николай Архаров, героический поэт-партизан Денис Давыдов, Сергей Есенин с Айседорой Дункан. Мы раскроем увлекательные, а порой и драматические страницы их жизней, которые чудесным образом пересеклись здесь. А ещё найдём важное пушкинское место и увидим, как Александр Сергеевич ожидает прихода музы!

Терапия красотой

На нашем пути встретятся невероятной красоты здания. Мы полюбуемся фантастическими морскими жителями Дома под рюмкой, изразцами настоящего Дома-сказки, величественным львом самого узнаваемого особняка в стиле модерн, роскошью пречистенских дворцов и нарядностью белокаменных палат. Перед нами предстанут изящные дворянские усадьбы, эклектичные дома купцов и даже новомодные элитные постройки той самой «золотой мили» Москвы.

Несмотря на всё многообразие, вы убедитесь в гармоничности архитектурного пейзажа и Остоженки, и Пречистенки. И конечно, на себе ощутите благотворное действие столь высокой концентрации красоты в одном месте.

Секретный адрес

За фасадом классического особняка спрятался удивительный осколок прошлого — настоящий старомосковский дворик со множеством интересных артефактов. Да и сам он как живой артефакт — чудом сохранился в центре мегаполиса! Вы узнаете историю этого уникального места. Услышите о выдающемся педагоге Л. И. Поливанове, не раз применявшем здесь свой нестандартный подход к обучению воспитанников. И познакомитесь с самыми яркими выпускниками некогда гремевшей на всю Москву поливановской гимназии.

Организационные детали