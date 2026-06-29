Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для прогулок по Остоженке и Пречистенке. В это время можно насладиться максимальной концентрацией красоты архитектурного пейзажа, а также комфортно провести время на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по этим историческим улицам. В это время года атмосфера Москвы становится особенно уютной, что добавляет шарма экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию по Остоженке и Пречистенке, где история оживает на каждом шагу. Эти старинные московские улицы хранят в себе воспоминания о великих личностях прошлого, включая Фёдора Шаляпина и Сергея Есенина. Вы увидите архитектурные шедевры разных эпох и узнаете множество увлекательных историй. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя прикоснуться к сокровенному наследию Москвы и ощутить исцеляющую силу её красоты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Преданья милой старины

Сколько открытий таят в себе городские названия! Вслед за поэтом Дмитрием Сухаревым «окликнем улицы Москвы». Вдруг одна за другой оживут картины далёкого прошлого. Современная Остоженка покроется заливными лугами и бесчисленными стогами. А парадная Пречистенка примет смиренный богомольный вид, будто и не звалась никак иначе.

На этих улицах в разное время жили оперный певец Фёдор Шаляпин, Николай Архаров — русский Шерлок Холмс, героический поэт-партизан Денис Давыдов, Сергей Есенин с Айседорой Дункан. Мы раскроем увлекательные, а порой и драматические страницы их жизней, которые чудесным образом пересеклись здесь. А ещё найдём важное пушкинское место и увидим, как Александр Сергеевич ожидает прихода музы!

Архитектурная коллекция

На нашем пути встретятся невероятной красоты здания. Мы полюбуемся фантастическими морскими жителями Дома под рюмкой, изразцами Дома-сказки, величественным львом самого узнаваемого особняка в стиле модерн, роскошью пречистенских дворцов и нарядностью белокаменных палат. Перед нами предстанут изящные дворянские усадьбы, эклектичные дома купцов и даже новомодные элитные постройки той самой «золотой мили» Москвы.

Несмотря на всё многообразие, вы убедитесь в гармоничности архитектурного пейзажа и Остоженки, и Пречистенки. И конечно, на себе ощутите благотворное действие столь высокой концентрации красоты в одном месте.

Секретный адрес

За фасадом классического особняка спрятался удивительный осколок прошлого — настоящий старомосковский дворик со множеством интересных артефактов. Да и сам он как живой артефакт — чудом сохранился в центре мегаполиса! Вы узнаете историю этого уникального места. Услышите о выдающемся педагоге Л. И. Поливанове, не раз применявшем здесь свой нестандартный подход к обучению воспитанников. И познакомитесь с самыми яркими выпускниками некогда гремевшей на всю Москву поливановской гимназии.

Организационные детали