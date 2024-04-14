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новую экскурсии, выбор гида перед нами не стоял.



Из программ остановились на «Остоженке».

Золотая миля Москвы, множество доходных домов, знаковых мест, посольств, архитектурных решений, памятников. Пречистинка и Остоженка немноголюдны, чисты и приятны для глаза - то, что нужно.



Начали у ст. м. Кропоткинская, закончили в районе Парка Культура (недалеко от музея Москвы). На все про всё ~4,700 шагов и 2 часа времени, которые в компании Ирины пролетают просто незаметно!



Что хочу выделить из того, что нравится нам:

1. Много историй и фактов. Начинаются они с первой же точки встречи, долго Ирина не запрягает и ты сразу погружаешься в маршрут.

2. Юмор - для нас 100% плюс. Мы не любим теорию из википедии, как не любили скучных лекторов в вузах. Так вот подача информации у Ирины с юмором и живыми примерами.

3. Маршрут. Мы прошли не только по известным улицам и мимо знакомых домов, но заглянули и во дворики, посмотрели неизвестные нам работала дома (я работала в районе Пречистинки и не знала сколько интересного есть рядом).

4. Спокойная прогулка - Ирина комфортно распределяет прогулку и остановки, не торопит.

5. Как с давним другом. Бывает что с гидом некомфортно, какое-то ощущение неловкости, паузы между «объектами». На мой вкус это призвание и настоящий талант сделать так, что на прогулке у людей полное ощущение комфорта и чувство, что гуляешь с давним другом, который знает этот район как свои 5 пальцев.



После прогулки мы пошли в ресторан (их здесь очень много). Получилось замечательное воскресное свидание.

А в ресторане начали смотреть на какую программу сходить в следующий раз 😉