Пречистенка, её переулки и дома

Прогуляться по одной из самых светских улиц Москвы и найти дом из «Собачьего сердца»
Вы осмотрите великолепные особняки, оставившие след в истории города. Полюбуетесь архитектурой авторства Вильяма Валькота, дворцом Лопухиных, в котором сейчас располагается музей Л. Толстого, и домом-музеем скульптора Веры Мухиной. Я расскажу, какие люди жили на Пречистенке и кто строил для них дома.
5
4 отзыва
Пречистенка, её переулки и дома
Пречистенка, её переулки и дома
Пречистенка, её переулки и дома
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите одни из старейших палат Москвы, относящиеся к 17 веку
  • Услышите, как формировалась Пречистенка и как этот район назывался раньше
  • Найдёте дом из бессмертного булгаковского «Собачьего сердца»
  • Узнаете, кто раньше жил в резиденции патриарха
  • Осмотрите фасад дворца Хрущёвых-Селезнёвых, ставшего музеем А. Пушкина
  • Разберётесь, почему Пречистенку можно назвать столицей Москвы

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз, гололёд и т. д.)
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. В этом случае доплата за каждого (после четвёртого) — 700 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
14 апр 2024
Великолепная, экспрессивная Ирина, благодарю сердечно за доставленное удовольствие! Экскурсия была очень насыщенная, узнала много интересных, неожиданных фактов не только об архитектуре, но и о жизни московского бомонда. Доброжелательная и дружеская атмосфера, хочется встретиться снова 🔥🔥🔥🔥🔥
Анастасия
14 апр 2024
Идеальное свидание

Очень рекомендую идеальную формулу для свидания: выспаться + сходить на экскурсию + пообедать в ресторане.

Мы уже были на экскурсии с Ириной по «Петровке» и остались очень довольны, поэтому планируя
читать дальше

новую экскурсии, выбор гида перед нами не стоял.

Из программ остановились на «Остоженке».
Золотая миля Москвы, множество доходных домов, знаковых мест, посольств, архитектурных решений, памятников. Пречистинка и Остоженка немноголюдны, чисты и приятны для глаза - то, что нужно.

Начали у ст. м. Кропоткинская, закончили в районе Парка Культура (недалеко от музея Москвы). На все про всё ~4,700 шагов и 2 часа времени, которые в компании Ирины пролетают просто незаметно!

Что хочу выделить из того, что нравится нам:
1. Много историй и фактов. Начинаются они с первой же точки встречи, долго Ирина не запрягает и ты сразу погружаешься в маршрут.
2. Юмор - для нас 100% плюс. Мы не любим теорию из википедии, как не любили скучных лекторов в вузах. Так вот подача информации у Ирины с юмором и живыми примерами.
3. Маршрут. Мы прошли не только по известным улицам и мимо знакомых домов, но заглянули и во дворики, посмотрели неизвестные нам работала дома (я работала в районе Пречистинки и не знала сколько интересного есть рядом).
4. Спокойная прогулка - Ирина комфортно распределяет прогулку и остановки, не торопит.
5. Как с давним другом. Бывает что с гидом некомфортно, какое-то ощущение неловкости, паузы между «объектами». На мой вкус это призвание и настоящий талант сделать так, что на прогулке у людей полное ощущение комфорта и чувство, что гуляешь с давним другом, который знает этот район как свои 5 пальцев.

После прогулки мы пошли в ресторан (их здесь очень много). Получилось замечательное воскресное свидание.
А в ресторане начали смотреть на какую программу сходить в следующий раз 😉

Л
14 апр 2024
Ирина очень умело организовала программу экскурсии. Два часа пролетели незаметно! Основные интересные моменты:
= В рассказе Ирины история и современность идут рука об руку и взаимно дополняют друг друга, под ее
читать дальше

руководством было интересно искать приметы прошлого в настоящем;
= Повествуя о тех или иных окрестностях или зданиях, Ирина нередко представляет широкий культурный контекст (литературный, театральный и др.).
= Ирине удалось подать по-новому даже известные, много раз исхоженные места.
= Мы посетили дворики и закоулки, о существовании которых раньше даже не подозревали.
= Ирина обращала наше внимание на неожиданные ракурсы всем известных московских зданий и видов; на попадающиеся по дороге любопытные нюансы, которые не всегда замечаешь, просто проходя мимо: архитектурные детали зданий, памятные таблички на домах, мемориальные тротуарные плитки и др.
= Бонусом для меня лично было посещение мест моей молодости: Остоженки и прилегающих к ней переулков.
Рекомендую эту экскурсию всем любителям московской старины, а также тем, кому нравится наблюдать за историей Москвы, как она развивается сегодня на наших глазах.

И
14 апр 2024
Экскурсия с Ириной очень понравилась. Прекрасная прогулка с пользой.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураЛетниеДворцы, замки и особнякиЭкскурсии по ПречистенкеУлицы и переулки

Похожие экскурсии из Москвы

Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
60004 800 за всё до 6 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
6 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам