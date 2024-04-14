Вы осмотрите великолепные особняки, оставившие след в истории города. Полюбуетесь архитектурой авторства Вильяма Валькота, дворцом Лопухиных, в котором сейчас располагается музей Л. Толстого, и домом-музеем скульптора Веры Мухиной. Я расскажу, какие люди жили на Пречистенке и кто строил для них дома.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите одни из старейших палат Москвы, относящиеся к 17 веку
- Услышите, как формировалась Пречистенка и как этот район назывался раньше
- Найдёте дом из бессмертного булгаковского «Собачьего сердца»
- Узнаете, кто раньше жил в резиденции патриарха
- Осмотрите фасад дворца Хрущёвых-Селезнёвых, ставшего музеем А. Пушкина
- Разберётесь, почему Пречистенку можно назвать столицей Москвы
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз, гололёд и т. д.)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. В этом случае доплата за каждого (после четвёртого) — 700 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 3832 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я аккредитованный гид, живу в Москве всю жизнь и очень люблю показывать этот замечательный город его гостям. Я придерживаюсь мнения, что знание прошлого помогает понять сегодняшний день и, возможно, представить будущее. Приходите, будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 апр 2024
Великолепная, экспрессивная Ирина, благодарю сердечно за доставленное удовольствие! Экскурсия была очень насыщенная, узнала много интересных, неожиданных фактов не только об архитектуре, но и о жизни московского бомонда. Доброжелательная и дружеская атмосфера, хочется встретиться снова 🔥🔥🔥🔥🔥
Анастасия
14 апр 2024
Идеальное свидание
Очень рекомендую идеальную формулу для свидания: выспаться + сходить на экскурсию + пообедать в ресторане.
Мы уже были на экскурсии с Ириной по «Петровке» и остались очень довольны, поэтому планируя
Очень рекомендую идеальную формулу для свидания: выспаться + сходить на экскурсию + пообедать в ресторане.
Мы уже были на экскурсии с Ириной по «Петровке» и остались очень довольны, поэтому планируя
Л
Лора
14 апр 2024
Ирина очень умело организовала программу экскурсии. Два часа пролетели незаметно! Основные интересные моменты:
= В рассказе Ирины история и современность идут рука об руку и взаимно дополняют друг друга, под ее
= В рассказе Ирины история и современность идут рука об руку и взаимно дополняют друг друга, под ее
И
Инна
14 апр 2024
Экскурсия с Ириной очень понравилась. Прекрасная прогулка с пользой.
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