11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по лабиринту переулков между Арбатом и Пречистенкой познакомит вас с яркой архитектурой московского модерна.Рассматривая лучшие образцы стиля, вы узнаете о символах, спрятанных на фасадах зданий, и событиях, свидетелями которых

они стали. Узнайте, кто из архитекторов отвергал симметрию, а кто украшал фасады окнами всевозможных форм. Истории старой Москвы откроют вам тайны модернистских особняков и судьбы их обитателей. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто любит узнавать историю города через его архитектуру

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каждое здание в переулках Москвы готово поведать свою историю. Мы поговорим об отличительных чертах этого стиля, московских архитекторах, их судьбах и лучших творениях.

Вы узнаете:

кому обязан своим появлением московский модерн

об особенностях московского модерна и о тех, кто отдавал ему предпочтение

откуда на прохожих смотрит печальная Лорелея

где находится первый особняк в стиле модерн

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке