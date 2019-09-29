11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фасады и лица московского модерна

Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной

Елена
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Елена – ваш гид
Наша прогулка познакомит вас с яркой архитектурой московского модерна, его создателями и стилевыми особенностями.

Мы пройдем по лабиринту переулков между Арбатом и Пречистенкой, рассмотрим лучшие образцы модерна, распознаем символы, которые архитекторы спрятали на фасадах своих творений, и поговорим о событиях, свидетелями которых стали старинные здания…
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Фасады и лица московского модерна
Фасады и лица московского модерна

Что вас ожидает

Становление московского модерна
Вы узнаете, кому обязан своим появлением московский модерн и почему эта специфичная архитектура не прижилась в России. Я расскажу об отличительных чертах модерна, и вы сможете сами распознать этот стиль среди привычного облика Москвы. Поговорим о главных московских архитекторах модерна, их судьбах и лучших творениях: вы узнаете, кто из гениев отвергал симметрию, а кто любил украшать фасады окнами и рамами всевозможных форм и размеров.

Истории старой Москвы
Каждое здание в переулках старого города готово поведать свою историю... Например, модернистский особняк на Пречистенке расскажет нам о талантливом дирижере из семьи ремесленников, который собирал у себя на вечерах весь московский бомонд, а после революции ютился в полуподвале напротив. А еще вы узнаете, где скрываются совы и львы архитектора Кекушева, как наказывали провинившихся детей в одной из передовых гимназий Москвы начала XX века, откуда на прохожих смотрит печальная Лорелея и еще много других удивительных историй!

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые любят узнавать историю города через знакомство с его архитектурой.

Фасады и лица московского модерна
Фасады и лица московского модерна
Фасады и лица московского модерна
Фасады и лица московского модерна
Фасады и лица московского модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Мне 49 лет, получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю все, что связано с историей Москвы, ее архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать не подтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но прежде всего как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим. Сверхзадача - иметь свой собственный
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Спасибо большое Елене за интересную и содержательную экскурсию!
16 сентября 2019
Добрый день всем! Не так давно мы с мужем освоили замечательную возможность совершать по Москве прогулки и узнавать для себя что -то новое и интересное. С Еленой наши познания в истории пополнились в разы, а архитектура стала новым открытием. С таким знающим гидом интересно, увлекательно и, что не маловажно, очень комфортно беседовать, перемещаясь по историческим местам Москвы. Рекомендуем с удовольствием!!!
28 августа 2019
Прекрасная содержательная экскурсия по интересным местам. Очень много захватывающей информации о любимом районе. Рекомендую еще и потому, что без занудства, лишних цифр и потока незначимых имен. Всё время 100% интереса и сама Елена очень располагающих человек, благодарю
8 июля 2019
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового и интересного о городе , в котором живем, об улицах по которым ходим. Елена прекрасный экскурсовод - легко , доступно , познавательно рассказывает. Очень рекомендую ее экскурсии всем, кто хочет узнать что-то новое о Москве .
4 июня 2018
Елена замечательный рассказчик, покоривший своей эрудицией, умением выстроить экскурсию так, что было интересно каждую минуту. Море информации было донесено легко и непринуждённо. Эта прогулка по московским улочкам оставила сильное впечатление. Жаль, что она быстро (хотя и длилась дольше указанного времени) закончилась ! Спасибо!!! Обязательно порекомендую её своим друзьям. Если будет возможность, в следующий приезд в Москву непременно пойду на другую экскурсию Елены.
30 апреля 2018
Мне понравилось. Рекомендую всем, кто интересуется архитектурой Москвы.
22 апреля 2018
Вернулись с экскурсии под огромным впечатлением, ведь даже живя в Москве, мы многого не знаем или не замечаем. Елена замечательный, любящий свою профессию и людей профессионал и простом прелестная женщина. Материал не перегружен лишними датами и именами, все по делу. Видно с каким вниманием Елена «собирала» экскурсию, сопроводив ее милыми, а парой трагическими историями о современниках модерна. Даже дочке-подростку было настолько интересно, что она ещё несколько дней вспоминала детали экскурсии, а полученную информацию использовала в сочинении. Спасибо!
20 января 2018
Встреча с экскурсоводом Еленой началась с улыбки и точно в обговоренное время. Елена предложили использовать приспособление для усиления голоса, что пришлось очень кстати. Время экскурсии пролетело слишком быстро . Мы узнали много нового. Чувствовалось основательное знание материала. Елена - очень позитивный человек, мы с удовольствием порекомендуем ее экскурсии. У нас осталось очень приятное впечатление!
5 декабря 2017
Елена профессиональный гид и очень приятный в общении человек. Не смотря на холодную погоду время пролетело незаметно, и мы ,москвичи ,узнали очень много нового и интересного. Пойдём ещё!
Мария
28 июля 2017
Большое спасибо Елене за потрясающую экскурсию! Сколько раз проходила по этим улицам, но не обращала внимания на нереальной красоты здания. Елена показала нам эти жемчужины архитектуры, а также рассказала много интересных фактов об их создателях, жильцах, об исторических событиях этих мест. Слушать было легко и приятно! Рекомендую всем))
Ещё 1 отзыв

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