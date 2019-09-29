11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Становление московского модерна Вы узнаете, кому обязан своим появлением московский модерн и почему эта специфичная архитектура не прижилась в России. Я расскажу об отличительных чертах модерна, и вы сможете сами распознать этот стиль среди привычного облика Москвы. Поговорим о главных московских архитекторах модерна, их судьбах и лучших творениях: вы узнаете, кто из гениев отвергал симметрию, а кто любил украшать фасады окнами и рамами всевозможных форм и размеров.
Истории старой Москвы Каждое здание в переулках старого города готово поведать свою историю... Например, модернистский особняк на Пречистенке расскажет нам о талантливом дирижере из семьи ремесленников, который собирал у себя на вечерах весь московский бомонд, а после революции ютился в полуподвале напротив. А еще вы узнаете, где скрываются совы и львы архитектора Кекушева, как наказывали провинившихся детей в одной из передовых гимназий Москвы начала XX века, откуда на прохожих смотрит печальная Лорелея и еще много других удивительных историй!
Кому подходит эта экскурсия
Путешественникам, которые любят узнавать историю города через знакомство с его архитектурой.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 49 лет, получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю все, что связано с историей Москвы, ее архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать не подтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но прежде всего как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим. Сверхзадача - иметь свой собственный
Спасибо большое Елене за интересную и содержательную экскурсию!
Алеся
16 сентября 2019
Добрый день всем! Не так давно мы с мужем освоили замечательную возможность совершать по Москве прогулки и узнавать для себя что -то новое и интересное. С Еленой наши познания в истории пополнились в разы, а архитектура стала новым открытием. С таким знающим гидом интересно, увлекательно и, что не маловажно, очень комфортно беседовать, перемещаясь по историческим местам Москвы. Рекомендуем с удовольствием!!!
Анна
28 августа 2019
Прекрасная содержательная экскурсия по интересным местам. Очень много захватывающей информации о любимом районе. Рекомендую еще и потому, что без занудства, лишних цифр и потока незначимых имен. Всё время 100% интереса и сама Елена очень располагающих человек, благодарю
Наталья
8 июля 2019
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового и интересного о городе , в котором живем, об улицах по которым ходим. Елена прекрасный экскурсовод - легко , доступно , познавательно рассказывает. Очень рекомендую ее экскурсии всем, кто хочет узнать что-то новое о Москве .
Татьяна
4 июня 2018
Елена замечательный рассказчик, покоривший своей эрудицией, умением выстроить экскурсию так, что было интересно каждую минуту. Море информации было донесено легко и непринуждённо. Эта прогулка по московским улочкам оставила сильное впечатление. Жаль, что она быстро (хотя и длилась дольше указанного времени) закончилась ! Спасибо!!! Обязательно порекомендую её своим друзьям. Если будет возможность, в следующий приезд в Москву непременно пойду на другую экскурсию Елены.
Вероника
30 апреля 2018
Мне понравилось. Рекомендую всем, кто интересуется архитектурой Москвы.
Александра
22 апреля 2018
Вернулись с экскурсии под огромным впечатлением, ведь даже живя в Москве, мы многого не знаем или не замечаем. Елена замечательный, любящий свою профессию и людей профессионал и простом прелестная женщина. Материал не перегружен лишними датами и именами, все по делу. Видно с каким вниманием Елена «собирала» экскурсию, сопроводив ее милыми, а парой трагическими историями о современниках модерна. Даже дочке-подростку было настолько интересно, что она ещё несколько дней вспоминала детали экскурсии, а полученную информацию использовала в сочинении. Спасибо!
Елена
20 января 2018
Встреча с экскурсоводом Еленой началась с улыбки и точно в обговоренное время. Елена предложили использовать приспособление для усиления голоса, что пришлось очень кстати. Время экскурсии пролетело слишком быстро . Мы узнали много нового. Чувствовалось основательное знание материала. Елена - очень позитивный человек, мы с удовольствием порекомендуем ее экскурсии. У нас осталось очень приятное впечатление!
Анастасия
5 декабря 2017
Елена профессиональный гид и очень приятный в общении человек. Не смотря на холодную погоду время пролетело незаметно, и мы ,москвичи ,узнали очень много нового и интересного. Пойдём ещё!
Мария
28 июля 2017
Большое спасибо Елене за потрясающую экскурсию! Сколько раз проходила по этим улицам, но не обращала внимания на нереальной красоты здания. Елена показала нам эти жемчужины архитектуры, а также рассказала много интересных фактов об их создателях, жильцах, об исторических событиях этих мест. Слушать было легко и приятно! Рекомендую всем))
Разбираетесь ли вы в московской архитектуре? На этой экскурсии мы сосредоточимся на стиле модерн: вы научитесь отличать его от других, узнаете, как он появился и почему не прижился в нашей столице. Вы заглянете в те «говорящие» уголки города, которые должны были сделать Москву похожей на Европу, и окунётесь в историю — узнаете невероятные судьбы людей, связанных с этим архитектурным стилем.
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Замоскворечье идеально подходит для того, чтобы посмотреть на красивейшие храмы с «архитектурного ракурса» — здесь много обителей, и представлены основные стили. Вы научитесь разбираться в храмовой архитектуре, рассмотрите декоративные элементы, увидите чудотворные иконы и произведения великих зодчих. Через архитектуру погрузитесь в историю государства, услышите о чудесах и человеческих подвигах. А также узнаете о топонимах района и о том, где можно увидеть все снесенные храмы Замоскворечья.
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Экскурсия по кафедральному собору Русской Православной Церкви познакомит вас с историей строительства монументального храма, его архитекторами, главными святынями и богатым внутренним убранством. Вы рассмотрите искусные росписи 19 и 20 веков и проникнете в их сюжеты, услышите старинные были и легенды Храма Христа Спасителя. А с панорамных площадок между храмовых колоколен увидите как на ладони весь исторический центр Златоглавой от Кремля до Парка Горького!
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.