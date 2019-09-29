11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка познакомит вас с яркой архитектурой московского модерна, его создателями и стилевыми особенностями. Мы пройдем по лабиринту переулков между Арбатом и Пречистенкой, рассмотрим лучшие образцы модерна, распознаем символы, которые архитекторы спрятали на фасадах своих творений, и поговорим о событиях, свидетелями которых стали старинные здания…

Что вас ожидает

Становление московского модерна

Вы узнаете, кому обязан своим появлением московский модерн и почему эта специфичная архитектура не прижилась в России. Я расскажу об отличительных чертах модерна, и вы сможете сами распознать этот стиль среди привычного облика Москвы. Поговорим о главных московских архитекторах модерна, их судьбах и лучших творениях: вы узнаете, кто из гениев отвергал симметрию, а кто любил украшать фасады окнами и рамами всевозможных форм и размеров.

Истории старой Москвы

Каждое здание в переулках старого города готово поведать свою историю... Например, модернистский особняк на Пречистенке расскажет нам о талантливом дирижере из семьи ремесленников, который собирал у себя на вечерах весь московский бомонд, а после революции ютился в полуподвале напротив. А еще вы узнаете, где скрываются совы и львы архитектора Кекушева, как наказывали провинившихся детей в одной из передовых гимназий Москвы начала XX века, откуда на прохожих смотрит печальная Лорелея и еще много других удивительных историй!

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые любят узнавать историю города через знакомство с его архитектурой.