11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по лабиринту переулков между Арбатом и Пречистенкой познакомит вас с яркой архитектурой московского модерна.
Рассматривая лучшие образцы стиля, вы узнаете о символах, спрятанных на фасадах зданий, и событиях, свидетелями которых
Рассматривая лучшие образцы стиля, вы узнаете о символах, спрятанных на фасадах зданий, и событиях, свидетелями которых
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура московского модерна
- 📜 Истории старой Москвы
- 🎨 Узнаете символы на фасадах зданий
- 👨🎨 Знакомство с выдающимися архитекторами
- 🏙️ Прогулка по живописным переулкам
Что можно увидеть
- Арбат
- Пречистенка
- Особняк на Пречистенке
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Каждое здание в переулках Москвы готово поведать свою историю. Мы поговорим об отличительных чертах этого стиля, московских архитекторах, их судьбах и лучших творениях.
Вы узнаете:
- кому обязан своим появлением московский модерн
- об особенностях московского модерна и о тех, кто отдавал ему предпочтение
- откуда на прохожих смотрит печальная Лорелея
- где находится первый особняк в стиле модерн
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1777 туристов
Я получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю всё, что связано с историей Москвы, её архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать неподтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но, прежде всего, как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
В субботу гуляли на экскурсии «В поисках модерна между Пречистенкой и Арбатом» с Еленой. Мы очень увлекаемся пешеходными маршрутами с экскурсоводами, так что нам есть с чем сравнивать — это
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А
Отличная получилась экскурсия, хорошее и легкое изложение материала, много новой и интересной информации, время пролетело незаметно, спасибо Елене за новые впечатления!
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Е
Исключительно гармоничная экскурсия: интересно, информативно, комфортно. Большое спасибо!
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М
Болбшое спасибо! превосходная экскурсия, неизгладимые впечатления)))
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А
Вчера была на экскурсии Елены, осталась в восторге. Понравился маршрут по которому мы прошли, и подача. Елена рассказывала интересные факты о владельцах особняков, об архитекторах и художниках. Доходчиво объяснила особенности модерна, отличающие его от классицизма и высокого классицизма. После экскурсии было ощущение, что картина сложилась. Спасибо большое!
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А
Очень познавательная экскурсия, во время которой гид демонстрирует элегантные фасады зданий, относящихся к разным видам модерна, обращая Ваше внимание на отличительные черты каждого. Маршрут построен в хронологическом порядке возведения зданий,
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