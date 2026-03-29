Самый элитный район столицы и заповедник русского модерна — приглашаем вас вместе исследовать роскошную «Золотую милю», переулки Остоженки и Пречистенки. Вы увидите постройки в стиле брутализм и деревянные особнячки, отыщете дом-сказку и рыцарский замок, услышите истории старой Москвы. А на память у вас останутся профессиональные снимки от гида-фотографа!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Ваши фотографии, как кадры из кино

За полтора часа мы успеем сделать для вас и стильные фото в стеклянно-бетонных геометрических пространствах «Золотой мили», и ламповые фотокарточки в окружении колонн, особняков и плюща. Мы создадим атмосферу, которая позволит вам раскрыться перед камерой и просто быть собой. О живых и качественных кадрах полностью позаботится гид-фотограф, вам останется только наслаждаться прогулкой.

Истории статной и безлюдной «Золотой мили»

Лаконичные здания в стиле брутализм, элитные особняки, работы современных архитекторов — первая часть прогулки пройдет по району «Золотой мили». Вы узнаете, как родилось понятие «клубный дом», почему именно здесь находится самая дорогая недвижимость Москвы и как вышло, что роскошный район выглядит тихим и безжизненным. А европейские улицы и лофтовые локации станут нашими декорациями для снимков!

Тропинка в старину: от Остожья до Чертолья

Из современности отправимся в прошлое — к двум самым живописным улицам Москвы, Остоженке и Пречистенке. Отыщем дом-сказку, рыцарский замок, интересную вывеску начала 20 века, деревянные домики и особняки в стиле модерн. В этих переулках еще сохранился дух старой Москвы, который мы обязательно передадим на фотографиях.

Организационные детали