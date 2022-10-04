Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ваши фотографии, как кадры из кино
За полтора часа мы успеем сделать для вас и стильные фото в стеклянно-бетонных геометрических пространствах «Золотой мили», и ламповые фотокарточки в окружении колонн, особняков и плюща. Мы создадим атмосферу, которая позволит вам раскрыться перед камерой и просто быть собой. О живых и качественных кадрах полностью позаботится гид-фотограф, вам останется только наслаждаться прогулкой.
Истории статной и безлюдной «Золотой мили»
Лаконичные здания в стиле брутализм, элитные особняки, работы современных архитекторов — первая часть прогулки пройдет по району «Золотой мили». Вы узнаете, как родилось понятие «клубный дом», почему именно здесь находится самая дорогая недвижимость Москвы и как вышло, что роскошный район выглядит тихим и безжизненным. А европейские улицы и лофтовые локации станут нашими декорациями для снимков!
Тропинка в старину: от Остожья до Чертолья
Из современности отправимся в прошлое — к двум самым живописным улицам Москвы, Остоженке и Пречистенке. Отыщем дом-сказку, рыцарский замок, интересную вывеску начала 20 века, деревянные домики и особняки в стиле модерн. В этих переулках еще сохранился дух старой Москвы, который мы обязательно передадим на фотографиях.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаем максимально дружескую и непринужденную атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся ее тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографиях в лучших локациях.