От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
Сделать стильные снимки на старинных улочках Москвы и услышать их истории
Самый элитный район столицы и заповедник русского модерна — приглашаем вас вместе исследовать роскошную «Золотую милю», переулки Остоженки и Пречистенки.
Вы увидите постройки в стиле брутализм и деревянные особнячки, отыщете дом-сказку и рыцарский замок, услышите истории старой Москвы. А на память у вас останутся профессиональные снимки от гида-фотографа!
За полтора часа мы успеем сделать для вас и стильные фото в стеклянно-бетонных геометрических пространствах «Золотой мили», и ламповые фотокарточки в окружении колонн, особняков и плюща. Мы создадим атмосферу, которая позволит вам раскрыться перед камерой и просто быть собой. О живых и качественных кадрах полностью позаботится гид-фотограф, вам останется только наслаждаться прогулкой.
Истории статной и безлюдной «Золотой мили»
Лаконичные здания в стиле брутализм, элитные особняки, работы современных архитекторов — первая часть прогулки пройдет по району «Золотой мили». Вы узнаете, как родилось понятие «клубный дом», почему именно здесь находится самая дорогая недвижимость Москвы и как вышло, что роскошный район выглядит тихим и безжизненным. А европейские улицы и лофтовые локации станут нашими декорациями для снимков!
Тропинка в старину: от Остожья до Чертолья
Из современности отправимся в прошлое — к двум самым живописным улицам Москвы, Остоженке и Пречистенке. Отыщем дом-сказку, рыцарский замок, интересную вывеску начала 20 века, деревянные домики и особняки в стиле модерн. В этих переулках еще сохранился дух старой Москвы, который мы обязательно передадим на фотографиях.
Организационные детали
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата — 1300 ₽ за чел.
С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 2914 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты, создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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Елена
Москва, в которую влюбляешься заново!
Хочу оставить максимально искренний и восторженный отзыв о нашей вчерашней прогулке с гидом-фотографом Аленой. Мы с подругой сами живем в Москве, но эта экскурсия доказала: этот читать дальшеуменьшить
город можно узнавать бесконечно!
Маршрут был просто сказочный: ⦁ Пречистенка и Воздвиженка: классика, открывшаяся с новой стороны. ⦁ Золотая миля: роскошь и история
Алена — это просто настоящий кладезь знаний. Она не просто засыпает датами, а рассказывает об архитекторах и истории зданий так, будто это захватывающий сериал. Особенно покорили милые фишки и подробности из личной жизни создателей этих шедевров — город сразу стал каким-то живым и «своим».
Почему стоит идти именно к Алене: 1. Энергетика: Невероятно позитивный, дружелюбный и комфортный человек. Время пролетело как одна минута! 2. Подача: Это не скучная лекция, а живой, глубокий диалог. 3. Талант фотографа: Это отдельный восторг! Алена видит такие нюансы и характер, которые обычный глаз просто пропускает. Кадры получились потрясающие — живые и стильные.
Уходим с кучей благодарности и твердым намерением вернуться снова. Если вы думаете, что знаете Москву — сходите к Алене, она переубедит вас в лучшем смысле этого слова! А если не знаете, то безусловно начать стоит именно здесь😃
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В
Виктория
Экскурсию провел гид Александр, нам с мужем очень понравилось! Два часа пролетели незаметно и очень интересно, Александр очень приятный в общении, с ним было комфортно и легко. Отдельно хочется отметить талант фотографировать- все фото очень красивые, стильные и живые, с удовольствием выберем еще какую-нибудь экскурсию
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Людмила
У нас была разношерстная возрастная группа от 12 до 75+ и всем подошел данный формат. Легкая прогулка по Москве с паузами на фото, подача материала интересная, понятная для всех. по времени~ 1,5-2 часа, как раз то, что нужно. Спасибо Александре за прогулку и фото.
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Татьяна
У нас была замечательная экскурсия с Александрой, плюс фото. Доброжелательная, замечательная экскурсовод очень интересно рассказывала, много незнакомых для нас фактов, отлично провели время. Бонусом около 30-40 фотографий. Обязательно пройдём по другим маршрутам
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Ольга
Все было замечательно Спасибо Алене. Она вкладывает энергию и страсть в свое дело
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М
Марианна
Отличная прогулка с Александром. Второй раз уже попадаем на этого экскурсовода. Только положительные эмоции! А фото получились вообще бомбические! За пленку отдельный лайк)
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