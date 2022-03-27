Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы

Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории

5
1 отзыв
Мини-группа
Как у дерева, у Москвы есть кольца — ее границы в разные века.

Приглашаю вас прогуляться по одной из них, по следам крепости Белого города.

Мы пройдем по всему Бульварному кольцу — это место силы, где переплетаются судьбы людей, зданий, памятников.

Об этом вы узнаете в деталях, ощутите атмосферу бульваров и зарядитесь их свежестью и мудростью.
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
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Что вас ожидает

Большая прогулка от Гоголевского до Яузского

Отправляемся в путешествие сквозь эпохи по Бульварному кольцу. Встретим двух Гоголей на Гоголевском и Никитском бульварах, погуляем по нарядному Тверскому и уютному Страстному. На Петровском бульваре вспомним салат Оливье, поднимемся по Рождественскому, не пропустим Сретенский и задержимся на Чистопрудном. А по Покровскому бульвару спустимся к Яузскому, где сохраняется непринужденная атмосфера и всегда мало людей. Попутно вы узнаете о топонимах, об истории памятников и архитектуре, а еще взглянете на спорные объекты с позиции их авторов.

Имена и сюжеты Бульварного кольца

Казалось бы, здесь все пройдено, но один штрих — и вот вы уже иначе смотрите на знакомые места. Так, по нескольким стасовским гостиницам вы узнаете историю питейного дела в России, а благодаря картине Маковского поймете, какая публика гуляла на Страстном бульваре. Я раскрою, что общего у Маяковского и училища живописи, ваяния и зодчества, расскажу об императорском почтамте и генерале Карбышеве. Покажу любимые места кинематографистов: доходный дом Троицы на Грязех и дом с фигурами на Покровском.

Организационные детали

Обязательно — удобная одежда и комфортная обувь. Ходить придется много: и в горку, и с горки. Рельеф местности таков, что это даже своего рода фитнес-экскурсия для любознательных путешественников.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 мар 2022
Несмотря на местами дождливый, ветреный день, экскурсия получилась впечатляющей! Прекрасный рассказчик! Следуя маршруту, экскурсовод рассказывала свою историю буквально о каждом встреченном доме или памятнике. Очень много полезной и интересной информации, которая уместилась в одну познавательную экскурсию. Очень жаль, что, в связи со отъездом, мы не смогли посетить другие экскурсии Ольги.

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