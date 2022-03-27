Что вас ожидает

Большая прогулка от Гоголевского до Яузского

Отправляемся в путешествие сквозь эпохи по Бульварному кольцу. Встретим двух Гоголей на Гоголевском и Никитском бульварах, погуляем по нарядному Тверскому и уютному Страстному. На Петровском бульваре вспомним салат Оливье, поднимемся по Рождественскому, не пропустим Сретенский и задержимся на Чистопрудном. А по Покровскому бульвару спустимся к Яузскому, где сохраняется непринужденная атмосфера и всегда мало людей. Попутно вы узнаете о топонимах, об истории памятников и архитектуре, а еще взглянете на спорные объекты с позиции их авторов.

Имена и сюжеты Бульварного кольца

Казалось бы, здесь все пройдено, но один штрих — и вот вы уже иначе смотрите на знакомые места. Так, по нескольким стасовским гостиницам вы узнаете историю питейного дела в России, а благодаря картине Маковского поймете, какая публика гуляла на Страстном бульваре. Я раскрою, что общего у Маяковского и училища живописи, ваяния и зодчества, расскажу об императорском почтамте и генерале Карбышеве. Покажу любимые места кинематографистов: доходный дом Троицы на Грязех и дом с фигурами на Покровском.

Организационные детали

Обязательно — удобная одежда и комфортная обувь. Ходить придется много: и в горку, и с горки. Рельеф местности таков, что это даже своего рода фитнес-экскурсия для любознательных путешественников.