Вы пройдёте по местам Бульварного кольца (и не только), связанным с историей кинематографа.
Узнаете, как москвичи познакомились с фильмами и какая обстановка царила на кинорынке дореволюционной России.
Я покажу долгострои сталинского генплана 1935 года и величественные здания, которые сохранились в реальности и на плёнке.
Узнаете, как москвичи познакомились с фильмами и какая обстановка царила на кинорынке дореволюционной России.
Я покажу долгострои сталинского генплана 1935 года и величественные здания, которые сохранились в реальности и на плёнке.
Описание экскурсии
- Кинотеатр «Художественный» — старейший кинозал в Москве, который работает до сих пор
- Театр «У Никитских ворот», он же «Кинотеатр повторного фильма». Я расскажу, как он прошёл путь от усадьбы 19 века до одного из любимых заведений москвичей
- Бывший кинотеатр «Киномир», по образу и подобию которого работают современные киноплексы
- Театр мюзикла — главная площадка Московского международного кинофестиваля и первый кинотеатр самой распространённой типовой серии
- Бывший панорамный кинотеатр «Мир». Вы узнаете, в чём уникальность этого здания, а также познакомитесь с его невезучей судьбой
И это далеко не все локации, которые вы увидите!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Я бывший радиоведущий и начинающий экскурсовод. Окончил РУДН в далёком 2015 году и получил специальность искусствоведа. Особенно интересуюсь такими видами искусства, как театр, кино и музыка. Свои главные навыки рассказчикаЗадать вопрос
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