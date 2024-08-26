Вы пройдёте по местам Бульварного кольца (и не только), связанным с историей кинематографа. Узнаете, как москвичи познакомились с фильмами и какая обстановка царила на кинорынке дореволюционной России. Я покажу долгострои сталинского генплана 1935 года и величественные здания, которые сохранились в реальности и на плёнке.

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Описание экскурсии

Кинотеатр «Художественный» — старейший кинозал в Москве, который работает до сих пор

— старейший кинозал в Москве, который работает до сих пор Театр «У Никитских ворот» , он же «Кинотеатр повторного фильма». Я расскажу, как он прошёл путь от усадьбы 19 века до одного из любимых заведений москвичей

, он же «Кинотеатр повторного фильма». Я расскажу, как он прошёл путь от усадьбы 19 века до одного из любимых заведений москвичей Бывший кинотеатр «Киномир» , по образу и подобию которого работают современные киноплексы

, по образу и подобию которого работают современные киноплексы Театр мюзикла — главная площадка Московского международного кинофестиваля и первый кинотеатр самой распространённой типовой серии

— главная площадка Московского международного кинофестиваля и первый кинотеатр самой распространённой типовой серии Бывший панорамный кинотеатр «Мир». Вы узнаете, в чём уникальность этого здания, а также познакомитесь с его невезучей судьбой

И это далеко не все локации, которые вы увидите!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет.