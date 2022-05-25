История Москвы тесно связана с Италией, начиная с 13 века. Итальянцы оставили след в архитектуре и культуре столицы. Экскурсия включает посещение Кузнецкого Моста и его окрестностей, где можно увидеть старейшие фонтаны и здания с иностранными вывесками. Узнайте о связи Кремля с Миланом и Вероной, а также о сталинском стиле, вдохновлённом Возрождением. Истории о любви и кулинарии завершат прогулку в итальянской кофейне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Che bello!» — фраза на эту встречу

За 2,5 часа мы отыщем красоту, доставшуюся нам в наследство от итальянцев на Кузнецком Мосту и в его окрестностях. Один из старейших фонтанов Москвы; дома, где раньше красовались вывески с иностранными фамилиями; здание, ставшее «гвоздём в гроб конструктивизма» — все эти достопримечательности в нашем привлекательном списке мест на прогулку.

Обо всём, что роднит нас с Италией

Вы узнаете, что связывает стены и башни Кремля — с Миланом и Вероной, и поймёте, почему сталинский стиль уходит корнями в Возрождение. Но кроме архитектурных тайн, вас ждёт россыпь любопытных историй из жизни. Например, я расскажу о любви итальянской балерины и великого русского оперного певца, а ещё раскрою личность того, кто популяризировал итальянскую кухню в столице. А чтобы закрепить ощущение «иностранности» на этой прогулке, в конце мы заглянем на чашечку макиато и обсудим ваши впечатления.

Организационные детали

В стоимость не включены расходы в итальянской кофейне (250-500 рублей на человека).