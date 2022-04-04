Mosca italiana в пределах Бульварного кольца

Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы

Индивидуальная
Удивительно, насколько история нашего города связана с Италией.

Эти отношения берут начало в Средневековье: уже в 13-м веке генуэзские и венецианские купцы посещали столицу.

С течением времени итальянцы оставили ощутимый след в архитектуре Москвы (и не только в архитектуре), и мы с вами отправимся на его поиски.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Che bello!» — фраза на эту встречу

За 2,5 часа мы отыщем красоту, доставшуюся нам в наследство от итальянцев на Кузнецком мосту и в его окрестностях. Один из старейших фонтанов Москвы; дома, где раньше красовались вывески с иностранными фамилиями; здание, ставшее «гвоздём в гроб конструктивизма» — все эти достопримечательности в нашем привлекательном списке мест на прогулку.

Обо всём, что роднит нас с Италией

Вы узнаете, что связывает стены и башни Кремля — с Миланом и Вероной, и поймёте, почему сталинский стиль уходит корнями в Возрождение. Но кроме архитектурных тайн, вас ждёт россыпь любопытных историй из жизни. Например, я расскажу о любви итальянской балерины и великого русского оперного певца, а ещё раскрою личность того, кто популяризировал итальянскую кухню в столице. А чтобы закрепить ощущение «иностранности» на этой прогулке, в конце мы заглянем на чашечку макиато и обсудим ваши впечатления.

Организационные детали

В стоимость не включены расходы в итальянской кофейне (250-500 рублей на человека).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектураЭкскурсии к 8 марта

Еще несколько похожих предложений в Москве

Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Ольга
5
1 отзыв
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории
650 за 1 человека
Карусель Бульварного кольца. Тверской и Никитский
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
Карусель Бульварного кольца. Тверской и Никитский
Наверное, вечер - самое лучшее время для прогулок по Москве
6 500 за 1-10 чел.
Из Москвы на выходные: шесть спланированных маршрутов в одном гайде
2 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
WeGoTrip
Нет отзывов
Из Москвы на выходные: шесть спланированных маршрутов в одном гайде
Ломаете голову, куда можно выбраться из Москвы на выходные
1 190 за 1 человека
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
2 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Москвич
4
2 отзыва
Прогулка по центральному маршруту на теплоходах "Снегири" и "Москва"
Приглашаем вас на борт наших теплоходов "Снегири" и "Москва"
400 за 1 человека
Бульварное кольцо Москвы: Яузский бульвар
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Яузский бульвар
3 500 за 1 человека
Бульварное кольцо Москвы: Покровский бульвар
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Покровский бульвар
3 500 за 1-10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Чистопрудный бульвар
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Чистопрудный бульвар
3 500 за 1-10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Рождественский бульвар
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Рождественский бульвар
3 500 за 1-10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Сретенский бульвар
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Сретенский бульвар
3 500 за 1-10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Петровский бульвар
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Петровский бульвар
3 500 за 1-10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Страстной бульвар
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Страстной бульвар
3 500 за 1-10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
3 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ