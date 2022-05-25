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Mosca italiana в пределах Бульварного кольца

Узнайте, как итальянцы повлияли на архитектуру Москвы. Откройте для себя тайны, скрытые в зданиях и улицах столицы, за 2,5 часа
История Москвы тесно связана с Италией, начиная с 13 века. Итальянцы оставили след в архитектуре и культуре столицы.

Экскурсия включает посещение Кузнецкого Моста и его окрестностей, где можно увидеть старейшие фонтаны и здания с иностранными вывесками. Узнайте о связи Кремля с Миланом и Вероной, а также о сталинском стиле, вдохновлённом Возрождением. Истории о любви и кулинарии завершат прогулку в итальянской кофейне
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🇮🇹 Уникальная итальянская архитектура
  • 🏛️ Исторические связи с Италией
  • 💑 Романтические истории
  • ☕ Итальянская кофейня в конце
  • 🕰️ Погружение в историю Москвы
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца

Что можно увидеть

  • Кузнецкий Мост
  • Кремль

Описание экскурсии

«Che bello!» — фраза на эту встречу

За 2,5 часа мы отыщем красоту, доставшуюся нам в наследство от итальянцев на Кузнецком Мосту и в его окрестностях. Один из старейших фонтанов Москвы; дома, где раньше красовались вывески с иностранными фамилиями; здание, ставшее «гвоздём в гроб конструктивизма» — все эти достопримечательности в нашем привлекательном списке мест на прогулку.

Обо всём, что роднит нас с Италией

Вы узнаете, что связывает стены и башни Кремля — с Миланом и Вероной, и поймёте, почему сталинский стиль уходит корнями в Возрождение. Но кроме архитектурных тайн, вас ждёт россыпь любопытных историй из жизни. Например, я расскажу о любви итальянской балерины и великого русского оперного певца, а ещё раскрою личность того, кто популяризировал итальянскую кухню в столице. А чтобы закрепить ощущение «иностранности» на этой прогулке, в конце мы заглянем на чашечку макиато и обсудим ваши впечатления.

Организационные детали

В стоимость не включены расходы в итальянской кофейне (250-500 рублей на человека).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с метро Кузнецкий Мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 141 туриста
Я профессиональный гид по Москве, краевед, блогер, приглашённый эксперт на ТВ-каналах. Показываю настоящую Москву её жителям и гостям столицы. Мои экскурсии — это смесь истории и современности, архитектуры и житейских рассказов, с щепоткой юмора и большой любовью к Москве.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Юлия
23 мая посетили прекрасную экскурсию Mosca italiana в пределах Бульварного кольца. Ольга - замечательный рассказчик., приятный собеседник. Узнали много нового и интересного об итальянцах, изменивших облик столицы, о деловых и личных взаимосвязях соотечественников и выходцев из Италии. В декорациях прекрасной Москвы получилась чудесная, познавательная прогулка. Вишенка на торте - итальянская кухня.
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Е
Очень здорово, что экскурсия в нашем случае прошла полностью на итальянском языке, Ольга быстро отвечала на запросы во время бронирования, была пунктуальна при встрече и очень дружелюбна и отзывчива на протяжении 2-х часов экскурсии. Абсолютно точно советуем заказывать экскурсии у Ольги, особенно если в вашей компании есть плохо говорящие по-русски итальянцы =) еще раз спасибо!
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Ю
Провели с моим другом итальянцем отличный вечер в компании Ольги. Было интересно нам обоим. Я, хоть и москвичка, узнала для себя много нового о моем родном городе.
Ольга, большое спасибо! Юлия.
Mosca è bella. Ma visitata con una guida competente è molto più interessante, è stata una buona esperienza. Mille ringraziamenti a Olga! Luigi.
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М
Нам очень понравилась экскурсия, Ольга прекрасно говорит по-итальянски. Мы не ожидали, что будет так интересно! А оказалось, что самые ключевые места архитектуры Москвы имеют такую историю, о которой мы даже не подозревали!

Рекомендуем эту экскурсию абсолютно всем!
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А
Экскурсия очень понравилась! Ольга прекрасный экскурсовод, с правильной речью и тщательной подготовкой к экскурсии. Несмотря на не очень хорошую погоду, время пролетело незаметно, узнали много нового для себя.
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Светлана
Необычная интересная тематика. Рекомендую тем, кто хочет какое-то нестандартное содержание экскурсии по самого центру Москвы. Ольга - приятный человек с чувством юмора. Всем понравилось.
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